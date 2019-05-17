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Все про:хабар (2598) Луценко (2349) відкат (35) чиновник, урядовець (470) Ярошенко (7)

 Главу Держслужби зайнятості Ярошенка затримано за одержання відкату 500 тис. грн, - Луценко. ФОТО

Групу чиновників на чолі з в.о. голови Державної служби зайнятості України затримано за одержання відкатів.

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив Генеральний прокурор Юрій Луценко, інформує Цензор.НЕТ.

Главу Держслужби зайнятості Ярошенка затримано за одержання відкату 500 тис. грн, - Луценко 01

"Військовою прокуратурою затримано групу посадовців на чолі з виконувачем обов'язків голови Державної служби зайнятості України В. Ярошенком за відкати під час будівництва об'єктів соціального призначення", - написав Луценко.

Главу Держслужби зайнятості Ярошенка затримано за одержання відкату 500 тис. грн, - Луценко 02

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Чиновника Вінницької ОДА затримано під час одержання 180 тис. грн "відкату" від переможця тендера, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Главу Держслужби зайнятості Ярошенка затримано за одержання відкату 500 тис. грн, - Луценко 03

Під контролем правоохоронців шахраям було передано майже півмільйона гривень.

Главу Держслужби зайнятості Ярошенка затримано за одержання відкату 500 тис. грн, - Луценко 04

Також читайте: Арбітражного керуючого затримали на Кіровоградщині на "відкаті" 650 тис. грн за сприяння в продажу ліквідованого держпідприємства, - прокуратура. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127476
 
   
 Топ коментарі
 
Пошли аресты! Каждый день! Работа кипит! Вот только поздно Юра. Поздно. Да и сдают всякую разменную шушеру. Часто просто по заказу. А вот про брилиантовых прокуроров, Свинарчуков и прочих Тузов в Прокуратуре по прежнему не помнят. Ну в упор не замечают! Ну а то, что Насиров вообще на старое место рвется. И отнюдь не под одеяло, это вообеще нормальным считают.

Так что приговор один - всех на помойку! Во главе с Ген Прокурором.
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Може і героя дадуть до понеділка.
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Порох конечно, Зелень 21.05. будет виноват Глава госслужбы занятости Ярошенко задержан за получение отката 500 тыс. грн, - Луценко - Цензор.НЕТ 3504
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Невдовзі, вже після 21 травня - всі питаннячка - до ЗЕпрезидента Володимира Зеленського. Главу Держслужби зайнятості Ярошенка затримано за одержання відкату 500 тис. грн, - Луценко - Цензор.НЕТ 24
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какая разница, хоть к якуновичу, три из ларца, пять потерянных лет....
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Таки нет. Пока все кадры не будут заменены, виноват Пеця.
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о, юГік показує роботу - з "карасів" переходить на "карпів", до "сомів" ще далеко
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А как связана служба занятости со строительством интересно.
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центри зайнятості будують, ремонтують) це так вони проводять конкурс серед підрядчиків, потвори( не нажеруться ніяк, бідують
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центры занятости скоро уже все будут из мрамора и инкрустированы бриллиантами...
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так же как и с военной прокуратурой. Матиос жопу рвет
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Щось затриманий дуже радісний на першому фото. Самому смішно.
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так був в.о.,а тепер на постійно призначать)))
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Это точно, меньше 20 тыс. долларов за контракт на строительство за счет госбюджета )
Может кто и поверит, но не я...
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Пошли аресты! Каждый день! Работа кипит! Вот только поздно Юра. Поздно. Да и сдают всякую разменную шушеру. Часто просто по заказу. А вот про брилиантовых прокуроров, Свинарчуков и прочих Тузов в Прокуратуре по прежнему не помнят. Ну в упор не замечают! Ну а то, что Насиров вообще на старое место рвется. И отнюдь не под одеяло, это вообеще нормальным считают.

Так что приговор один - всех на помойку! Во главе с Ген Прокурором.
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Главу Держслужби зайнятості Ярошенка затримано за одержання відкату 500 тис. грн, - Луценко - Цензор.НЕТ 9624 Alex Nobilius "Пошли аресты! Каждый день! Работа кипит! Вот только поздно Юра. Поздно"

Москвомовний "канадець", з "Канади", незабаром подивимось як ЗЕпрокуратура після ЗЕінавгурації арештуватиме вже ЗЕкорупціонерів, ЗЕолігархів тощо, починаючи з ЗЕбені. Главу Держслужби зайнятості Ярошенка затримано за одержання відкату 500 тис. грн, - Луценко - Цензор.НЕТ 7512
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Русин. Ты внятно умеешь говорить? Ато, шото бред какой то изрыгаешь. Я русскоговорящий, еще поболее тебя, зацикленного на Зе, больше украинец чем ты, проплаченный говнюк. Это ******. Зеленский еще ни одного дня не отработал,а сколько говна вылили говнюки.
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так, этот задержанный лыбу давит и это на фото видно)
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Ну це повний триндець.Реально брали і як бачимо відпустили.І знову взяли, логічно, що так само відпустять за "долю малую".
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и они хотят чтоб ктото туда ходил - они совсем лохи или прикидываются Главу Держслужби зайнятості Ярошенка затримано за одержання відкату 500 тис. грн, - Луценко - Цензор.НЕТ 4672 Главу Держслужби зайнятості Ярошенка затримано за одержання відкату 500 тис. грн, - Луценко - Цензор.НЕТ 4672
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луцик вирішив видимість роботи створити,а сам затриманий думає,*** яка дешева постановка,значить в долі з луценком.
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Скільки вже раз затримували, навіть памятаю було шоу коли на засіданні кабміна затримали і що хоч одного посадили)))) Спортивна рибалка зловив і випустив
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Порошенко наступний?
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Хорошо. Но главное, чтобы следующий не брал откаты.
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Сядите усе, твари. Вместе с теми, кто начал "арестовывать" за 2 дня до своего конца. Главу Держслужби зайнятості Ярошенка затримано за одержання відкату 500 тис. грн, - Луценко - Цензор.НЕТ 9450
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Испортили человеку выходные....
Юра Бутусов! А накакую базовую проблему государства указывает сей прискорбный факт с очередным задержанием фрукта с позывным "Валера Гребень" или официально Валера Горбань?
Я как заголовок прочитал, чуть не поперхнулся кофе)))
Его же почти закрыли в 16 году за откат в 650 штук, за обслуживание ITсистемы министерства)) Но "почти" не считается! Затем "Гребень" исправно разворовывал средства соцстраха. Покрывает его дружбан Розенко. Тогда они доили с каждого областного центра занятости по 1-2 ляма ежеквартально. Дело было громкое. Роль собирателей «дани» выполняли начальник Управления организации материально-технического обеспечения Сидоренко Андрей Андреевич и начальник Юридического управления Кикина Сергей Емельянович. На фото на "манеже" всё те же! Да а в 15 году предшественник замом которого служил "Гребень" и по совместительству кум - Кошуба, был пойман на взятке в 600 000 штук. Потом на его место заплыл Валерик. Так что ловить таких вороватых обезьян можно по три раза на квартал. Они на фоточках и ржут сами от этого. Ну а Луценко - дегенерат! Главу Держслужби зайнятості Ярошенка затримано за одержання відкату 500 тис. грн, - Луценко - Цензор.НЕТ 8707
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просто он доразвалил гпу - она и так была руиной - с захвата её в 2007 кажись - тот ещё цирк был Главу Держслужби зайнятості Ярошенка затримано за одержання відкату 500 тис. грн, - Луценко - Цензор.НЕТ 3469 Главу Держслужби зайнятості Ярошенка затримано за одержання відкату 500 тис. грн, - Луценко - Цензор.НЕТ 3469
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юГа иди на Х,,Й в месте с другим "специалистом" сАбаковым......
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Ну и кому такая служба нужна, еще и зарплату им платят и пенсии потом большие так как гос. служащие. Ликвидировать надо, а виплати передать соц. защите.
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Спешите читать. С понедельника коррупция в стране кончится и таких новостей уже не будет. Не, ну 73 процента ещё будут ждать 100 дней когда посадят Пороха, Ахметова и всех, всех, всех. Беню, кстати, тоже не посадят...
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Їх так багато кожного дня ловлять, що вже не зрозуміло, хто буде цим займатися в майбутньому. Складається враження, що ці гроші постійно рухаються між ними і це виглядає як якась паралельна фінансова система. Якщо вони повністю самі себе переловлять, то наступним кроком буде її узаконення, тому що притягнути до відповідальності когось з них неможливо через те, що всі вони знають один про другого дуже багато цікавого.
Очевидно, ми стали очевидцями народження ще одної потішної української національної забави.
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В оборонке и армии порядок навели, теперь военная прокуратура взялась за гражданских. Главу Держслужби зайнятості Ярошенка затримано за одержання відкату 500 тис. грн, - Луценко - Цензор.НЕТ 2948
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"Глава госслужбы занятости Ярошенко задержан за получение отката 500 тыс. грн, - Луценко." - начнёт кивать на Гройсмана и отпустят. Гройсман недоплатил 600 тыс грн налогов за машину жены.
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а мы думали что он так же как мы тянет на одну зарплату...
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я вас умоляю.завтра будет на свободе.рехформа мать ее так.
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...но виноваты вы,потому что пропустили семинар,не отметились и вообще не хотите работать,а только брать государевы деньги))
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Кому и зачем мы платим налоги?

Вся эта социальная популистическая шелуха - специально придумана, чтобы оправдать высокие налоги и чтобы эти налоги разворовывать!
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Реву,Реву берите,это самая крупная коррупционная рыба,не забудьте всех его инспекторов,все взяточники.
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500 000/200 = 2500 купюр. На фото не больше двухсот купюр. Постановка какая-то не сильно правдоподобная.
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т.е. если плотность денежных купюр приблизительно такая же как у офисной бумаги (60/80 гр./м2), то это горка денег по высоте должна быть как 5 пачек бумаги сложенных друг на друга.
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Начали работать "правоохоронци" перед тем как их разгонят за годы ничегонеделанья.
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так "мафия бессмертна" если нет действенных реформ гос аппарата. Кстати преЗЕдент их обещал? Если нет = "продолжение следует"...
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Центр занятости - это очень стрёмная организация.
Захаживал я как-то туда.
Там коррупция процветает!!
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проклятая эта служба занятости - все её руководители заканчивают в наручниках за взятки. место такое, похоже.
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А ранее https://censor.net.ua/news/3125815/direktor_tsentra_zanyatosti_na_nikolaevschine_popalas_na_sistematicheskih_vzyatkah_ot_podchinennyh_sbu Вывод? Госслужба цз сборище вымогателей, взяточников
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PS "мафия бессмертна" если нет действенных реформ гос аппарата.
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Солидный откат..Чем Югик недоволен? Всё равно, скоро на дембель...
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Цензор.НЕТНовиниПодіїГлаву Держслужби зайнятості Ярошенка затримано за одержання відкату 500 тис. грн, - Луценко. ФОТО
 
 
 
 
 
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