 Літак Київ-Єгипет здійснив екстрену посадку в Одесі через повідомлення про замінування, - "Думская"

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Думская".

Це пов'язано з анонімним повідомленням про вибуховий пристрій, який нібито перебуває на борту літака. Воно надійшло відразу після вильоту з Києва, приблизно о 3:30.

Приблизно о 4:00 авіалайнер приземлився в Одесі, де простояв понад шість годин і був ретельно перевірений.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Львівські поліцейські через повідомлення про мінування за день обстежили 28 об'єктів, вибухівки не виявлено

Жодних бомб вибухотехніки не знайшли, і о 10:20 літак знову злетів і вирушив у Єгипет.