 Потрібно ввести закон про лобізм, і не буде ніякої політичної корупції, - Бахматюк

З такими заявами бізнесмен і власник банків виступив на Міжнародній інвестиційній конференції Game of Thrones: Final Season, яку проводила інвестиційна компанія Concorde Capital, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Обозреватель.

Він заявив, що відповідь на питання, як побороти корупцію в країні, є, і лежить вона в першу чергу в площині боротьби з бідністю, цивілізованому лобізмі та приватизації: "Потрібно ввести закон про лобізм, і не буде ніякої політичної корупції, і кожен з нас може захищати свої інтереси. Ввести повну приватизацію – не буде корупційних зв’язків. Треба боротись не з корупцією, треба боротись з бідністю, тому що недоотримує вчитель, лікар, той, хто бере хабарі".

Також Олег Бахматюк розповів, що завжди готовий до переговорного процесу щодо долі своїх банків, фактично знищених у наслідок політики НБУ по їх ліквідації та визнанню неплатоспроможними, і чому результатом такої політики не стало зростання економіки України. "Я завжди відкритий до переговорного процесу і хочу це зробити, наскільки це можливо. А наслідковість цих речей чи в даному випадку цей процес ми вже пережили. Банківського чи так званого економічного фінансування груп в Україні вже не буде. Чи це добре? Так, це добре. Єдине не добре - наслідок. Де фінансування приватного сектору? Де фінансування в економіку держави? Чому ОВЗ є спекулятивним інструментом, які висмоктують кров з економіки, не даючи розвиватись? Чому вони підштовхують систему внутрішнього виїзду за кордон, систему не стимуляції інвестиційних вкладів, чому не дають можливості доступу до ресурсу? От і все. На ці питання треба давати відповіді. І це не я, Бахматюк, повинен їх давати", - заявив бізнесмен.

Нагадаємо, що Олег Бахматюк пропонував Національному банку (НБУ) і Фонду гарантування вкладів фізосіб (ФГВФО) провести реструктуризацію боргів своїх банків. Для організації переговорного процесу по реструктуризації боргів банків "Фінансова ініціатива" і VAB Бахматюк запропонував найняти міжнародну компанію і оплатити їхні послуги. ФГВФО підтримує ідею реструктуризації боргів, оскільки розраховує, що такий досвід вдасться перенести на інші виведені з ринку банки, але НБУ відповіді на цю пропозицію досі не дав.