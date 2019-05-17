 Ми вирішили, що Росія має залишитися в ПАРЄ, - глава МЗС Німеччини Маас

Про це він повідомив у своєму Twitter, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російське видання "Лента".
"Це хороша новина, що ми домовилися, що Росія має залишитися в Парламентській асамблеї Ради Європи. Тим більше, що це зберігає право мільйонів росіян звернутися до Європейського суду з прав людини", - написав Маас.
Заяву комітету міністрів Ради Європи наступного тижня розгляне Бюро асамблеї. Після цього для повернення Росії знадобиться прийняти поправки про права національних делегацій - тільки в такому випадку РФ зможе взяти участь у літній сесії ПАРЄ.
Раніше сьогодні Рада Європи дозволила Росії взяти участь у виборах генсека.
Як повідомлялося, на квітневій сесії в 2014 році ПАРЄ позбавила російську делегацію права голосу та усунула її представників з усіх керівних органів за анексію Криму. Відтоді РФ фактично бойкотує засідання Асамблеї та вимагає відновлення її прав у повному обсязі. У червні 2017 року Росія відмовилася платити членські внески до Ради Європи до відновлення повноважень її делегації в ПАРЄ. З січня 2018 року триває кампанія за повернення делегації РФ до складу ПАРЄ.
Раніше міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що Україна може вийти з мінських угод, якщо Рада Європи зніме санкції з РФ.
Мол делайте, что хотите, захватывайте и оккупируйте соседние страны. убиваейте соседние народы. разрушайте всё вокруг, итд.. и вам ничего не будет за это...
мы с вами...
Вот как это выглядит.
Прочтите текст и ответе себе - когда рашку собирались выключить - я не помню, помню что рашка как обиженная сказала - не буду приходить если нельзя голосовать - уходя мандель украла ручки, лампочки .... да и туалетную бумагу, вот это помню а текст в статье тенденциозен и не полностью правдив.
Об этом и договорился Порошенко с канцлером Германии.
Об этом и договорился Порошенко с канцлером Германии./ Чувствуешь или есть факты? Если брякнул с большого бодуна- скажи и народ поймёт.
Вата аплодирует стоя, "ценности" пасе оказались х#етой, теперь вата будет радостно это рассказывать всему миру
ПАСЕ теперь для Украины имеет ценность колхозного рынка, чисто на других других посмотреть и себя показать.
Сами вате сдались, это не наш проигрыш, нам не за что стыдится.
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Коли Україна за право життя, з катами боролась, жила і вмирала.
I ждала, хотіла лише співчутья, Європа мовчала.
Коли Україна в нерівній борбі, вся сходила кров'ю и слізьми стікала
І дружної помочі ждала собі, Європа підступно мовчала.
Коли Україна в залізнім ярмі, робила на пана, і в ранах орала,
Коли ворушилися і скелі німі, Європа мовчала.
Коли Україна криваві жнива, зібравши для ката, сама умирала.
І з голоду навіть згубила слова, Європа мовчала.
Коли Україна життя прокляла, і ціла могилою стала,
Як сльози котилися, і в демона зла, Європа підступно мовчала.
ОЛЕКСАНДР ОЛЕСЬ. 22 08 1931.
Что бы другим было не повадно.
Про Зелю не знаю... Если не закроет, то такой же будет как и подонок и мародёр Порошенко...
Но ты ответь за Порошенко.
Де була б зараз ця жирна, боягузлива Європа? Якщо не було б поруч стікаючи кров'ю Української держави, яка мужньо стоїть щитом - форпостом на рубежі з жахливою кривавої паРашою. Давно б уже ця жахлива фашистська кацапська орда захопила і вщет разтоптала Прибалтику, Польщу, Швецію, Румунію ... та й всю Східну Європу насаджуючи там свій жахливий замаскований під нібито руський але по суті ординський світ москалів. Готуючи там плацдарм, щоб кинуться і далі для того щоб знищити вже всю решту ні на що неспроможної Європи.
СПЛЯТЬ ГЕРОЇ, УКРАЇНЦI ЗАГИБЛІ В ОКОПАХ,
ЦЕ ТВОЇ , УКРАЇНО, РIДНI СИНИ...
ДЕ БУЛА Б ТИ СЬОГОДНІ, ШЕЛЬМА, ЄВРОПА ?
ДЕ БУЛА Б ТИ, ЯКБИ НЕ ГЕРОЇ ВОНИ !
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СЛАВА УКРАЇНІ ! .ГЕРОЯМ СЛАВА !
СЛАВА УКРАИНЕ ! .ГЕРОЯМ СЛАВА !
SLAVA UKRAINI ! .HEROES GLORY
позорные еврошлюхи!
Его обязятельно нужно посадить!