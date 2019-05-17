 У Польщі ще не визначилися, хто представлятиме країну на інавгурації Зеленського, - посол

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив у п'ятницю.
"Запрошення були на ім'я президента, глави та членів уряду. Ми працюємо над цим (питанням того, хто саме представлятиме Польщу на інавгурації Зеленського. - Ред.)", - сказав він.
Інавгурація Зеленського призначена на 20 травня.
8 replies
98 retweets
32 likes
Нагадаємо, позивач просить суд визнати протиправною бездіяльність Національної поліції України щодо не проведення всіх заходів задля забезпечення захисту нацбезпеки та не протидії організованій злочинності особами, які обіймають політичні посади і які, на думку позивача, могли вчиняти корупційні злочини. Також позивач просить визнати протиправною і бездіяльність СБУ щодо не проведення всіх заходів задля забезпечення захисту національної безпеки від організованої злочинності цими особами.
Серед третіх осіб, окрім Президента України Петра Порошенка, спікера парламенту Андрія Парубія та Прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана зазначено понад 50 народних депутатів президентської фракції, більше ніж 40 членів Уряду, голова правління НАК «Нафтогаз України», а також судді Верховного Суду і члени ВККСУ. Загалом 180 третіх осіб.
Як відомо, раніше суд відкрив провадження у справі за позовом Олександра Дубінського, який також просить суд заборонити високопосадовцям та політикам виїжджати за кордон протягом одного року після проведення парламентських та президентських виборів.https://adm.ki.court.gov.ua/sud2670/pres-centr/news/710015/
ху\мбулавою по клавішах стукати.
А, будет конкурс, тады, ой!
Подскажите, пожалуйста!
А то я знаю фильмы Махульского и "4 танкиста и собака"!
Махульский с его комедиями...более никого нет..но комедии у него неплохи...
Разумков думав пожартувати, як у своєму колі, але трохи обісрався...бо не смішно.
Разумков думав пожартувати, як у своєму колі, але трохи обісрався...бо не смішно.
...
Один був толковий чолов'яга на всю Польщу і того орді злили.