 Глава українського МЗС Клімкін подав у відставку. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Клімкін сказав у спеціальному відеозверненні на своїй сторінці в соцмережі.

"Як і обіцяв, щойно написав заяву про відставку. У понеділок, у день інавгурації, надішлю її до Верховної Ради і до нового Президента України. Я вважаю, що це правильно. Правильно по-людськи і правильно з погляду нормальної політичної культури ... Я йду вперед, йду в політику, йду в парламент. Звичайно, з командою, цінності, принципи, емоції та бачення якої мені близькі", - заявив Клімкін.

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