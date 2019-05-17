 Рішення суду про арешт Аллерова пов'язане з його заявою про готовність продовжити службу за президента Зеленського, - адвокат Мороз

Про це заявив у коментарі Цензор.НЕТ адвокат Аллерова Ігор Мороз.

Він також розповів, що разом з підзахисним вважає, що таке рішення суду пов'язане з тим, що на початку травня Аллеров заявив, що готовий продовжити службу, якщо новообраний президент Володимир Зеленський запропонує.

"Тут основне питання в тому, що не важливо, що це господарська операція, а те, що проводилося досудове розслідування спокійно, жодних проблем. І тут раптом його беруть під варту. Чого б це? Ми пов'язуємо з його виступом, де він висловився, що можна продовжувати службу за нового президента і на відповідних посадах. Таким чином, взявши його під варту, проводячи досудове розслідування в такому плані, він буде позбавлений можливості обійняти військову посаду в лавах Збройних сил", - розповів Мороз.

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"Він (Аллеров. - Ред.) заявив у судовому засіданні, що це певне обмеження щодо його дій і посад у подальшому. На сьогодні це реалізовано як взяття під варту", - заявив адвокат.

На запитання про те, чи можна це вважати "покаранням" за подібні висловлювання з боку чинного президента Петра Порошенка, адвокат сказав: "Порошенко про це, може, і не знає. Ви чудово знаєте, що в нього більш високі завдання, як то кажуть. Інші питання він вирішує".

Адвокат розповів, що зараз друзі Аллерова збирають кошти на внесення застави в розмірі 4,8 млн грн, оскільки сам підсудний не має таких коштів.

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На оскарження рішення захист має 5 діб з моменту оголошення повного тексту рішення.

Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, співробітники НАБУ затримали колишнього командувача Національної гвардії Юрія Аллерова.

Як наголошується в документі, підписаному детективом НАБУ, який узгоджений прокурором САП, Аллеров "обгрунтовано підозрюється в заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, скоєне в особливо великих розмірах групою осіб за попередньою змовою".

Слідство встановило, що в 2000-х роках Головне управління внутрішніх військ МВС України (далі реорганізовано в ГУ Нацгвардії України) і компанія-забудовник уклали угоду, за якою на території колишньої військової частини мали побудувати житловий комплекс із вбудованими паркінгами та нежитловими приміщеннями. В обмін на земельну ділянку площею близько 1 га в центрі Києва Нацгвардія мала отримати в житловому комплексі 50 квартир і 30 паркомісць.

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Однак згодом, у 2016-2017 рр., сторони уклали додаткові угоди, за якими Нацгвардія відмовилася від цих квартир і паркомісць на Печерську в обмін на 65 квартир у будинку, які та ж компанія-забудовник зводила на околиці Києва (біля станції метро "Червоний хутір").

Вартість цих квартир, як встановила проведена в рамках досудового розслідування експертиза, на 81 635 448 грн менше оцінки квартир, які мала отримати Нацгвардія на старті домовленостей.

Також у справі були затримані гендиректор "Укрбуд девелопмент" Олег Майборода та оцінювач майна Аліса Гринчук.

17 травня суд заарештував Аллерова на 60 діб з можливістю застави 4,8 млн грн. Екс-главу Нацгвардії заарештували в залі суду.