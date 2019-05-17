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Все про:арешт (970) Зеленський (1205) Аллеров (62)

 Рішення суду про арешт Аллерова пов'язане з його заявою про готовність продовжити службу за президента Зеленського, - адвокат Мороз

Захист Юрія Аллерова заявив, що подаватиме апеляцію на рішення суду про взяття його під арешт на 60 діб з можливістю застави.

Про це заявив у коментарі Цензор.НЕТ адвокат Аллерова Ігор Мороз.

Він також розповів, що разом з підзахисним вважає, що таке рішення суду пов'язане з тим, що на початку травня Аллеров заявив, що готовий продовжити службу, якщо новообраний президент Володимир Зеленський запропонує.

"Тут основне питання в тому, що не важливо, що це господарська операція, а те, що проводилося досудове розслідування спокійно, жодних проблем. І тут раптом його беруть під варту. Чого б це? Ми пов'язуємо з його виступом, де він висловився, що можна продовжувати службу за нового президента і на відповідних посадах. Таким чином, взявши його під варту, проводячи досудове розслідування в такому плані, він буде позбавлений можливості обійняти військову посаду в лавах Збройних сил", - розповів Мороз.

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"Він (Аллеров. - Ред.) заявив у судовому засіданні, що це певне обмеження щодо його дій і посад у подальшому. На сьогодні це реалізовано як взяття під варту", - заявив адвокат.

На запитання про те, чи можна це вважати "покаранням" за подібні висловлювання з боку чинного президента Петра Порошенка, адвокат сказав: "Порошенко про це, може, і не знає. Ви чудово знаєте, що в нього більш високі завдання, як то кажуть. Інші питання він вирішує".

Адвокат розповів, що зараз друзі Аллерова збирають кошти на внесення застави в розмірі 4,8 млн грн, оскільки сам підсудний не має таких коштів.

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На оскарження рішення захист має 5 діб з моменту оголошення повного тексту рішення.

Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, співробітники НАБУ затримали колишнього командувача Національної гвардії Юрія Аллерова.

Як наголошується в документі, підписаному детективом НАБУ, який узгоджений прокурором САП, Аллеров "обгрунтовано підозрюється в заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, скоєне в особливо великих розмірах групою осіб за попередньою змовою".

Слідство встановило, що в 2000-х роках Головне управління внутрішніх військ МВС України (далі реорганізовано в ГУ Нацгвардії України) і компанія-забудовник уклали угоду, за якою на території колишньої військової частини мали побудувати житловий комплекс із вбудованими паркінгами та нежитловими приміщеннями. В обмін на земельну ділянку площею близько 1 га в центрі Києва Нацгвардія мала отримати в житловому комплексі 50 квартир і 30 паркомісць.

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Однак згодом, у 2016-2017 рр., сторони уклали додаткові угоди, за якими Нацгвардія відмовилася від цих квартир і паркомісць на Печерську в обмін на 65 квартир у будинку, які та ж компанія-забудовник зводила на околиці Києва (біля станції метро "Червоний хутір").

Вартість цих квартир, як встановила проведена в рамках досудового розслідування експертиза, на 81 635 448 грн менше оцінки квартир, які мала отримати Нацгвардія на старті домовленостей.

Також у справі були затримані гендиректор "Укрбуд девелопмент" Олег Майборода та оцінювач майна Аліса Гринчук.

17 травня суд заарештував Аллерова на 60 діб з можливістю застави 4,8 млн грн. Екс-главу Нацгвардії заарештували в залі суду.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127434
 
 
 Топ коментарі
 
Как мусора не назови - он все равно останется мусором... Решение суда об аресте Аллерова связано с его заявлением о готовности продолжить службу при президенте Зеленском, - адвокат Мороз - Цензор.НЕТ 6074
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Это такая защита??? Смешно. А Зеленскому и Украине этот коррупционер нужен?!
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Из этого проворовшегося деятеля ну никак не слепить борца с режимом Порошенко
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Как мусора не назови - он все равно останется мусором...
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Ты всерьёз думаешь, что в других силовых ведомствах подобных махинаций не было?
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Это такая защита??? Смешно. А Зеленскому и Украине этот коррупционер нужен?!
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Треба! Бо він його, а репресувати ви планували порохоботів виключно за переконання. Решение суда об аресте Аллерова связано с его заявлением о готовности продолжить службу при президенте Зеленском, - адвокат Мороз - Цензор.НЕТ 5393
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Из этого проворовшегося деятеля ну никак не слепить борца с режимом Порошенко
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Адвоката явно посетила белка, причем наглая и откормленная.
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13:41, 17 мая 2019

«Порошенко начал подготовку инаугурации Зеленского



Действующий президент Украины Петр Порошенко подписал указ о подготовке инаугурации избранного главы государства Владимира Зеленского. Об этом сообщает ТАСС.
Порошенко поручил главе министерства иностранных дел Павлу Климкину пригласить иностранные делегации, включающие представителей дипломатического корпуса других государств, и решить вопрос, связанный с их пребыванием на Украине.
Кроме того, указом создан организационный комитет по организации мероприятий, связанных с приведением избранного президента к присяге.
Инаугурация Владимира Зеленского пройдет 20 мая, начало - в 10:00 по местному времени. Ранее, 16 мая, за эту дату проголосовали 315 народных депутатов. Всего было предложено семь постановлений, предлагающих назначить церемонию приведения к присяге в период с 19 по 28 мая.»
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Що характерно, те саме говорить и бувший голова КС Шевчук.
І як же ці корупціонери схожі.
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ось воно як?
звичайний генерал-корупціонер на очах перетворюється у борця з авторитарним режимом та виявляється тайним соратником новообраного президента Решение суда об аресте Аллерова связано с его заявлением о готовности продолжить службу при президенте Зеленском, - адвокат Мороз - Цензор.НЕТ 8323
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після 20 ця свора утопить в гімні свого бувшого патрона, ждем душевних показань
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Ще новина: Суд открыл еще одно дело по иску о запрете топ-чиновникам покидать Украину после выборов. В списке - Порошенко, Гройсман, Парубий и почти половина нардепов из пропрезидентской фракции.
https://112.ua/glavnye-novosti/sud-otkryl-eshhe-odno-delo-po-isku-o-zaprete-top-chinovnikam-pokidat-ukrainu-posle-vyborov-492192.html
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еще в 2015 году форум Цензора разрывался от назначения сепара Алерова на должность ..., приводил пророссийские посты в ВК его дочки, живущей в Москве и его лайки под ними ... но кого во владе это интересовало?
Только таких Пэдро расставлял и продолжает расставлять до сих пор, только с такими водил дружбу, вспомним Григоришина, Семочко- разведчика, Труханова- которому БПП сдала выборы мэра,... ща Климкин пойдет ... и все ВДРУГ вспомнят про тестя его ...
Каков ПОП, таков и приход!
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О то. что у это мрази жена и дочка не вылазят из ПаРаши - это нормально?
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниРішення суду про арешт Аллерова пов'язане з його заявою про готовність продовжити службу за президента Зеленського, - адвокат Мороз
 
 
 
 
 
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