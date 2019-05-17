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 Терористи розширили масштаби ведення повітряної розвідки на Донбасі, - розвідка

Командування російських окупаційних військ активізувало заходи з провокування загострення обстановки вздовж лінії зіткнення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час традиційного брифінгу повідомив речник Міноборони полковник Олександр Мотузяник із посиланням на ГУР.

За його словами, противник розширює масштаби ведення повітряної розвідки з використанням БПЛА, у т.ч. в оперативно-тактичній глибині нашої оборони. При цьому, збільшено інтенсивність тренувань підрозділів противника з виходом їх на передову. Також зросла кількість провокаційних і хаотичних обстрілів у бік позицій Об’єднаних сил.

Водночас зазначені дії противника призводять до збільшення його втрат, у т.ч. у військовій техніці.

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"15 травня ц.р. в смузі відповідальності однієї з окремих мотострілецьких бригад противника, в результаті відкриття т.зв. "дружнього вогню" збито власний БПЛА, який було запущено противником для виявлення цілей на позиціях Об’єднаних сил. Командування російських окупаційних військ вживає заходів для приховування зазначеного інциденту і поширює недостовірну інформацію про збиття БПЛА, який начебто належав підрозділу Об’єднаних сил", - повідомив Мотузяник.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127435
 
 
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на дії окупантів треба не заяви робити спікеру, а давати згідну відсіч з усіх видів зброї.
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А клоун блеял шо эта бунтари, так че зепримат, он наврал?
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З США прибула велика партія озброєння для Збройних сил України. Терористи розширили масштаби ведення повітряної розвідки на Донбасі, - розвідка - Цензор.НЕТ 8561
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Бачу дві швидкі це, добре. Замість Богданів Хамви роботу буде робити, Та й дві водовозки не зайві- літня спека наближається.
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