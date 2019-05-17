 Росію в ПАРЄ ще не повернули, але ситуація "паскудна", - Ар'єв

Про це написав у Facebook глава української делегації в ПАРЄ Володимир Ар'єв, інформує Цензор.НЕТ.

"Ситуація в Раді Європи - паскудна. Але Росію в ПАРЄ ще не повернули", - написав він.

За словами Ар'єва, для повернення Росії в ПАРЄ необхідно, щоб Парламентська асамблея змінила свій регламент. Для цього необхідно прийняти два рішення: спочатку на засіданні регламентного комітету Асамблеї 3 червня, а потім - на сесії 25 червня.

Читайте також: Ми вирішили, що Росія має залишитися в ПАРЄ, - глава МЗС Німеччини Маас

"Ризик безумовного повернення Росії великий. Дуже великий. Українська позиція ослаблена і ситуацією у ВР (неважливо, розпуск чи без коаліції - все погано), і повною відсутністю позиції новообраного президента, який на момент голосування вже отримає свою булаву", - вважає глава української делегації.

За словами Ар'єва, ті, хто просуває повернення РФ в ПАРЄ, спираються саме на ослаблення України в момент передачі влади.

Також читайте: Рада Європи дозволила Росії взяти участь у виборах нового генсека

"Наслідки очевидні: початок розвороту санкцій проти Росії і значний підрив довіри до ключової організації, 70 років тому заснованої для захисту демократії, прав людини і верховенства права", - припускає політик.

"Але будемо боротися до кінця. Ми вистоїмо, навіть якщо в Раді Європи бетон європейських цінностей почне розвалюватися", - підсумував Ар'єв.

Нагадаємо, раніше сьогодні Комітет міністрів ЄС прийняв рішення, що Росія має залишитися в ПАРЄ. Заяву комітету міністрів Ради Європи наступного тижня розгляне Бюро асамблеї.

Як повідомлялося, на квітневій сесії в 2014 році ПАРЄ позбавила російську делегацію права голосу та усунула її представників з усіх керівних органів за анексію Криму. Відтоді РФ фактично бойкотує засідання Асамблеї та вимагає відновлення її прав у повному обсязі. У червні 2017 року Росія відмовилася платити членські внески до Ради Європи до відновлення повноважень її делегації в ПАРЄ. З січня 2018 року триває кампанія за повернення делегації РФ до складу ПАРЄ.

Раніше міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що Україна може вийти з мінських угод, якщо Рада Європи зніме санкції з РФ.