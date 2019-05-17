 Чеський суд дав 3 роки умовно військовослужбовцю Ешту, що воював за найманців РФ на Донбасі

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Суд засудив Ешту до трьох років позбавлення волі умовно з відстрочкою на чотири роки і позбавив військового звання капрала. Відносна м'якість вироку підсудному, обвинуваченому в терористичній діяльності, була викликана тим, що слідство не довело його участі в конкретному теракті.

В обвинувальному висновку сказано, що в 2015 році Ешту отримав транзитну візу в Росію. На початку квітня він вилетів у Ростов-на-Дону, звідки на автобусі дістався до Донецька, де вступив до лав збройних формувань сепаратистів. За даними прокуратури, Ешту чотири тижні охороняв окопи, доглядав за зброєю і безпосередньо брав участь в обстрілі.

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Повернувшись на батьківщину, Ешту вирішив вступити на службу в десантні війська, але під час відбору розповів майбутнім колегам, як воював в Україні. Інформація про це дійшла до військової поліції, яка виявила в соціальних мережах фотографії Ешту в Україні, де він позував у військовій формі з автоматом.

Сам чех заявив, що їздив у Донецьк у гості і не брав участі в бойових діях. Капрал стверджує, що стріляв із пістолета "в руїнах одного підземелля", а форму і зброю позичив для фотосесії. Його адвокат має намір оскаржити вирок.

За інформацією чеських ЗМІ, правоохоронці Чехії розслідують ще більш ніж десять справ про участь громадян країни у бойових діях на сході України.