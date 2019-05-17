 "Я для себе вирішив іти в парламент по мажоритарному округу. Мені потрібна незалежність" - нардеп від БПП Грановський

Про це він сказав в інтерв'ю Цензор.НЕТ.
Грановський заявив, що не потребує, щоб Петро Порошенко брав його в список партії на парламентські вибори.
"Я не потребую захисту. Я в принципі сам у змозі за себе постояти, якщо раптом в цьому з'явиться така необхідність. Політика для мене - це не прикриття, це інструмент досягнення цілей, на відміну, напевно, від якихось інших людей, прізвища яких я не стану зараз коментувати", - заявив нардеп.
Він зазначив, що за ці 5 років були парламентські голосування, з якими він не був згоден, але вважав, що не міг поводитися інакше як член команди.
"Зараз я для себе вирішив йти в парламент по мажоритарному округу. Мені потрібна незалежність, автономність. Це, напевно, дорого коштує. Але я вважаю, що прикриватися кимось і чимось не варто, кожен має відповідати за себе. Чим більше впливу в політиці у тебе є, тим більше самостійності потрібно проявляти, думаю так", - зазначив Грановський.
вот кто не хочет - это коломойский портнов и тд
Оно оху...ло полностью.
Хто такі соєві мені невідомо.
"кружка"...
Жлоба и труса.жлоб возмет но не проголосует и не заявит.Трус не возмет и не заявит.
А вильна людина не возмет но заявит об этом Куда та хоч конкуретам.Если мы не будем
делать эту работу то нас так и будут считать рабами За кордоном.Польше 100млрд списали
а нас дрисируют как в цирке научишся делать это получишь конфетку. Все равно без этого не обойтись.Если не хотим жить в нищите.
коррумпированного хряка. Я удивляюсь харьковчанами. Очень грамотное,высокотехнлогичное образование и просто интеллектуальный уровень жителей
Харькова имеет место. Это очевидно. Но просто удручает другое,абсолютно непонятно. Выбирать людей (мошенников и бандитов) в мэрию...? и т.д. за гранью понимания. С Ув.