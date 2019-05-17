 Росію в ПАРЄ ще не повернули, але ситуація "паскудна", - Ар'єв

Про це написав у Facebook глава української делегації в ПАРЄ Володимир Ар'єв, інформує Цензор.НЕТ.
"Ситуація в Раді Європи - паскудна. Але Росію в ПАРЄ ще не повернули", - написав він.
За словами Ар'єва, для повернення Росії в ПАРЄ необхідно, щоб Парламентська асамблея змінила свій регламент. Для цього необхідно прийняти два рішення: спочатку на засіданні регламентного комітету Асамблеї 3 червня, а потім - на сесії 25 червня.
"Ризик безумовного повернення Росії великий. Дуже великий. Українська позиція ослаблена і ситуацією у ВР (неважливо, розпуск чи без коаліції - все погано), і повною відсутністю позиції новообраного президента, який на момент голосування вже отримає свою булаву", - вважає глава української делегації.
За словами Ар'єва, ті, хто просуває повернення РФ в ПАРЄ, спираються саме на ослаблення України в момент передачі влади.
"Наслідки очевидні: початок розвороту санкцій проти Росії і значний підрив довіри до ключової організації, 70 років тому заснованої для захисту демократії, прав людини і верховенства права", - припускає політик.
"Але будемо боротися до кінця. Ми вистоїмо, навіть якщо в Раді Європи бетон європейських цінностей почне розвалюватися", - підсумував Ар'єв.
Нагадаємо, раніше сьогодні Комітет міністрів ЄС прийняв рішення, що Росія має залишитися в ПАРЄ. Заяву комітету міністрів Ради Європи наступного тижня розгляне Бюро асамблеї.
Як повідомлялося, на квітневій сесії в 2014 році ПАРЄ позбавила російську делегацію права голосу та усунула її представників з усіх керівних органів за анексію Криму. Відтоді РФ фактично бойкотує засідання Асамблеї та вимагає відновлення її прав у повному обсязі. У червні 2017 року Росія відмовилася платити членські внески до Ради Європи до відновлення повноважень її делегації в ПАРЄ. З січня 2018 року триває кампанія за повернення делегації РФ до складу ПАРЄ.
Раніше міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що Україна може вийти з мінських угод, якщо Рада Європи зніме санкції з РФ.
- освобождение от наказания, преследования и дискриминации всех лиц,( кровавых нелюдей, бандитов , террористов) связанных с событиями ( оккупацией ), имевшими место на Донбассе (оккупированная кремлём бандитская резервация (ордло);
- право на языковое самоопределение ( полное уничтожение украинского и замена на язык кровавого врага - оккупанта);
- участие органов местного самоуправления ( из кровавых бандитов сепаратистов, террористов) в назначении бандитских глав органов прокуратуры и судов;
- государство оказывает поддержку ( кормит - террористов - коллаборационистов, бандитов - террористов )социально-экономическому развитию;
- содействие со стороны центральных органов власти трансграничному сотрудничеству (открытая граница с проклятой вражеской фашистской) РФ;
-представители депутатов -бандитов из оккупированной кремлём длнр в Верховной Раде могут накладывать вето на решение о вступлении Украины в ЕС и НАТО.
- создание преступных отрядов ( из кровавых убийц бандитов - боевиков) народной милиции по решению местных бандитских советов ;- полномочия депутатов местных советов и должностных лиц, избранных на досрочных выборах ( всякой прокремлёвской бандитской своры), назначенных этим законом, ни кем не могут быть досрочно прекращены ( даже за самые страшные тяжёлые преступления).........
Ну просто замечательный закон, но только для проклятых российских оккупантов кровавого маньяка фашиста )(уйла и его холуёв коллаборационистов - террористов, бандитов - сепаратистов в оккупированной кремлём "лугандонии"
А як визволяти свою рідну українську землю Крима і Донбасу окуповану проклятою паРашєю без свого втраченного статусу ядерної держави ми не зовсім знаємо, через те ми маємо те що маємо, і не ясно на що очікуємо.
поважатирахуватись з Україною, якщо українці самі виставляють себе блазнями?
Ну если от клоуна толку никакого, может пускай он так и продолжает выступать со сцены? Сейчас сидит где-то в норе и появляется раз в месяц в фейсбуке.. так хоть реально можно будет поржать как президент шутит над самим собой..
Одним словом, мав бачення і рухав в правильному напрямку. Забуксував с корупцією, це факт. Не зміг запустити реформований суд - це також факт.
Є промахи, є й досягнення. Ніколи не жалівся і не плакався, що хтось йому заважає і не валив на попередників. Що зміг - те зробив, далі провів чесні вибори, і перадає владу наступнику
Що зробить Зе, час покаже. Але гонору і нетирпимості в нього дуже багато вже зараз, хоча ще нічого він не здобув.
хоч i з пейсами,то не смiх,
вiн Украiну так "построiв",
князь Володимир так не змiг.
Князь тоже був iз той " породи",
шо каламутять всюди воду,
Что касается мезавца-Порошенко,то он виновен тем,что призывая всех и вся накладывать на Россию и путина санкции,сам активно сотрудничал с ним и торговал.даже "дружил домами" через общего кума-Медведчука.То есть,получалась очень неприглядная для Украины картина-поддавшиеся на призыв к санкциям страны терпели некий убыток от взаимных санкций,а Украина торговала,сотрудничала и миллионами пополняла своими заробитчанами индустриальный голод Росиии.
европа вполне здраво рассудила-"Зачем из-за Украины нести убыток,если сама Украина не хочет ограничить отношения с РФ до допустимого минимума.
Очень может статься,что так станется и с военной помощью.На это и рассчитывает путин,что из-за Порошенко (возможно даже что по личной договорённости) мир утомится от Украины и оставит её для России.Внешне вроде бы Путин поругал Порошенко,но по факту тот дал Путину убить своих потенциальных врагов в Украине (патриотов-добровольцев,способных проводить Майдан) и отдал антрацитные и газосланцевые районы Украины,как по заказу совпавшие с картой оккупированной территории.Попутным подарком были военные заводы типа "Донецкого "Топаза".выпускавшие не имеющую аналогов военную технику.
-сланцевий газ знаходиться в Слав'янському районі і навколо Краматорська. А вони НАШІ. - -Так, Донецький "Топаз" мацкалі з3.14здили і вивезли, правда, без документів і спеціалістів. А ті спеціалісти по "робочій документації" на запорізькому заводі "Іскра" налагодили випуск "Кольчуг".
З усім іншим все так само : ти брехун3.14 здливий і в жодному рядку твого допису , рашисте вонючий, немає жодної крихти правди.
И У ЭТОГО ЗЕЛЕНСКИЙ ВИНОВАТ
Вот кто такой этот Арьев:
На президентских выборах-2014 руководил Киевским областным штабом Петра Порошенко.
На досрочных парламентских выборах-2014 вновь избран по мажоритарному столичному округу № 218, представляя партию «Блок Петра Порошенко».
По твоему "руководить избирательным штабом" равнозначно педофилие или чему похуже?
И НЕ ВАЖНО, ИМЕЕТ ЭТО ОТНОШЕНИЕ К ЗЕЛЕНСКОМУ, ИЛИ НЕТ
ТОЧНО ТАКАЯ ЖЕ КОМАНДА ДАНА ВАМ ПОРОХОБОТАМ
ЭТО ДЕЛАЕТСЯ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ИЗНАЧАЛЬНО НЕГАТИВНОГО НАСТРОЯ УКРАИНСКОГО ОБЩЕСТВА НА РАБОТУ ЗЕЛЕНСКОГО
НО ПАРАШЕНКО ЗРЯ СТАРАЕТСЯ ВЕРНУТЬСЯ В ПОЛИТИКУ ЕМУ УЖЕ НИКОГДА НЕ УДАСТСЯ!!!
И ЗА ПАРТИЮ ЕГО НОРМАЛЬНЫЕ ЛЮДИ НЕ ПРОГОЛОСУЮТ А У НАС ТАКИХ ПОДАВЛЯЮЩЕЕ БОЛЬШИНСТВО ВЕДЬ УКРАИНА НЕ РАСЕЯ
УЖЕ НЕ ГОВОРЯ О ТОМ ШО НИКТО ИЗ ОЛИГАРХОВ УЖЕ НЕ ЗАХОЧЕТ СПОНСИРОВАТЬ ЕГО НИКЧЕМНУЮ ПАРТИЮ
НЕВОЗМОЖНО НАХОДИТЬСЯ В ПОЛИТИКЕ ПОСЛЕ:
КРЫШЕВАНИЯ ТОП КОРРУПЦИИ
ТРАГЕДИЙ ИЛОВАЙСКОГО и ДЕБАЛЬЦЕВСКОГО КОТЛОВ
ВЗРЫВОВ 5 СКЛАДОВ С БОЕПРИПАСАМИ ГДЕ БЫЛО ПОТЕРЯНО 50% ВСЕХ БОЕПРИПАСОВ УКРАИНЫ и ЭТО ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ
И НИКТО ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НИ ЗА ШО НЕ ПОНЕС!!!
ТАКЖЕ КАК И ЗА РАССТРЕЛ ЕВРОМАЙДАНА.
ВРЕМЯ ПОРОШЕНКО ПРОШЛО!!!
Зе-билы радосстно рукоплещут слюнявому "президенту" не могущему озвучить свою позицию?