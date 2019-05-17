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Все про:громадянство (527) Порошенко (8870) Пономарьов Ілля (35)

 Екс-депутат Держдуми РФ, єдиний, хто проголосував проти анексії Криму, Пономарьов отримав українське громадянство

Ілля Пономарьов, який, коли був 2014 році депутатом Державної Думи РФ, голосував проти окупації Криму, отримав громадянство України.

Про це Пономарьов написав на своїй сторінці в Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Нарешті, це трапилось! Сьогодні, чинний президент України - Петро Порошенко, в останній робочий день своєї каденції, підписав указ про надання мені українського громадянства, згідно з державним інтересом. Я сказав йому і хочу повторити тут: це буде означати новий етап мого життя, і є великою честю, і величезною відповідальністю. Буду використовувати новий статус з метою отримання нових іноземних інвестіцій для країни, створення нових робочих місць, збільшення державного бюджету - все це для зростання добробуту українців. Впевнений, що процвітання України - це ключ до змін у Росії", - заявив Пономарьов.

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Екс-депутат Держдуми РФ, єдиний, хто проголосував проти анексії Криму, Пономарьов отримав українське громадянство 01

Нагадаємо, 1 березня 2014 року президент РФ Путін вніс звернення до Ради Федерації про використання Збройних сил Російської Федерації на території України до "нормалізації суспільно-політичної обстановки в цій країні". За ратифікацію договору 20 березня в Держдумі проголосували 443 депутата і 1 проти, а за ухвалення відповідного федерального конституційного закону - 445, також при одному проти.

У жовтні 2015 Держдума дала Генеральній прокуратурі згоду на взяття Пономарьова під варту за підозрою в пособництві в розтраті 750 тис. дол. З коштів інноваційного фонду "Сколково". Через рік Держдума позбавила Іллю Пономарьова депутатського мандата за невиконання ним посадових обов'язків.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127482
 
   
 Топ коментарі
 
Леонид Днепр - потому что в доме приглашающего ноги на стол не кладут...

Этикет и благодарность ......
Если бы Пэтя вел себя так в Грузии, как Михо в Украине, то его бы там на 2-й месяц в ущелье скинули.. Екс-депутат Держдуми РФ, єдиний, хто проголосував проти анексії Криму, Пономарьов отримав українське громадянство - Цензор.НЕТ 6919
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Саакашвілі колись теж отримав громадянство України з рук петі.. А потім - мішок на голову..
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очень плохая новость.
«Поскреби русского либерала, а там... нет, не татарин, там имперец, ****, в полный рост.» (с)
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это не русский, это еврей (нет у него ымперских замашек)!
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Щось в нас не дуже приживаються ексдепутати Держдуми.
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Просто не надо веровать, что в паРаше все - дебилы, так же, как не надо думать, что в Украине все - умные...
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Саакашвілі колись теж отримав громадянство України з рук петі.. А потім - мішок на голову..
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Леонид Днепр - потому что в доме приглашающего ноги на стол не кладут...

Этикет и благодарность ......
Если бы Пэтя вел себя так в Грузии, как Михо в Украине, то его бы там на 2-й месяц в ущелье скинули.. Екс-депутат Держдуми РФ, єдиний, хто проголосував проти анексії Криму, Пономарьов отримав українське громадянство - Цензор.НЕТ 6919
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не путай гражданство Украины с гражданством Рошена
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Не надо путать деятелей культуры с теми боевиками, которых Саакашвили привёз с собой...
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ты дешёвый соевый троль.
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я бескорыстный антисоевый антипригожинский. ты дешёвый соевый пригожинский.
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Тебе ещё в третий класс надо перейти, а то маешься в нём три года, чтобы кем-то cтать.
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каждое слово ты не обо мне, а о себе написал.
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Всё правильно.Прошло 5 лет,срок с видом на жительство необходимый прожить в Украине.Так шо если подал ещё в 2014,то ему автоматически должны его вручить спустя 5 лет.Причем тут опять таки Порошенко?Это была бы заслуга Порошенко,если бы он вручил ему гражданство по приезду в Украину,как Саакашвили в своё время.А тут на лицо очередное приписывание себе каких-то заслуг или попытка подмять под себя данного чувачка.Мол я тебе гражданство,а ты идешь от меня в парламент и работаешь на меня.Шось уже порешали,решалы.
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лучше пономарев в Раде чем вилкулы шуфричи бойки и еще куча коллаборантов и мразей.
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Если у Пети Порошенко появится хоть один толковый технолог,то да.Я бы всунула его в команду Вакарчука,ко всем остальным двадцатипятипроцентщикам.Чисто для показушной демократии.А шо?Там одни западно мовни щири украинцы,перебор,если честно.А так опа-ча и русскАгАвАрящий новый украинец.Постепенно и показательно изучающий украинский язык.Какая показательная прелесть получилась бы!Тем более в жопоблоке такая"**** православная"давно имеет место быть!А этот чем хуже?
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Тем более шо у чувака, таки есть яйца!
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Ага,на фоне Вакарчука у этого яйца размером со страусиные... ха-ха-ха-ха...Как вспомню Вакарыча и его заправленную в джинсики вышиванку,это нечто на двух тонких коротких ножкам,говорящее речь так,вроде он проповедует.Причем более заторможенных и ни очемных проповедников я ещё не видела.Всякий раз,когда он делал паузу,складывалось впечатление,что он или заснул,или сейчас споёт.
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.....Уверен, что процветание Украины - это ключ к изменениям в России", - заявил Пономарев..... Вибачте, а яке нам діло до ізмєнєній в Росії, нам краще щоб її взагалі не було.
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Что есть, то есть и никуда не денешься, потому и нужны подходы, а не ожидания, что паРаша через пять минут ляснет...
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или мы не должны процветать, чтобы изменений в россии не было
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Не прошло и пяти лет. Неужели так сильно спортивляся Петя, что только перед уходом его заставили?
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Главное, что бы он не повторил судьбу другого российского депутата - перебежчика, Вороненкова. Киевская земля пока не слишком ласкова к беглецам из России.
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Хорошие парашники в хороших гробах, плохие парашники в плохих гробах.
Хочется надеяться, что Пономарёв не пополнит это железное и справедливое правило. Екс-депутат Держдуми РФ, єдиний, хто проголосував проти анексії Криму, Пономарьов отримав українське громадянство - Цензор.НЕТ 9494
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Он не просто честный человек. Это еще и смелый человек, который спокойно мог оставаться в зоне комфорта, вместо того, чтобы променять успешную карьеру и вольготную жизнь российского депутата на принципиальную позицию по Украине, по которой у 90% русских фантомные имперские боли.
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Это тот, который выступил один против всех-1 за Украину...
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И только этим он хорош? А если он выступил не за Украину, а против России?
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Все хороши, которые выступают против войны с соседями...
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Тем, что он устраивал приёмные на дороге, как дешёвый пиарщик, а не как реформатор...
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Я к тому, что считаю его нехорошим человеком. И не считаю, что он за Украину.
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Он выступил против политики паРаши в отношении Украины...
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Я после президентских выборов в Украине 2019 года сомневаюсь, что здесь большинство понимает - что такое добро, а что такое зло...
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Почитал. Очень интересно. Признаю свою ошибку. Не 22 млн за лекции. Всего 9 млн за 10 лекций. Если я правильно понимаю, то это ~30 000$ за 1 лекцию. Реально грамотный человек, наверное. Теперь есть кому Украину обучать.
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Проголосовать в госдуре против оккупации Крыма дорогого стоит. Это поступок. Тут вопросов нет. Добро пожаловать, Пономарев. Надеюсь, что не разочаруешь, как Миша. Тот слишком обнаглел в гостях.
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Тут некоторые Саакашвили вспомнили. Если бы он в то время обратился к Порошенко и сказал: "Уважаемый господин президент. Я вам благодарен за оказанную высокую честь быть гражданином Украины и возможность служить Украине, но увидев, кто назначен на те, или иные должности я не могу больше работать по назначению, т.к. мне мешает мафия в креслах гос. структур. У меня недостаточно полномочий для проведения реформ. Я подаю в отставку".
Вот это было бы сильно и на парламентских выборах за такого цивилизованного Мишу я бы проголосовал. А то, что я увидел, как говорят "хай мене бог милує". Истеричка и пиарщик. Этим он оттолкнул многих адекватных людей.
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він йому вже дааавно не потрібен...... ніяк.
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Ну фсе. Теперь на полгода по безвизу можно у Европу.
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Украинцы дорогие, кому вы дали гражданство?? Он же Сурковский хмырь!

Который был явным провокатором в 11 году, во время протестов! Придумывал разные параллельные оргкомитеты. Все время скандалил.
Можно послушать прослушки Немцова в то время. Где он прямо говорит, что Пономарев - человек Суркова. И что от него надо держаться подальше. Пономарева даже освистывали на митинге тогда, вместе с Собчак

в 10 году, он пилил бабки в "Сколково". а в 11 году стал депутатом в партии СР, которая была абсолютно прокремлевской. Достойный человек там оказаться не мог.

не удивлюсь, что неслучайно Вороненков был убит, именно после встречи с этим Пономаревым.
Кстати, если ввести "Пономарев Мадуро Чавес". То можно увидеть, как этот кретин 3 месяца назад защищал в ФБ Венесуэльский режим. Говорит, что он очень демократичный. И гадкие пиндосы вставляют палки в колеса ))

В общем нужно очень настороженно к этому хмырю относится. Очень мутный товарищ!
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да и петя врядли б что то хорошее сделал...
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А признаёт ли он Степана Андреевича Бандеру Апостолом Украины???


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Сурков отправил своего дружбана в командировку!
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Теперь есть кому строить росию внутри Украины. Дурни,он всегда будет русским и из этого будут следствия.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЕкс-депутат Держдуми РФ, єдиний, хто проголосував проти анексії Криму, Пономарьов отримав українське громадянство
 
 
 
 
 
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