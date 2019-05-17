 Главу Держслужби зайнятості Ярошенка затримано за одержання відкату 500 тис. грн, - Луценко. ФОТО

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив Генеральний прокурор Юрій Луценко, інформує Цензор.НЕТ.
"Військовою прокуратурою затримано групу посадовців на чолі з виконувачем обов'язків голови Державної служби зайнятості України В. Ярошенком за відкати під час будівництва об'єктів соціального призначення", - написав Луценко.
Під контролем правоохоронців шахраям було передано майже півмільйона гривень.
Может кто и поверит, но не я...
Так что приговор один - всех на помойку! Во главе с Ген Прокурором.
Москвомовний "канадець", з "Канади", незабаром подивимось як ЗЕпрокуратура після ЗЕінавгурації арештуватиме вже ЗЕкорупціонерів, ЗЕолігархів тощо, починаючи з ЗЕбені.
муйня вже не допоможе
https://antikor.com.ua/articles/189842-delo_valery_grebnja._glava_gosssluhby_zanjatosti_jaroshenko_zaderhan_na_vzjatke
Юра Бутусов! А накакую базовую проблему государства указывает сей прискорбный факт с очередным задержанием фрукта с позывным "Валера Гребень" или официально Валера Горбань?
Я как заголовок прочитал, чуть не поперхнулся кофе)))
Его же почти закрыли в 16 году за откат в 650 штук, за обслуживание ITсистемы министерства)) Но "почти" не считается! Затем "Гребень" исправно разворовывал средства соцстраха. Покрывает его дружбан Розенко. Тогда они доили с каждого областного центра занятости по 1-2 ляма ежеквартально. Дело было громкое. Роль собирателей «дани» выполняли начальник Управления организации материально-технического обеспечения Сидоренко Андрей Андреевич и начальник Юридического управления Кикина Сергей Емельянович. На фото на "манеже" всё те же! Да а в 15 году предшественник замом которого служил "Гребень" и по совместительству кум - Кошуба, был пойман на взятке в 600 000 штук. Потом на его место заплыл Валерик. Так что ловить таких вороватых обезьян можно по три раза на квартал. Они на фоточках и ржут сами от этого. Ну а Луценко - дегенерат!
Очевидно, ми стали очевидцями народження ще одної потішної української національної забави.
Вся эта социальная популистическая шелуха - специально придумана, чтобы оправдать высокие налоги и чтобы эти налоги разворовывать!
Захаживал я как-то туда.
Там коррупция процветает!!