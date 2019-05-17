 У ДФС запобігли спробі незаконного переміщення через лінію розмежування 1,2 млн грн готівки. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу ДФС.

Так, на КПВВ "Новотроїцьке" був зупинений автомобіль під керуванням жителя Донецької області, який рухався з Макіївки до Маріуполя. Під час огляду в автомобілі було виявлено готівку в національній та іноземній валюті в еквіваленті майже 1,2 млн грн, заховані у схованці, спеціально обладнаній у конструкціях автомобіля. Походження зазначених коштів водій пояснити не зміг.

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Зараз вживаються заходи для реєстрації в ЄРДР кримінального провадження за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.