 Глава українського МЗС Клімкін подав у відставку. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Клімкін сказав у спеціальному відеозверненні на своїй сторінці в соцмережі.
"Як і обіцяв, щойно написав заяву про відставку. У понеділок, у день інавгурації, надішлю її до Верховної Ради і до нового Президента України. Я вважаю, що це правильно. Правильно по-людськи і правильно з погляду нормальної політичної культури ... Я йду вперед, йду в політику, йду в парламент. Звичайно, з командою, цінності, принципи, емоції та бачення якої мені близькі", - заявив Клімкін.
Всё таки Климкин- один из немногих будочников (если не единственный), который заслуживает уважения. Жаль, если пойдет в парламент с политическим банкротом Пепой и его будкой....
Голова АП Райнін не став відставати від Турчинова та Клімкіна - і подав у відставку.
Ответ - может Зинка , не прокатывает.
Эту свиногниду особо мыролюбно отреформировать нужно.
А от.якби тут вирувало життя, працювали підприємства, йшов інвестор тоді би все було по іншому.
За заслуги.
Ці ДЯКУЛИ вже одному дякували. Тепер цьому клімкіну. Дякують ))))))
В окружении действующего президента Петра Порошенко не хотят, чтобы Павел Климкин оставался министром иностранных дел при президенте Владимире Зеленском.
"Если остается Климкин, тогда мы разделяем с командой Зеленского ответственность за международную политику. А мы хотим, чтобы он ставил своего человека и самостоятельно разгребал это", - пояснил изданию один из соратников Порошенко.
Кстати почему курс доллара не 100 гривен ????? Я что зря доллары скупил ???
Дипломатьі вообще наверное самая порядочная каста людей в политике.
Хочу пожелать ему успехов в будущем.
"п. 9. Восстановление полного контроля над государственной границей со стороны правительства Украины во всей зоне конфликта, которое должно было начаться в первый день после местных выборов и завершиться после всеобъемлющего политического урегулирования (местные выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на основании Закона Украины и конституционная реформа) к концу 2015 года при условии выполнения пункта 11.
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11. Проведение конституционной реформы на Украине и вступление в силу к концу 2015 года новой Конституции, предполагающей в качестве ключевого элемента децентрализацию (с учётом особенностей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, согласованных с представителями этих районов), а также принятие до конца 2015 года постоянного законодательства об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей[note 1].