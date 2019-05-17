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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Президентські вибори-2019 Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Політика України
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Все про:коаліція (215) Разумков Дмитро (45) дострокові вибори (9)

 Разумков про розпад коаліції: Це бажання відтермінувати будь-які дії із проведення дострокових виборів

Припинення діяльності коаліції "Європейська Україна" у Верховній Раді після виходу з неї фракції "Народного фронту" пов'язано, перш за все, з бажанням відтермінувати будь-які дії щодо проведення дострокових парламентських виборів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, таку думку висловив радник новообраного президента Володимира Зеленського з політичних питань Дмитро Разумков.

"Я думаю, що це передусім пов'язано з бажанням відтермінувати будь-які дії, пов'язані з проведенням виборів. Але в цій ситуації потрібно буде жити за законом і чинити відповідно до закону. Й хотілося б, щоб усе-таки в Україні був парламент, який буде повністю легітимний, і до рішень якого не виникатиме жодних запитань, і всередині держави, зокрема у виборців, і в наших зарубіжних партнерів", - сказав він.

Разумков зазначив, що "важко вийти з того, що припинило своє існування фактично кілька років тому", тому що відсутність 226 депутатів у коаліції, на думку команди Зеленського, є підтвердженням того, що коаліції вже не існує.

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Відповідаючи на запитання про те, чи можливий усе-таки розпуск Верховної Ради, Разумков зазначив: "Я думаю, що можливість, напевно, є, виходячи з того, що я сказав. А чи це відбуватиметься - залежить від юридичних передумов і запитів українського народу та суспільства, яке хотіло би бачити злагоджену роботу влади".

Раніше "Народний фронт" вийшов з коаліції, закликавши до переговорів зі створення нової. Після цього спікер Андрій Парубій оголосив про припинення діяльності коаліції в Раді. Також він оголосив про початок періоду для консультацій щодо створення нової коаліції в Раді.

Згідно із законодавством, після оголошення про відсутність коаліції фракції можуть протягом 30 днів домовитися про створення нової. У разі, якщо вона не буде створена, президент має право оголосити про розпуск парламенту і призначити дострокові вибори. Водночас, варто зазначити, що за нинішніх обставин, навіть якщо нова коаліція не буде створена, новообраний президент Володимир Зеленський не зможе розпустити парламент достроково, оскільки це не можна зробити менш ніж за півроку до виборів, які мають відбутися наприкінці жовтня 2019 року.

Коаліція депутатських фракцій "Європейська Україна" була заснована 27 листопада 2014 року. До її складу увійшли фракції "Блоку Петра Порошенка", "Народного фронту", "Об'єднання "Самопоміч", Радикальної партії Олега Ляшка, "Батьківщини" (загалом у складі було 302 депутати). Пізніше фракції "Самопомочі", Радикальної партії та "Батьківщини" заявили про вихід з коаліції.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127425
 
   
 Топ коментарі
 
Мене вже нудить від цієї пики ..
Разумков о распаде коалиции: Это желание отсрочить какие-либо действия по проведению досрочных выборов - Цензор.НЕТ 1640
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А де це Зеленський? Знову в героїновій комі?
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Пусть глашатай и дальше трындит, походу у ваЗЕлина полномочий будет не больше, чем у английской королевы, или чем у Додона в Молдове....)))
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Не понимаю. Зе и Ко так усердно всех убеждали, что коалиции не существует, что это лишь имитация чтобы избежать досрочных выборов. Теперь в ВР официально объявили: да, коалиции действительно нет. Казалось бы, радуйтесь, вашу правоту признали. Но, нет! - опять слышим то же самое, "это желание отсрочить какие-либо действия по проведению досрочных выборов". Где логика??
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логика в сроках. депутаты думают, что они прокатили Зеленского с возможностью роспуска рады, признав отсутствие коалиции сегодня.. по их логике - добавляем 30 дней, получаем 17 июня. а они живут с мыслью, что крайний срок для возможного роспуска - 27 мая. но их логика хромает, т.к. Конституция говорит о пол-года до прекращения полномочий рады. а полномочия прекращаются не днем выборов, а днем первого заседания новоизбранной рады. Вот теперь задачка с одним неизвестным - посчитай полгода до даты, которой никто не знает (день первого заседания новоизбранной ВР)
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Да, я знаю такое мнение, в частности Лукаш его высказывала в своём блоге. Но по такой логике получается, что точку отсчёта срока на роспуск Рады можно определить только ретроспективно. А это херня полная, нарушение принципа юридической определенности.
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и я о том же! основной закон страны, *****, и тот толком никаких ответов не дает по элементарному вопросу - как считать пол-года!
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юридично навіть пів року не аксіома.
уявімо ситуацію,коли ,припустимо за місяць, більшість парламенту вішають на стовпах вздовж Банкової. Разумков про розпад коаліції: Це бажання відтермінувати будь-які дії із проведення дострокових виборів - Цензор.НЕТ 3669

Немає логічних причин відтерміновувати вибори Разумков про розпад коаліції: Це бажання відтермінувати будь-які дії із проведення дострокових виборів - Цензор.НЕТ 4779
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Представник президента України у Верховній раді Ірина Луценко, яка у п'ятницю подала заяву про звільнення з цієї посади, заявила, що новообраний президент Володимир Зеленський все ще може розпустити парламент.
Про це вона сказала у Верховній раді, відповідаючи на питання журналістів.
"Народний фронт" мав повне право вийти з цієї коаліції. Що це означає? Це означає 30-денний відлік, ймовірно по законодавству, про створення нової коаліції. Чи означає це, що президент Зеленський може все рівно розпустити парламент? Так, це означає", - сказала вона.
Луценко додала, що фракція "Блоку Петра Порошенка" готова до позачергових виборів.
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Фесенко отметил, что сейчас могут появиться иски к председателю Верховной Рады Андрею Парубию о злоупотреблениях его должностными обязанностями, поскольку он не объявил о прекращении деятельности коалиции в парламенте раньше. Разумков про розпад коаліції: Це бажання відтермінувати будь-які дії із проведення дострокових виборів - Цензор.НЕТ 4543

Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/politics/10553001-zelenskiy-mozhet-raspustit-verhovnuyu-radu-nesmotrya-na-vyhod-narodnogo-fronta-iz-koalicii-ekspert.html
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В Конституции указано: Верховная Рада Украины собирается на первую сессию не позднее чем на тридцатый день после официального объявления результатов выборов. Поэтому сроки в принципе известны.
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логіка нОРМАЛЬНА.
НЕ команда Зе подавала у суд про визнання неіснування Коаліції.
Вона лише каже про НАЯВНІСТЬ ФОРМАЛЬНИХ ПІДСТАВ .Задовго до оголошення Парубія..
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Формальні підстави повинні бути формалізовані в певних формах. А не "казали-подавали".
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Головне, не те розпустять зРаду чи ні. Головне пам'ятати ці морди і правильно голосувати на виборах.
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в Коалиционном соглашении нету пункта что Коалиция прекращает свое существование после объявления спикер, там есть только что :

" 7. Припинення Коаліцїї
7.1 Коаліція припиняється у разі:
7.1.1. припинення повноважень Верховної Ради України восьмого скликання;

7.1.2. зменшення чисельного складу Коаліції до кількості народних депутатів меншої ніж визначено Конституцією України;
7.1.3. прийняття Коаліцією рішення про припинення своєї діяльності."

ДЕ ЮРЕ КОАЛИЦИЯ ПРЕКРАТИЛА СВОЕ СУЩЕСТВОВАНИЕ ЕЩЕ В МАРТЕ 2016
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Да все это понты. Для Зекоманды ВР это громоотвод
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До осені Зєля наплужить під час зустрічей зі всякими там єврокомісарами і відповідно рейтинг впаде.
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Я ток одного не понимаю, 21 апреля народ Украины выбрал в Президенты Зеленского или Разумкова?
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А народ тут до чого ?
Ви в населення питайте.
Воно вибрало - то хай Вам і відповідає.
Його (того населення) на форумі вистачає ...
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якби це була не свинократія, то все робиться елементарно: звернення в КС щодо встановлення фактичної дати зникнення коаліції. І якщо КС визначає, що це сталося не сьогодні, то нах їх всіх -- В СПАМ!
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Кому би то приліпити погоняло "Лжедмитрий"?
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Як вже ці говорячі голови за...ли, а сам ЗЕ де? Вчить сценарій інаугурації? Чи останні корпоративи дає?
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Народный фронт с рейтингом минус 1% саботирует желание большой части населения Украины, я все правильно понимаю?
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В середні віки клоунів, циркачів, шутів, паяців ітп. не ховали на освячених церковних кладовищах. Памілка?!
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В средние века клуоны и паяцы, бродячие артисты были дном общества ибо они были нахлебниками - паразитами! Так как не производили никакого полезного продукта, а питались чисто на подаяния. Т.е были содержанцами. Это сейчас кловун кривляка может стать миллионером просто корча рожи с туповатым юморком по ящику.
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Я надеюсь Зеленского не удерживают силой приковав наручниками к батарее с кляпом во рту. Ато на Цензоре есть две новости -- 1) Бабломойский сказал, 2) Разумков сказал.
Хоть бы какой то вшивый клипик запилил что ли.., прост шоб мы поняли что у него всё нормально...
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Олег-народ взволнован..Царя прячут..Свободу Голобородько!!!
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Сегодняшняя Рада,это сброд мошенников,воров и прочих отбросов человеческого общества,не удивительно что эта раковая опухоль пытается продлить себе жизнь !
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А нехрен было на каждом углу трындеть про роспуск, аналитик хренов!
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Вчера, в программе "Право на владу" на 1+1 ведущая оговорилась по Фрейду и назвала Разумкова президентом. Как говорится: главное не тело которое мы избираем, а его мозг; правда он скорее в совсем другом теле, - которое недавно прилетело...
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Підстава з точки зору здорового глузду та елементарної логіки існує тільки за збереження нині діючої Верховної Ради.При всіх її недоліках та гріхах!Бо маме сьогодні вона є запобіжником від некваліфікованих,а можливо і ворожих дій Зе-команди!Ще два місяці тому,я навіть уявити не міг,що буду захищати оцю Верховну Раду.Але ситуація цього вимагає!
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Так найгірше те що про ту зекоманду нічого не відомо, навіть хто там командир у тій команді, розумков чи каломойський
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мне одному кажется ,что у этого дебила бабская рожа?кстати-при Сралине был такой деятель-Маленков.погонялово-Баба.так вот-рожа-один в один..в инете несложно найти..
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свині добровільно від корита не підуть!! їх звідти потрібно гнати, незважаючи на верещання та хрюкання, дрином!!!
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниРазумков про розпад коаліції: Це бажання відтермінувати будь-які дії із проведення дострокових виборів
 
 
 
 
 
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