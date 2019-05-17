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 Економіка
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Все про:трудова міграція (90) заробітчани (214)

 Через трудову міграцію в Україні знижується привабливість для входження інвесторів, - Устенко

Негативних наслідків від трудової міграції, в яку залучені близько чверті населення України, набагато більше, ніж позитивних. В результаті масового від'їзду українців на роботу за кордон, країна втрачає потенціал для економічного розвитку.

Привабливість для входження інвесторів в економіку, яка не має достатніх трудових ресурсів і відповідно не може генерувати економічне зростання знижується. Таку думку 112.ua озвучив виконавчий директор міжнародного фонду Блейзера Олег Устенко в статті "Будемо платити за себе і за того дядька: Чому трудова міграція веде Україну в глухий кут".

"Це нагадує голодну кризу в Ірландії в середині 19-го століття. Тоді спостерігалася дуже сильна міграція з країни, яка на довгий період втратила трудові ресурси, а також можливості для економічного зростання", - каже Устенко.

Ще одним наслідком трудової міграції є зростання фіскального навантаження на громадян, які не виїхали з країни. "Зокрема, гостро постає питання фінансування Пенсійного фонду, який вже зараз має серйозні проблеми з наповненням. І це на тлі погіршення демографічної ситуації і старіння населення", - зазначає Устенко.

Ті, хто залишається працювати в Україні, мають забезпечувати пенсії для батьків тих, хто тимчасово виїхав та утримувати соціальну інфраструктуру країни (медицина, освіта), також, фінансувати виплату субсидій та інші витрати бюджету.

За даними Міністерства соціальної політики, за кордоном постійно працюють 3,2 млн українців, а в принципі в процес трудової міграції залучені до 9 млн осіб – чверть населення країни. І якщо у 2013 році кількість трудових запрошень для українців від Польщі становила 218 тис., то вже в 2017 році зросла до 1,7 млн. Головним чином це відбувається у зв'язку з тим, що розмір мінімальної, так і середньої зарплати в Україні значно нижчий у порівнянні з усіма країнами ЄС, включаючи країни Східної Європи. Компанії на території колишньої Східної Німеччини платять працівникам у середньому 2700 євро, а в Західній Німеччині – 3300 євро. Розмір мінімальної зарплати в Німеччині – 1600 євро. У Польщі середня зарплата становить 1150 євро, а мінімальна – близько 550 євро. В Україні з 1 січня 2019 року мінімальна зарплата становить 4170 грн, або приблизно 150 дол., а середня зарплата коливається в районі 9 тис. грн.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127429
 
   
 Топ коментарі
 
Да это проблема: дешёвая рабочая сила не хочет быть дешёвой.
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...это ненадолго, вот как начнут учителя по 4 тонны бакинских в месяц лопатой грести - инвестор сразу попрет Из-за трудовой миграции в Украине снижается привлекательность для вхождения инвесторов, - Устенко - Цензор.НЕТ 4971
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В соседней теме зебилы уже выяснили что за обнищания президент не отвечает.
Будьте уважні)
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...это ненадолго, вот как начнут учителя по 4 тонны бакинских в месяц лопатой грести - инвестор сразу попрет Из-за трудовой миграции в Украине снижается привлекательность для вхождения инвесторов, - Устенко - Цензор.НЕТ 4971
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Ну не все конечно смогут ...ем на пианино, поэтому кому то придется работать, ЗЕкоманде, я так думаю, 72% имеются)))
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Та всё нашей стране пи*да, спасибо Пороху за обнищание украинцев которые вынуждены уезжать за границу
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В соседней теме зебилы уже выяснили что за обнищания президент не отвечает.
Будьте уважні)
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Лишь бы ляпнуть. А до Пороха было не обнищание? Это при том, что войны не было.
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З 1990 закарпатці масово виїжджали та виїжджають на заробітки, але дякувати потрібно Пеце? Через трудову міграцію в Україні знижується привабливість для входження інвесторів, - Устенко - Цензор.НЕТ 8862
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Где вас, дебилв, плодят в промышленных масштабах?
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Після обрання зе міграція буде збільшуваться.
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Ні, але вона була і до Порошенка. Після зеленої гіперінфляції виїзд людей за кордон значно збільшиться.
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Що було зроблено за п'ять років для зупинення трудової міграції? Чи знову "наступнікі" у штані насрали?
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Від васа про це не було прохання! Тобто вина за вами!
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А я думал это из-за закона о обогащении, а воно ось як... заробитчаны виноваты!
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так ти невірно думав. Корупція і поруч не стоїть із тими наслідками які несе несплата та ухилення від податків. Навантаження лягає не на усіх хто залишився, а тих хто сплачує податки.
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Та ладно - инвестор щас пойдет косяком. После Привата)))
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Из за отсутствия инвесторов увеличивается трудовая миграция, из-за увеличенной трудовой миграции наблюдается отсутствие инвесторов.
Бідний бо дурний, а дурний бо бідний. Из-за трудовой миграции в Украине снижается привлекательность для вхождения инвесторов, - Устенко - Цензор.НЕТ 418
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Да это проблема: дешёвая рабочая сила не хочет быть дешёвой.
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вот чего они ноют - ПЛАТИТЕ БОЛЬШЕ и "проблема" уйдет!
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верхи не могут, низы не хотят...хороший "замес"!
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Берут данные по кол-ву вылетов/выездов через границу и ляпают что попало. Четверть....... да пишите уже сразу - половина на заработки уехала. В стране одни пенсионеры и дети остались.
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Это кацапы так своему лохторату впаривают. Только, что один кацап пытался мне доказать, что мы у них денег просим и половина украинцев у них на зароботках сидит Из-за трудовой миграции в Украине снижается привлекательность для вхождения инвесторов, - Устенко - Цензор.НЕТ 9600
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Пусть эти инвесторы платят работникам хотя бы по 800-1000Є и тогда проблем с рабсилой не будет. Не в карман чиновнику, а роботяге...
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а кому нужна тогда Украина с работниками по 800-1000 Евро? За такие деньги и в Польше желающих работать валом.
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Щось в нас багато директорів,політологів.юристів.та інших діячів.Якщо включити тв,то кожен раз інший такий діяч,а він точно за 15 тисяч не працює.
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У Києві не проблема заробити 12 тис грн звичайною роботою. Європейці не їдуть, а от азіатів та чорних я сьогодні багато бачив
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В Мукачево не проблема заробити 15, але проблема знайти того, хто хоче робити!
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Ну значит через 50 лет будут муслимы править
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Жадные до денег украинцы не хотят за огромую зарплату в $150-200 свою Родину любить. Может пора границу - на замок?
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Да, с безвизом неувязочка получилась, крепостные разбежались, а Янык знал...
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Ви реально знаєте депілів які зараз роблять за 200 євро??? а ким вони роблять?
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Зарплата дворника 100 - 150 є. недалеко от них ушли сиделки, медсёстры, воспитатели дошкольных учереждений, вахтёры, консьержи, начинающие преподаватели (без выслуги и стажа), няни, уборщицы и т.п.
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прибиральник на лижній фабриці Фішер - Мукачево - зарплата 11 тис.грн.
прибиральник в "Оптиці" - 50-60 м.кв, прибирати зранку і в кінці дня, далі ти вільний - 5 тис., за два місяця одна особа поцікавилась, але коли почула що зарплата біла - сказала та ні, у конверті згідна, а так субсидії заберуть...
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Медсестра? Ви в сосну ує.пались? від 3000 до 5000 у.є., що би туди влізти... Хто там живе на зарплату?

Решта просто мега-працівники. А які вимоги до вахтера? Скільки років потрібно вчитись, що вкласти заради цієї роботи?
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Вахтёрами, гардеробщиками, консьержами становятся не от хорошей жизни. И не стоит столь уверенно заявлять, что вы сами в старости не окажетесь в подобном положении. От сумы и от тюрьмы не зарекайтесь. Наша жизнь полна импровизаций... Через трудову міграцію в Україні знижується привабливість для входження інвесторів, - Устенко - Цензор.НЕТ 5423
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Не докуя честі мати вахтером практикуючого адвоката?
Тобто мова йде не про працездатне населення, а про підробітки пенсіонерів? Ну тоді так і пишіть - в Україні пенсіонеру важко знайти підробіток більше ніж 200 доларів США.
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Капитан дальнего плавания с крупнотоннажного судна ЧМП , очень заносчивый,всех нас (экипаж) чмырил,а потом сел простым вахтером в кассовый отдел пароходства...
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Дворник и должен жить в дерьме и пахать за еду. Такова жизнь. Хочешь нормально жить - учись. Не хочешь - работай дворником.
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Никто в детстве не мечтал стать дворником, когда вырастет. Так выпьем же за то... Через трудову міграцію в Україні знижується привабливість для входження інвесторів, - Устенко - Цензор.НЕТ 7978
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ну это не причина платить дворнику на одном уровне с теми кто учился.
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Просто инженеру, который учился, в Украине платят в разы меньше, чем дворнику в той же Польше.
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а инженеру в Польше платят меньше чем дворнику в Австралии. И что?
Давай сравнивать подобное с подобным.
Если человек "положил" на учебу, в школе пил пиво и прогуливал, в институте не учился - то он будет мести метлой и работать за еду, хоть в Украине, хоть в США, и это справедливо.
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В жизни всякое случается. Очень часто бывает что деньги и влияние "папика" весят больше чем академическое образование.
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Ну если человек пил в школе пиво и прогуливал уроки, прикрывая свою лень тем что "все равно справедливости нет" - то это его выбор. Пусть чистит туалеты до конца жизни.
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В США может тот, кто учился, чего-то в жизни и добьётся, а у нас выходят в люди (в президенты, премьеры...) шлёпперы, гопники, напёрсточники, барыги и шуты гороховые.
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Все через одно место. Вопрос должен ставиться о достойной оплате труда в Украине, о полноценых налоговых платежах и отчислениях. А у нас толпы нищебродов завывают в ожидании халявы, и никто не спросит у сотен олигархов окуда их богатство, которое они усиленно преумножают на западе через офшерные компании, а в "своей" стране оставляют только долги и нищих трудящихся. В Польше есть олигархи, назовите хоть одного? Скоро тридцать лет как работает прекрасная схема манипуляции сознанием дураков, очередным стрелочником оказался Порошенко который безвизом сильно подпортил дела местным феодалам. Пока плебс гавкает на Пороха, олигархический бегемот идет своей дорогой...
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у статті є відповідь на проблему. Ліквідувати соціальний тягар - "безкоштовна" медицина, освіта, субсидії і т.п.
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А нам зачем такие инвесторы,которые хотят платить украинцам маленькую зарплату?А на нормальную зарплату люди вернутся за три дня из Польши и Португалии
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а на нормальную зарплату люди и в Польше работать будут, нет смысла инвестору открывать завод в Украине чтобы платить европейскую зарплату.
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у його паралельному світі - є. Гірше того, що він навіть не уявляє що таке працювати у розумінні поляка, і наскільки це не те, що працювати в розумінні таких як він.
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Ты баааааа.... Не хотят людишки на барыг за копейки горбатиЦА.... Уроды, платите достойную зарплату и никто не будет никуда ехать!
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Не барыги лутьше сокроют налоги и зп заплатят 4-6 тон и купит себе рэнж!
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Заробітчанам потрібно створити громадську організацію , яка допомогала б з отриманням громадянства європейських країн, перевезенням на захід родичів,допомога у пошуку житла, роботи і тд.. Щось на зразок ізраільського Сохнут, тільки з протилежними цілями.
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По официальной статистике Украину в прошлом году покинуло навсегда 100 тысяч украинцев и родилось на 21 тысячу меньше, чем в позапрошлом году.
Кто-то отсюда бежит всей семьёй, а кто-то сюда даже не хочет.
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При 2-х с лишним лимонов зарплаты кобелева, не хотят люди за так работать.
Повышайте зарплаты.
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как же так, Гройсман утверждают, что растут инвестиции
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а пэдро что живем по-новому
но не уточняют где и кто - панамская процветающая и в бпп - да живут и процветают Через трудову міграцію в Україні знижується привабливість для входження інвесторів, - Устенко - Цензор.НЕТ 5566 Через трудову міграцію в Україні знижується привабливість для входження інвесторів, - Устенко - Цензор.НЕТ 5566
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Раз инвестора не едут к нам, значит люди едут к инвесторам)))
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Ну что за люди, бегут от субсидий, госпенсий, госсоциальных подачек...))) Бегут неблагодарные из "соціальної держави"...)))
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так она социиальная и процветающая - для воров, бпп пэдров и розен...тей Через трудову міграцію в Україні знижується привабливість для входження інвесторів, - Устенко - Цензор.НЕТ 1696 Через трудову міграцію в Україні знижується привабливість для входження інвесторів, - Устенко - Цензор.НЕТ 1696
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Та це урівноважилося одним махом. Тобто поверненням одного Коломойського ))) Ще овощєй парочку повернуться - і всьо. Баланс восстановлєн! ))))))
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в смысле - миллион нищебродов сбежало = один миллионер вернулся ))))
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не дочекаєшся 20-го? Нічого, скоро "заживеш" по новому.
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Ничего страшного.
Про Прибалтику тоже плакали, что вымирает.
Как только средняя зарплата стала на 150-200 евро меньше средней по Евросоюзу - ломанулись домой
Дык за жильё платить не надо, продукты дешевле.

У нас так будет, когда люди смогут не бояться рейдеров рюкзакова и прочих нацкорпуса, а руководить будут те, кто знает свою работу, а не чужую
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Авакову один хрен кого грабить.
Принцип один - как это ты посмел тут что то делать, а у меня в кармане пусто.
Ну, Бене или живаго, да и Ахметову с Порошенко он этого сказать не посмеет.
А человеку, который своими мозолями заработал немного денег - святое дело.
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заскулили рабовладельцы Видишь ли подавай им крепостное право ЖЛОБЫ
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Учитывая как проголосовали Украинцы за границей они уехали туда не из-за Пороха а что-бы быть от 73% подальше!
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именно! У меня в Киеве в многоэтажке живут халявщики - марргиналы которые получили квартиру нашару (многодетные, и т.п.). Живут в дерьме, ездят пьяными на убитых машинах, зато их детки постоянно нашару в детские лагеря ездят, а я плачу за все, в т.ч. квартиры которые им "от государства" - тоже за мои деньги. И в институтах их детки учатся бесплатно, за мой счет.
Я не хочу жить вместе с ленивыми нищебродами, и видеть как они еще и голосуют чтобы им побольше халявы за мой счет насыпали.
Я хочу жить с равными людьми - теми кто платит за себя сам а не из моего кармана, работает и ведет себя как собственник а не халявщик-нищеброд.
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Ентузіастів перманентних реформ цікавить тільки комфорт інвесторів - причини, які спонукають людей полишати батьківщину їм похвіг. Від таких педротів не усунення тих причин очікувати доводиться, а спроб адміністративно перешкодити "відтоку дешевої робочої сили"...
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Так это вопрос к правительству. Пускай создадут рабочие места с зарплатой 1000 дол. в мес. и миграция пойдет на убыль, а если не могут, то не надо мешать это делать бизнесу. А то эти деятели только и умеют перекладывать расходы, недоработки, ошибки, хищения и т.д. на население. Для этого много ума не надо.
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1. В какой стране мира государство "создает рабочие места"? В совке разве что так совок сдох.
2. Инвесторы приезжают зарабатывать деньги, а не делать чью-то жизнь лучше. Им выгодно строить зхавод в Украине пока зарплата в 2 раза меньше чем в Польше.
Если зарплата будет по 1000 у.е., то инвесторам та Украина даром не нужна будет.
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Эти родимые инвесторы из офшоров очень удевлены что людям тут тоже жить хочется как людям.
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Вже нема кому за миску похльобки на бариг робити....
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Мало привлекательных рабов. И не раздают. Обманщики.
Куда инцесторам податься?
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Миграция это ответ людей на идиотскую экономическую политику болванов с купленными дипломами,найдите нормально образованных людей,дайте им должности и экономика пойдет в гору,а гросей и рев к стенке без суда.
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По вине Порошенко Украина превращена в руину. Вы прочтите оглавления тем на Цензоре. Того арестовали, тот украл, того убили, тот подорвался на гранате. и т д Полно ненависти и агрессии, что указывает на крайне нестабильное внутреннее состояние. Даже при Януковиче такого внутренней напряженности не было.
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Цензор.НЕТНовиниЕкономікаЧерез трудову міграцію в Україні знижується привабливість для входження інвесторів, - Устенко
 
 
 
 
 
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