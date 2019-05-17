 Екс-депутат Держдуми РФ, єдиний, хто проголосував проти анексії Криму, Пономарьов отримав українське громадянство

Про це Пономарьов написав на своїй сторінці в Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Нарешті, це трапилось! Сьогодні, чинний президент України - Петро Порошенко, в останній робочий день своєї каденції, підписав указ про надання мені українського громадянства, згідно з державним інтересом. Я сказав йому і хочу повторити тут: це буде означати новий етап мого життя, і є великою честю, і величезною відповідальністю. Буду використовувати новий статус з метою отримання нових іноземних інвестіцій для країни, створення нових робочих місць, збільшення державного бюджету - все це для зростання добробуту українців. Впевнений, що процвітання України - це ключ до змін у Росії", - заявив Пономарьов.

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Нагадаємо, 1 березня 2014 року президент РФ Путін вніс звернення до Ради Федерації про використання Збройних сил Російської Федерації на території України до "нормалізації суспільно-політичної обстановки в цій країні". За ратифікацію договору 20 березня в Держдумі проголосували 443 депутата і 1 проти, а за ухвалення відповідного федерального конституційного закону - 445, також при одному проти.

У жовтні 2015 Держдума дала Генеральній прокуратурі згоду на взяття Пономарьова під варту за підозрою в пособництві в розтраті 750 тис. дол. З коштів інноваційного фонду "Сколково". Через рік Держдума позбавила Іллю Пономарьова депутатського мандата за невиконання ним посадових обов'язків.