EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Президентські вибори-2019 Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Політика України
  6463  49
Все про:відставка (461) СБУ (4342) Демчина Павло (20)

 Перший заступник голови СБУ Демчина подав у відставку

Перший заступник глави СБУ - начальник Головного управління боротьби з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління Служби безпеки України Павло Демчина подав у відставку.

Про це повідомили Цензор.НЕТ джерела в правоохоронних органах.

За інформацією видання, перший заступник голови СБУ Павло Демчина написав заяву про відставку.

Нагадаємо, раніше НАБУ розслідувало можливе незаконне збагачення і зловживання службовим становищем Павлом Демчиною. За версією слідства, чиновник в 2015-2016 рр. придбав і забезпечив реєстрацію на членів своєї сім'ї активів на суму не менше 3,76 млн грн, законність підстав придбання яких не підтверджено доказами.

У відповідь Демчина подав у ГПУ заяву про вчинення злочину співробітниками НАБУ, звинувативши їх у дискредитації за участю наближених ЗМІ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд дозволив Демчині не оприлюднювати декларацію

У червні 2018 року "Схеми" опублікували розслідування, в якому говорилося, що Демчина, перебуваючи під слідством НАБУ про незаконне збагачення, придбав позашляховик Range Rover Sport вартістю понад 30 тисяч доларів.

Після того, як Конституційний суд скасував статтю, яка передбачає покарання для чиновників за незаконне збагачення, справу проти Демчини закрили.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127470
 
 
 Топ коментарі
 
Воровские крысы бегут с тонущего корабля мародёра Порошенко
 показати весь коментар
 
На шпионах на личный дворец и автопарк не заработаешь.
 показати весь коментар
 
главное из страны никого не выпускать, особенного этого!!!
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Воровские крысы бегут с тонущего корабля мародёра Порошенко
 показати весь коментар
 
 
Ну а шо,ща клоуны лысые на их и место придут и заживём..Или не?
 показати весь коментар
 
 
Чем примитивнее человек, тем более высокого он о себе мнения ©

 показати весь коментар
 
 
Так а чому вони такі агресивні, бо за просрані вибори їм оплату зняли!))))
 показати весь коментар
 
 
**** они по одному валят?....пора бы уже списками!)))
 показати весь коментар
 
 
А они и так по спискам!!!
Награждения!
Получил звание или награду- на пенсию!
 показати весь коментар
 
 
уходят крысы от свинячьей кормушки, а как же неохота , да и на нары можно присесть
 показати весь коментар
 
 
Это уже ясно, Климкин подал в отставку. И ходит слух что Турчинов тоже собирается.
 показати весь коментар
 
 
так положено по этикету. Вся квота перзидента уходит в отставку.
 показати весь коментар
 
 
турчинова попросите остаться! Ему ещё за сдачу Крыма лет 100 сидеть с конфискацией!
 показати весь коментар
 
СБУ не должно заниматься хозяйственными преступлениями, пусть ловят шпионов.
 показати весь коментар
 
 
На шпионах на личный дворец и автопарк не заработаешь.
 показати весь коментар
 
 
как это горе пережить ...? я не знаю.
"героическая мафия" пошла ...
 показати весь коментар
 
 
Вот это звездопад батончиков от рошен на выходные дружными стаями на запад

исход часть первая
 показати весь коментар
 
 
главное из страны никого не выпускать, особенного этого!!!
 показати весь коментар
 
 
А этот что тебе сделал, в кашу насрал?
Там все такие, и даже при Зеле будут, это же ещё с совка не выбрались, это как в Беларуси, отличий не видно, кроме демократических выборов))
 показати весь коментар
 
 
Столько органов по борьбе с коррупцией а коррупция только возросла
 показати весь коментар
 
 
весенний порохопад Первый замглавы СБУ Демчина подал в отставку - Цензор.НЕТ 952 наверно в знак солидарности с шефом?
 показати весь коментар
 
 
"Борец с коррупцией" ети его в дышло. И ведь не посадят. Погуляет и опять полезет куда-то на теплое местечко.
 показати весь коментар
 
 
Надеюсь Петро перед уходом присвоил ему генералиссимуса или хотя-бы маршала?
 показати весь коментар
 
 
это не тот случай. на вашем будко-корабле, кроме крыс, никого и нет. Перший заступник голови СБУ Демчина подав у відставку - Цензор.НЕТ 3887
 показати весь коментар
 
 
Это он сделал, чтобы сняли запрет на выезд за границу как госчиновника с государственно-коммерческими тайнами?
 показати весь коментар
 
Эй, ребята, вы там не все сразу, это негуманно даже в отношении клоунов. Подождите хоть до вечера. Президент Зе ещё даже не успел выбрать себе пресс-секретаря!
 показати весь коментар
 
 
а пускай шевелит булками... а то сам будет и министром МИД и спецом СБУ и председателем РНБО... и т.д..и т.п.... А шо такое, немного подучится и все дела....
 показати весь коментар
 
Страшный БЕНДЕРовец⚠‏ @Realuran 1 ч.1 час назад

Фельдмаршал "Куриная попка" (чувак, который подарил кацапам Крым) тоже уходит в отставку! Нужно начинать перекрывать аэропорты, а то потом будем этих упырей ловить по всему миру!
 показати весь коментар
 
 
а ты что хочешь ущемление своих гражданских прав будет решение суда будет все перекрыто не переживай за это ворье они накрали столько что просто в самолет все не влезет сразу будут по частям вывозить
 показати весь коментар
 
надо было раньше перекрывать, а то только крысы и слетаются обратно в Украину
 показати весь коментар
 
А что Трамп украл/смародерил у американского народа?
 показати весь коментар
 
 
по любе украл или смародерил по вашему, потому что и там в каком то звене по ниже есть коррупция и воровство, а в военной сфере подавно. Это по вашей логике, значит и соучастник = мародер = барига. Хотя барыга, это тот который перепродаёт и не чего не производит. Я уже не говорю про то, что Дональда уже давно подозревают отмывании денег,ради спасения своей бизнес империи от банкротства
 показати весь коментар
 
Команда влади йде у відставку. Комада зе готова до виконання обов"язків? Хтось бачив ту команду? Перший заступник голови СБУ Демчина подав у відставку - Цензор.НЕТ 9714
 показати весь коментар
 
 
Хуже точно не будет. Таких мразей больше не найдем
 показати весь коментар
 
 
кошовий вже написв заяву на голову СБУ? чи він очолить МЗС? Перший заступник голови СБУ Демчина подав у відставку - Цензор.НЕТ 448
 показати весь коментар
 
Побежали крысы из соевого свинарника,поняли-кормить их уже никто не будет.Даже сои гнилой не попадет.
 показати весь коментар
 
 
только ботва кацапская на сое зациклилась
 показати весь коментар
 
 
Ну да,только ботва кацапская на сое зациклилась.А нормальные украинцы понимают-соя уже все,погнали ее ссаными тряпками подальше.Но ботве кацапской кажется,что соя будет вечно
 показати весь коментар
 
 
Все ж чомусь служба в "конторі" навчила цього "великого державного діяча"... Так, треба вже негайно збирати "валізи" та тікати з країни, поки ще кордон не "закрили". А його шеф щось "лоханувся"... Чи насправді думає, що Зеленський його з посади не "турне" та не притягне до суворої відповідальності за всі його "досягнення" у протизаконній боротьбі з Патріотами України, які виступали проти порошенка, та за виконання його злочинних наказів? Або Грицак вважає, що зірка "хєроя" спасе від відповідальності? Якщо це так, то дурник! "Погудеш" разом з "луциком" з посад, аж гай зашумить! Ох вася, вася, - краще б ти продовжував "крутити баранку", а не ліз туди, де у тебе немає ані хисту, ані професійної "чуйки"...
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниПерший заступник голови СБУ Демчина подав у відставку
 
 
 
 
 
 вгору