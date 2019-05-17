 Скандальний Окружний адміністративний суд відкрив провадження про заборону 180 топ-чиновникам залишати Україну

Провадження розглядатиметься в Окружному адміністративному суді столиці, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу суду.
"Позивач просить суд визнати протиправною бездіяльність Національної поліції України щодо непроведення всіх заходів для забезпечення захисту нацбезпеки і непротидії організованій злочинності осіб, які займають політичні посади і які, на думку позивача, могли здійснювати корупційні злочини. Також позивач просить визнати протиправною і бездіяльність СБУ щодо непроведення всіх заходів для забезпечення захисту національної безпеки від організованої злочинності цими особами", - сказано в повідомленні.
Ім'я позивача не вказано.
Серед третіх осіб, крім президента Петра Порошенка, спікера парламенту Андрія Парубія і прем'єра Володимира Гройсмана зазначено більш ніж 50 народних депутатів президентської фракції, більш ніж 40 членів уряду, голову правління НАК "Нафтогаз України", а також суддів Верховного Суду і членів ВККС. Усього - 180 осіб.
Суд постановив, що справу розглядатимуть у спрощеному порядку, без повідомлення учасників.
«Найбільше вбиває той факт, що компанія «Каартал-95», яка належить новообраному президенту, судиться з державою Україна та Службою безпеки України, за показ рашистського серіалу. І перемагає».
которое молится на сталина, рашку и 36-й год...
Воровать в крупных размерах особенно во время войны - аморально - прийдется сидеть )))
ПРУФ.
Їм ще відповідати за всі скоєні ними злочини протягом останніх п'яти років.
Год назад судьи бы вызвали бригаду скорой психиатрической помощи! А сейчас... О времена, о нравы... Где наши чемоданы, солнышко...
Нормальный суд первым делом смотрит:
1. Подлежит ли иск юрисдикции суда?2. Соответствуют ли исковые требования закону?
3. Нарушены ли права истца?
4. Есть ли доказательства того, что ответчик нарушил права истца?5. Способно ли удовлетворение исковых требований восстановить права истца без нарушения прав человека?
И на любом этапе можно отказать.