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 Політика України
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Все про:позов (230) Парубій (1071) Нацполіція (7577) Порошенко (8870) СБУ (4342) суд (5123) Гройсман (3330)

 Скандальний Окружний адміністративний суд відкрив провадження про заборону 180 топ-чиновникам залишати Україну

Позивач, ім'я якого не називають, просить суддів заборонити Порошенкові, Парубію, Гройсману і ще 177 держслужбовцям виїжджати за межі країни. Також він хоче, щоб "бездіяльність" поліції і СБУ визнали злочинною.

Провадження розглядатиметься в Окружному адміністративному суді столиці, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу суду.

"Позивач просить суд визнати протиправною бездіяльність Національної поліції України щодо непроведення всіх заходів для забезпечення захисту нацбезпеки і непротидії організованій злочинності осіб, які займають політичні посади і які, на думку позивача, могли здійснювати корупційні злочини. Також позивач просить визнати протиправною і бездіяльність СБУ щодо непроведення всіх заходів для забезпечення захисту національної безпеки від організованої злочинності цими особами", - сказано в повідомленні.

Ім'я позивача не вказано.

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Серед третіх осіб, крім президента Петра Порошенка, спікера парламенту Андрія Парубія і прем'єра Володимира Гройсмана зазначено більш ніж 50 народних депутатів президентської фракції, більш ніж 40 членів уряду, голову правління НАК "Нафтогаз України", а також суддів Верховного Суду і членів ВККС. Усього - 180 осіб.

Суд постановив, що справу розглядатимуть у спрощеному порядку, без повідомлення учасників.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127502
 
   
 Топ коментарі
 
А Коломойского за приват когда посадят?
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Якщо нова влада не почне з "посадки" першої десятки шоколадної банди і їх мародера главаря - нічого не зміниться в цій країні.
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Не.
Для того, что бы зе стал народным президентом, он должен посадить трех друзей.
Олигарха Коломойского, кондиционера Авакова (дело о рюкзаках)и жену-сепаратистку. ( распостранение в сети материалов сепаратистского содержания)
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Хотели справедливого реформированного суда, получите. Все как у Саакашвили.
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Суд Києва остаточно повернув проросійський серіал Свати на телеканал 1+1.
«Найбільше вбиває той факт, що компанія «Каартал-95», яка належить новообраному президенту, судиться з державою Україна та Службою безпеки України, за показ рашистського серіалу. І перемагає».
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"судиться з державою Україна" - а здесь, пжлс, поподробней?

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Это какой-то просто сюр! Имеется некое физическое лицо, которое на 180 (!) человек пишет некую прокламацию в каком-то подозрении. Если я правильно понимаю, доказательная база к этому иску не приложена, претензия состоит из общих фраз, которые можно применить даже к Всевышнему. Но Окружной суд принимает заяву к рассмотрению при этом без извещения участников. Следовательно, ответ на это зявление очевиден - "от винта". Но волна видимости борьбы с перечисленными чиновниками начинает разгоняться.)
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сюр, это когда эти 180 чиновников грабят свой народ у всех на виду и нкто с ними ничего не может сделать.
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Вас бацька може не тільки без причини арештувати, а і без вини засадити. Тому дивіться і заздріть мовчки
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А чё сюр к власти возвращается козломордое отребье
которое молится на сталина, рашку и 36-й год...
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У Дубинского есть все доказательства.
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Целых полгода Петя без иммунитета будет прятать своё тело жирное в утесах))Это, конечно, для него полный серпрайз. Он - то привык к совсем другому! И почему- то забыл про персональную видповидальнисть, что было его фишкой.
Воровать в крупных размерах особенно во время войны - аморально - прийдется сидеть )))
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Что и сколько наворовал за пять лет Порошенко.
ПРУФ.
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Доказательства есть или это отголоски избирательной компании ?
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Головне - баригу та підбарижників не випускайте.
Їм ще відповідати за всі скоєні ними злочини протягом останніх п'яти років.
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что то давно штрайхеры засуженого не получали
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Чого цей позивач не бажає своє рило показати?Чи його пика ще більш у пуху?
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Это сигнал! Суд не отказал в позове, хот его и прочитал...
Год назад судьи бы вызвали бригаду скорой психиатрической помощи! А сейчас... О времена, о нравы... Где наши чемоданы, солнышко...
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Какие только иски не попадают в суд.

Нормальный суд первым делом смотрит:

1. Подлежит ли иск юрисдикции суда?2. Соответствуют ли исковые требования закону?
3. Нарушены ли права истца?

4. Есть ли доказательства того, что ответчик нарушил права истца?5. Способно ли удовлетворение исковых требований восстановить права истца без нарушения прав человека?

И на любом этапе можно отказать.
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Геніальний мегаплан Бєнєфіціарія: стати господарем України. Тільки призначили кенагурацію Бєня тут і в Київ. Зараз тим позовом хоче потримати всю Україну за яйця = без проволочок забрати собі на розкрутку 2млрд.$, а через тиждень менше як за половину цих грошей (наших українських !!! не його він свої витяг десятикратно вже давно) купля уряд і всі виконавчі структури ( 1млрд. це тисяча х 1млн). Так що жалюгідні нещасні ********* тарифи, нульові ФОПИ, бляхи без розтаможки і з-ти по 4кдол просто відміняються. А ви дурні хавали бариг і свинарчуків з налитими кровю від злості очима.
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Это будет незаконно, хотя понятно желание предупредить бегство проворовавшихся. Чтобы суд ограничил их свободу передвижения, нужно уголовные дела открывать, если есть факты, и объявлять о подозрении. Тогда суд законно может выдать запрет на выезд за границу.
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позивач - звичайний посіпака і підлабузник
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Настало время психически неуравновешенных...
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Это да. Обезумевшие посипаки порошенка делов ещн натворят.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниСкандальний Окружний адміністративний суд відкрив провадження про заборону 180 топ-чиновникам залишати Україну
 
 
 
 
 
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