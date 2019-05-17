 "Я не громадянин Румунії, це неправда", - нардеп від БПП Грановський. ДОКУМЕНТ

Про це він сказав в інтерв'ю Цензор.НЕТ.
"Я не громадянин Румунії, це неправда. Я теж бачив цю публікацію про паспорт ще рік тому, і готовий відповісти офіційно. Я офіційно звернувся з листом до влади Румунії, щоб вони дали відповідь. І ось у мене офіційна відповідь, я вам показую документ, робіть скан - Грановський громадянином Румунії не є. В інтернеті все, що хочеш може бути", - зазначив нардеп.
Зазначимо, деякі ЗМІ раніше повідомляли, що у нардепа Грановського є подвійне громадянство - України та Румунії.
Грановський також запевнив, що не збирається залишати Україну.
"Я не збираюся залишати України і міняти місце проживання. Вважаю, що мене нема за що "наздоганяти" (та й саме слово дивне, звичайно). Я, як мені здається, знайомий з усіма важливими гравцями політичних баталій в Україні, з набувачами різного політичного успіху в цій країні, і знаю, що у цих людей немає до мене претензій. Вони можуть бути або а) у правоохоронців, або б) у тих людей, хто вміє управляти складними політичними ситуаціями. У мене в Україні конфліктів немає", - заявив нардеп.
А ведь кто то ему это уже донес в уши, не на Цензоре ведь он это прочитал.
Скасування візиту в Україну та планованої зустрічі з новобраним впливового американського політика, а за сумісництвом ще й особистого адвоката Дональда Трампа Рудольфа Джуліані чули й проговорили вже всі. Дещо менше число тих, хто розуміють, що це фактичний розрив взаємовідносин між чинною американською адміністрацією, Держдепом з одного боку та новою владою в Україні, яке відбулося ще до вступу на посаду преЗЄдента-новічка.
https://independentview.net/2019/05/13/taras-chornovil-nam-dovedetsia-rokamy-rozghribaty-lykho/?fbclid=IwAR20pss4UkbFWkU4bHZm2VyPJfR2qh592WieTF8uvFVK46HFlSZJ2DEcI68
похоже, что сделал всё правильно, начав вывод бизнеса в Европу.
він у бариг у авторітетах на підтанцьовці.
Думаю, що він правий.
З Джуліані він абсолютно все правильно розкрутив - США не будуть співпрацювати з зеленими дегенератами, це вже факт!
особисто я не буду розгрібати те, що накоїла 73% маса - нехай самі розгрібають.
триждычетырежды не судимого, и ПРочей братвы
https://strana.ua/news/168790-millionera-aleksandra-hranovskoho-mohut-vydat-izrailju-po-zaprosu-prokuratury-.html
🤣
Для них и выражение подходящее есть - ни родины, ни флага.
- Да, ты шо? Я же по паспорту румын!
- Да, но они же бьют не по паспорту, а по морде!
-- Нет, неправда. Я не профессор.
Выбор румынского гражданства, это довольно странное решение для состоятельного человека.
Он 3.14дарас по жизни а не по гражданству