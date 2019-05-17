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 Перенесення запуску нового ринку електроенергії неможливе, - Гройсман

За словами прем'єра, уряд координує дії щодо запуску ринку з Нацкомісією, яка здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив про неможливість перенесення запуску нового ринку електроенергії з 1 липня цього року на іншу дату. Про це він заявив під час Години питання до уряду у Верховній Раді, відповідаючи на запитання народних депутатів, пише УНІАН.

"З приводу перенесення – такої опції немає. Є чітко визначена дата 1 липня 2019 року, і уряд зобов'язаний ввести всі необхідні документи. Але вводить ринок, в тому числі, Національна комісія (Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, – ред..), яка є незалежною від уряду. Ми координуємо роботу, щоб не було жодних збоїв", - сказав він.

За словами прем'єра, його завданнями сьогодні є підготовка країни до запуску нового ринку електроенергії та впровадження механізмів, які не допустять підвищення ціни на електрику на перших порах.

"Мені, як прем'єр-міністру, важливо, щоб на період запровадження ринку не допустити зростання ціни на електроенергію як для населення, так і для промисловості", - сказав прем'єра.

Як повідомлялося, у середині квітня 2017 року Верховна Рада прийняла Закон "Про ринок електроенергії". За словами одного з авторів документа, народного депутата Льва Підлісецького, цей закон призведе до того, що в сегментах генерації електроенергії та її постачання для кінцевих споживачів виникнуть конкурентні відносини, що змусить виробників підвищувати свою ефективність і виведе з ринку неефективну генерацію. Впровадження нового ринку електроенергії також дозволить населенню обирати постачальників електроенергії.


Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127485
 
   
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тогда придеться перезапустить Кабмин.
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не кабмин.
Тогда придется перезапустить гильотину для мыролюбных реформистов и прочей шыкаладной мрази.
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На бочку с порохом(вместе) посадить!
😇
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Я вам кака пакужжжуууУУУУ КАКА страной рукоблудить_итить!
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И что на это скажет новоизбранный Игорь Валерьевич Беня?
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Давай вже запускай ще один базар - Ахметов з Фірташем - 2 продавця, і Гройсман - син дирехтора прилавків.
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Которые не допустят повышение цены на электричество на первых порах ,а вторых порах допустят повышение цены на электричество. Владимир Гройсман
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А нечего запускать. Рынок эл.энергии только на бумаге. Нет никаких механизмов действия. Вообще нет электроэнергетики. Ее тот же Гройсман с НКРЭ и развалили. Уничтожили Облэнерго. Лишили людей работы. Проспали все профессионалов. Короче в энергетике хаус уже 2 года.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниПеренесення запуску нового ринку електроенергії неможливе, - Гройсман
 
 
 
 
 
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