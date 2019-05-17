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 Політика України, За кордоном
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Все про:Ар'єв (209) ПАРЄ (427) Росія (17083)

 Росію в ПАРЄ ще не повернули, але ситуація "паскудна", - Ар'єв

РФ не можна повернути в Парламентську асамблею Ради Європи без внесення змін до регламенту. Все вирішиться до кінця червня.

Про це написав у Facebook глава української делегації в ПАРЄ Володимир Ар'єв, інформує Цензор.НЕТ.

"Ситуація в Раді Європи - паскудна. Але Росію в ПАРЄ ще не повернули", - написав він.

За словами Ар'єва, для повернення Росії в ПАРЄ необхідно, щоб Парламентська асамблея змінила свій регламент. Для цього необхідно прийняти два рішення: спочатку на засіданні регламентного комітету Асамблеї 3 червня, а потім - на сесії 25 червня.

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"Ризик безумовного повернення Росії великий. Дуже великий. Українська позиція ослаблена і ситуацією у ВР (неважливо, розпуск чи без коаліції - все погано), і повною відсутністю позиції новообраного президента, який на момент голосування вже отримає свою булаву", - вважає глава української делегації.

За словами Ар'єва, ті, хто просуває повернення РФ в ПАРЄ, спираються саме на ослаблення України в момент передачі влади.

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"Наслідки очевидні: початок розвороту санкцій проти Росії і значний підрив довіри до ключової організації, 70 років тому заснованої для захисту демократії, прав людини і верховенства права", - припускає політик.

"Але будемо боротися до кінця. Ми вистоїмо, навіть якщо в Раді Європи бетон європейських цінностей почне розвалюватися", - підсумував Ар'єв.

Нагадаємо, раніше сьогодні Комітет міністрів ЄС прийняв рішення, що Росія має залишитися в ПАРЄ. Заяву комітету міністрів Ради Європи наступного тижня розгляне Бюро асамблеї.

Як повідомлялося, на квітневій сесії в 2014 році ПАРЄ позбавила російську делегацію права голосу та усунула її представників з усіх керівних органів за анексію Криму. Відтоді РФ фактично бойкотує засідання Асамблеї та вимагає відновлення її прав у повному обсязі. У червні 2017 року Росія відмовилася платити членські внески до Ради Європи до відновлення повноважень її делегації в ПАРЄ. З січня 2018 року триває кампанія за повернення делегації РФ до складу ПАРЄ.

Раніше міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що Україна може вийти з мінських угод, якщо Рада Європи зніме санкції з РФ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127500
 
   
 Топ коментарі
 
Как урожай собирают осенью, так и настоящие результаты деятельности потужной петиной международной команды всплывают под конец петиной каденции.
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Петро як міг, так і рулив. Втримав економіку, втримав країну, локалізував ту заразау на сході, та ще й якусь коаліцюю міжнародну створив, щоб хоч якось стримувати орду. Зібрав армію, котрої реально не було, закрив мовне питання, повернув Церкву, яку вкрали кілька століть тому у нас, мінімізував вплив рос.культури (закрив канали, мережі, грошові системи ...)

Одним словом, мав бачення і рухав в правильному напрямку. Забуксував с корупцією, це факт. Не зміг запустити реформований суд - це також факт.

Є промахи, є й досягнення. Ніколи не жалівся і не плакався, що хтось йому заважає і не валив на попередників. Що зміг - те зробив, далі провів чесні вибори, і перадає владу наступнику

Що зробить Зе, час покаже. Але гонору і нетирпимості в нього дуже багато вже зараз, хоча ще нічого він не здобув.
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при порохе все было норм, а при зеле уже все посыпалось. если было как ты говоришь сыпалось бы не так строго после выборов
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Ситуація буде "паскудною",поки в Європі будуть тертися такі наші представники як ар"єви,гончаренки,берези тощо...
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Вот и мощная международная поддержка просто валить я на глазах. По простой причине. Никто и никогда не будет тебя уважать, если ты не уважаешь себя сам. Сначала остановились усиление т. н. санкций. Потом СП 2. А мы в это время порося только обворовывал страну и набивая карман рассказывал про мощную украинскую поддержку. Результат закономерность и очевиден. А где там т. н. Минские соглашения??? А у!!!!
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Сергей Дьячёнко 0a53815d так ознакомся : некоторые обязательные пункты этого преступного минского сговора для особого порядка самоуправления в ОРДЛО включают следующее:
- освобождение от наказания, преследования и дискриминации всех лиц,( кровавых нелюдей, бандитов , террористов) связанных с событиями ( оккупацией ), имевшими место на Донбассе (оккупированная кремлём бандитская резервация (ордло);
- право на языковое самоопределение ( полное уничтожение украинского и замена на язык кровавого врага - оккупанта);
- участие органов местного самоуправления ( из кровавых бандитов сепаратистов, террористов) в назначении бандитских глав органов прокуратуры и судов;
- государство оказывает поддержку ( кормит - террористов - коллаборационистов, бандитов - террористов )социально-экономическому развитию;
- содействие со стороны центральных органов власти трансграничному сотрудничеству (открытая граница с проклятой вражеской фашистской) РФ;
-представители депутатов -бандитов из оккупированной кремлём длнр в Верховной Раде могут накладывать вето на решение о вступлении Украины в ЕС и НАТО.
- создание преступных отрядов ( из кровавых убийц бандитов - боевиков) народной милиции по решению местных бандитских советов ;- полномочия депутатов местных советов и должностных лиц, избранных на досрочных выборах ( всякой прокремлёвской бандитской своры), назначенных этим законом, ни кем не могут быть досрочно прекращены ( даже за самые страшные тяжёлые преступления).........
Ну просто замечательный закон, но только для проклятых российских оккупантов кровавого маньяка фашиста )(уйла и его холуёв коллаборационистов - террористов, бандитов - сепаратистов в оккупированной кремлём "лугандонии"
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Мне не надо читать этот бред. Своему соевому пахану его напиши....
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за 5 лет паскудники из шайки мародера арьев и Ко все просрали. между прочим за деньги налогоплательщиков по Европе шарили ни в чем себе не отказывая
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Не переживай, сейчас клоун придет и за неделю всех победит. И совершенно бесплатно. Засекай время, дура.
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Українська позиція ослаблена тільки тому що не може застосувати проти ворога окупанта свої - найпотужніші і самі важкі донині в світі ракети «Сатана». Вага " Сатани" становить понад 200 тонн, а довжина - 35 метрів, дальність до -16 000км. І шкода що ми не відновлюємо втрачене своє виробництво збагаченого урану. Для того щоб, відродити свій необдумано загублений колишній статус Великої ядерної держави. Тоді б і продажна Європа злякалась та і всі країни в світі моментально сполошилися і згадали, що зовсім недавно Україна володіла своїм жахливо величезним ядерним арсеналом, більшого від того, що мали Великобританія, Франція, Китай разом узяті. А наш лютий кривавий ворог окупант української землі Криму і Донбасу проклята фашистська паРаша, вона б перша притому відразу ж моторошно боягузливо завила про порушення підписаного Україною "Будапештського меморандуму". І звичайно ця ворожа личакова ********* миттю схаменулася б, і враз пригадала що це вона перша злочинно порушила цей меморандумт бо тимчасово але окупувала суверенні українські території, і година жорстокої відплати за її злочини обов'язково наступить і для неї.
А як визволяти свою рідну українську землю Крима і Донбасу окуповану проклятою паРашєю без свого втраченного статусу ядерної держави ми не зовсім знаємо, через те ми маємо те що маємо, і не ясно на що очікуємо.
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Коли наші премудрі вожді віддавали ті ракети на братній кацапстан,я казав,що вони ще можуть до нас повернутися.Ядерним ударом "братьєфь".
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Уже и не "відновиш", тому що та людина яка керувала программою "Ракетний Панцир" сьогодні звельнилася! Вона була тією людиною якої довіряли Американці та страни Заходу, і яку так зненавідли в Масквабаді! Я прогнозую розпад України в найближчий рік! Тому війскова активність ********* дійде свого максімуму у 2020 році. І це вже буде не війна в декількіх областях- а повноційна війскова операція з відрізанням усього Східного регіону. А ви і далі грайтеся у "нові обличчя" та вибирайте Посміховіська та Наркомана замість Головнокомандуючого. Зебіли б..ть!
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Чому європейці мають поважати рахуватись з Україною, якщо українці самі виставляють себе блазнями?
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и полным отсутствием позиции новоизбранного президента, ...

Ну если от клоуна толку никакого, может пускай он так и продолжает выступать со сцены? Сейчас сидит где-то в норе и появляется раз в месяц в фейсбуке.. так хоть реально можно будет поржать как президент шутит над самим собой..
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Міжнародні відносини вибудовувати, це не куйом на роялі бемкати. Буде вам і повага, буде і авторитет країни і міжнародна підтримка - все буде, але точно не наступні 5 років!
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Петя конечно на рояле не актер, но где не копни все он делал через хер: Приват, Томос, суды и т.д.
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Петро як міг, так і рулив. Втримав економіку, втримав країну, локалізував ту заразау на сході, та ще й якусь коаліцюю міжнародну створив, щоб хоч якось стримувати орду. Зібрав армію, котрої реально не було, закрив мовне питання, повернув Церкву, яку вкрали кілька століть тому у нас, мінімізував вплив рос.культури (закрив канали, мережі, грошові системи ...)

Одним словом, мав бачення і рухав в правильному напрямку. Забуксував с корупцією, це факт. Не зміг запустити реформований суд - це також факт.

Є промахи, є й досягнення. Ніколи не жалівся і не плакався, що хтось йому заважає і не валив на попередників. Що зміг - те зробив, далі провів чесні вибори, і перадає владу наступнику

Що зробить Зе, час покаже. Але гонору і нетирпимості в нього дуже багато вже зараз, хоча ще нічого він не здобув.
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А було що красти? Наскільки я знаю, в казні не було абсолютно нічого. Крім боргів, дефолту і розпаду на скілкісь там «народних республік» Україні нічого не світило.
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Петро був парубок моторний,
хоч i з пейсами,то не смiх,
вiн Украiну так "построiв",
князь Володимир так не змiг.

Князь тоже був iз той " породи",
шо каламутять всюди воду,
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Хватательный рефлекс - мартышка, банан в кувшине.
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Вова все сделает лучше , не переживай . Главное не пропусти зарплату по 4000 евро .
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Вполне себе предсказуемая ситуация.тут даже не "меркельтивную" Германию нужно винить,а мерзавца порошенко и его картавого лузера-министра иностранных дел Климкина,который провалил всё,где и что только можно на международной арене.Хочется верить,что Климкин провалил своей профанацией,а не заказом из Кремля через своего тестя,"героя освобождения Крыма".
Что касается мезавца-Порошенко,то он виновен тем,что призывая всех и вся накладывать на Россию и путина санкции,сам активно сотрудничал с ним и торговал.даже "дружил домами" через общего кума-Медведчука.То есть,получалась очень неприглядная для Украины картина-поддавшиеся на призыв к санкциям страны терпели некий убыток от взаимных санкций,а Украина торговала,сотрудничала и миллионами пополняла своими заробитчанами индустриальный голод Росиии.
европа вполне здраво рассудила-"Зачем из-за Украины нести убыток,если сама Украина не хочет ограничить отношения с РФ до допустимого минимума.
Очень может статься,что так станется и с военной помощью.На это и рассчитывает путин,что из-за Порошенко (возможно даже что по личной договорённости) мир утомится от Украины и оставит её для России.Внешне вроде бы Путин поругал Порошенко,но по факту тот дал Путину убить своих потенциальных врагов в Украине (патриотов-добровольцев,способных проводить Майдан) и отдал антрацитные и газосланцевые районы Украины,как по заказу совпавшие с картой оккупированной территории.Попутным подарком были военные заводы типа "Донецкого "Топаза".выпускавшие не имеющую аналогов военную технику.
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Порошенко винний тільки в тому, що вирішив з вами, кацапи їбу...чі, поводитись цивілізовано і не вивісив всіх на ліхтарях, як зробив це колись давно його попередник Богдан. Весь твій висер не вартий і копійки. Не надувайся. До речі,і не 3.14ди, бо
-сланцевий газ знаходиться в Слав'янському районі і навколо Краматорська. А вони НАШІ. - -Так, Донецький "Топаз" мацкалі з3.14здили і вивезли, правда, без документів і спеціалістів. А ті спеціалісти по "робочій документації" на запорізькому заводі "Іскра" налагодили випуск "Кольчуг".
З усім іншим все так само : ти брехун3.14 здливий і в жодному рядку твого допису , рашисте вонючий, немає жодної крихти правди.
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Ми занадто терплячі,толерантні,дружелюбні.Спробували б хтось поводитися по-свинськи,по-кацапськи,балакаючи своєю мовою на кацапстані--кацапи його б вмить убили.
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открыл с утра - что то стока новостей тревожных в последний Петрухин день - вашингтонско германский фронт трещит по швам Климкин Турчинов тикают ( хотя остальные министры вроде как остаются )... действительно предчуствие какого то шухера...
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як бачимо є "карточные домики" і є чоколатні, змішані напополам з цинічною і вичурною брехнею, і хоч другі привабливіші та результат однаковий - повна дупа. процес тільки но розпочинається........ .
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Это не карточный домик рушится . Это вы оказались непоследовательными в своей политике и строительстве независимой Украины .
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Климкин и обосранный пастор тикают потому что их назначает президент, просто не стали ждать когда их отправят в отставку, ну а еврошлюхи ничего нового в общем-то и не сделали, они всегда были готовы за бабло забыть весь свой треп про демократию.
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Це не ситуація паскудна, а паскудні клімкіни і арьєви, що тільки надували щоки і наїдали рила замість щоб бути компетентними і авторитетними на міжнародному полі.
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Вони і були компетентними та авторитетними, мають великі досягнення на міжнародному рівні! Тільки недорозвинуті зебіли роблять вигляд, що їм цього не видно. Різке пониження впливу України на міжнародному рівні - це абсолютно очевидний результат вибору блазня коломойського президентом! Захід вже має добре уявлення про афериста коломойського та вже трохи ознайомлений з некомпетентністю вови. Рашисти теж, як бачимо, користуються різким зниженням авторитету України на міжнародному рівні. "Дякуємо" вам, придурки, за ваш вибір! Не пишіть таку примітивну зелену дурню!!!
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Вот умиляют меня дегенераты которые верят в то, что можно быть самой бедной страной Европы по уши в долгах и всецело зависимой от внешнего кредитования и одновременно быть "компетентними і авторитетними на міжнародному полі". да всем этим еврошлюхам глубоко плевать на Украину и украинцев, они нас сдали еще в 2014-м году когда ввели против орды символические санкции за нападение на нашу страну, при этом одновременно введя эмбарго на поставку нам на жертве агрессии вооружения.
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Нормальна така собі ситуація.............. Росію в ПАРЄ ще не повернули, але ситуація "паскудна", - Ар'єв - Цензор.НЕТ 4442
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НУ ДО ЧЕГО ВСЕ ТАКИ МЕРЗКИЕ и УБЛЮДОЧНЫЕ ВСЕ ЭТИ члены БеПеПе Росію в ПАРЄ ще не повернули, але ситуація "паскудна", - Ар'єв - Цензор.НЕТ 224

И У ЭТОГО ЗЕЛЕНСКИЙ ВИНОВАТ

Вот кто такой этот Арьев:

На президентских выборах-2014 руководил Киевским областным штабом Петра Порошенко.

На досрочных парламентских выборах-2014 вновь избран по мажоритарному столичному округу № 218, представляя партию «Блок Петра Порошенко».




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НУ И ШО?
По твоему "руководить избирательным штабом" равнозначно педофилие или чему похуже?
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А ТО, ШО ОН КАК ПРЕДАННЫЙ ПЕТЮНЕ член БПП, Росію в ПАРЄ ще не повернули, але ситуація "паскудна", - Ар'єв - Цензор.НЕТ 3720 ВЫПОЛНЯЕТ ЕГО УКАЗАНИЯ ОБВИНЯТЬ ВО ВСЕМ ПРИ ПЕРВОЙ ВОЗМОЖНОСТИ ЗЕЛЕНСКОГО

И НЕ ВАЖНО, ИМЕЕТ ЭТО ОТНОШЕНИЕ К ЗЕЛЕНСКОМУ, ИЛИ НЕТ

ТОЧНО ТАКАЯ ЖЕ КОМАНДА ДАНА ВАМ ПОРОХОБОТАМ

ЭТО ДЕЛАЕТСЯ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ИЗНАЧАЛЬНО НЕГАТИВНОГО НАСТРОЯ УКРАИНСКОГО ОБЩЕСТВА НА РАБОТУ ЗЕЛЕНСКОГО

НО ПАРАШЕНКО ЗРЯ СТАРАЕТСЯ ВЕРНУТЬСЯ В ПОЛИТИКУ ЕМУ УЖЕ НИКОГДА НЕ УДАСТСЯ!!!

И ЗА ПАРТИЮ ЕГО НОРМАЛЬНЫЕ ЛЮДИ НЕ ПРОГОЛОСУЮТ А У НАС ТАКИХ ПОДАВЛЯЮЩЕЕ БОЛЬШИНСТВО ВЕДЬ УКРАИНА НЕ РАСЕЯ

УЖЕ НЕ ГОВОРЯ О ТОМ ШО НИКТО ИЗ ОЛИГАРХОВ УЖЕ НЕ ЗАХОЧЕТ СПОНСИРОВАТЬ ЕГО НИКЧЕМНУЮ ПАРТИЮ

НЕВОЗМОЖНО НАХОДИТЬСЯ В ПОЛИТИКЕ ПОСЛЕ:

КРЫШЕВАНИЯ ТОП КОРРУПЦИИ
ТРАГЕДИЙ ИЛОВАЙСКОГО и ДЕБАЛЬЦЕВСКОГО КОТЛОВ
ВЗРЫВОВ 5 СКЛАДОВ С БОЕПРИПАСАМИ ГДЕ БЫЛО ПОТЕРЯНО 50% ВСЕХ БОЕПРИПАСОВ УКРАИНЫ и ЭТО ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ
И НИКТО ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НИ ЗА ШО НЕ ПОНЕС!!!

ТАКЖЕ КАК И ЗА РАССТРЕЛ ЕВРОМАЙДАНА.

ВРЕМЯ ПОРОШЕНКО ПРОШЛО!!!




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"Украинская позиция ослаблена ... полным отсутствием позиции новоизбранного президента"
Зе-билы радосстно рукоплещут слюнявому "президенту" не могущему озвучить свою позицию?
Росію в ПАРЄ ще не повернули, але ситуація "паскудна", - Ар'єв - Цензор.НЕТ 3810

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Працювати було потрібно , а не обійматися з кацапами .
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Ну конечно же, нужно было "працювать" и тогда еврошлюхи перестали бы быть таковыми и вспомнили что они тут всем втирают про демократию и верховенство права и перестали бы продаваться кацапам с потрохами за дешевый газ и другие ништяки? ты сам то в этот бред веришь?
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Еврошлюхи ищут любой повод чтобы отменить те мизерные санкции которые они ввели в ответ на нападение орды на Украину и тут абсолютно не важно остался бы шоколадка при власти или нет.
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Бабло руліть!Дайош мокшам пармезани і віску з брендою зам"єста баяррькє.
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Арьев,у вас будет новым героем-крут,где круты страсбург? какая от этого польза то что россия,не в пасе?Вот для россии есть польза,в глаза,не кто,не скажет что она плохо обошлась с украиной в 2014г.
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"...те, кто продвигает возвращения РФ в ПАСЕ..." - Увольте безграмотного болвана! Т.н. падежи и множественное/единственное число существительных для оно пустой звук.
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Що у пресі,що на радіо чи ТБ---лише тупорилі неуки.
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Чем Порох занимался 5 лет? А перед и после выборов всё, что делал Порошенко - обгаживал Зе. Ему не до внешней политики было! И не Зе виноват в решении Европы! Он ещё президентом не стал!
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниРосію в ПАРЄ ще не повернули, але ситуація "паскудна", - Ар'єв
 
 
 
 
 
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