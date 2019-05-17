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 У ДФС запобігли спробі незаконного переміщення через лінію розмежування 1,2 млн грн готівки. ФОТО

Співробітники спецпідрозділу податкової міліції ДФС, які входять до складу Об'єднаних сил, спільно з прикордонниками та співробітниками СБУ припинили спробу незаконного переміщення через лінію розмежування великої партії готівки.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу ДФС.

У ДФС запобігли спробі незаконного переміщення через лінію розмежування 1,2 млн грн готівки 01

Так, на КПВВ "Новотроїцьке" був зупинений автомобіль під керуванням жителя Донецької області, який рухався з Макіївки до Маріуполя. Під час огляду в автомобілі було виявлено готівку в національній та іноземній валюті в еквіваленті майже 1,2 млн грн, заховані у схованці, спеціально обладнаній у конструкціях автомобіля. Походження зазначених коштів водій пояснити не зміг.

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Зараз вживаються заходи для реєстрації в ЄРДР кримінального провадження за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127497
 
 
 Топ коментарі
 
Нє, ето іщо нє Пєтя...))) Ето пєтін попугай вирішив випорхнути першим на Ростов...
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можно намахать рашню на бабло. продать хату рашне, а потом после освобождения территории- вернуться- выгнать рашню через суд из дома, и продать хату кому-то еще раз ))
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І з якого дива хтось дерев'яні папірці за кордон віз?
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Везли из Лугандона в Украину, что само по себе удивительно, обычно наоборот везут.
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продал квартиру кто-то . в чем проблема? и да.. при чем тут статья "уклонение от уплаты налогов?" или хранить бабло можно только депупадлам?
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Продать квартиру в Лугандоне сейчас юридически невозможно. Вообще никак. Сделка может быть осуществлена только на подконтрольной территории. А бабло наличкой в таких размерах хранить и депутатам тоже нельзя. Это обычная международная практика.
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Можно, но сделка является юридически ничтожной с точки зрения украинского законодательства. Ну так я просто могу на промокашке написать "ДАГАВОР ДАРЕНИЯ! ПОДПИСЬ ПЕЧАТЬ" и это будет иметь такую же юридическую силу.
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можно намахать рашню на бабло. продать хату рашне, а потом после освобождения территории- вернуться- выгнать рашню через суд из дома, и продать хату кому-то еще раз ))
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там 50% нотариусов зарегистрированы в Украине. и предупреждают, что если что говорить сделку совершали в Днепре или Запорожье ну где там он зарегистрирован.
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Тем самым нотариусы совершают служебный подлог, статья 366 УК Украины, до трех лет, со штрафом от двухсот пятидесяти до семисот пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан. При этом сам документ становится юридически ничтожным.
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Нє, ето іщо нє Пєтя...))) Ето пєтін попугай вирішив випорхнути першим на Ростов...
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Ты статью то хоть прочитал? Кто-то из Горловки вез гривню в крупных размерах в Украину. Это работа для СБУ - может это для финансирования терроризма, или купюры поддельные. В любом случае, мужику гораздо проще было задекларировать, что вот, везу, а не прятать. Придумать красивую историю про клад бабушки. Ну заставили бы положить на счёт в ближайшем банке и всё. А так придется с деньгами расстаться, потому что раз прятал - значит виноват в чём-то.
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финансирование тероризма ))) приколько. терористы в Мариуполе ? и вообще , каким образом гривны попадают миллионами в лугандон ? куда смотрит СБУ ? вот это как раз финансирование тероризма.
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а что нельзя везти бабло за которое хату продал? как отобрали- так и вернут
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Нельзя прятать - показал бы на въезде, никто бы и не придирался. А так сам факт того, что он их спрятал, делает деньги "финансовыми средствами сомнительного или незаконного происхождения". А мы повступали во всякие союзы по борьбе с незаконным оборотом капитала и всё, что больше 50 штук баксов, обязано мониториться по международным соглашениям. Т.е. это на тебе будут лежать бремя доказательства, что то эти деньги получил законным путем.
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Прикольно,водила не смог объяснить происхождение бабок в тайнике...Да это же боХжественное вмешательство,не иначе,только оно всё может объяснить.
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С момента ухода Наева,вже второе задержание сумм денег.Може совпадение У ДФС запобігли спробі незаконного переміщення через лінію розмежування 1,2 млн грн готівки - Цензор.НЕТ 2473
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Цензор.НЕТНовиниПодіїУ ДФС запобігли спробі незаконного переміщення через лінію розмежування 1,2 млн грн готівки. ФОТО
 
 
 
 
 
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