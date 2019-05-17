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Все про:ПАРЄ (427) Росія (17083) Гайко Маас (69)

 Ми вирішили, що Росія має залишитися в ПАРЄ, - глава МЗС Німеччини Маас

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас заявив, що в ході переговорів Комітету міністрів РЄ у Гельсінкі було вирішено, що Росія має залишитися в Парламентській асамблеї Ради Європи.

Про це він повідомив у своєму Twitter, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російське видання "Лента".

"Це хороша новина, що ми домовилися, що Росія має залишитися в Парламентській асамблеї Ради Європи. Тим більше, що це зберігає право мільйонів росіян звернутися до Європейського суду з прав людини", - написав Маас.

Заяву комітету міністрів Ради Європи наступного тижня розгляне Бюро асамблеї. Після цього для повернення Росії знадобиться прийняти поправки про права національних делегацій - тільки в такому випадку РФ зможе взяти участь у літній сесії ПАРЄ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Глава МЗС ФРН Маас на зустрічі з Лавровим у Гельсінкі обговорить членство РФ у РЄ і ситуацію в Україні

Раніше сьогодні Рада Європи дозволила Росії взяти участь у виборах генсека.

Як повідомлялося, на квітневій сесії в 2014 році ПАРЄ позбавила російську делегацію права голосу та усунула її представників з усіх керівних органів за анексію Криму. Відтоді РФ фактично бойкотує засідання Асамблеї та вимагає відновлення її прав у повному обсязі. У червні 2017 року Росія відмовилася платити членські внески до Ради Європи до відновлення повноважень її делегації в ПАРЄ. З січня 2018 року триває кампанія за повернення делегації РФ до складу ПАРЄ.

Раніше міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що Україна може вийти з мінських угод, якщо Рада Європи зніме санкції з РФ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127449
 
   
 Топ коментарі
 
или другими словами: "нам нада рускае бабло" Мы решили, что Россия должна остаться в ПАСЕ, - глава МИД Германии Хаас - Цензор.НЕТ 5928
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Украине в этой организации делать больше нечего
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Так петя же только что вернулся из Брюсселя.)))
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это не повод обижаться и хлопать дверями.
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это не обиды и позы. Представьте как будут проходить заседания с двумя врагами в одном зале. Мало того. Ситуация с Кипром будет бить против нас, так как россия обязательно будет подыгрывать Турции. То-же самое с Косовским конфликтом. Ми вирішили, що Росія має залишитися в ПАРЄ, - глава МЗС Німеччини Маас - Цензор.НЕТ 6393
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так же как происходит зседания совбеза ООН
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о что оон? Нам много пользы, где блокируются все вопросы связанные с Украиной одним из гарантов безопасности? Ми вирішили, що Росія має залишитися в ПАРЄ, - глава МЗС Німеччини Маас - Цензор.НЕТ 6386
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это не значит, что нужно выходить из ООН.
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а зачем ещё оттуда выходить? В этом балагане иногда есть смысл. Я писал о ПАСЕ а не ООН и не переводите тему в плоскость- абы чё написать. Ми вирішили, що Росія має залишитися в ПАРЄ, - глава МЗС Німеччини Маас - Цензор.НЕТ 3803
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Знову німці здають Україну як у часи Скоропадського. С уки, шо ж ви робите?
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Теперь европейским проституткам осталось только законодательно признать что оккупированный Россией Крым будет российским
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они этого никогда не сделают, что бы небыло преценента в дальнейшем.
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А принимать страну-оккупанта в ряды ПАСЕ, сидеть вместе с агрессорам, дать ему право голоса и принимать какие то резолюции вместе с агрессором это не признание права рашки на оккупацию Крыма, Донбасса и др. территорий?
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это не дипломатия. это открытая поддержка оккупантов и агрессоров...
Мол делайте, что хотите, захватывайте и оккупируйте соседние страны. убиваейте соседние народы. разрушайте всё вокруг, итд.. и вам ничего не будет за это...
мы с вами...
Вот как это выглядит.
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в том то и дело, что это НЕ открытая поддержка оккупации, а косвенная.На словах говорят одно, а на деле другое.
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Ты с луны упал? результати выборов видел - 73% согласны стать на колени и отсосать тому агрессору. Если население не видит проблемы в оккупации страны русней то чего єто должно стать проблемой для ЕС?
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я такой чести от порохобота не достоин.
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так это для нас это агрессор , а для них это партнёры ... и пока кацапы не начнут немцев бомбить , там ничего не поймут ..
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признавать им нет смысла .. об этом они просто забудут ...
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а как могли решить купленные подельники куйла в гейропе...фрицы??
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Эта балабольня под названием ПАСЕ такая же по эффективности как и импотентное ООН.Заходит рашка-сматываем удочки и до свидания.
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А говорили что Рос газ не политика, Германия ведёт себя как шлюха
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Та хто ви такi, шо ви рєшилi! У ***** має горiти земля пiд ногами. Iмпотенти конченi! Ми вирішили, що Росія має залишитися в ПАРЄ, - глава МЗС Німеччини Маас - Цензор.НЕТ 2868
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це вирішило насєлєніє України на виборах
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Христопродавцы, все ваши так называемые ценности - постная куйня для лохов
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Так и лохом тогда нечего быть и в это верить
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Таким образом поставлен крест на Минских соглашениях и мы переходим в новую фазу - замореженного конфликта, как это присходит в Грузии и Молдове. Без всяких санкций и упреков Запада. Ждм пока ***** не сдохент и оно само рассостеся.
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Не рассосется. У них на каждого помершего ***** очередь стоит занять его место. Если РФ будет существовать - мира в округе можно не ждать.
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Коллективный Запад коллективно обосрался. А брызги летят на других.
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нет, сейчас я смотрю в монитор и вижу федьку-федьку с заданным мне глупым вопросом. Ми вирішили, що Росія має залишитися в ПАРЄ, - глава МЗС Німеччини Маас - Цензор.НЕТ 7460
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вот именно такими заявлениями и перекручиванием текстов через перевод и работает прорассеиские журнашлюшхи и подлизы - возможно пора уже вам самим думать и анализировать, а не слепо верить каждой статье.
Прочтите текст и ответе себе - когда рашку собирались выключить - я не помню, помню что рашка как обиженная сказала - не буду приходить если нельзя голосовать - уходя мандель украла ручки, лампочки .... да и туалетную бумагу, вот это помню а текст в статье тенденциозен и не полностью правдив.
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походу Владимир Александрович Зеро - пустое место не только для 25% украинцев.. и это только начало (
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Порошенко провёл встречу с Меркель и Германия сразу выступила на стороне рашки...
Об этом и договорился Порошенко с канцлером Германии.
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Порошенко провёл встречу с Меркель и Германия сразу выступила на стороне рашки...
Об этом и договорился Порошенко с канцлером Германии./ Чувствуешь или есть факты? Если брякнул с большого бодуна- скажи и народ поймёт.
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..вот это у Пороха уровень дипломатии!.. один выстрел - один труп..))) не то что Владимир Александрович НЕчто..(
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германским флажкам вместе с раша тудэй пять лет гневно разоблачающим украинскую власть пора исправить ошибку придурков , избравших в правители старую кагэбэшно-эфэсбэшную шалаву.- То, что Меркель не пойдет против Путина стало очевидным после отказа Германии поставить в Украину оружие и яростные призывы к миру. Ни когда не изменять своим идеалам! - это девиз преданного агента КГБ и Ангела Меркель ему не изменяет. -Ангела Меркель агент КГБ. 5 сентября 2014.
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Ну че, ПАСЕ жидко обосрался, собственно этот день должен был настать.
Вата аплодирует стоя, "ценности" пасе оказались х#етой, теперь вата будет радостно это рассказывать всему миру
ПАСЕ теперь для Украины имеет ценность колхозного рынка, чисто на других других посмотреть и себя показать.
Сами вате сдались, это не наш проигрыш, нам не за что стыдится.
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________________ЄВРОПА ПІДСТУПНО МОВЧАЛА.__________________

Коли Україна за право життя, з катами боролась, жила і вмирала.
I ждала, хотіла лише співчутья, Європа мовчала.
Коли Україна в нерівній борбі, вся сходила кров'ю и слізьми стікала
І дружної помочі ждала собі, Європа підступно мовчала.
Коли Україна в залізнім ярмі, робила на пана, і в ранах орала,
Коли ворушилися і скелі німі, Європа мовчала.
Коли Україна криваві жнива, зібравши для ката, сама умирала.
І з голоду навіть згубила слова, Європа мовчала.
Коли Україна життя прокляла, і ціла могилою стала,
Як сльози котилися, і в демона зла, Європа підступно мовчала.
ОЛЕКСАНДР ОЛЕСЬ. 22 08 1931.
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Что ПАСЕ,что ОБСЕ(участие рашки в которой никого не волнует почему-то),что еще какое-то СЕ-всем этим можно лишь подтереть жопу и выбросить. Клубы по интересам,не дающие абсолютно никакого эффекта.
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А может Вы россию и в Берлин вернете , как было до Горбачева ?
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Можно было сказать так--интересы и никакой политики. Но,какая же политика без интересов,а особенно, что касается материальных---Россия является как бездонным потребителем,так и обладателем неисчерпаемых природных ресурсов. Германия, высокоразвитая в индустриальном плане страна,обладающая огромными денежными ресурсами,новейшими технологиями,интеллектуальным товаром в любой области, включая самих людей. Европейский рынок перенасыщен и чтобы весь этот ресурс действовал его нужно куда-то "спускать" . Нам нужно коренным образом менять экономическую политику--искать то,чего нет у других,а то, что имеем, совершенствовать.
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Все правельно, голосуєте за Зе і поступки росії, а німці мають воювати.
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Торгуя с агрессором рашкой, Порошенко типа так воевал с рашкой?
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Для преступника Порошенко и его холуёв войны нет, ибо торгуют с рашкой, не разрывают дипотношения с оккупантами, итд..
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Так Вы проголосовали за кандидата, получающего деньги от Министерства Культуры РФ и переводящего их в офшоры, потому, что Вам не нравится, когда президент имеет бизнес с Россией? Л - логика.
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Харош накидувать на ту Европу. Це вибір 70 відсотків хохлів-малоросів. Крапка.
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канешна, у порохоботов виноваты будущите попредники
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Я могу предположить что ты не идиот и не троль, а действительно переживаешь. И видишь что вибрав зебила ты таки спустил в унитаз поддержку ЕС и тебе теперь обидно, - но признать что ты ******* и тебя развели кацапы ты видимо пока не готов поетому винишь во всем мифических порохоботов.
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Ну у вас виноват Зеля ! Европа придерживаете страну , а не отдельную личность, так же как на передовой защищают Украину , а не Пётра
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Это выбор 24% холуёв, голосовавших за торговые отношения с рашкой.
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Так наркоман закриє торгівлю з агресором?
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Только после посадки на нары, преступника Порошенко, работавшего на рашку и пуйла...
Что бы другим было не повадно.
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Ответь за своего хозяина Порошенко, сначала, а потом другим будешь указывать.
Про Зелю не знаю... Если не закроет, то такой же будет как и подонок и мародёр Порошенко...
Но ты ответь за Порошенко.
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Это позор! Хотя от них стоило ожидать. Сяду, напишу ему письмо. сдп и хдс для меня политически умерли
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Всеми силами восстанавливать ЯО в минимальном необходимом объеме!!!
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Де була б зараз ця жирна, боягузлива Європа? Якщо не було б поруч стікаючи кров'ю Української держави, яка мужньо стоїть щитом - форпостом на рубежі з жахливою кривавої паРашою. Давно б уже ця жахлива фашистська кацапська орда захопила і вщет разтоптала Прибалтику, Польщу, Швецію, Румунію ... та й всю Східну Європу насаджуючи там свій жахливий замаскований під нібито руський але по суті ординський світ москалів. Готуючи там плацдарм, щоб кинуться і далі для того щоб знищити вже всю решту ні на що неспроможної Європи.
СПЛЯТЬ ГЕРОЇ, УКРАЇНЦI ЗАГИБЛІ В ОКОПАХ,
ЦЕ ТВОЇ , УКРАЇНО, РIДНI СИНИ...
ДЕ БУЛА Б ТИ СЬОГОДНІ, ШЕЛЬМА, ЄВРОПА ?
ДЕ БУЛА Б ТИ, ЯКБИ НЕ ГЕРОЇ ВОНИ !
*
СЛАВА УКРАЇНІ ! .ГЕРОЯМ СЛАВА !
СЛАВА УКРАИНЕ ! .ГЕРОЯМ СЛАВА !
SLAVA UKRAINI ! .HEROES GLORY
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пжтька с своей шоблой и тут все просрал. а ведь как брехал про успехи
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Они просто "перестали стрелять",как рекомендовал будущий гидрант.
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Плюс радник Опаришін вважає що Україні немає чого сидіти на берегах Азова бо сили неспівмірні . І взагалі , на радість кацапам , настав час припинити стрілянину . Зазєлі за це голосували , жертви телеенелпі .
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Предатели! Украинские патриоты в ответ выйдут из ПАСЕ.
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Так Петро рассказывал что сложилась, благодаря ему, очень потужная антироссийская коалиция. А на деле пустые слова. Петя уже перещеголял в разговорном жанре саму газовую коралевну
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По большому счету бесполезная организация. Можно безболезненно из нее выйти и деньги сохранить немалые. Пускай там жирные еврожопы целуются в десна с чухной кацапстанской. История, блд, ничему не учит...
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стыдна за немецких политиков, сдали украину твари... как 1918
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В 18 році їм самим припекло пукана Веймарською республікою .
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место раши у параши. какое ПАСЕ?

позорные еврошлюхи!
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Нужно плевать на мнение ,,гарантов,, и восстанавливать ядерное оружие. Если они не собираются выполнять обязательства,то и Украина ничего не должна.
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А Украина его когда то имела? Не производство носителей, а сам цикл создания боеголовок?
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Ага... Значит того что РФ вообще выйдет из ПАСЕ они не хотят? Тогда на месте России логично выдвинуть ультиматум: Или полное восстановление прав без оговорок. Или выход РФ из ПАСЕ и отказ от соблюдения всех европейских резолюций и деклараций.
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Коррупция в Украине? Ха! Вы ещё не осознали коррупцию в Европе. А она, представьте себе, там тоже есть.
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Этот ******* ломает все за собой.
Его обязятельно нужно посадить!
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Цензор.НЕТНовиниЗа кордономМи вирішили, що Росія має залишитися в ПАРЄ, - глава МЗС Німеччини Маас
 
 
 
 
 
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