 "Я для себе вирішив іти в парламент по мажоритарному округу. Мені потрібна незалежність" - нардеп від БПП Грановський

Про це він сказав в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

Грановський заявив, що не потребує, щоб Петро Порошенко брав його в список партії на парламентські вибори.

"Я не потребую захисту. Я в принципі сам у змозі за себе постояти, якщо раптом в цьому з'явиться така необхідність. Політика для мене - це не прикриття, це інструмент досягнення цілей, на відміну, напевно, від якихось інших людей, прізвища яких я не стану зараз коментувати", - заявив нардеп.

Він зазначив, що за ці 5 років були парламентські голосування, з якими він не був згоден, але вважав, що не міг поводитися інакше як член команди.

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"Зараз я для себе вирішив йти в парламент по мажоритарному округу. Мені потрібна незалежність, автономність. Це, напевно, дорого коштує. Але я вважаю, що прикриватися кимось і чимось не варто, кожен має відповідати за себе. Чим більше впливу в політиці у тебе є, тим більше самостійності потрібно проявляти, думаю так", - зазначив Грановський.

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