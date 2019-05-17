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 Сущенко сподівається на пожвавлення переговорів про долю українських політв'язнів і обмін, - Фейгін

Громадський захисник незаконно засудженого в Росії українця Романа Сущенка Марк Фейгін сьогодні три години спілкувався зі своїм підзахисним у колонії в Кірово-Чепецьку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Був сьогодні в ІК-11 в Кірово-Чепецьку. Спілкувався з Романом Сущенком три години. Пройшов до нього без проблем", - розповів Фейгін.

За його словами у Сущенка "все більш-менш нормально". Йому продовжили до 6 серпня перебування в БМ (безпечному місці). Так що Роман перебуває в тому ж приміщенні з тим же сусідом по камері. Зі здоров'ям у нього зараз загалом все благополучно, стоматологічні проблеми (з флюсом) у колонії вирішили.

Читайте також: Українського політв'язня в РФ Сущенка в колонії відвідав консул, - Фейгін

У даний час вирішується питання про те, щоб Роману дозволили триденне побачення з дружиною і дочкою. Планується, що це може відбутися найближчим часом.

Фейгін розповів, що в колонії Сущенко перебуває в певному інформаційному вакуумі, тому з великим інтересом слухає про всі новини в Україні та у світі.

"Сущенко сподівається, що в нових обставинах (після виборів в Україні) можуть пожвавитися переговори про долю українських політв'язнів. І він, звичайно ж, розраховує на обмін", - резюмував юрист.

Також читайте: Україна в ООН вимагає звільнення політв'язня Сущенка

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127508
 
 
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Пока не будут мочить кацапов в лугандоне а в Украине ловить и сажать фсбых тварей по поводу и без, вообще нет смысла разговора с рашкой, взяли медведчука и обменяли на моряков, такой подход...
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менять типа гадьку на реальных расеиских мерзавцев, ок, не плохая надежда, да вот Украина учится от своих ошибок и те кто умнее, те учится от чужих тоже.
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надеяться всегда надо...
но не авось... ибо именно авось дорого стоит тем, кто не подумал хорошенько - стоит ли рисковать и ехать самому в рашу, в самый разгар военных действий на востоке Украины
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Он них уже забыли - делят власть так шо аж дым столбом
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Даремно він сподівається......
Після зміни бариги - важливішими будуть інші питання.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниСущенко сподівається на пожвавлення переговорів про долю українських політв'язнів і обмін, - Фейгін
 
 
 
 
 
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