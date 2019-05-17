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Все про:відставка (461) Турчинов (792)

 Секретар РНБО Турчинов подав у відставку

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов подав у відставку у зв'язку із припиненням повноважень Президента України.

Про це йдеться в його заяві на звільнення, повідомили в прес-службі РНБО України.

Секретар РНБО Турчинов подав у відставку 01

"У зв'язку із припиненням повноважень Президента України, який призначав мене на посаду, прошу розглянути питання щодо припинення відповідно до законодавства моїх повноважень як Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

Враховуючи продовження збройної агресії Російської Федерації проти України, готовий безпосередньо на військовій службі у будь-якому військовому підрозділі або військовому формуванні і надалі захищати нашу країну", - йдеться в заяві.

Олександр Турчинов перебував на посаді Секретаря РНБО України з січня 2015 по травень 2019 року, за цей період були зроблені суттєві кроки по зміцненню оборони та безпеки країни.

Секретар РНБО України забезпечував координацію реформування сектору безпеки і оборони України. Вперше в історії незалежної України проведено комплексний огляд сектору безпеки і оборони, та на основі його результатів оновлено систему стратегічних документів безпекового й оборонного планування з урахуванням відповідних принципів і стандартів ЄС і НАТО.

Завдяки його зусиллям та наполегливості ухвалено:

  • нову Стратегію національної безпеки України,
  • Воєнну доктрину України,
  • Концепцію розвитку сектору безпеки і оборони України,
  • Стратегію кібербезпеки України,
  • затверджено Стратегічний оборонний бюлетень України,
  • Концепцію реформування та подальшого розвитку системи управління державою в умовах надзвичайного стану і в особливий період,
  • Концепцію забезпечення контррозвідувального режиму в Україні,
  • Доктрину інформаційної безпеки України,
  • пакет нормативно-правових актів щодо санкційної політики держави. Відповідно до Закону України "Про санкції" Рада національної безпеки і оборони України ухвалила низку рішень щодо застосування санкцій стосовно 3140 фізичних і 1193 юридичних осіб.

Розроблено низку законодавчих актів, що регулюють діяльність сектору безпеки і оборони України та забезпечують соціальні гарантії і захист військовослужбовців.

Ухвалено новий Закон України "Про національну безпеку України". Удосконалено механізм координації діяльності всіх складових сектору безпеки і оборони. Створено Воєнний кабінет РНБО України, Головний ситуаційний центр України, активно розвивається мережа ситуаційних центрів органів сектору безпеки і оборони.

За ініціативи Секретаря РНБО України було розроблено Закон України "Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях", відповідно до якого замість Антитерористичної операції під керівництвом СБУ на Донбасі розпочалася Операція Об'єднаних сил під керівництвом Генерального штабу ЗСУ, а також Росію було визнано агресором і окупантом.

Розроблено й ухвалено низку інших законів України, що регулюють безпекові питання. Йдеться, зокрема, про Закон України "Про військово-цивільні адміністрації", нову редакцію Закону України "Про правовий режим воєнного стану" тощо.

За ініціативи О. Турчинова розпочато реформування розвідувальних органів. Інституціалізовано систему координації діяльності цих органів, розроблено і затверджено Главою держави Національну розвідувальну програму на період до 2020 року. Налагоджено інформування вищого військово-політичного керівництва держави. Ухвалено ряд рішень щодо вдосконалення контррозвідувального режиму, зміцнення безпеки державного кордону, осучаснення міграційного законодавства відповідно до нових викликів.

Створюється система стратегічних комунікацій органів сектору безпеки і оборони, яка передбачає скоординоване і належне використання комунікативних можливостей держави - публічної дипломатії, зв'язків із громадськістю, цивільно-військових зв'язків, інформаційних та психологічних операцій, заходів, спрямованих на реалізацію національних інтересів. Налагоджено взаємодію з НАТО і ЄС у цій сфері.

Формується національна система кібербезпеки і кіберзахисту, яка забезпечує оперативне і адекватне реагування на кіберзагрози. Чітко визначено відповідальність складових цієї системи.

Секретар РНБО України очолював Національний координаційний центр кібербезпеки, який забезпечив безпеку державних інформаційних ресурсів, зокрема, під час виборів Президента України, та системну протидію кіберзагрозам, розгортається Національна телекомунікаційна мережа. Турчинов усіляко сприяв відродженню українського оборонно-промислового комплексу, який перетворився на один з пріоритетних секторів економіки: у найкоротші терміни відновлено виробництво та створено нові підприємства, які забезпечують ЗСУ й інші силові структури всією необхідною зброєю та військовою технікою. На сучасному обладнанні розпочалося виробництво боєприпасів, які в Україні раніше ніколи не вироблялися. Фінансування сектора безпеки і оборони стало становити більше 5% ВВП (для порівняння до 2014 року воно було менше 1%). Це дало змогу збільшити державне оборонне замовлення у 20 разів.

Секретар РНБО України забезпечував координацію стратегічних оборонних програм, зокрема, відновлення ракетного щита нашої країни. Під його безпосереднім керівництвом у найкоротші терміни почали вироблятися ракетні комплекси, зокрема, "Вільха", "Вільха-М", "Нептун" тощо. Для чіткого аналізу ситуації з питань безпеки і оборони нашої держави Турчинов регулярно відвідував зону бойових дій, де перебував на передовій у найгарячіших точках.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127487
 
   
 Топ коментарі
 
Дякую за службу Україні, Олександр Валентинович!!!
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Зрадіти відставці Турчинова може лише КАЦАП, СЕПАР, або беня. ДУМАЙТЕ !!! Ave, Пастор !!!Секретар РНБО Турчинов подав у відставку - Цензор.НЕТ 6798
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Кривавий Пастор був на своєму місці. Займався оборонкою і дотепно тролив московитів.
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З нього такий вояка,як з гівна куля!В армію набрати призов не можуть--от результат його роботи.
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О , це добрий для тебе клоун, що взагалі хоче скасувати , під час війни призов..?))
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Щиро Вам дякую, Олександр Валентинович, бажаю здоровя.
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Жаль, я бы предпочёл чтоб Кровавый Пастор остался на службе на продолжительное время, без ограничений срока его деятельности. Один из немногих вменяемых и патриотичных людей во власти. Спасибо за то, что Вы сделали для Украины!
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З якого він має прислужувати зебілу і його притиреній команді ?
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добре, Пастор пішов, а хто стає на його місце? За місяць вже можна було підібрати людину; чи "в контакте" ще не закінчили конкурс? Бо в понеділок ми вже будемо запитувати по "гамбургському" рахунку - "зе-отряд" сам виставив рівень вимог.(напр. чому ноги непарні?). Дякую, кр. Пастор; жаль що так і не навчився рівно одягати берет- а то як солдат четвертого періоду навчання...
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Кровавейшего надо назначить министром обороны или же вновь назначить на его прежний пост секретаря Совета национальной безопасности.

Только с учётом заслуг и масштаба личности Пастора должность надо переименовать:

вместо "секретарь" должность называть

Председатель Совета национальной безопасности.
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Я не думаю, що він на це піде.
У людей є гідність.
Хай керує зе-бидло.
Вони ж =новиє морди=, прохвесіонали страшні ... Вперед.
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Пане Турчинов Ви один з небагатьох людей в оточенні Президента яку можна поважати
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З ПОВАГОЮ ЗА ВСЕ ЗРОБЛЕНЕ-СПАСИБІ. Один з небагатьох з верхівки влади, який багато зробив для України.
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Один з небагатьох, хто не світився у жодному корупційному скандалі. Окремо слід відзначити - не засцяв у 2014 взяти на себе відповідальність керувати Державою. Гідний політик.
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сумлінна праця, достойний вчинок. людина заслуговує на повагу і вдячність. і дуже шкода, що йде зі своєї посади
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да да, счас все солдаты на передовой напишут такие заявы как ихний глава абароны турчинов.
и утром все подомам, ввиду того, что мальдивский камандующий уехал на пакой.

ждем такую же бамангу от мальдивскага главнокамандующего .

позорище - за 5 лет угробили последнюю надежду укрнарода на дизнию улучшенную.

но может с 3-го раза выйдет.

и,
ынтересно,
саакашвилли поздравит всемагучего порошенка с пабедой в уходе с мальдивскаго паста??
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Дуже хороший крок для завершення блискучої політичної кар"єри з переходом у кар"єру блискучого письменника власних мемуарів. Впевнений, що його мемуари будуть читати, як книжки Конан Дойля про Шерлока Холмса і про професора Челенджера.
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Турчинова надо направить на границу с Крымом.
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не гони на тебе армия я серзж хорош ты человек
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Не хвилюйтесь. Він нікуди не дівається. Ще знадобиться
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За все , що Турчинов робив ,.. дякою..
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Не Женя займе місце ?)) о , що я в команда зе місця займае на таможні і забугром ..
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крысы ,бегут с корабля)))хотя трупчинов ,мужик,за бойню на донецькому литовище в 2014 респект!зря не баллотировался.
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ооо, счас на новоиспытанную рокуету- ольху и уперед на панаму -атдыхать-устаал

от трудов праведных за 5 лет.

там свинарчук уже поляну подготовил для рокеты.
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А также благодаря "душке кровавому пастырю" здан Крым и восточная граница. И мятеж перерос в войну.
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А вот без Кровавого Пастора мне как-то стремно сразу стало. Что нам эта ********* приготовила, фиг их знает. Пастору - спасибо за службу и ВСУ.
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жаль!!,,кровавый"уйдёт!!кацапы расслабятся!!(на ветке уже наглеют!!) Секретар РНБО Турчинов подав у відставку - Цензор.НЕТ 6149
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Здравия всем! Ну все идет ровно так как я и предпологал- уходят самые достойные люди - державники. Я так понимаю о "Ракетном щите Украины" можно забыть- не с этим народом! Благодарность "Кровавому Пастору' замвсе что он сделал для моей бывшей Родине! Но все что не делается- все делается к лючшему! Быдло надо учить, даже ценою крови! Всему своя Мера!
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І від мене подяка, Олександре Валентиновичу !
Щасти Вам.
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Пастор , умнее всех . Он воровал по тихому , но много .
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Хочу сказать тем . кто кричит СПАСИБО ! Вы думаете он не знал о Свинарчуках , Пашинском и Ленинской кузне ? Идиоты !
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******* ! Это не имеет для никакого значения! Главное что крылатые ракеты делались, ПВО восстанавливали, самолеты модернизировали, резервная танковая бригада - создана! Но тебе *******, этого не понять! Поймешь когда российские буряты будут хором ***** твою сестру или жену или девушку, а ты будешь жалко поскуливать в уголочке, с дулом у виска!
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Скорей всего знал. Он был "крыша". Декларацию о доходах ОФИЦИАЛЬНЫХ его почитайте,а сколько в " тени" .Сделали из утырка Мать Терезу.
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А кто Крым про..рал????? Вечная "заслуга", на пожизненное тянет, если удрать не успеет.. Секретар РНБО Турчинов подав у відставку - Цензор.НЕТ 4810 Секретар РНБО Турчинов подав у відставку - Цензор.НЕТ 6741
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Чудово!
Тепер - справа за малим: сформувати зондеркоманду диверсійну групу, до складу якої включити пацтора, пашинського та інших свинарчуків.
І закинути їх до Криму.
Чи до Донецька.
Або одразу до крємля.
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