 Грібаускайте приїде на інавгурацію Зеленського

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на офіційний сайт президента Литовської республіки.
"Як зазначила глава держави, Україна - дуже близька для нас країна. Литовський народ упродовж багатьох десятків років вів боротьбу за свободу, тому дуже добре розуміє і підтримує прагнення українського народу самостійно створювати європейське майбутнє своєї держави, а також рішуче підтримує Україну в захисті свого суверенітету і територіальної цілісності", - сказано на сайті.
Нагадаємо, 16 травня Верховна Рада призначила інавгурацію новообраного президента Володимира Зеленського на 20 травня.
Цього ж дня президент Петро Порошенко створив оргкомітет із підготовки інавгурації.
НАТО на церемонії інавгурації Володимира Зеленського представлятиме помічник генерального секретаря альянсу, посол Алехандро Альваргонзалес.
Євросоюз представлятиме віце-президент Європейської комісії Марош Шефчович.
это как на зоне петуха короновать на вора в законе,
если тебе так понятнее.
а ты, если не местный и не знаешь, то не гунди из-за поребрика под чужим флагом
после пяти лет этого шута шоколадного выпровадили с треском -без шансов 73% против 24%
и на себя больше всего за то, что подкармливал этих жлобов
своих работников, знакомых, бывших уже товарищей
до пороха
так укрепили армию,
что в кедах поевать пришлось
а в "Укроборонпором" назначил своего пизнес партнера коррупционера Свинарчука способности которого знал 25 лет.
когда, если не секрет ?
А 13 августа уже Президент Порошенко назначил Свинарчука председателем Межведомственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству и экспортному контролю.
http://www.dsnews.ua/politics/oleg-gladkovskiy-iz-vtorogo-eshelona-v-pervyy-25122014071600
Председатель комиссии под документами о проплате подпись не ставит, если ты не знал,
а комиссия - коллегиальный орган, если ты тоже не знал
Спасибо, Даля!
Дякуємо.
Артикль- володимир олександрович- это шутка на 10 баллов!
еще одна
-Ну я ж не знал, что Зеленский окажется кремлевской шлюхой - Блин, да специально для таких как ты, даже на заборах об этом писали .
Съезжаются на инаугурацию, шоб гидранту вправить мозги, а то уже все фашисты европы на него смотрят , как на своего(*****, додон, про рашу не говорю даже!)
А мы "350 лет ждали и молились"©(Петко)
Даже в такой сюрреальной ситуации пытается помочь... по -своему
Если даже приедет только одна Даля, то и этого вполне хватит...
Нам не нада порошенковской помпезности, шо устраивал мальдивский мародер.
Щас не до праздников... Щас нада поправить страну, после пятилетнего грабежа и надругательства над нею.
И Европа свободно развивалась.