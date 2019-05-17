 Щоб розпустити Раду, Зеленському так чи інакше доведеться порушити або закони, або Конституцію, - журналісти та експерти обговорюють вихід НФ з коаліції

Журналіст Роман Шрайк написав, що вітає рішення "Народного фронту": "Я вважав і вважаю обрання Зеленського рішенням ризикованим. Ще менше мені подобається ідея забезпечити Зеленському бліцкриг, дозволивши по свіжих слідах отримати відсотків 40% на літніх виборах. Про партію "Слуга народу", нагадаю, ми не знаємо нічого, крім назви", передає Цензор.НЕТ.
У своєму Telegram-каналі він нагадав: у Зеленського вже заявили, що той ініціюватиме розпуск парламенту. "Щоправда, як завжди, блиснули компетентністю. Цитую: "Коаліції сьогодні немає, тому що в двох коаліційних фракціях немає 226 народних депутатів".
"От тільки в Конституції написано, що не у фракціях, які входять в коаліцію, має бути 226 осіб, а в коаліції, до якої входять фракції, має бути 226 осіб. Тобто, крім членів фракцій коаліції, туди ще хтось може входити. Наприклад, мажоритарники. Цей пункт навіть Конституційний Суд свого часу пояснював", - написав Роман Шрайк.
Після оголошення про розпад коаліції, наголосив журналіст, тепер відлік місяця, по закінченню якого можна розпускати Раду, буде вестися від сьогодні. "Термін закінчиться 16 червня, що значно пізніше юридично коректного дедлайну щодо розпуску - 27 травня (згідно з Конституцією, президент не може розпустити Верховну Раду в останні шість місяців терміну повноважень парламенту"), - пояснив він
"Несподівано потішний і розумний хід від "Народного фронту"", - написав Шрайк.
Про це пише і народний депутат Мустафа Найєм: "Щоб розпустити Верховну Раду, Володимиру Зеленському так чи інакше доведеться порушити або закони, або Конституцію України".
Водночас політичний аналітик Карл Волох зауважує, що, за його інформацією, Володимир Зеленський "має намір все одно підписати указ про розпуск парламенту відразу після інавгурації": "Принаймні, такий варіант там всерйоз обговорюється". Карл Волох наголосив, що такий крок команди Зеленського може спричинити високий "рівень протистояння - у судах і на вулиці".
Політолог і журналіст Тарас Березовець назвав вихід "Народного фронту" з коаліції: "красивим уроком realpolitik": "Зрозуміло, що Ігор Коломойський тисне Зеленського на дострокові вибори, розуміючи, що в умовах поспіху і плутанини більше шансів умовити новообраного взяти до списку якнайбільше приватівських кадрів. Тільки ставити людей буде Коломойський, а відповідати Зеленський. Ось і вся арифметика".
"Яценюк і НФ дають новому гаранту шанс уникнути ухвалення антиконституційного рішення. Бо жодного законного способу розпустити Раду в нього тепер не залишається ... Поки більше шансів на те, що вибори відбудуться за планом 27 жовтня", - написав Березовець.
Політолог Михайло Басараб також наголосив, що після виходу "Народного фронту" з коаліції Зеленський "позбавлений будь-яких підстав розпустити парламент і узурпувати владу". "Треба дати можливість людям роздивитися цього "слугу" в ділі, хай покаже себе на посаді. А в жовтні на строкових виборах люди все розставлять на свої місця". Пізніше Михайло Басараб додав: "Медведчуківці кажуть, що розпустять Раду через рішення суду. Вони відомі рейдери. Все ж робиться заради того, щоб у наступному скликанні Ради більшість становили "Слуга народу" і Медведчук".
"Що ж, хай спробують. Зеленському варто лише усвідомлювати, що у якийсь Ростов доведеться давати дьору йому, а не тим, хто його штовхає до узурпації влади. Невже хлопець ще не зрозумів, що у великій грі він просто розхідний матеріал", - наголосив він.
Водночас деякі коментатори вважають, що політична доцільність може взяти верх над законом. "Легітимність має два виміри - юридичний та суспільний. У країні, де на процедури систематично дивилися "положительно" (від. рос. слова "положить"), а найчастіше керувалися політичною доцільністю, я б не дивувався нічому", - пише Сергій Щербина.
А на барикадах я та мої побратими говорили будь-що про будь-кого.
Тепер про свою штабну службу розказують ті, хто на барикадах не був.
1.Відома інтернет-шавка Пороха Волох " руку Кремля" чує(за кілометер)
2. Волох свої юридичні галюніки видає за реальність...
НА КОЖНИЙ БОЛТ ЗНАЙДЕТЬСЯ СВОЯ ГАЙКА )
Спроба ввести суспільство в оману бандою дегенератів з ВР ГІВНО ВАРТА.
Байкою ПРО 30-ДЕННИЙ ТЕРМІН НА СТВОРЕННЯ НОВОЇ КОАЛІЦІЇ і НЕМОЖЛИВІСТЮ ДЛЯ ЗЕ розпустити ВР у цей період.
Тому що заява хитрожопого НФ ПРО ВИХІД З КОАЛІЦІЇ ЮРИДИЧНО НІКЧЕМНА ПРИ НАЯВНОСТІ РІШЕННЯ СУДУ ПРО НЕІСНУВАННЯ КОАЛІЦІЇ З ІНШОЇ ДАТИ.
Розпуск Ради сам по собі нічого не дає.
АЛЕ ШАНТАЖ РОЗПУСКОМ-ЦЕ ЧУДОВИЙ СПОСІБ ЗАСТАВИТИ НАРЕШТІ попрацювати на благо Народу наших"обранців"
з 20 по 27 травня.
Розпуск Вр це має бути Указом № 2.
Указ № 1(поданий Вр на затвердження) має бути про зміну ряду міністрів(а ще "тепловізора" Матіоса і Югу "Картавого"Луценко),відкликання ряду призначень Порошенко після виборів
Указ № 2 вступає у силу у випадку невиконання ВР умов Указу №1.
не дати ЖОДНОГО ІНСТРУМЕНТАРІЮ -і вимагати "щось показати"
(без шантажу ВР ЗЕ візьме відповідальність за дегенератів Матіоса,Грицака,Авакова,і ще багатьох по "квоті Президента котрі у разі відставки стануть в.о. без жодної відповідальності)
Законы менять надо, мажоритарку эту например, а потом уж выбирать новых-старых депутатов.
НФ 100 відсотково пи..ує на..уй..
Самонеміч ймовірно туди ж
Ляшко можливо теж(у них з Зе частки того самого дегенеративно-популістського електорату..)
навіть БПП 50/50 (у випадку походу "Голосу","сили Людей",Гриценко,Смєшка -це з їх електоратом Порох набрав 24,5 відсотка)
І на строки не дивитись.
Бо на біса мені цілих півроку потрібен парламент, у якому в робочий день не можуть зібратися навіть 100 депутатів із 400-х і усе голосується виключно кнопкодавами?
І не пішов на вибори Президента лише тому ,що дуже скромний...
И главное- в неё войдут рыги. Это всё, что нужно знать о Зеле, Бене и НФ.
ДЕ БЕ ЛИЗМ!!!!
https://sud.ua/ru/news/publication/141245-chi-zmozhut-deputati-vidklasti-vlasniy-rozpusk-zayavivshi-pro-formuvannya-novoyi-koalitsiyi?fbclid=IwAR2BJA9Izfk-WQXKlMKiqvqsCCgS10OPysCqL6s77VUBxC_BiJrI53350k4
Все знают, что ее не было. РАЗОГНАТЬ!
А если нет, то пусть булаву не берет.
ЧМО- ЗЄЛЬОНЕ. "Соєве" виявилося ДОСТОЙНИМ І ГІДНИМ ЦЬОГО ЗВАННЯ ГЕТЬМАНОМ УКРАЇНИ, НАЩАДКОМ , ЯКИХ ВІН НАСПРАВДІ І Є.
5.1.5.6. Коалиция депутатских фракций
в состав коалиции депутатских фракций могут войти только те народные депутаты Украины, которые есть в составе депутатских фракций,
Признаками коалиции является наличие депутатских фракций, а также большинства народных депутатов Украины от конституционного состава Верховной Рады Украины.
КУ
У Верховній Раді України за результатами виборів і на основі узгодження політичних позицій формується коаліція депутатських фракцій, до складу якої входить більшість народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України.
1.Нарушение КУ председателем ВР тянет на срок.
2.Пусть докажут,что коалиция существовала в законный способ,а не из-за преступления Парубия.
3.Если не докажут, то все на кислород,а Парубия на кичу
- Андрей Парубий , Председатель Верховной Рады Украиныюююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю
Грубое нарушение КУ,Парубия на кичу.