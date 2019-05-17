 Перенесення запуску нового ринку електроенергії неможливе, - Гройсман

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив про неможливість перенесення запуску нового ринку електроенергії з 1 липня цього року на іншу дату. Про це він заявив під час Години питання до уряду у Верховній Раді, відповідаючи на запитання народних депутатів, пише УНІАН.

"З приводу перенесення – такої опції немає. Є чітко визначена дата 1 липня 2019 року, і уряд зобов'язаний ввести всі необхідні документи. Але вводить ринок, в тому числі, Національна комісія (Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, – ред..), яка є незалежною від уряду. Ми координуємо роботу, щоб не було жодних збоїв", - сказав він.

За словами прем'єра, його завданнями сьогодні є підготовка країни до запуску нового ринку електроенергії та впровадження механізмів, які не допустять підвищення ціни на електрику на перших порах.

"Мені, як прем'єр-міністру, важливо, щоб на період запровадження ринку не допустити зростання ціни на електроенергію як для населення, так і для промисловості", - сказав прем'єра.

Як повідомлялося, у середині квітня 2017 року Верховна Рада прийняла Закон "Про ринок електроенергії". За словами одного з авторів документа, народного депутата Льва Підлісецького, цей закон призведе до того, що в сегментах генерації електроенергії та її постачання для кінцевих споживачів виникнуть конкурентні відносини, що змусить виробників підвищувати свою ефективність і виведе з ринку неефективну генерацію. Впровадження нового ринку електроенергії також дозволить населенню обирати постачальників електроенергії.





