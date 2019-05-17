 Екс-депутат Держдуми РФ, єдиний, хто проголосував проти анексії Криму, Пономарьов отримав українське громадянство

Про це Пономарьов написав на своїй сторінці в Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Нарешті, це трапилось! Сьогодні, чинний президент України - Петро Порошенко, в останній робочий день своєї каденції, підписав указ про надання мені українського громадянства, згідно з державним інтересом. Я сказав йому і хочу повторити тут: це буде означати новий етап мого життя, і є великою честю, і величезною відповідальністю. Буду використовувати новий статус з метою отримання нових іноземних інвестіцій для країни, створення нових робочих місць, збільшення державного бюджету - все це для зростання добробуту українців. Впевнений, що процвітання України - це ключ до змін у Росії", - заявив Пономарьов.
Нагадаємо, 1 березня 2014 року президент РФ Путін вніс звернення до Ради Федерації про використання Збройних сил Російської Федерації на території України до "нормалізації суспільно-політичної обстановки в цій країні". За ратифікацію договору 20 березня в Держдумі проголосували 443 депутата і 1 проти, а за ухвалення відповідного федерального конституційного закону - 445, також при одному проти.
У жовтні 2015 Держдума дала Генеральній прокуратурі згоду на взяття Пономарьова під варту за підозрою в пособництві в розтраті 750 тис. дол. З коштів інноваційного фонду "Сколково". Через рік Держдума позбавила Іллю Пономарьова депутатського мандата за невиконання ним посадових обов'язків.
«Поскреби русского либерала, а там... нет, не татарин, там имперец, ****, в полный рост.» (с)
Этикет и благодарность ......
Если бы Пэтя вел себя так в Грузии, как Михо в Украине, то его бы там на 2-й месяц в ущелье скинули..
Хочется надеяться, что Пономарёв не пополнит это железное и справедливое правило.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%91%D0%B2,_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D1%8F_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
не в самой лояльной сРу википедии...
Вот это было бы сильно и на парламентских выборах за такого цивилизованного Мишу я бы проголосовал. А то, что я увидел, как говорят "хай мене бог милує". Истеричка и пиарщик. Этим он оттолкнул многих адекватных людей.
Который был явным провокатором в 11 году, во время протестов! Придумывал разные параллельные оргкомитеты. Все время скандалил.
Можно послушать прослушки Немцова в то время. Где он прямо говорит, что Пономарев - человек Суркова. И что от него надо держаться подальше. Пономарева даже освистывали на митинге тогда, вместе с Собчак
в 10 году, он пилил бабки в "Сколково". а в 11 году стал депутатом в партии СР, которая была абсолютно прокремлевской. Достойный человек там оказаться не мог.
не удивлюсь, что неслучайно Вороненков был убит, именно после встречи с этим Пономаревым.
Кстати, если ввести "Пономарев Мадуро Чавес". То можно увидеть, как этот кретин 3 месяца назад защищал в ФБ Венесуэльский режим. Говорит, что он очень демократичный. И гадкие пиндосы вставляют палки в колеса ))
В общем нужно очень настороженно к этому хмырю относится. Очень мутный товарищ!