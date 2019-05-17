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 Політика України, За кордоном
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Все про:Зеленський (1205) інавгурація (89) Литва (422) Грібаускайте (95)

 Грібаускайте приїде на інавгурацію Зеленського

Інавгурацію новообраного президента Володимира Зеленського відвідає президент Литви Даля Грібаускайте.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на офіційний сайт президента Литовської республіки.

"Як зазначила глава держави, Україна - дуже близька для нас країна. Литовський народ упродовж багатьох десятків років вів боротьбу за свободу, тому дуже добре розуміє і підтримує прагнення українського народу самостійно створювати європейське майбутнє своєї держави, а також рішуче підтримує Україну в захисті свого суверенітету і територіальної цілісності", - сказано на сайті.

Нагадаємо, 16 травня Верховна Рада призначила інавгурацію новообраного президента Володимира Зеленського на 20 травня.

Цього ж дня президент Петро Порошенко створив оргкомітет із підготовки інавгурації.

НАТО на церемонії інавгурації Володимира Зеленського представлятиме помічник генерального секретаря альянсу, посол Алехандро Альваргонзалес.

Євросоюз представлятиме віце-президент Європейської комісії Марош Шефчович.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127478
 
   
 Топ коментарі
 
Приємно буде бачити Далю на інавгурації Володимира Олександровича..
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Отличная новость! Всегда рады видеть Далю в Украине! Настоящий друг страны, а не персоналий.
Дякуємо.
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Я прямо слышу, как скрипнули зубы попоботов. Грибаускайте приедет на инаугурацию Зеленского - Цензор.НЕТ 3826
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Выбрать клоуна главнокомандующим в воюющей стране -

это как на зоне петуха короновать на вора в законе,

если тебе так понятнее.
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клоуна выбрали,

а ты, если не местный и не знаешь, то не гунди из-за поребрика под чужим флагом
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нет нет -клоуна выгнали

после пяти лет этого шута шоколадного выпровадили с треском -без шансов 73% против 24%
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После 5 лет обсирания клоуном Президента Украины, люди, превратившиеся в стадо зебилов, выбрали президентом того самого клоуна со сцены
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Кто же его мог обсирать, кромене его же самого????? Или ему в штаны зеботы насрали??
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А кто сказал, что я не понимаю? Мне непонятно другое - чего ты на меня так "ощерился"?...
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я на всех ощерился.

и на себя больше всего за то, что подкармливал этих жлобов
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та не тебя.

своих работников, знакомых, бывших уже товарищей
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Ну, спасибо и на этом... А то я уже "испереживался"...
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ви не втомилися? всі знають кого вибрали - ну як ті папуги!!! Ви б мабуть за ляшка так не переймалися))) може ви не знаєте - воєнними справами займається генштаб, є міністерство оборони є РНБО - то порох вирішив що він всюди може своє рило сунути, навіть топографічну карту читати)))))
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генштаб, министерство обороны и снбо
до пороха
так укрепили армию,
что в кедах поевать пришлось
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так порох же був в уряді папередніків міністром економіки - чого вони довели армію "что в кедах поевать пришлось"???
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от именно министр экономики за год и довёл армию
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порохобот Грібаускайте приїде на інавгурацію Зеленського - Цензор.НЕТ 8585 твой петух главнокомандующий в воюющей стране: наделал котлов погубил сотни украинских бойцов 5 складов с боеприпасами взорвались сказал Муженко из-за инопланетян и никто за это не ответил

а в "Укроборонпором" назначил своего пизнес партнера коррупционера Свинарчука способности которого знал 25 лет.
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вот так прям взял и назначил свинарчука в укроборонпром ?

когда, если не секрет ?
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Председатель Межведомственной комиссии по военному сотрудничеству и экспортному контролю - это «государево око» в оборонке и космической отрасли. В нынешних реалиях этот пост - один из ключевых в стране



А 13 августа уже Президент Порошенко назначил Свинарчука председателем Межведомственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству и экспортному контролю.



http://www.dsnews.ua/politics/oleg-gladkovskiy-iz-vtorogo-eshelona-v-pervyy-25122014071600

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так в укроборонпром жы ж ты писал )))

Председатель комиссии под документами о проплате подпись не ставит, если ты не знал,

а комиссия - коллегиальный орган, если ты тоже не знал
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Приємно буде бачити Далю на інавгурації Володимира Олександровича..
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она как и порох - последние дни президент, только Литвы, хорош или нет, это с литовцами обсудить можно
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Po oprosam Litve vsegda Dalia byla na pervom meste posle togo kak ejio vybrali prezidentom 10 let vsegda na pervom meste i vsgeda uvereno lydyrujet sredi vsex politikov.
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Володимира Олександровича - это ты так про кретина клоуна?
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Когда народ един и в целях своих и возможностях----невозможны случайные люди у власти в такой стране. По определению. Стальная женщина викинг! Нация превыше всего!
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Я прямо слышу, как скрипнули зубы попоботов. Грибаускайте приедет на инаугурацию Зеленского - Цензор.НЕТ 3826
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То твой пєрдачок «рипнув».

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почему? ты не додумался что это только твоии воображения?
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Дурик, наоборот хорошо, что такие люди, как Даля приедут на инаугурацию. Не дадут кловану сойти с пути реформ и уйти в сторону таёженного союза. Чем больше таких людей будут встречаться с этим нытиком, тем лучше для всех, включая его самого. Ума может наберется.
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Вы уверены что им всем захочеться исполнять роль няни ? Ограничатся призывами и не более .
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Не всем. Во всяком случае Госдеп точно его будет держать в ежовых рукавицах.
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С прибалтами у нас должен бьіть мир, дружба, жвачка
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Отличная новость! Всегда рады видеть Далю в Украине! Настоящий друг страны, а не персоналий.
Дякуємо.
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Даля любить екзотичних тваринок. Не пам'ятаю яких саме, зайдуть на Цензор литовці, треба буде спитати.
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Так у нас есть---давайте преподнесём. Тушкан криво-рожистый. Потому что улыбка не сходит с анфаса.
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Цей політик і прекрасна жінка дала зрозуміти, що для неї ****** з 144 реформами. Дякуємо, що завжди підтримували Україну.
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73% забыли уточнить у Зеленского какого именно народа он слуга. Ситуация немного прояснилась после интервью старого жида.
Артикль- володимир олександрович- это шутка на 10 баллов!
еще одна
-Ну я ж не знал, что Зеленский окажется кремлевской шлюхой Грибаускайте приедет на инаугурацию Зеленского - Цензор.НЕТ 4368 - Блин, да специально для таких как ты, даже на заборах об этом писали Грибаускайте приедет на инаугурацию Зеленского - Цензор.НЕТ 4368.
Съезжаются на инаугурацию, шоб гидранту вправить мозги, а то уже все фашисты европы на него смотрят , как на своего(*****, додон, про рашу не говорю даже!)
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Как отметила глава государства, Украина - очень близкая для нас страна. Литовский народ на протяжении многих десятков лет вел борьбу за свободу Источник: https://censor.net.ua/n3127478\\\\\\\\\\

А мы "350 лет ждали и молились"©(Петко)
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Даля хорошо владеет саблей, поэтому кремлёвский ***** ***** не разу не встретился с ней
Грибаускайте приедет на инаугурацию Зеленского - Цензор.НЕТ 1508

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У Дали пояс по карате есть---вроде чёрный! Тот что справа знает---дистанцию держит. Всё логично.
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порохоботы что-то знают... может петя пригласил?
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почему же, вы же понимайте что нет пока нам претензии к зе, есть вопросы к обществу голосовавшему по приколу, к обществу гаджетов и другой хрени.
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Она просто настоящий друг Украины.
Даже в такой сюрреальной ситуации пытается помочь... по -своему
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Наверное Даля - самый адекватный и приятный политик в ЕС, и большой друг Украины.
Если даже приедет только одна Даля, то и этого вполне хватит...
Нам не нада порошенковской помпезности, шо устраивал мальдивский мародер.
Щас не до праздников... Щас нада поправить страну, после пятилетнего грабежа и надругательства над нею.
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На фоне Дали Зе будет выглядеть особо уныло.
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Отвечая на запрос о инавугурации от рФ было мнение ,что надо было раньше делать это торжество ,то может быть и успел бы Кобздон .А так -УВЫ !
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Гитанас Науседа станет следующим президентом в Литве (и к бабке не ходи)!
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У соєвих черговий розрив **рдаків))) Стецько вже замахався темники клепати щогодини)))
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Что тут удивительного? Может даме цирк нравится! Грібаускайте приїде на інавгурацію Зеленського - Цензор.НЕТ 7771
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ВКЛ всегда держало Московию в лесу.

И Европа свободно развивалась.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниГрібаускайте приїде на інавгурацію Зеленського
 
 
 
 
 
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