 Главу Держслужби зайнятості Ярошенка затримано за одержання відкату 500 тис. грн, - Луценко. ФОТО

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив Генеральний прокурор Юрій Луценко, інформує Цензор.НЕТ.

"Військовою прокуратурою затримано групу посадовців на чолі з виконувачем обов'язків голови Державної служби зайнятості України В. Ярошенком за відкати під час будівництва об'єктів соціального призначення", - написав Луценко.

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Під контролем правоохоронців шахраям було передано майже півмільйона гривень.

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