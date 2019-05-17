 Потрібно ввести закон про лобізм, і не буде ніякої політичної корупції, - Бахматюк

З такими заявами бізнесмен і власник банків виступив на Міжнародній інвестиційній конференції Game of Thrones: Final Season, яку проводила інвестиційна компанія Concorde Capital, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Обозреватель.
Він заявив, що відповідь на питання, як побороти корупцію в країні, є, і лежить вона в першу чергу в площині боротьби з бідністю, цивілізованому лобізмі та приватизації: "Потрібно ввести закон про лобізм, і не буде ніякої політичної корупції, і кожен з нас може захищати свої інтереси. Ввести повну приватизацію – не буде корупційних зв’язків. Треба боротись не з корупцією, треба боротись з бідністю, тому що недоотримує вчитель, лікар, той, хто бере хабарі".
Також Олег Бахматюк розповів, що завжди готовий до переговорного процесу щодо долі своїх банків, фактично знищених у наслідок політики НБУ по їх ліквідації та визнанню неплатоспроможними, і чому результатом такої політики не стало зростання економіки України. "Я завжди відкритий до переговорного процесу і хочу це зробити, наскільки це можливо. А наслідковість цих речей чи в даному випадку цей процес ми вже пережили. Банківського чи так званого економічного фінансування груп в Україні вже не буде. Чи це добре? Так, це добре. Єдине не добре - наслідок. Де фінансування приватного сектору? Де фінансування в економіку держави? Чому ОВЗ є спекулятивним інструментом, які висмоктують кров з економіки, не даючи розвиватись? Чому вони підштовхують систему внутрішнього виїзду за кордон, систему не стимуляції інвестиційних вкладів, чому не дають можливості доступу до ресурсу? От і все. На ці питання треба давати відповіді. І це не я, Бахматюк, повинен їх давати", - заявив бізнесмен.
Нагадаємо, що Олег Бахматюк пропонував Національному банку (НБУ) і Фонду гарантування вкладів фізосіб (ФГВФО) провести реструктуризацію боргів своїх банків. Для організації переговорного процесу по реструктуризації боргів банків "Фінансова ініціатива" і VAB Бахматюк запропонував найняти міжнародну компанію і оплатити їхні послуги. ФГВФО підтримує ідею реструктуризації боргів, оскільки розраховує, що такий досвід вдасться перенести на інші виведені з ринку банки, але НБУ відповіді на цю пропозицію досі не дав.
А если начать их вешать на каштанах на Крещатике, то половина коррупционеров сбежит в Ростов, а вторая в Израиль. И тоже не будет никакой политической коррупции.
Вариант тоже рабочий!
И это ещё неоткенгурён булавой его ставленник в политике.
Как и большинство зЕ!билов.
Или Вы из тех, что руку Коломойского, на которую надет кукольный персонаж зЕ!ленский, не замечаете?
Куда уж проще? А Вы опять с вопросами.
На первом плане очень хорошо видно. Зрячим,конечно. Тем, кому зЕ!ленский сдал анализы в глаза, конечно не видно.
Есть факты и есть Ваши выдумки.
У меня факты.
Український бізнесмен Ігор Коломойський підтвердив, що адвокат Андрій Богдан, який працює у штабі кандидата у президенти України, шоумена Володимира Зеленського, є його особистим адвокатом. Про це він заявив у коментарі журналістам програми "Схеми" (спільний проект "Радіо Свобода" і телеканала "UA:Перший").
"Він насамперед мій адвокат", - так відповів Коломойський на запитання, чому Богдан часто літав у Женеву, а потім у Тель-Авів, де живе бізнесмен.
Більше читайте тут: https://gordonua.com/ukr/news/politics/-kolomojskij-pro-advokata-shtabu-zelenskogo-bogdani-vin-persh-za-vse-mij-advokat-881688.html
И да Мерс и охрана тоже. Спасибо, что напомнили.
На будущее запомни - людей судят по их поступкам, а не сплетням, кто куда летал и на чем ездил. Когда будут факты влияния Бени на принятие решения президента, тогда поговорим.
―Кто на ком стоял? Потрудитесь излагать ваши мысли яснее.(с)
Подробности:
http://**********.od.ua/important/pochemu-oleg-bahmatyuk-boitsya-zelenskogo-sluzhba-v-kremle-shemy-s-garantom-i-fiktivnoe-bankrotstvo/
Поверь, ни один олигарх не будет лоббировать законы, по которому простой украинец станет богаче или его жизнь улучшиться ))
Народная память она такая.Злопамятная.
Дятел, выучи сначала чем лоббизм отличается от олигархического давления на власть и коррупции, а потом...
Хотя потом он эту чушь пороть уже не будет... (наверное )