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Все про:Єгипет (107) мінування (417) Одеса (1888) літак (684)

 Літак Київ-Єгипет здійснив екстрену посадку в Одесі через повідомлення про замінування, - "Думская"

Екстрену посадку в одеському аеропорту здійснив Airbus A321-231 авіакомпанії Wind Rose, що летів з Борисполя в єгипетський Шарм-еш-Шейх.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Думская".

Це пов'язано з анонімним повідомленням про вибуховий пристрій, який нібито перебуває на борту літака. Воно надійшло відразу після вильоту з Києва, приблизно о 3:30.

Приблизно о 4:00 авіалайнер приземлився в Одесі, де простояв понад шість годин і був ретельно перевірений.

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Жодних бомб вибухотехніки не знайшли, і о 10:20 літак знову злетів і вирушив у Єгипет.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127440
 
 
 Топ коментарі
 
Киев -Египет.Это как?Где получится сесть,там и отдыхаем?А Киев-США или Киев-Европа тоже летают?
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так задолбали эти лжеминеры! просто - задолбали...
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хоча..."Київ-на море" було б крутіше)))
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так задолбали эти лжеминеры! просто - задолбали...
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А причём тут сим-карты?
Это из ОРДИЛО обезьяны имейлы шлют, как вы их будете запрещать?
Разве шо свой Чебурнет заколбасить.
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Киев -Египет.Это как?Где получится сесть,там и отдыхаем?А Киев-США или Киев-Европа тоже летают?
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Ну, может когда придумывали заголовок - подумали шо не все знают шо такое Шарм-эль-Шейх, а вот шо такое Киев - все точно знают.
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Внимание! Внимание! Поезд Москва - Чукотка отправляется со второй пллатформы , четвёртого пути.

Для жителей крайнего севера повторяем :Электро-сани "Москва - Домой" отъезжают с седьмого и восьмого рельса!
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Цензор.НЕТНовиниПодіїЛітак Київ-Єгипет здійснив екстрену посадку в Одесі через повідомлення про замінування, - "Думская"
 
 
 
 
 
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