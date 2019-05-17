 Потрібно відкривати ринок електроенергії з 1 липня, - гендиректор українського офісу Unicor Systems

Таку думку озвучив Володимир Погойда, генеральний директор компанії "Юнікор Системс УА" (український офіс чеської компанії, яка постачає програмне забезпечення для енергоринків Європи), пишуть Українські новини.

"Сьогодні немає сенсу переносити запуск ринку на 9 місяців, це принесе більше проблем. Якби перенесення було озвучене два роки тому, то можна було б, а зараз потрібно запускати і починати працювати в нових умовах. На мій погляд, якщо вирішити відсунути запуск на 9 місяців, те, що не було зроблено дос, то за цей термін зроблено і не буде", - упевнений Володимир Погойда.

Володимир Погойда підкреслив, що оператори ринку вже висловили готовність до запуску ринку з липня.

"Чим швидше запустимо, тим швидше можна буде провести реформу, якої потребує Україна. Немає сенсу відсувати термін, ринок потрібно запускати, потім дивитися на проблеми, що виникають, і вирішувати їх", - вважає генеральний директор "Юнікор Системс УА".

Як повідомлялося, з 1 липня повинен бути запущений новий ринок електроенергії.

Міністр енергетики Ігор Насалик завив, що у більшості учасників немає претензій до реформи ринку. Міністр підкреслив, що до населення введена норма постачальника зі спеціальними обов'язками, яка страхує від можливої ​​зміни цін.