 Літак Київ-Єгипет здійснив екстрену посадку в Одесі через повідомлення про замінування, - "Думская"

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Думская".
Це пов'язано з анонімним повідомленням про вибуховий пристрій, який нібито перебуває на борту літака. Воно надійшло відразу після вильоту з Києва, приблизно о 3:30.
Приблизно о 4:00 авіалайнер приземлився в Одесі, де простояв понад шість годин і був ретельно перевірений.
Жодних бомб вибухотехніки не знайшли, і о 10:20 літак знову злетів і вирушив у Єгипет.
Это из ОРДИЛО обезьяны имейлы шлют, как вы их будете запрещать?
Разве шо свой Чебурнет заколбасить.
Для жителей крайнего севера повторяем :Электро-сани "Москва - Домой" отъезжают с седьмого и восьмого рельса!