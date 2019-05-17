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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Президентські вибори-2019 Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Політика України
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Все про:вибори (3777) Порошенко (8870) Блок Петра Порошенка (659) Грановський (54)

 "Я для себе вирішив іти в парламент по мажоритарному округу. Мені потрібна незалежність" - нардеп від БПП Грановський

Один із найближчих в оточенні Петра Порошенка, нардеп від БПП Олександр Грановський заявив, що збирається йти на парламентські вибори по мажоритарному округу.

Про це він сказав в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

Грановський заявив, що не потребує, щоб Петро Порошенко брав його в список партії на парламентські вибори.

"Я не потребую захисту. Я в принципі сам у змозі за себе постояти, якщо раптом в цьому з'явиться така необхідність. Політика для мене - це не прикриття, це інструмент досягнення цілей, на відміну, напевно, від якихось інших людей, прізвища яких я не стану зараз коментувати", - заявив нардеп.

Він зазначив, що за ці 5 років були парламентські голосування, з якими він не був згоден, але вважав, що не міг поводитися інакше як член команди.

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"Зараз я для себе вирішив йти в парламент по мажоритарному округу. Мені потрібна незалежність, автономність. Це, напевно, дорого коштує. Але я вважаю, що прикриватися кимось і чимось не варто, кожен має відповідати за себе. Чим більше впливу в політиці у тебе є, тим більше самостійності потрібно проявляти, думаю так", - зазначив Грановський.

Детальніше читайте в інтерв'ю з  Олександром Грановським ТУТ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127489
 
 
 Топ коментарі
 
Крысы бегут с тонущего шоколадного Корабля - спасибо этому дому пойду к другому
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куда, куда ты идти собрался, твой дом тюрьма....
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Крысы бегут с тонущего шоколадного Корабля - спасибо этому дому пойду к другому
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Тут другая история. Педро тоже в Оаду хочет, аж пищит. Не хотят они сидеть, если что.
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лучший кореш соевого кондитера и гепы.
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было б за что сидеть

вот кто не хочет - это коломойский портнов и тд
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Кормушка ему нужна, а не независимость...
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Депутатская неприкосновенность ему сейчас нужна больше всего. А в партийные списки известному мародеру тяжело прорваться.
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с такой рожей уже нигде не возьмут. Тем более можаритарки не будет.
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А другие разве лучше ? Все без исключения свиньи и хряки ,рвущиеся к власти ,чтобы скрывать свои грязные махинации и иворовство в особо крупных
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Он, видимо, от Харькова пойдет((( Тут его рожа на биллбордах появилась месяц назад и в газетах, и фонд его рекламят. Нашел уже кормушку, рожа мерзкая.
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Да скажи ты честно что дешевле кинуть бабла на меньшее количество людей чем отваливать на партию.Какая политика? какая самостоятельность?
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Петины подельники обустраивают очередную схему, по которой от Будочного блока для более высокого рейтинга в раду будут лезть крайне патриотические молодые рехворматоры (обычные пешки), а настоящие кукловоды будут проходить через мажоритарку.
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куда, куда ты идти собрался, твой дом тюрьма....
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мажоритарку надо отменять, а то потом такие независимые друзья-товарищи евреи оказываются в блоках любого друга.
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Отличное доказательство что мажоритарные округа нужно ликвидировать! И немедленно. Иначе подобные крысы снова наполнят Раду!
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На нары ты "пойдешь", а не в парламент, свыня шоколадная!
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клоун уже есть ,причём настоящий ,а это его соплеменник
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точно. петя - клоун настоящий, а это его соплеменник.
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А вы думаете адекватные люди за него проголосуют? Нет. Но в Харькове адекватных мало((
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Мест в будущей БПП будет намного меньше, часть свиноты пойдут сами по себе.
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Ні, потворо, тобі потрібна окрема камера. Скоро вас щурів почнуть вже брати за вим'я
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Ещё одно Порошенковское отродье.Тебя падло к стенке в Китае поставили и бошку продырявили бы,без разговоров.Конфисковав всё имущество у тебя и твоих родственников.А потом бы счет прислали в 1$ твоей семейке,оплатить истраченый на тебя патрон!В парламент оно идет!Сажать мразей надо,пока не получили неприкосновенность,суки,мля!
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как "неожиданно" и предсказуемо … Не Порошенко плохой, а я просто "независимый" ...
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Коментарі під повним текстом інтерв'ю з грановським видаляються цілими масивами.. Чи пан грановський сам модерує коментарі від вдячного народу?
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наверняка соевые платят за размещение таких интервью, как за рекламу.
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І образ же не було. Це мабуть для того, що б начикати кусочками ту нахабну проповідь і до вечора викладати.
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Надеюсь, шо этого жирного циничного ворюгу вздернут на дыбу, в ближайшее время.
Оно оху...ло полностью.
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Ахаха! Независимость! Жопу тебе прикрыть надо! "Я принял для себя решение идти в парламент по мажоритарному округу. Мне нужна независимость" - нардеп от БПП Грановский - Цензор.НЕТ 1902
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ого, який дебош від зебілів в коментарях О_О
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я називаю зебілів зебілами. Ті, хто топить за Зелю.
Хто такі соєві мені невідомо.
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соевые - за петю. соевые зебилы - троли пишущие против Зеленского.
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я такий лексикон чула виключно в кацапів. В нас є порохоботи і зебіли. Соєві лоліти - то кацапня. Так що йди лісом запарєбрік
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мы украинцы-патриоты называем соевых порохотролей зебилами, а также соевыми лолитами. так, что не я не кацапня и не лисом запаребрик. в вот ты - кацапня порохо-соево-зебильная, иди лисом запаребрик.
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Запоребрик неактуально,бот.Или точнее порохобот.Смени методичку.
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Зорянка.Соевые-это такие как ты.Чего тут непонятного?
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Срочно снимать надо недоторканисть с депутатов.
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"Я принял для себя решение идти в парламент по мажоритарному округу. Мне нужна независимость" - нардеп от БПП Грановский" - хочется верить, что за тебя будут принимать решение другие люди, член паханата Пети мародёра, тебе нужны отдельные, независимые нары.
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ну... бабло наворовали достаточно при Пете, теперь можно гречку раздавать бедным селянам, у нас так тоже победил на округе мажоритарщик, за счет сельских жителей
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ну значить гречка, олія, цукор для старих пердунів на виборчих дільницях, вже прямує на той довбаний мажоритарний округ(
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Можно подумать ,что зеленососсы не такие прожорливые 🤑🤮
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Толька в Лукьяновку и независимо от какаво
"кружка"...
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Раз за Бойка стільки дірнів проголосували, то і у Грановського шанси великі.
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Не,там другая категория "русская вата".
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Опять баблом засевать начнет, чтобы у корыта остаться еще и независимым. Кто интересуется тот и так знает кто он такой, что ему надо и кто и что за этим стоит. Сегодня 21 век и все можно при желании узнать, но до некоторых это до сих пор не доходит хоть и выборы проиграли.
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Этот сумчатый из породы свинарчуковых просто прекрасно понимает, что Будка, как бы ее не назвали, в Раду не проходит
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Короче Петрик кака, его банде на выборах не светит, я хороший у меня место прикормленное .....
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Тобі потрібна п..здюліна на все іпало 😁
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Похоже, что у БПП дело действительно хреново, и якобы "гарантированные 25 процентов" начинают превращаться в мыльный пузырь.
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мерзкое существо, ошибка природы, похожая на большую вонючую крысу
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Вообще-то, Израиль требует его выдачи, на него там уголовное дело.А он, бл.., в депутаты идёт. Весь Харьков засрал своим рылом.
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Тепер йому треба підшукати відповідний округ, де виборцям ніхвіга не потрібно, крім кількох кілограмів гречки та повної грановської незалежаності...
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Грановский уже этот округ нашел.Где то в Харькове.Частенько его свинную рожу на плакатах вижу.
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Юра, скільки Цензору ця харя відкашляла за серію статей???
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Тебе больше подойдет независимость в одиночной камере
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Этот жид пархатый уже 2 года окучивает округ в Харькове ,видно с Гепой уже договорились.Вы бы видели этих освободителей на 9 мая в Харькове, борцы с*ка за счастье простых смертных.В первом ряду на возложении _ ГЕПА ,РАБИНОВИЧ ,ГРАНОВСКИЙ ,******** ( полном смысле этого слова ) Писаренко.... Ну вобщем освободители еще те ... Ну харьковчане такие тупорылые долбо*бы?
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Стоит посадить гепу и их результаты на выборах резко упадут. Но юга вечный геволюцианег усых посадыв вместе с гепой
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а харьковчане молодцы - сложили цену этому прохвосту!"Я для себе вирішив іти в парламент по мажоритарному округу. Мені потрібна незалежність" - нардеп від БПП Грановський - Цензор.НЕТ 6709
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Благодаря етому адвокату харькова как он себя назвал гепа не на нарах. Вот если пролетит ржака будет
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Да почти 100% пролетит, гепа с трухановым шоколадке в уши влили, что смогут обеспечить голоса ватных Одессы и Харькова, ну а результат мы все видели на выборах, именно там больше всего голосов набрал вазелин. В Харькове местное быдло любит за пархатых голосовать (то гепа, то допа,то фельдман), видать исходя из этого и была сделана ставка на гепоград, но как ни крути он тут не местный пархатый, вате нужен свой, проверенный ватаноид в депутатах.
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Подарите этому решале,Зборник уравнений,нехай решаэ,але в Раду больше не пхнеться "Я для себе вирішив іти в парламент по мажоритарному округу. Мені потрібна незалежність" - нардеп від БПП Грановський - Цензор.НЕТ 9687
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Округов по мажоритарке всего 225.Их легко обеспечить информациионной поддержкой подобных хруктов со стороны молодой власти.Так ,чтобы они оказались прокажёнными,как и их предводитель ПО.
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Если его выберут написать на карте ,продажный округ'И чтоб проверки от туда не вылазили. Ну а как жить дальше? Сколько можно по граблям ходить. Это надо быть помесью
Жлоба и труса.жлоб возмет но не проголосует и не заявит.Трус не возмет и не заявит.
А вильна людина не возмет но заявит об этом Куда та хоч конкуретам.Если мы не будем
делать эту работу то нас так и будут считать рабами За кордоном.Польше 100млрд списали
а нас дрисируют как в цирке научишся делать это получишь конфетку. Все равно без этого не обойтись.Если не хотим жить в нищите.
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Для чего нф и из коалиции вышли , что бы мажоритарку не отменить и снова в ВР пролезть вместе с остальными крысами
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Шоб ты уже подох . От куда вас шоколадный поватягивал ? Где вы курва были ?
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Неужели наш народ,вменяемый, отдаст хоть один голос, за этого наглого,
коррумпированного хряка. Я удивляюсь харьковчанами. Очень грамотное,высокотехнлогичное образование и просто интеллектуальный уровень жителей
Харькова имеет место. Это очевидно. Но просто удручает другое,абсолютно непонятно. Выбирать людей (мошенников и бандитов) в мэрию...? и т.д. за гранью понимания. С Ув.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика України"Я для себе вирішив іти в парламент по мажоритарному округу. Мені потрібна незалежність" - нардеп від БПП Грановський
 
 
 
 
 
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