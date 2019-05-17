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 Політика України
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 Потрібно відкривати ринок електроенергії з 1 липня, - гендиректор українського офісу Unicor Systems

Запускати оптовий ринок електроенергії необхідно за планом, з першого липня 2019 року, і не переносити термін запуску на дев'ять місяців, як пропонують деякі експерти.

Таку думку озвучив Володимир Погойда, генеральний директор компанії "Юнікор Системс УА" (український офіс чеської компанії, яка постачає програмне забезпечення для енергоринків Європи), пишуть Українські новини.

"Сьогодні немає сенсу переносити запуск ринку на 9 місяців, це принесе більше проблем. Якби перенесення було озвучене два роки тому, то можна було б, а зараз потрібно запускати і починати працювати в нових умовах. На мій погляд, якщо вирішити відсунути запуск на 9 місяців, те, що не було зроблено дос, то за цей термін зроблено і не буде", - упевнений Володимир Погойда.

Володимир Погойда підкреслив, що оператори ринку вже висловили готовність до запуску ринку з липня.

"Чим швидше запустимо, тим швидше можна буде провести реформу, якої потребує Україна. Немає сенсу відсувати термін, ринок потрібно запускати, потім дивитися на проблеми, що виникають, і вирішувати їх", - вважає генеральний директор "Юнікор Системс УА".

Як повідомлялося, з 1 липня повинен бути запущений новий ринок електроенергії.

Міністр енергетики Ігор Насалик завив, що у більшості учасників немає претензій до реформи ринку. Міністр підкреслив, що до населення введена норма постачальника зі спеціальними обов'язками, яка страхує від можливої ​​зміни цін.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127488
 
 
 Топ коментарі
 
Значит будут грабить ( "Свадьба в Малиновке")
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Думаю будет сюрприз... Так как часто кричат, надо открывать, дальше так нельзя и т.д. значить это кому-то будет выгодно.
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Значит будут грабить ( "Свадьба в Малиновке")
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ДТЕК Ахметки готов отРОТТЕРДАМить+ карманы украинцев.
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Во первых, - те, кто приурочивают какие то кардинальные перемены (бросить пить, курить...) или начало чего либо к первым числам или понедельникам НИКОГДА НЕ ВЫПОЛНЯЮТ.


Во вторых, - я так и не поняла что собственно произойдёт с тарифами? Этот дядька ничего конкретного не сказал, сволочь!.
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Думаю будет сюрприз... Так как часто кричат, надо открывать, дальше так нельзя и т.д. значить это кому-то будет выгодно.
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Это открытие не рынка, а базара, цены на котором контролируют смотрящие от рината и Ко.
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я думаю вскокуреки этой соевой свиномрази затихнут, как и иной мыролюбный реформизм. С продажей земли у шыкаладных тварей обломилось, обломится и с этим кидком.
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А Бене с его феросплавами это не нужно....отсюда вывод зебени похерят всЕ...
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Здравствуй анархия и беспредел. Говорят "рынок" ,читается "прибыль".
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниПотрібно відкривати ринок електроенергії з 1 липня, - гендиректор українського офісу Unicor Systems
 
 
 
 
 
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