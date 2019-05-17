 КМДА знайшла для кінотеатру "Київ" нового орендаря

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу КМДА, про це повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації Володимир Слончак.

"Кінотеатр "Київ" має грандіозний потенціал. Це – культова споруда у самісінькому центрі міста, яка має як історичну, так і естетичну цінність для столиці. Тому ми очікуємо, що за нового орендаря, із яким уже підписано договір, наш кінотеатр отримає друге дихання, при цьому, звісно, залишиться зі своїм мистецьким спрямуванням", – повідомив Володимир Слончак.

За його словами, орендна плата, визначена за результатами відкритого конкурсу шляхом аукціону від 15 квітня, становить 2 мільйони 119 тисяч 253 гривні без ПДВ. Зобов’язання орендаря по сплаті орендної плати забезпечуються у вигляді авансової орендної плати в розмірі не менше ніж орендна плата за два місяці.

Об’єктом оренди, згідно з договором, є нежитловий будинок загальною площею 7 376,30 кв. м, у тому числі підвал – 649,20 кв. м, цоколь – 1805,9 кв. м, 1 поверх – 2096,7 кв. м, 2 поверх – 1982,90 кв. м, 3 поверх – 841 кв. м.

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"Тож протягом 30 днів ми плануємо побачити презентацію подальшої роботи кінотеатру від його нового орендаря "Сінема-Центр", – додав Володимир Слончак.

Нагадаємо, Головне управління майном КМДА передало цілісний майновий комплекс кінотеатру "Київ" в оренду ТОВ "Культурний центр "Кінотеатр "Київ" 4 січня 1999 р. терміном на 10 років. Пізніше договір був продовжений, термін його дії закінчився 4 січня 2019 року. За даними КМДА, орендна ставка до 2019 р становила 47 тис. грн на місяць, а деякі приміщення кінотеатру здані в суборенду до 2020 року.

На початку 2019 стало відомо, що Культурному центру "Кінотеатр Київ" не продовжили договір оренди й оголосили новий конкурс.

У січні директор Департаменту комунальної власності Андрій Гудзь повідомив, що буде проведено тендер з пошуку нового орендаря. Водночас дирекція кінотеатру зверталася по допомогу до ЗМІ і громадськості, щоб не допустити припинення роботи закладу.

16 травня 2019 року працівники ТОВ "Культурний центр" Кінотеатр "Київ" заявили, що відстоюватимуть свої права в суді.