 У Польщі ще не визначилися, хто представлятиме країну на інавгурації Зеленського, - посол

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив у п'ятницю.

"Запрошення були на ім'я президента, глави та членів уряду. Ми працюємо над цим (питанням того, хто саме представлятиме Польщу на інавгурації Зеленського. - Ред.)", - сказав він.

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Інавгурація Зеленського призначена на 20 травня.