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Все про:обстріл (5142) Донбас (11911) операція Об'єднаних сил (1200)

 Одного воїна поранено. Ворог 5 разів порушив перемир'я від початку доби, застосувавши гармати калібром 122 мм, - штаб ООС

Від початку доби ворог п'ять разів порушив режим припинення вогню. Збройні формування Російської Федерації вели вогонь по позиціях наших підрозділів з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, крупнокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні штабу ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог двічі обстріляв позиції Об'єднаних сил:

з автоматичних станкових гранатометів - біля населеного пункту Новотроїцьке;

з крупнокаліберних кулеметів і стрілецької зброї - поблизу населеного пункту Гнутове.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог обстріляв позиції Об'єднаних сил тричі:

двічі з артилерійських систем калібру 122 мм і мінометів калібру 82 мм - поблизу населеного пункту Золоте-4;

з гранатометів різних систем - біля населеного пункту Кримське.

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Внаслідок обстрілу один військовослужбовець Об'єднаних сил дістав поранення. На ворожі провокації підрозділи Об'єднаних сил дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються.

Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127510
 
 
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Одужання всім пораненим в боях українцям.
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спасибо, что живые!
горіть у пеклі, москалі (с)...
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниОдного воїна поранено. Ворог 5 разів порушив перемир'я від початку доби, застосувавши гармати калібром 122 мм, - штаб ООС
 
 
 
 
 
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