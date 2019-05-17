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 Політика України
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Все про:Блок Петра Порошенка (659) Грановський (54)

 "Я не громадянин Румунії, це неправда", - нардеп від БПП Грановський. ДОКУМЕНТ

Один із найближчих в оточенні Петра Порошенка, нардеп від БПП Олександр Грановський запевняє, що у нього немає румунського громадянства.

Про це він сказав в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Я не громадянин Румунії, це неправда. Я теж бачив цю публікацію про паспорт ще рік тому, і готовий відповісти офіційно. Я офіційно звернувся з листом до влади Румунії, щоб вони дали відповідь. І ось у мене офіційна відповідь, я вам показую документ, робіть скан - Грановський громадянином Румунії не є. В інтернеті все, що хочеш може бути", - зазначив нардеп.

Я не громадянин Румунії, це неправда, - нардеп від БПП Грановський 01

Читайте також: "Я для себе вирішив іти в парламент по мажоритарному округу. Мені потрібна незалежність" - нардеп від БПП Грановський

Зазначимо, деякі ЗМІ раніше повідомляли, що у нардепа Грановського є подвійне громадянство - України та Румунії.

Грановський також запевнив, що не збирається залишати Україну.

"Я не збираюся залишати України і міняти місце проживання. Вважаю, що мене нема за що "наздоганяти" (та й саме слово дивне, звичайно). Я, як мені здається, знайомий з усіма важливими гравцями політичних баталій в Україні, з набувачами різного політичного успіху в цій країні, і знаю, що у цих людей немає до мене претензій. Вони можуть бути або а) у правоохоронців, або б) у тих людей, хто вміє управляти складними політичними ситуаціями. У мене в Україні конфліктів немає", - заявив нардеп.

Детальніше читайте в інтерв'ю з Олександром Грановським ТУТ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127496
 
 
 Топ коментарі
 
це той тарасык що и батька ПРодав?
він у бариг у авторітетах на підтанцьовці.
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Верю, гражданство Румынии - это так для среднего уровня, у него уровень выше, надо искать гражданство Англии, Швейцарии и его исторической родины
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А не брехати ти спробував?
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Це ти прохвесіонал у собачій брехні, Аліхандро
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Дякую, бо розумію твою суть.
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"Я не собираюсь покидать Украины и менять место жительства. Считаю, что меня не за что "догонять" Источник: https://censor.net.ua/n3127496

А ведь кто то ему это уже донес в уши, не на Цензоре ведь он это прочитал.
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Точно. Тепер по кожному абзацу з інтерв"ю казок гниди буде окремий заголовок.
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Тарас Чорновіл: «Нам доведеться роками розгрібати лихо, яке накоїли 73% бездумного населення»



Скасування візиту в Україну та планованої зустрічі з новобраним впливового американського політика, а за сумісництвом ще й особистого адвоката Дональда Трампа Рудольфа Джуліані чули й проговорили вже всі. Дещо менше число тих, хто розуміють, що це фактичний розрив взаємовідносин між чинною американською адміністрацією, Держдепом з одного боку та новою владою в Україні, яке відбулося ще до вступу на посаду преЗЄдента-новічка.

https://independentview.net/2019/05/13/taras-chornovil-nam-dovedetsia-rokamy-rozghribaty-lykho/?fbclid=IwAR20pss4UkbFWkU4bHZm2VyPJfR2qh592WieTF8uvFVK46HFlSZJ2DEcI68

похоже, что сделал всё правильно, начав вывод бизнеса в Европу.
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це той тарасык що и батька ПРодав?
він у бариг у авторітетах на підтанцьовці.
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може й так, але в нього інформації більш ніж у нас з вами.
Думаю, що він правий.
З Джуліані він абсолютно все правильно розкрутив - США не будуть співпрацювати з зеленими дегенератами, це вже факт!
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Все эти байдены и помпео будут работать с любой украинской властью.
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Тарасик ********* продаётся всем кто платит - заплатит ему *****, он и за ***** мазу потянет.
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можливо, але в данному випадку він написав правду.
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кто больший выродок? сам выродок или тот кто его цитирует?
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хм, ну, скорее всего тот, кто инициирует тему "выродков".
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Не мели ерунды, бо это всё из той же оперы - не раскачуйте будку, а то ***** нападеэ. Тарасик-********* работает на потроха - работает на быдло-элиту, ибо и сам из быдло-элиты - они боятся нового, ибо новое это их смерть, потому и стращают народ. А ***** ни в первом туре и ни во втором так и не напал.
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ну набрали БПП говнидла себе. тарасик - тварь рыговская. гончаренко- сопляк рыговский...фу..отбросы сплошные...
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Верю, гражданство Румынии - это так для среднего уровня, у него уровень выше, надо искать гражданство Англии, Швейцарии и его исторической родины
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Шукай геморой у себе в дупі.
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ты на ответное оскорбление нарываешься, а оно тебе надо?
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Та давай, зебілушка. Я тобі один раз відповім, кацап.
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зебіли, та дебіли всі, хто не так думає, агенты кремля, кацапы, у нашей украинской "элиты" по несколько паспортов, в том числе российские есть
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Уже с год и не меньше по Харькову это румынское тель-авивское тяжёлое снаряжение по Харькову гусарит! Фондов тут понаоткрыто его имени, бабкам обещает, молодым даёт дорогу через фонд тоже, ели будкой ещё зимой помещался на биг-бордах со своей мордой хрен вписывающей в формат. В местных сми гробовая тишина. За кого, против кого, за чьё бабло, откуда взялось---ну никто не поймёт! Гепуций молчит---но наблюдает. По местным тв каналам как то не сильно. Харю крупным планом тут брать ведь нельзя. Не по народному выглядит! Короче румынский шпиён.
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А я бачу, що він румун. Чому? Бо зебіли про це запитують?
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Тобі? Ти ж сховаєшся після того, як твій зебіл обробить все навколо рідким лайном "Я не гражданин Румынии, это неправда", - нардеп от БПП Грановский - Цензор.НЕТ 8730
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о, скільки тут "пАганял" зміниться з часом - а ввірувавших адептів церкви зЄбіло-холобородьків зі свічкою і днем не знайдеш "Я не гражданин Румынии, это неправда", - нардеп от БПП Грановский - Цензор.НЕТ 3256
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та не беріть так близько до серця.
особисто я не буду розгрібати те, що накоїла 73% маса - нехай самі розгрібають.
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я не удивлюсь, что скоро у свынарчукив как из ларца окажутся паспорта Земли Обетованной или Северного Мордора как и у их предшественников Кили Азирова ,Выти трижды четырежды не судимого, и ПРочей братвы
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а ты спроси? в фейсбуке и в инстаграме он есть , вот и спроси, или скытотно? ну ты же мусульманин - не сцы!
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ХаВсанчики ще 🍫🍫 відробляють, 🍫токсікоз..🤗
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"Я не гражданин Румынии, это неправда", - нардеп от БПП Грановский" - я тоже так подумал, он сильно похож на румына, но, на всякий случай загран паспорт надо забрать.
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Да в ВР таких "космополитов" - вагон и маленькая тележка.
Для них и выражение подходящее есть - ни родины, ни флага.
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А как на счет израильского подданства?Или тоже нет ...?
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а Израиля? а грановский? ну ты лицемер!!! блин гнать вас всех надо!
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Да,ладно... По поведению- чистый PSD-ист. "Я не громадянин Румунії, це неправда", - нардеп від БПП Грановський - Цензор.НЕТ 2865
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да, он гражданин Израиля (и паспорта не надо, по роже видно!
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- Саша, не ходи на улицу Бендеры: там хватают евреев и бьют по морде!
- Да, ты шо? Я же по паспорту румын!
- Да, но они же бьют не по паспорту, а по морде! "Я не громадянин Румунії, це неправда", - нардеп від БПП Грановський - Цензор.НЕТ 7149
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нет, он не румын, он француз. это ж итак видно! это точно!!!! помню в Киеве ,в лихие 80-е , именно так всех румынов и называли... латинский шпион...
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грань-ты псевдокиркоров,-румын значит румын!
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-- Профессор, это правда, что вы бьете свою жену?
-- Нет, неправда. Я не профессор.
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Гражданство одно из беднейших стран ЕС? Оно ему надо? Он гражданин богатых стран.
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Любимая тактика жуликов: фабриковать против себя обвинения (убогие, которые легко опровергнуть), а потом опровергать их.
Выбор румынского гражданства, это довольно странное решение для состоятельного человека.
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Та какой он гражданин Румынии??
Он 3.14дарас по жизни а не по гражданству
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Цензор.НЕТНовиниПолітика України"Я не громадянин Румунії, це неправда", - нардеп від БПП Грановський. ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
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