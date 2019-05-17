 Перший заступник голови СБУ Демчина подав у відставку

Про це повідомили Цензор.НЕТ джерела в правоохоронних органах.

За інформацією видання, перший заступник голови СБУ Павло Демчина написав заяву про відставку.

Нагадаємо, раніше НАБУ розслідувало можливе незаконне збагачення і зловживання службовим становищем Павлом Демчиною. За версією слідства, чиновник в 2015-2016 рр. придбав і забезпечив реєстрацію на членів своєї сім'ї активів на суму не менше 3,76 млн грн, законність підстав придбання яких не підтверджено доказами.

У відповідь Демчина подав у ГПУ заяву про вчинення злочину співробітниками НАБУ, звинувативши їх у дискредитації за участю наближених ЗМІ.

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У червні 2018 року "Схеми" опублікували розслідування, в якому говорилося, що Демчина, перебуваючи під слідством НАБУ про незаконне збагачення, придбав позашляховик Range Rover Sport вартістю понад 30 тисяч доларів.

Після того, як Конституційний суд скасував статтю, яка передбачає покарання для чиновників за незаконне збагачення, справу проти Демчини закрили.