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Все про:відставка (461) Клімкін (1382)

 Глава українського МЗС Клімкін подав у відставку. ВIДЕО

Глава українського МЗС Павло Клімкін подав у відставку і заявив про намір взяти участь у парламентських виборах.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Клімкін сказав у спеціальному відеозверненні на своїй сторінці в соцмережі.

"Як і обіцяв, щойно написав заяву про відставку. У понеділок, у день інавгурації, надішлю її до Верховної Ради і до нового Президента України. Я вважаю, що це правильно. Правильно по-людськи і правильно з погляду нормальної політичної культури ... Я йду вперед, йду в політику, йду в парламент. Звичайно, з командою, цінності, принципи, емоції та бачення якої мені близькі", - заявив Клімкін.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Країни, що підтримують повернення РФ в ПАРЄ просто так, є співучасниками підриву мінських угод, - Клімкін

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127464
 
   
 Топ коментарі
 
Клімкін однозначно найкращий міністр закордонних справ в новітній історії України. Подяка за роботу..
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ну а что ему еще оставалось? Зебил бы его снял бы все равно, а так хоть поступил как мужик и ушел сам Глава украинского МИДа Климкин подал в отставку - Цензор.НЕТ 807
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вони зараз лисого з кварталу поставлять) живітє чьотка і нє касячьтє(
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Как и следовало ожидать никто из нормальных людей не будет работать с клоуном. Сейчас все адекватные помаленьку поуходят. Ну а клоун по совету непонятно кого понабирает всякую шушеру, которую никто на работу не брал. Или кто-то сорвется с хорошего места где-то в Канаде и попрется под руководством клоуна работать? Так что ждем приезда всякого мусора второсортного...
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Пусть ещё Гройсмана прихватит с собой/ Растолковывают украинцам кто есть кто в Украине тумбалалайки. Засовывающие язык неизвестно куда когда: Мы решили, что Россия должна остаться в ПАСЕ, - глава МИД Германии Маас
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это тот министр который был против виз с агрессором, против отмены транспортного сообщения с рашкой и топил за 2-е гражданство (угорцам привет)..., да?
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Самый никчемный и бестолковый "говорящий рот Порошенка", а не глава МИДа. Худшим главой МИДа был только сам Порошенко.
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Хорошо и честно сказал об успехах во внешней политике, которая была искренней, в отличает от политики внутренней. Что ресурс нашей поддержки исчерпан в связи с ожиданиями мира от нас.Какие это ожидания, которые при Пеце так и не были реализованы, понятны всем- построение некоррумпированного, благополучного, справедливого государства, работающего на народ, а не на кучку мерзавцев.....
Всё таки Климкин- один из немногих будочников (если не единственный), который заслуживает уважения. Жаль, если пойдет в парламент с политическим банкротом Пепой и его будкой....
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так будка в парламент не пройде - нехай хоч гопки скаче по Хрещатику.
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Назар Приходько‏ @nazareye 32 мин.32 минуты назад

Голова АП Райнін не став відставати від Турчинова та Клімкіна - і подав у відставку.
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не понял. а что пластер шланг уже спетлял? А кто за просер крыма ответит?
Ответ - может Зинка , не прокатывает.
Эту свиногниду особо мыролюбно отреформировать нужно.
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молодець Клімккін - достойно, спокійно і без істерик.
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Просто унылое говно. Провал по всем направлениям международной политики. Россия возвращается, германия отвернулась, скандалы с США, конфликты со всеми соседями. Враг бы лучше не сработал.
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та ні...кому цікава така країна, як Україна, вічно перспективна і постійно проблемна. Що є, що немає для Германії не важливо, так само і США...так щоби потиснути на Росію.
А от.якби тут вирувало життя, працювали підприємства, йшов інвестор тоді би все було по іншому.
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Климкин хорошим министром был, всяческих успехов ему.
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Каждому климкину - по чугункину. Глава українського МЗС Клімкін подав у відставку - Цензор.НЕТ 6501

За заслуги.
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чого пишеш таким шрифтом... можеш пояснити?
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я б його не ображав... у нього завищене почуття гордості... без пояснень)
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Можу. Бо МЕНІ подобається так писати.
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сподобалось написання слово мені....до побачення, прийдеш до мене завтра
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И на фоне притона с куполом. Православопитек картавый)
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ось і стань з таким плакатом перед мавзолеем... шо слабо? страшновато?
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у тебе бачу одна тема алкоголь... а ще що тривожить?
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ну что чугункин. Скажу от всех.... Адьес дифективный. Только не прячься падла далеко в соевую крысиную нору, тебя ждет мыролюбное реформирование, с использованием гиперлупа.
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Дякую, дякую, по спині ломакою. Глава українського МЗС Клімкін подав у відставку - Цензор.НЕТ 91
Ці ДЯКУЛИ вже одному дякували. Тепер цьому клімкіну. Дякують ))))))
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И ты не отставай, гнида.....пешочком пешочком вон с ресурса
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хто тут з вас з 95 кварталу? Хочу щось запитати...Дякую за сміливість
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73 % ,спрашивай у любого-не ошибешься !
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Шото мене кажется шо мы на грани грандиозного кипешу.
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А не цирк ли это как было с Югиком, тот тоже подавал зная что Рада не утвердит.
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чугункина легко сбросит как шлак, как балласт верхнее шапито. И все свиношныри там проголосуют за освобождение от такого гавна.
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просто так пластырю шлангу свалить не получится. Ему как соевому мыролюбцу придется ответить и за крым и за мыролюбные перемирия.
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Ага. Просто мыролюбство , мыролюбность и прочие свиноперемирия во время войны наказуемы. А за крым пластырю собаке болтаться на гилляке.
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Вот в чём причина:
В окружении действующего президента Петра Порошенко не хотят, чтобы Павел Климкин оставался министром иностранных дел при президенте Владимире Зеленском.
"Если остается Климкин, тогда мы разделяем с командой Зеленского ответственность за международную политику. А мы хотим, чтобы он ставил своего человека и самостоятельно разгребал это", - пояснил изданию один из соратников Порошенко.
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причина в том, что так положено. Всех кого назачили по квоте Президента, уходят вмес с мним. Это не значитят они не будут работать с новым президентом.
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Но они могут и остаться если хорошо выполняли свою работу. Они же работали на интересы страны а не на интересы Порошенко и его рейтинг. Хотя исходя из этого заявления у команды Порошенко другое представление.
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Ну Климкин знает что безвиз при Зеленском отменят. Зачем ему подставлятся?
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хуже. он просто дешевый свиношнырь, уже без работный.
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С какого перепугу его будут отменять? В безвизе в принципе нет ничего значимого. К тому же он выгоден больше самой ЕС так как развивает туристический бизнес.
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Где вас тупых выращивают ??? Шоколадные фермы ???
Кстати почему курс доллара не 100 гривен ????? Я что зря доллары скупил ???
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Ага, сейчас придет молодая московская команда.
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Климкин наверное єдинственньі министр которого я уважаю и не разочаровался в нем за долгое время.
Дипломатьі вообще наверное самая порядочная каста людей в политике.
Хочу пожелать ему успехов в будущем.
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Побежали крысы из соевого свинарника,поняли-кормить их уже никто не будет.Даже сои гнилой не попадет.
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успехов, картавый соевый россеянен.
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Щурик похваляється цінностями в офшорах? Давайдопобачення поки не арештували.
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Точно! Ща Климкин почитает грозного дебила-допЫсувача цензоровского форума и испугается арешту. Ой умо-о-о-ора!
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Поліпе, тебе отруєння соєю не відпускає? В морг.
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Ты всё со своими полипами в жёппе общаешься, дегенеративное г-но?
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З поліпів лише з тобою, якщо це можна назвати спілкуванням.
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Точно. Твой пердёжь никак спилкуванням назвать нельзя.
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Це тому ти поспішаєш відповідати на мої коментарі?
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Вот! Опять у тебя жёппа пытается "дискутировать" со мной!
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Знову публічно фантазуєш про чоловічі жопи? Тримай це в собі якось
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Барышня, откуда ты это перднула? И откуда у тебя чоловича жеппа?
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Наконец-то... мы избавимся от этой помятой кацапской консервы во главе важнейшего института государства Украина.
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Да, это пожалуй один из министров за которого не стыдно, хотя есть и не доработки, но не ошибается тот кто ничего не делает.
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Любитель любителей русского мира покидает корабль...
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Спасибо за работу. Плодотворный глава МИДа. Делал свою работу хорошо. Удачи на выборах.
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Что же теперь будет с подотделом очистки от бродячих животных?
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Это его решение, хотя конечно жаль - человек реально работал на своем месте.
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Основне "досягнення" цього російського агента - це підписання мінського протоколу, за яким
"п. 9. Восстановление полного контроля над государственной границей со стороны правительства Украины во всей зоне конфликта, которое должно было начаться в первый день после местных выборов и завершиться после всеобъемлющего политического урегулирования (местные выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на основании Закона Украины и конституционная реформа) к концу 2015 года при условии выполнения пункта 11.
.....

11. Проведение конституционной реформы на Украине и вступление в силу к концу 2015 года новой Конституции, предполагающей в качестве ключевого элемента децентрализацию (с учётом особенностей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, согласованных с представителями этих районов), а также принятие до конца 2015 года постоянного законодательства об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей[note 1].
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От Порошенко паразит. Якщо так i далi пiде то Зеленський i не попiариться на звiльненях чиновникiв.
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Огромная благодарность за все что вы сделали для Украины!
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниГлава українського МЗС Клімкін подав у відставку. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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