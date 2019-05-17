 Разумков про розпад коаліції: Це бажання відтермінувати будь-які дії із проведення дострокових виборів

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, таку думку висловив радник новообраного президента Володимира Зеленського з політичних питань Дмитро Разумков.

"Я думаю, що це передусім пов'язано з бажанням відтермінувати будь-які дії, пов'язані з проведенням виборів. Але в цій ситуації потрібно буде жити за законом і чинити відповідно до закону. Й хотілося б, щоб усе-таки в Україні був парламент, який буде повністю легітимний, і до рішень якого не виникатиме жодних запитань, і всередині держави, зокрема у виборців, і в наших зарубіжних партнерів", - сказав він.

Разумков зазначив, що "важко вийти з того, що припинило своє існування фактично кілька років тому", тому що відсутність 226 депутатів у коаліції, на думку команди Зеленського, є підтвердженням того, що коаліції вже не існує.

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Відповідаючи на запитання про те, чи можливий усе-таки розпуск Верховної Ради, Разумков зазначив: "Я думаю, що можливість, напевно, є, виходячи з того, що я сказав. А чи це відбуватиметься - залежить від юридичних передумов і запитів українського народу та суспільства, яке хотіло би бачити злагоджену роботу влади".

Раніше "Народний фронт" вийшов з коаліції, закликавши до переговорів зі створення нової. Після цього спікер Андрій Парубій оголосив про припинення діяльності коаліції в Раді. Також він оголосив про початок періоду для консультацій щодо створення нової коаліції в Раді.

Згідно із законодавством, після оголошення про відсутність коаліції фракції можуть протягом 30 днів домовитися про створення нової. У разі, якщо вона не буде створена, президент має право оголосити про розпуск парламенту і призначити дострокові вибори. Водночас, варто зазначити, що за нинішніх обставин, навіть якщо нова коаліція не буде створена, новообраний президент Володимир Зеленський не зможе розпустити парламент достроково, оскільки це не можна зробити менш ніж за півроку до виборів, які мають відбутися наприкінці жовтня 2019 року.

Коаліція депутатських фракцій "Європейська Україна" була заснована 27 листопада 2014 року. До її складу увійшли фракції "Блоку Петра Порошенка", "Народного фронту", "Об'єднання "Самопоміч", Радикальної партії Олега Ляшка, "Батьківщини" (загалом у складі було 302 депутати). Пізніше фракції "Самопомочі", Радикальної партії та "Батьківщини" заявили про вихід з коаліції.