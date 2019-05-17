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 Щоб розпустити Раду, Зеленському так чи інакше доведеться порушити або закони, або Конституцію, - журналісти та експерти обговорюють вихід НФ з коаліції

Новиною дня сьогодні став вихід фракції "Народного фронту" з парламентської коаліції. Політичні експерти та журналісти, які обговорюють цю подію в мережі, вважають такий крок партії Арсенія Яценюка запобіжником від дострокового розпуску Ради новим президентом Володимиром Зеленським та його спроб узурпувати владу.

Журналіст Роман Шрайк написав, що вітає рішення "Народного фронту": "Я вважав і вважаю обрання Зеленського рішенням ризикованим. Ще менше мені подобається ідея забезпечити Зеленському бліцкриг, дозволивши по свіжих слідах отримати відсотків 40% на літніх виборах. Про партію "Слуга народу", нагадаю, ми не знаємо нічого, крім назви", передає Цензор.НЕТ.

У своєму Telegram-каналі він нагадав: у Зеленського вже заявили, що той ініціюватиме розпуск парламенту. "Щоправда, як завжди, блиснули компетентністю. Цитую: "Коаліції сьогодні немає, тому що в двох коаліційних фракціях немає 226 народних депутатів".

"От тільки в Конституції написано, що не у фракціях, які входять в коаліцію, має бути 226 осіб, а в коаліції, до якої входять фракції, має бути 226 осіб. Тобто, крім членів фракцій коаліції, туди ще хтось може входити. Наприклад, мажоритарники. Цей пункт навіть Конституційний Суд свого часу пояснював", - написав Роман Шрайк.

Після оголошення про розпад коаліції, наголосив журналіст, тепер відлік місяця, по закінченню якого можна розпускати Раду, буде вестися від сьогодні. "Термін закінчиться 16 червня, що значно пізніше юридично коректного дедлайну щодо розпуску - 27 травня (згідно з Конституцією, президент не може розпустити Верховну Раду в останні шість місяців терміну повноважень парламенту"), - пояснив він

"Несподівано потішний і розумний хід від "Народного фронту"", - написав Шрайк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Разумков про розпад коаліції: Це бажання відтермінувати будь-які дії із проведення дострокових виборів

Про це пише і народний депутат Мустафа Найєм: "Щоб розпустити Верховну Раду, Володимиру Зеленському так чи інакше доведеться порушити або закони, або Конституцію України".

Водночас політичний аналітик Карл Волох зауважує, що, за його інформацією, Володимир Зеленський "має намір все одно підписати указ про розпуск парламенту відразу після інавгурації": "Принаймні, такий варіант там всерйоз обговорюється". Карл Волох наголосив, що такий крок команди Зеленського може спричинити високий "рівень протистояння - у судах і на вулиці".

Політолог і журналіст Тарас Березовець назвав вихід "Народного фронту" з коаліції: "красивим уроком realpolitik": "Зрозуміло, що Ігор Коломойський тисне Зеленського на дострокові вибори, розуміючи, що в умовах поспіху і плутанини більше шансів умовити новообраного взяти до списку якнайбільше приватівських кадрів. Тільки ставити людей буде Коломойський, а відповідати Зеленський. Ось і вся арифметика".

"Яценюк і НФ дають новому гаранту шанс уникнути ухвалення антиконституційного рішення. Бо жодного законного способу розпустити Раду в нього тепер не залишається ... Поки більше шансів на те, що вибори відбудуться за планом 27 жовтня", - написав Березовець.

Політолог Михайло Басараб також наголосив, що після виходу "Народного фронту" з коаліції Зеленський "позбавлений будь-яких підстав розпустити парламент і узурпувати владу". "Треба дати можливість людям роздивитися цього "слугу" в ділі, хай покаже себе на посаді. А в жовтні на строкових виборах люди все розставлять на свої місця". Пізніше Михайло Басараб додав: "Медведчуківці кажуть, що розпустять Раду через рішення суду. Вони відомі рейдери. Все ж робиться заради того, щоб у наступному скликанні Ради більшість становили "Слуга народу" і Медведчук".

"Що ж, хай спробують. Зеленському варто лише усвідомлювати, що у якийсь Ростов доведеться давати дьору йому, а не тим, хто його штовхає до узурпації влади. Невже хлопець ще не зрозумів, що у великій грі він просто розхідний матеріал", - наголосив він.

Водночас деякі коментатори вважають, що політична доцільність може взяти верх над законом. "Легітимність має два виміри - юридичний та суспільний. У країні, де на процедури систематично дивилися "положительно" (від. рос. слова "положить"), а найчастіше керувалися політичною доцільністю, я б не дивувався нічому", - пише Сергій Щербина.

Щоб розпустити Раду, Зеленському так чи інакше доведеться порушити або закони, або Конституцію, - журналісти та експерти обговорюють вихід НФ з коаліції 01
Щоб розпустити Раду, Зеленському так чи інакше доведеться порушити або закони, або Конституцію, - журналісти та експерти обговорюють вихід НФ з коаліції 02
Щоб розпустити Раду, Зеленському так чи інакше доведеться порушити або закони, або Конституцію, - журналісти та експерти обговорюють вихід НФ з коаліції 03
Щоб розпустити Раду, Зеленському так чи інакше доведеться порушити або закони, або Конституцію, - журналісти та експерти обговорюють вихід НФ з коаліції 04
Щоб розпустити Раду, Зеленському так чи інакше доведеться порушити або закони, або Конституцію, - журналісти та експерти обговорюють вихід НФ з коаліції 05
Щоб розпустити Раду, Зеленському так чи інакше доведеться порушити або закони, або Конституцію, - журналісти та експерти обговорюють вихід НФ з коаліції 06
Щоб розпустити Раду, Зеленському так чи інакше доведеться порушити або закони, або Конституцію, - журналісти та експерти обговорюють вихід НФ з коаліції 07

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127467
 
   
 Топ коментарі
 
Зеленский очень быстро получит импичмент
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Так, ватанчик, Зелька же обещал, что свалит с должности презика, если нарушит закон. А ещё даже кенгурации не было.Получается соврал нароту, поскрёбыш?
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"Народный фронт" - молодцы! Арсений умоет клоуна! Чтобы распустись Раду, Зеленскому так или иначе придется нарушить либо законы, либо Конституцию, - журналисты и эксперты обсуждают выход НФ из коалиции - Цензор.НЕТ 3017
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Тебе б в 13-14 на Майдані , за такі слова про Парубія - огріб би по повній, а зараз здалеку та ще й за монітором - херой, куди там. Ну живи поки що, сподіваюсь недовго, гнида.
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Можливо, в парубійовському штабі хтось і затикав сам собі рота.
А на барикадах я та мої побратими говорили будь-що про будь-кого.
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Я не про "говорити", я про повагу, якою він там користувався. І швалі, тим більше мацкальські, а там і тоді промацкальській ригівській там волі не давали не тринди.
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Я по тих штабах не шлявся.
Тепер про свою штабну службу розказують ті, хто на барикадах не був.
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Порошенко и его фракция вместе с НФ жулики. Это было понятно давно. Сейчас же своим юридическим наперсточничеством они реально провоцируют в стране беспорядки.И это их не последний финт. Надо с ними что-то решать. Я сторонник Тимошенко, но сейчас ситуативно поддерживаю Зеленского и говорю: если он и его команда сейчас резко не среагируют на сегодняшнее парламентское хамство, то в дальнейшем его быстро превратят в того, кем он до этого был многие годы, несмотря на полученное высокое звание президента. Причем превратят вместе с семьюдесятьютремя процентами избирателей, отдавших ему свой голос.
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Щоб розпустити Раду, Зеленському так чи інакше доведеться порушити або закони, або Конституцію, - журналісти та експерти обговорюють вихід НФ з коаліції - Цензор.НЕТ 7719

1.Відома інтернет-шавка Пороха Волох " руку Кремля" чує(за кілометер) Щоб розпустити Раду, Зеленському так чи інакше доведеться порушити або закони, або Конституцію, - журналісти та експерти обговорюють вихід НФ з коаліції - Цензор.НЕТ 9337

2. Волох свої юридичні галюніки видає за реальність... Щоб розпустити Раду, Зеленському так чи інакше доведеться порушити або закони, або Конституцію, - журналісти та експерти обговорюють вихід НФ з коаліції - Цензор.НЕТ 9337

НА КОЖНИЙ БОЛТ ЗНАЙДЕТЬСЯ СВОЯ ГАЙКА )
Спроба ввести суспільство в оману бандою дегенератів з ВР ГІВНО ВАРТА.
Байкою ПРО 30-ДЕННИЙ ТЕРМІН НА СТВОРЕННЯ НОВОЇ КОАЛІЦІЇ і НЕМОЖЛИВІСТЮ ДЛЯ ЗЕ розпустити ВР у цей період.
Тому що заява хитрожопого НФ ПРО ВИХІД З КОАЛІЦІЇ ЮРИДИЧНО НІКЧЕМНА ПРИ НАЯВНОСТІ РІШЕННЯ СУДУ ПРО НЕІСНУВАННЯ КОАЛІЦІЇ З ІНШОЇ ДАТИ.
Розпуск Ради сам по собі нічого не дає.
АЛЕ ШАНТАЖ РОЗПУСКОМ-ЦЕ ЧУДОВИЙ СПОСІБ ЗАСТАВИТИ НАРЕШТІ попрацювати на благо Народу наших"обранців"
з 20 по 27 травня.
Розпуск Вр це має бути Указом № 2.
Указ № 1(поданий Вр на затвердження) має бути про зміну ряду міністрів(а ще "тепловізора" Матіоса і Югу "Картавого"Луценко),відкликання ряду призначень Порошенко після виборів
Указ № 2 вступає у силу у випадку невиконання ВР умов Указу №1.
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любе рішення суду першої інстанції може бути оскаржене в суді вищої інстанції це час. А правильно написав експерт хай Зеля покаже чого він вартий і восени будь ласка- може його партія набере і в парламент 73%.
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цікавий підхід... (


не дати ЖОДНОГО ІНСТРУМЕНТАРІЮвимагати "щось показати" Щоб розпустити Раду, Зеленському так чи інакше доведеться порушити або закони, або Конституцію, - журналісти та експерти обговорюють вихід НФ з коаліції - Цензор.НЕТ 1692
(без шантажу ВР ЗЕ візьме відповідальність за дегенератів Матіоса,Грицака,Авакова,і ще багатьох по "квоті Президента котрі у разі відставки стануть в.о. без жодної відповідальності)
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Зато у Зели появится отличная шутка : - Я, как дипломированный юрист, ответственно заявляю...
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Это как у Вас во всех постах - я член шулерской секты вакциновпаривателей ответственно заявляю...
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Я практически все посты подтверждаю либо ссылками на научные статьи, либо расчетами. А Вы немалую часть своих бездумно копипастите с мусорных сайтов, в тч и российских, чья заинтересованность в срыве программы вакцинации в Украине уже явно просматривается.
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Состав новой ВР будет хуже нынешнего. Там будет много "рыгов" и "аналов", и будут новые попытки "прекратить войну" (путем капитуляции). Уж лучше пусть нынешний состав ВР доработает положенный срок.
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Это да, сам Петя как один из создателей ПР и бывший соратник Мяртветчука там может оказаться....низя позволить ему заныкаться за мандатом!!
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З якого дива Порошенко виявився "саратнікам ве-ме..чука" , мариш куйло касабське?
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а с такой! конфеты рошен продаются во всей пи до рашке! это не странно? он же у них враг номер 1!!!
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Хароший журналюга Ромка Шрайк если на одной волне с рыгосоевыми ушлёпками Наротный Понт пошел на отчаяную попытку сохранить себя возле корыта....только чтоб это посмотреть, как нечисть на кизяк исходит, стоило голосовать за Зеленского!
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100%. Зе оказался лакмусовой бумагой для "политической элитой". Пусть Зе референдум организует. Народ быстро порешит ВР.
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Вопрос вот в чём... Что при досрочном роспуске Верховной Рады её новый состав наполнится всё теми же старыми лицами. Потому, что не ЗЕленский и не ЗЕкоманда назначают депутатов, а их будут снова выбирать. По старым законам ) И пройдут туда всё те же )
Законы менять надо, мажоритарку эту например, а потом уж выбирать новых-старых депутатов.
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не все так безнадійно.. Щоб розпустити Раду, Зеленському так чи інакше доведеться порушити або закони, або Конституцію, - журналісти та експерти обговорюють вихід НФ з коаліції - Цензор.НЕТ 7578
НФ 100 відсотково пи..ує на..уй..
Самонеміч ймовірно туди ж
Ляшко можливо теж(у них з Зе частки того самого дегенеративно-популістського електорату..)

навіть БПП 50/50 (у випадку походу "Голосу","сили Людей",Гриценко,Смєшка -це з їх електоратом Порох набрав 24,5 відсотка)
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не пройдут те же! ой точно не пройдут! БПП и НФ изговняли себя полностью!!!
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Юристы журналисты вот когда будете президентом тогда будете свои ххотелки ррасссказыватьь
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Із посиланням на статтю 5 КУ (народ є єдиним джерелом влади) та народною участю можна хоч шапкокрада достроково вигнати, хоч недієздатний парламент розігнати.
І на строки не дивитись.
Бо на біса мені цілих півроку потрібен парламент, у якому в робочий день не можуть зібратися навіть 100 депутатів із 400-х і усе голосується виключно кнопкодавами?
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Тобі не потрібен, а мені потрібен час, щоб Вакарчук зібрався з силами і виї...бав зєльону хартію у хвіст і в гриву. Почекаємо, а потрібно і повоюємо, зєльоним сцикотно , а нам не звикати.
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так.. вакарчук ще той Воїн.. Щоб розпустити Раду, Зеленському так чи інакше доведеться порушити або закони, або Конституцію, - журналісти та експерти обговорюють вихід НФ з коаліції - Цензор.НЕТ 7146
Щоб розпустити Раду, Зеленському так чи інакше доведеться порушити або закони, або Конституцію, - журналісти та експерти обговорюють вихід НФ з коаліції - Цензор.НЕТ 7942

І не пішов на вибори Президента лише тому ,що дуже скромний...
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Так і є , не переживай, а ти що , вже й всрався?
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Вакарчук - это оттяжка голосов от Зе! очевидный ход конем! Вакарчук упал ниже плинтуса!!!
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Чиїх холоп будеш , мацкалю . А щодо Свята, хай іде : краще пізно, ніж ніколи.
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Скільки б зєлєнь не всцикався, а на барикади за нього НІХТО, НІКОЛИ НЕ ПІДЕ, НАВІТЬ, ЗА БАБЛО ДІДА бєні.
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Коломойский сейчас ведет переговоры о создании неформальной коалиции "под Зеленского" в действующем парламенте. "Эта коалиция - альтернатива роспуску. В нее войдет Батькивщина, часть БПП (мажоритарщики), "Возрождение" и "Народный фронт".

И главное- в неё войдут рыги. Это всё, что нужно знать о Зеле, Бене и НФ. Щоб розпустити Раду, Зеленському так чи інакше доведеться порушити або закони, або Конституцію, - журналісти та експерти обговорюють вихід НФ з коаліції - Цензор.НЕТ 4867
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давно омріяна "ширка" Юлєчки з ригами нарешті здійсниться !!! Щоб розпустити Раду, Зеленському так чи інакше доведеться порушити або закони, або Конституцію, - журналісти та експерти обговорюють вихід НФ з коаліції - Цензор.НЕТ 5053
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К сожалению, рыги оказались более грамотными в управлении, чем щоколадные.
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Саме так : Крим з данбацом окупований , війна іде - це набагато краще ніж обливання помиями один одного. Я б сказав - вершина управлінської майстерності.
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Все сдали не рыги, а соевые. Война спровоцированна искусственно, ее можно было купировать в зачаточном состоянии. Но это вопрос будущих расследований.
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а Крым кто-то оборонял? кто? без оружия приказом?
ДЕ БЕ ЛИЗМ!!!!
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Точно точно ***** у своєму філмі-зізнанні "Крим - дорога додому" так і сказав ані самі фсьо спрафациравалі, укропи, хунта і ваавще хахли. А нас там нє била, прста ми нє маглі нє атвєтіть на просьбу нашего агента фліянія хвьодоровіча
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А вот это уже интересно и может сработать.
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Разогнать обязательно! Пусть потом идут в суд и доказывают что коалиция была.
Все знают, что ее не было. РАЗОГНАТЬ!
А если нет, то пусть булаву не берет.
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А хто , вибачаюсь, буде разганять?,- матроц шелєзняк?
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Я так розумію , каноніром будеш ти, не сцикотно?
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На профі завжди антипрофі знайдеться. А зєльоне чмо МАЙДАН не підніме.
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А от побачимо, ще інаугурації не було.
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если Зеленский уберет эту раду навсегда то народ простит ему такое нарушение закона.
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Это не нарушение. Коалиции нет по факту, картавый спикер на неоднократные требования подтвердить официально наличие коалиции так ничего не ответил. Роспуск зрады абсолютно оправдан именно из-за отсутствия коалиции и предусмотрен Конституцией.
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ничего подобного, распустит и можете сколько угодно подавать в суд, не выиграите дело, ибо закон должен соблюдаться по сути, а не по форме!
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На профі завжди антипрофі знайдеться. А зєльоне чмо МАЙДАН не підніме.
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Звідкіля ви падаль нікчемна мацкальська тільки беретеся, вилізаєтесь з усіх щілин, як "прусаки" пагані, таракани па-вашому, касабе. Правда, прусаки, себто німці, їх, чомусь, називають "русаками", не знаєш чому, рашисте? Так що резюмуючи - все таки
ЧМО- ЗЄЛЬОНЕ. "Соєве" виявилося ДОСТОЙНИМ І ГІДНИМ ЦЬОГО ЗВАННЯ ГЕТЬМАНОМ УКРАЇНИ, НАЩАДКОМ , ЯКИХ ВІН НАСПРАВДІ І Є.
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Никаких нарушений закона. "Президент имеет право распустить парламент, в том числе из-за отсутствия коалиции." все. Объяснять ничего не нужно.
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Забавляют словосочетания, в которых фамилия Зеленского сопряжена с какими-либо глаголом, как будто он сам что-то лично решает
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КС

5.1.5.6. Коалиция депутатских фракций

в состав коалиции депутатских фракций могут войти только те народные депутаты Украины, которые есть в составе депутатских фракций,



Признаками коалиции является наличие депутатских фракций, а также большинства народных депутатов Украины от конституционного состава Верховной Рады Украины.





КУ
У Верховній Раді України за результатами виборів і на основі узгодження політичних позицій формується коаліція депутатських фракцій, до складу якої входить більшість народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України.



1.Нарушение КУ председателем ВР тянет на срок.
2.Пусть докажут,что коалиция существовала в законный способ,а не из-за преступления Парубия.
3.Если не докажут, то все на кислород,а Парубия на кичу
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... Коалиция существует и действует эффективно. Я ... подчеркиваю, что у Председателя ВР нет полномочий собирать ни списки коалиции, ни списки оппозиции. (...) Две фракции входят в коалицию - это "Блок Петра Порошенко"(141 депутат - прим. ЧЕСТНО) и "Народный фронт" (81 депутат - прим. ЧЕСТНО) . (...) Это 222. Кроме того ... в коалицию входит ряд внефракционных депутатов. - это достаточное количество для функционирования коалиции ... Согласно украинскому законодательству ключевая ... функция коалиции есть уже завершена тогда, когда было предложено Премьер-министра Украины и состав нового правительства.

- Андрей Парубий , Председатель Верховной Рады Украиныюююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю

Грубое нарушение КУ,Парубия на кичу.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЩоб розпустити Раду, Зеленському так чи інакше доведеться порушити або закони, або Конституцію, - журналісти та експерти обговорюють вихід НФ з коаліції
 
 
 
 
 
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