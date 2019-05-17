EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Президентські вибори-2019 Створення Помісної Церкви Мовне питання
 За кордоном
  1238  24
Все про:бойовик (3049) Чехія (237) найманці РФ (781)

 Чеський суд дав 3 роки умовно військовослужбовцю Ешту, що воював за найманців РФ на Донбасі

Суд у чеському місті Пардубіце в п'ятницю, 17 травня, визнав військовослужбовця Еріка Ешту винним в участі в бойових діях на стороні найманців РФ на сході України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Суд засудив Ешту до трьох років позбавлення волі умовно з відстрочкою на чотири роки і позбавив військового звання капрала. Відносна м'якість вироку підсудному, обвинуваченому в терористичній діяльності, була викликана тим, що слідство не довело його участі в конкретному теракті.

В обвинувальному висновку сказано, що в 2015 році Ешту отримав транзитну візу в Росію. На початку квітня він вилетів у Ростов-на-Дону, звідки на автобусі дістався до Донецька, де вступив до лав збройних формувань сепаратистів. За даними прокуратури, Ешту чотири тижні охороняв окопи, доглядав за зброєю і безпосередньо брав участь в обстрілі.

Читайте також: У Чехії завершується суд над військовослужбовцем Ешту, який воював за найманців РФ на Донбасі: йому загрожує довічне ув'язнення

Повернувшись на батьківщину, Ешту вирішив вступити на службу в десантні війська, але під час відбору розповів майбутнім колегам, як воював в Україні. Інформація про це дійшла до військової поліції, яка виявила в соціальних мережах фотографії Ешту в Україні, де він позував у військовій формі з автоматом.

Сам чех заявив, що їздив у Донецьк у гості і не брав участі в бойових діях. Капрал стверджує, що стріляв із пістолета "в руїнах одного підземелля", а форму і зброю позичив для фотосесії. Його адвокат має намір оскаржити вирок.

За інформацією чеських ЗМІ, правоохоронці Чехії розслідують ще більш ніж десять справ про участь громадян країни у бойових діях на сході України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127492
 
   
 Топ коментарі
 
Классно! Убивал в чужой стране её жителей- и получил за это АЖ 3 ГОДА УСЛОВНО!!! ПЗДЦ.
 показати весь коментар
 
С уходом "шоколадных" уже и чехи начали российским наёмникам условные сроки давать...
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
С уходом "шоколадных" уже и чехи начали российским наёмникам условные сроки давать...
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
А-ХА-ХА!

Капец! А я думал, что юлькины - сектанты.
 показати весь коментар
 
Чё мычишь чмошник ватный? Этот чех не воевал за *****... он по жадности съездил в лугандон и провел там пару фотосесий за большое бабло... В Украине кто тех кто туда ездит, даже к админответственности не привлекают...
 показати весь коментар
 
 
3 года условно.Столько за мелкую кражу дают .Потужно

Слегка пожурили шалуна
 показати весь коментар
 
 
Еще и рекламу новоотсосии сделали. Его лишили права служить в Чешской армии ... Не хочешь служить поедь на месяцок в длнр и все, сколько времени выиграно ...
 показати весь коментар
 
После этого "приговора",всем украинцам совершившим преступления в чехии,приговор,-выговор...
 показати весь коментар
 
 
Позитивненько....но вот это "условно" как то немного омрачает позитив.
 показати весь коментар
 
 
Классно! Убивал в чужой стране её жителей- и получил за это АЖ 3 ГОДА УСЛОВНО!!! ПЗДЦ.
 показати весь коментар
 
 
А как там в Италии нацгвардейца Маркива уже осудили или еще "судят"?
 показати весь коментар
 
"Азов" - справжній не ряжений. Накрили кацапську батарею Д-30-х на розгортуванні

Відево.
 показати весь коментар
 
 
Какое примерное соотношение местных и приезжих боевиков в рядах ЛДНР? Кто нибудь вкурсе?
 показати весь коментар
 
Плевок в лицо всей Украинской армии и всем воюющим!С уходом пороха вся гейропа наперегонки кинулась гадить и мазать дерьмом Украину,на радость ЗЕдыбилам и хохляцкому быдлу - цыбуляподесятьгрывень!И это только начало.Гордимся!!!
 показати весь коментар
 
 
Это как раз итог работы 5-и лет "пороха".
 показати весь коментар
 
 
цыбуляподесятьгрывень!

Берите лопату-и вперед на поля - а то мы все можем критиковать и мало что делаем...
В Запорожье бери хоть10,хоть 20 соток и выращивай что хочешь!
Но таких единицы и возраст за 60лет...
 показати весь коментар
 
КТО???Хохляцкое быдло возьмет лопату и пойдет работать?У них один ответ - хайпорошенкокопаетунегобагатогрошей и зеленский нам ДАСТ,он обещал.
 показати весь коментар
 
с таким раскладом могли бы у же и наградить( забыли уже Пражскую весну)
 показати весь коментар
 
Если бы он воевал против Израиля, то он бы без суда в ванной утонул, перерезав себе горло и перед этим выпрыгнув с 10 этажа...
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниЗа кордономЧеський суд дав 3 роки умовно військовослужбовцю Ешту, що воював за найманців РФ на Донбасі
 
 
 
 
 
 вгору