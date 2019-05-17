EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Президентські вибори-2019 Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Політика України
  1277  45
Все про:банки (307) лобіювання (32) НБУ (431) Бахматюк (39)

 Потрібно ввести закон про лобізм, і не буде ніякої політичної корупції, - Бахматюк

Бізнесмен Олег Бахматюк заявив, що завжди готовий до переговорного процесу з НБУ щодо подальшої долі ліквідованого ВіЕйБі банку та визнаного неплатоспроможним банку "Фінансова ініціатива" й розповів про причини корупції в Україні та про те, чому наслідки "банкопаду" від НБУ не призвели до розвитку економіки.

З такими заявами бізнесмен і власник банків виступив на Міжнародній інвестиційній конференції Game of Thrones: Final Season, яку проводила інвестиційна компанія Concorde Capital, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Обозреватель.

Він заявив, що відповідь на питання, як побороти корупцію в країні, є, і лежить вона в першу чергу в площині боротьби з бідністю, цивілізованому лобізмі та приватизації: "Потрібно ввести закон про лобізм, і не буде ніякої політичної корупції, і кожен з нас може захищати свої інтереси. Ввести повну приватизацію – не буде корупційних зв’язків. Треба боротись не з корупцією, треба боротись з бідністю, тому що недоотримує вчитель, лікар, той, хто бере хабарі".

Також Олег Бахматюк розповів, що завжди готовий до переговорного процесу щодо долі своїх банків, фактично знищених у наслідок політики НБУ по їх ліквідації та визнанню неплатоспроможними, і чому результатом такої політики не стало зростання економіки України. "Я завжди відкритий до переговорного процесу і хочу це зробити, наскільки це можливо. А наслідковість цих речей чи в даному випадку цей процес ми вже пережили. Банківського чи так званого економічного фінансування груп в Україні вже не буде. Чи це добре? Так, це добре. Єдине не добре - наслідок. Де фінансування приватного сектору? Де фінансування в економіку держави? Чому ОВЗ є спекулятивним інструментом, які висмоктують кров з економіки, не даючи розвиватись? Чому вони підштовхують систему внутрішнього виїзду за кордон, систему не стимуляції інвестиційних вкладів, чому не дають можливості доступу до ресурсу? От і все. На ці питання треба давати відповіді. І це не я, Бахматюк, повинен їх давати", - заявив бізнесмен.

Нагадаємо, що Олег Бахматюк пропонував Національному банку (НБУ) і Фонду гарантування вкладів фізосіб (ФГВФО) провести реструктуризацію боргів своїх банків. Для організації переговорного процесу по реструктуризації боргів банків "Фінансова ініціатива" і VAB Бахматюк запропонував найняти міжнародну компанію і оплатити їхні послуги. ФГВФО підтримує ідею реструктуризації боргів, оскільки розраховує, що такий досвід вдасться перенести на інші виведені з ринку банки, але НБУ відповіді на цю пропозицію досі не дав.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127474
 
 
 Топ коментарі
 
А якщо відмінити кримінальний кодекс, то і кримінальних злочинів не буде.
 показати весь коментар
 
ПРЕДЛАГАЮ ОТПРАВИТЬ НАРОДНЫЙ ФРОНТ - НА ФРОНТ
 показати весь коментар
 
Треба ввести закон про харчування людським м'ясом і не буде ніякого канібалізму.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
ПРЕДЛАГАЮ ОТПРАВИТЬ НАРОДНЫЙ ФРОНТ - НА ФРОНТ
 показати весь коментар
 
 
А якщо відмінити кримінальний кодекс, то і кримінальних злочинів не буде.
 показати весь коментар
 
 
100%
А если начать их вешать на каштанах на Крещатике, то половина коррупционеров сбежит в Ростов, а вторая в Израиль. И тоже не будет никакой политической коррупции.
Вариант тоже рабочий! Потрібно ввести закон про лобізм, і не буде ніякої політичної корупції, - Бахматюк - Цензор.НЕТ 542
 показати весь коментар
 
 
З самим Бахматюком слід "детально розібратися" за його штучне банкрутство двох його банків і присвоєння ним коштів вкладників!"
 показати весь коментар
 
Кроме закона о лоббизме, нужно убрать олигархов - основную причину коррупции.
 показати весь коментар
 
 
Так уже начали. ИгорьВалерьич, к примеру, нихрена не олигарх. На Г+Г его иначе как бизнесмен не называют.

И это ещё неоткенгурён булавой его ставленник в политике.
 показати весь коментар
 
 
ИгорьВалерьич не при делах. Он сегодня единсвенный капиталст не олигарх.
 показати весь коментар
 
Это да. Ни одного признака олигархии в ИгорьВалерьича не наблюдается. Вот сколько его весь КАЛлектив Г+Г ни рассматривает, а олигарха в нём хоть убей не видит.

Как и большинство зЕ!билов.
 показати весь коментар
 
основной признак олигарха - связь с влстью! чего не може быть у беглого Бени.
 показати весь коментар
 
А с понедельника 20-го мая 2019-го года?

Или Вы из тех, что руку Коломойского, на которую надет кукольный персонаж зЕ!ленский, не замечаете?
 показати весь коментар
 
 
скоро увидим, скорее всего ничего не измениться.
 показати весь коментар
 
А что там смотреть? Конечно, что не изменится. ИгорьВалерьичь как был олигархом- так им и останется. Только больше влияния на власть будет иметь, чем ранее.
 показати весь коментар
 
 
если он не будет влиять на Правительство, то не будет олигархом.
 показати весь коментар
 
он УЖЕ влияет на будущего( с понедельника) ПРЕЗИДЕНТА. Целиком и полностью.
 показати весь коментар
 
 
Извините, уважаемый, но я преподавателем школы для альтернативно одарённых не работаю и у меня нет ни сил, ни желания объяснять Вам простые истины. Напрягайте извилины сами. Знаю, что попервах Вам будет тяжело, но Вы старайтесь и у Вас всё получиться. Я в Вас верю.
 показати весь коментар
 
 
...еще более любопытно. Какие же это простые истины, что вы не можете изложить простыми словами, нужно обязательно мордочки корчить?
 показати весь коментар
 
Я Вам простыми словами уже сказал. Коломойский целиком и полностью управляет, содержит и контролирует свою марионетку ( своего виртуального аватара, если желаете) Зеленского.

Куда уж проще? А Вы опять с вопросами.
 показати весь коментар
 
 
Потрібно ввести закон про лобізм, і не буде ніякої політичної корупції, - Бахматюк - Цензор.НЕТ 8161

На первом плане очень хорошо видно. Зрячим,конечно. Тем, кому зЕ!ленский сдал анализы в глаза, конечно не видно.
 показати весь коментар
 
Как где? А чья то рука у вовы в заднице, думаешь?
 показати весь коментар
 
 
по фото не видно. моищи что-то по убедительней.
 показати весь коментар
 
...вот скажи, допустим ты стрижешься у известного парикмера, который стрижет допустим Трампа. Это значит что вы с ним знакомы и он на тебя влияет?
 показати весь коментар
 
Личный адвокат олигарха - это как-то совершенно отличающийся от личного парикмахера человек, не?
 показати весь коментар
 
...не адвокат, а юрист, не личный, а по контаркту каких у него сотни, и не олигарха, а бизнесмена. Разницу чувствешь между парикмахером?
 показати весь коментар
 
Звиняй...те, что заставил ждать. У меня тут не работа.

Есть факты и есть Ваши выдумки.

У меня факты.

Український бізнесмен Ігор Коломойський підтвердив, що адвокат Андрій Богдан, який працює у штабі кандидата у президенти України, шоумена Володимира Зеленського, є його особистим адвокатом. Про це він заявив у коментарі журналістам програми "Схеми" (спільний проект "Радіо Свобода" і телеканала "UA:Перший").

"Він насамперед мій адвокат", - так відповів Коломойський на запитання, чому Богдан часто літав у Женеву, а потім у Тель-Авів, де живе бізнесмен.
Більше читайте тут: https://gordonua.com/ukr/news/politics/-kolomojskij-pro-advokata-shtabu-zelenskogo-bogdani-vin-persh-za-vse-mij-advokat-881688.html

И да Мерс и охрана тоже. Спасибо, что напомнили.
 показати весь коментар
 
Тебя не смущает, что один юрист может быть адвоктом у нескольких человек? Повторить вопрос про парикмхера. Это же самое касается охраны и авто.
На будущее запомни - людей судят по их поступкам, а не сплетням, кто куда летал и на чем ездил. Когда будут факты влияния Бени на принятие решения президента, тогда поговорим.
 показати весь коментар
 
долго думашь, даю подсказку. Зеля ездил на Бенином Мерсе. Может отсуда можно что-то выдавить?
 показати весь коментар
 
―Мы к вам, профессор, вот по какому делу. Мы, управление нашего дома, пришли к вам после общего собрания жильцов нашего дома, на котором стоял вопрос об уплотнении квартир дома.
―Кто на ком стоял? Потрудитесь излагать ваши мысли яснее.(с)
 показати весь коментар
 
Согласен только лоббизм должен в жестких рамках, и всё должно быть прозрачным и открытым. Лоббизм-это в первую очередь убеждение,а финансирование допускается только на предвыборную компанию и пожертвования на всякие благотворительные,социальные проекты которые связаны с политиком, и к счетам которых у политика нет прямого доступа. Если же будет прямое финансирование политика и другое его поощрение то это и есть коррупция.
 показати весь коментар
 
 
Что-то этот фаворит Порошенко стал слишком говорливым. Неужто жаренным запахло?!
Подробности:
http://**********.od.ua/important/pochemu-oleg-bahmatyuk-boitsya-zelenskogo-sluzhba-v-kremle-shemy-s-garantom-i-fiktivnoe-bankrotstvo/
 показати весь коментар
 
Когда то такой закон предлагал Литвин, конечно же лучше, ели деньги которые платятся за принятие законов буду попадать в казну, а не свинорылым которые от этого жируют!
 показати весь коментар
 
 
Так они законы будут лоббировать такие, по которым из твоего кармана все и будет лоббировать!
Поверь, ни один олигарх не будет лоббировать законы, по которому простой украинец станет богаче или его жизнь улучшиться ))
Потрібно ввести закон про лобізм, і не буде ніякої політичної корупції, - Бахматюк - Цензор.НЕТ 7798
 показати весь коментар
 
Так они и так лоббируют только на этом наживаются депутаты! Наверно нужно принять ряд законов.
 показати весь коментар
 
Все надра,небо, вода,леса,земля, радиочастоты, и все предприятия где не выполнеы инвест забов'яззення и влада принадлежат народу. Погоди немного наше политическое сознание подростет и прийдем за своим наследством И все по закону без фанатизма.
Народная память она такая.Злопамятная.
 показати весь коментар
 
Треба ввести закон про харчування людським м'ясом і не буде ніякого канібалізму.
 показати весь коментар
 
 
Нужно ввести закон о финансово-экономической люстрации - тогда может и лоббистов поубавиться...
 показати весь коментар
 
Ну да, замечательно. Ну а там же можно ввести закон про оплату штрафа на месте гаишнику - и не будет коррупции на дорогах. Оплату штрафов налоговикам - и полностью исчезнет теневая экономика. А вообще, можно ввести закон, прямо утверждающий, коррупции в Украине НЕТ - а каждому, кто заявляет обратное - срок
 показати весь коментар
 
Ха-ха, насмешил. Лоббиизм законом запретить. Тогда уже сразу и Закон о Правде и Справедливости примите. Детский сад!
 показати весь коментар
 
Ну почему любой нувориш, разбогатевший не с помощью интеллекта, а обворовывая окружающих, считает, что остальные люди - лохи тупые...
Дятел, выучи сначала чем лоббизм отличается от олигархического давления на власть и коррупции, а потом...
Хотя потом он эту чушь пороть уже не будет... (наверное )
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниПотрібно ввести закон про лобізм, і не буде ніякої політичної корупції, - Бахматюк
 
 
 
 
 
 вгору