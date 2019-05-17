 Через трудову міграцію в Україні знижується привабливість для входження інвесторів, - Устенко

Привабливість для входження інвесторів в економіку, яка не має достатніх трудових ресурсів і відповідно не може генерувати економічне зростання знижується. Таку думку 112.ua озвучив виконавчий директор міжнародного фонду Блейзера Олег Устенко в статті "Будемо платити за себе і за того дядька: Чому трудова міграція веде Україну в глухий кут".
"Це нагадує голодну кризу в Ірландії в середині 19-го століття. Тоді спостерігалася дуже сильна міграція з країни, яка на довгий період втратила трудові ресурси, а також можливості для економічного зростання", - каже Устенко.
Ще одним наслідком трудової міграції є зростання фіскального навантаження на громадян, які не виїхали з країни. "Зокрема, гостро постає питання фінансування Пенсійного фонду, який вже зараз має серйозні проблеми з наповненням. І це на тлі погіршення демографічної ситуації і старіння населення", - зазначає Устенко.
Ті, хто залишається працювати в Україні, мають забезпечувати пенсії для батьків тих, хто тимчасово виїхав та утримувати соціальну інфраструктуру країни (медицина, освіта), також, фінансувати виплату субсидій та інші витрати бюджету.
За даними Міністерства соціальної політики, за кордоном постійно працюють 3,2 млн українців, а в принципі в процес трудової міграції залучені до 9 млн осіб – чверть населення країни. І якщо у 2013 році кількість трудових запрошень для українців від Польщі становила 218 тис., то вже в 2017 році зросла до 1,7 млн. Головним чином це відбувається у зв'язку з тим, що розмір мінімальної, так і середньої зарплати в Україні значно нижчий у порівнянні з усіма країнами ЄС, включаючи країни Східної Європи. Компанії на території колишньої Східної Німеччини платять працівникам у середньому 2700 євро, а в Західній Німеччині – 3300 євро. Розмір мінімальної зарплати в Німеччині – 1600 євро. У Польщі середня зарплата становить 1150 євро, а мінімальна – близько 550 євро. В Україні з 1 січня 2019 року мінімальна зарплата становить 4170 грн, або приблизно 150 дол., а середня зарплата коливається в районі 9 тис. грн.
Будьте уважні)
Бідний бо дурний, а дурний бо бідний.
прибиральник в "Оптиці" - 50-60 м.кв, прибирати зранку і в кінці дня, далі ти вільний - 5 тис., за два місяця одна особа поцікавилась, але коли почула що зарплата біла - сказала та ні, у конверті згідна, а так субсидії заберуть...
Решта просто мега-працівники. А які вимоги до вахтера? Скільки років потрібно вчитись, що вкласти заради цієї роботи?
Тобто мова йде не про працездатне населення, а про підробітки пенсіонерів? Ну тоді так і пишіть - в Україні пенсіонеру важко знайти підробіток більше ніж 200 доларів США.
Давай сравнивать подобное с подобным.
Если человек "положил" на учебу, в школе пил пиво и прогуливал, в институте не учился - то он будет мести метлой и работать за еду, хоть в Украине, хоть в США, и это справедливо.
Кто-то отсюда бежит всей семьёй, а кто-то сюда даже не хочет.
Повышайте зарплаты.
но не уточняют где и кто - панамская процветающая и в бпп - да живут и процветают
Про Прибалтику тоже плакали, что вымирает.
Как только средняя зарплата стала на 150-200 евро меньше средней по Евросоюзу - ломанулись домой
Дык за жильё платить не надо, продукты дешевле.
У нас так будет, когда люди смогут не бояться рейдеров рюкзакова и прочих нацкорпуса, а руководить будут те, кто знает свою работу, а не чужую
Принцип один - как это ты посмел тут что то делать, а у меня в кармане пусто.
Ну, Бене или живаго, да и Ахметову с Порошенко он этого сказать не посмеет.
А человеку, который своими мозолями заработал немного денег - святое дело.
Я не хочу жить вместе с ленивыми нищебродами, и видеть как они еще и голосуют чтобы им побольше халявы за мой счет насыпали.
Я хочу жить с равными людьми - теми кто платит за себя сам а не из моего кармана, работает и ведет себя как собственник а не халявщик-нищеброд.
2. Инвесторы приезжают зарабатывать деньги, а не делать чью-то жизнь лучше. Им выгодно строить зхавод в Украине пока зарплата в 2 раза меньше чем в Польше.
Если зарплата будет по 1000 у.е., то инвесторам та Украина даром не нужна будет.
Куда инцесторам податься?