 Терористи розширили масштаби ведення повітряної розвідки на Донбасі, - розвідка

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час традиційного брифінгу повідомив речник Міноборони полковник Олександр Мотузяник із посиланням на ГУР.

За його словами, противник розширює масштаби ведення повітряної розвідки з використанням БПЛА, у т.ч. в оперативно-тактичній глибині нашої оборони. При цьому, збільшено інтенсивність тренувань підрозділів противника з виходом їх на передову. Також зросла кількість провокаційних і хаотичних обстрілів у бік позицій Об’єднаних сил.

Водночас зазначені дії противника призводять до збільшення його втрат, у т.ч. у військовій техніці.

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"15 травня ц.р. в смузі відповідальності однієї з окремих мотострілецьких бригад противника, в результаті відкриття т.зв. "дружнього вогню" збито власний БПЛА, який було запущено противником для виявлення цілей на позиціях Об’єднаних сил. Командування російських окупаційних військ вживає заходів для приховування зазначеного інциденту і поширює недостовірну інформацію про збиття БПЛА, який начебто належав підрозділу Об’єднаних сил", - повідомив Мотузяник.