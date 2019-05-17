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Все про:Бахматюк (39) Ukrlandfarming (25) Укрлендфармінг (30)

 Трудова міграція – найбільший виклик для майбутньої влади, - Бахматюк

Олег Бахматюк, власник групи компаній "Укрлендфармінг", у рамках Міжнародної інвестиційній конференції Game of Thrones: Final Season?, розповів (про нові можливості для розвитку української економіки та поділився власним баченням вирішення проблеми трудової міграції в Україні.

Про це пише Обозреватель.

Через трудову міграцію за різними даними за межами країни працює від 2 до 5 млн осіб. Тема трудової міграції стала окремим предметом обговорення представників великого бізнесу, фінансового сектору, політикуму та міжнародних інституцій на Міжнародній інвестиційній конференції Game of Thrones: Final Season?, яку проводила інвестиційна компанія Concorde Capital. Групу компаній "Укрлендфармінг", що за результатами різних рейтингів вважається одним з найпривабливіших для працевлаштування в Україні роботодавців, турбує масовий відтік українських кадрів за кордон, який зупинити українському бізнесу самотужки, без впровадження розумної державної політики в цій сфері, неможливо.

Олег Бахматюк, власник агрохолдингу, на підприємствах якого працює близько 30 тис. осіб і який генерує 1% ВВП України, вважає, що геополітична ситуація відкриває нові можливості для розвитку економіки України, але без державної політики протекціонізму для українського бізнесу зупинити трудову міграцію буде вкрай важко. "Є величезна ракова хвороба, що називається трудовою міграцією. Конфлікт чи спір між Китаєм і Сполученими Штатами Америки відкриває величезні можливості для України. В першу чергу в напрямку, який ми представляємо – в агросекторі. Україна - одна з небагатьох територій, яка може це зробити. Я згідний, що відсувати політику від макропланування не можливою. Це зовнішні ринки, це внутрішній протекціонізм, це економічне бачення, яке зупинить міграцію. Це найбільший виклик для майбутньої влади, для бізнесу, ці речі повинні стати не просто політичними інструментами, вони повинні мати економічну основу. Має помінятись самориторика. І коли голова Національного банку Польщі виступає і каже, що "Перше моє завдання, умовно, купити ще мільйон українців - ми піднімаємо мінімальну зарплату, яка буде українцям платитись на території Польщі", виступає наш голова Національного банку і каже "Ми підіймаємо облікову ставку до безмежності". Ми зробили якесь унікальне царство, яке живе по своїх правилах", - заявив Олег Бахматюк.

На думку українського бізнесмена, в Україні є всі передумови для розвитку економіки. Але для цього потрібен приток інвестицій і чіткі меседжі він влади: "Україні не так багато треба - 5-10 млрд додаткового потоку "гнучких" грошей, які підуть на капітальні інвестиції. Тим більше, що для цього є унікальні речі: є технічна база, є рівень освічених людей і є унікальність географічного положення. Ну і присутність у аграрному секторі, який зараз перетворюється з економічного сектору в політичний. В світовому товаристві, що теж можна перетворити в ресурсні речі, які формуються на інфраструктуру, на розвиткові речі і на можливості цієї території. Досить цього постійного вмирання. Всі хочуть повірити - і бізнес, і влада, і прості люди, в нові речі, які дають надію".

"Укрлендфармінг" є найбільшим за розмірами земельного банку аграрним підприємством України і одним з найбільших платників податків. Загалом на підприємствах Групи компаній в 600 населених пунктах України працюють близько 30 тис. осіб. За два роки середня зарплата працівників агрохолдингу зросла на 90%, в цілому сума виплат заробітної плати в "Укрлендфармінг" становить близько 3 млрд грн на рік.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127424
 
 
 Топ коментарі
 
Для сравнения:
В Италии, в Польше и в других европейских странах украинец может расчитывать на получение минимальной пенсии от 100 до 400 евро/месяц, если проработал и заплатил налоги на территории этих стран всего в течении 5 лет.
А в Украине, у себя дома, где власть неустанно "заботится" об украинце, где власть с утра до вечера заявляет о европейском курсе и о мегапуперсупер "реформах", украинцу заявляют, что для получения мегаподачки в размере 50 евро, которую могут публично и не стесняясь называть "повышенной пенсией", украинцу надо отбатрачить каких-то 35-40 лет.
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Молодым вообще нех ловить в этом ЗЕ цырке...
Бегите глупцы! Пока граница открыта...пока
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Забудь чувак, никаких бесплатных рабов тебе, сиди и работай в конкурентной среде
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Тобто агресія ***** на його думку це так, квіточки?
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Сейчас Беня бабло с привата срубит и расскажет как всем потом работать, чтобы он опять смог срубить, хотя может и ***** ему как яныку денег даст, думая что на этот раз проконает...
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Молодым вообще нех ловить в этом ЗЕ цырке...
Бегите глупцы! Пока граница открыта...пока
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Геракл Платонович
+100 плантации однако у него большие, а работать за копейки мало желающих
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Ему МОЛОДЫХ рабов не хватает,(ведь старые совковые рабы уже не котируются)...они "подлецы" наровят и имеют возможность найти лучшие условия для работы!)))
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Э, не брат, никаких пока... Тут евробляхеры вчера шины попалили, Рада обосралась и приняла отсрочку. Представь шо будет если границы закроют или не дай бог безвиз отменят. Не завидую я депутанам.
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))))
Ты думаешь Ирь Валерича это ипет?)
Мы все ему долны денег!)
И он их получит даже если страну нужно будет утопить в крови...
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Игорь Валерьевич умный мужик, у него мозгов хватит с народа денег взять шо тот и не заметит. Границы перекрывать для этого он точно не будет. Так шо, НЕВЕРЮ! Трудова міграція – найбільший виклик для майбутньої влади, - Бахматюк - Цензор.НЕТ 6434
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https://storage1.censor.net/images/6/1/9/6/61966203a9a658de14885f9ecd7a2f96/original.jpg
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ох, ты ш напугали-то как! дала отсрочку на что???))
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Половина Украины уже сбежала не при ЗЕ, а при нынешнем аферисте и мародере, и почему они сбежали, не скажете?
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война! брехлива, продажная, гибридная, ползучая, ихтамнетская...но никак не гражданская!!!
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так! з руцкім міром, з руцкой армією, з руцкою брехнею, з руцою історією, з руцкою аресією
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а головне, це війна з кацапізмом у владі і головах українців. "руSSкій мір" це не тільки георгієвська стрічка, а соціально-економічні відносини, коли чиновник вирішує, як має жити і що робити народ.
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Ага, кого бы так ещё каким налогом обложить? Коррупция пофиг, война с кацапами не то, о, трудовая миграция,гребаный сюр
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А він сам платить польську зарплату людям?
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По всему миру эта трудовая миграция
Вопрос в том есть ли наряду с трудовой эмиграцией трудовая иммиграция
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Только трудовая кастрация!))
С точки зрения этих псов...нужно закрывать границу....
Рабочим похлебку...
Панам замки и рабов..
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Та да
Похоже сейчас предложит вернуть крепостное право
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Надо понимать, что олигарха не устраивают медленные темпы миграции. Слишком нас еще много мешают им жить и дерибанить.
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Забудь чувак, никаких бесплатных рабов тебе, сиди и работай в конкурентной среде
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Для сравнения:
В Италии, в Польше и в других европейских странах украинец может расчитывать на получение минимальной пенсии от 100 до 400 евро/месяц, если проработал и заплатил налоги на территории этих стран всего в течении 5 лет.
А в Украине, у себя дома, где власть неустанно "заботится" об украинце, где власть с утра до вечера заявляет о европейском курсе и о мегапуперсупер "реформах", украинцу заявляют, что для получения мегаподачки в размере 50 евро, которую могут публично и не стесняясь называть "повышенной пенсией", украинцу надо отбатрачить каких-то 35-40 лет.
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Бахматюка и ему подобных надо банально оставить без захваченной земли.Ему не выстачае рабив.Без дармовых рабов он - лузер.Он получает прибавочную стоимость за счёт практически дармовой рабочей силы..
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Не только. Есть еще дотации и вливания из бюджета. Впрочем, тоже за счет "рабов". Также не следует забывать лопнувшие банки и вымытые оттуда средства. У меня, по сути, из-за него отец умер.
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Цензор цитирует ворюгу, уничтожившего VAB-банк! ДНИЩЕ!!!
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при чем тут власть, дебилы, зарплаты повышайте. Если не заробитчане вернуться, то зеленый клин назад переселим
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какое ценное мнение от самого бестолкового из украинских олигархов, умудрившегося просрать все. Конечно ему трудовая миграция и безвиз как кость в горле. Раньше на него селяне батрачили за 100-200 долларов в месяц, и желающих хватало, а теперь ему и подобным "бизнесменам" приходится выкладывать по 500 баксов чтобы найти хоть кого то непьещего и способного работать, не ломая технику.
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Он хочет чтобы государство получило как "инвестиции" или кредит, а ему отдали как безвозвратную субсидию "всего лишь" 10 миллиардов долларов. Они не базнсмены, они не зарабатывают, они грабят, Бахматюк хороший пример, а Косюк вообще хрестоматия как Президент и его человек грабят народ.
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Типичный плантатор. Витает в геополитических облаках не чуя земли.нуавориш хренов.
Прийдут к тебе скоро с вилами то биш с калашами и потребуют прадедовскую землю обртно.
И все по закону учти. Скоро кончится ваш барыжный устрий.Не ты первый надеюсь что последний.
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Для цих поців головне "гасударственний пратекціанізм" це, коли мільони з держбюджета виділяються їм за красиві очі. Не може він зупинити трудову міграцію, а хіба це, його задача? Плати гроші людям за роботу.
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Як відомо, заробітна платня є частиною собівартості продукції.
Наші роботодавці волають, що не можуть підняти заробітну платню, бо це призведе до значного збільшення собівартості продукції. І ціна продукції стане неконкурентною.
А як же тоді польська продукція конкурентна при тому, що мінімальний розмір зарплатні у Польщі складає 600$ у місяць, а в Україні складає 150$ і не конкурентна? (В Гондурасі - 370$)
Відповідь - роботодавці (які саме - це інше питання) не хочуть втрачати свої надприбутки.
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Думаю що, правильніше буде говорити не про ціну продукцію, а про співвідношення ціни та якості продукції. В такому розрізі різниця з Польщею стає ще більш драстичною.
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Он Ізраїль сім десятків років воює і не скиглить ні про трудову міграцію, ні про війну. Сусіда не зміниш, а ось президента, премьера і міністра енергетики вони таки посадили. І їм по-цимбалах хто й що там каже.
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Топ-чиновник и оллигархи-монополисты, жутко ненавидят капитализм, правовой конкурентный рынок...
А ведь люди бегут от вашей "социал-демократии", социального популизма, "соціальної держави"...)))
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люди біжать від Совка яким просякнуті всі українські політики, чиновники та бізнесмени.
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Де цей хитропробоярений вор знайшов кваліфіковану робочу силу в Україні.
Ще 5 років і не буде навіть некваліфікованої раб сили.
ЗП платіть як в Польщі а щодо протекціонізму то вже маємо ЗАЗ і т д.
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высказывалось разумное предположение, что протекционизм всегда идет во вред качеству продукта (в отличие от конкуренции, которую впрочем не все переживут). Тоесть жратва в Украине станет хуже и дороже
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Протекціонізм може бути для відчизняних компаній відносно зарубіжних. А ось в середені країни має бути не тільки конкуренція, а й жорсткий контроль якості та відповідності нормам. Європейським нормам. Ми ж то підписали Асоціацію і згідно з договором мали вже давно впровадити європейські стандарти.
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ну там для примера говорили о французком вине. Французы ввели протекцию французкого виноделия и по мнению интервьюера, то качество французкого вина снизилось, за то время которое он его помнит
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Якість вина залежить від багатьох факторів. В тому числі від старіння вкусових рецепторів споживача. В дитинстві все здається смачнішим, а на старість їжа та питво вже не так радують.
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еще один ЖЛОБ вылез требовать крепостного права Трудова міграція – найбільший виклик для майбутньої влади, - Бахматюк - Цензор.НЕТ 661
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Крепостное право - гарантированные рабочие места и уверенность в завтрашнем дне! Трудова міграція – найбільший виклик для майбутньої влади, - Бахматюк - Цензор.НЕТ 8603
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аще теплий ошийник і відсутність турботи за вибір.
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"По разним данним" тільки у Польщі українців батрачить більш, як півтора мільйони. Однак і вони, разом з незначною кількістю заробітчан "з країн СНД" не можуть повністю компенсувати відтоку польських працівників далі на Захід, де їх перебуває майже два з половиною мільйони.
Незважаючи на спроби польських власней зацікавити своїх громадян повертатися додому, напориклад, з Брекситанії (де їх майже мільйон), бажаючих знаходиться вкрай небагато. Тому при найнижчому показнику безробіття, у Польщі зараз незавповненими залишаються 150 тисяч ванкансій. Але й це ще дурниці - в Німеччині таких більше мільйона! І з наступного року їх зможуть заповнювати працівники з-за меж ЄС - в тому числі й українці.
Мабуть у підсумку варто нагадати тим місцевим рехвормастам, які хочуть тут все продавати за європейськими цінами, а купувати за українськими (в тому числі й робочу силу), що середня заробітна платня в Польщі втричі перевищує українську, а німці в себе платять утричі більше за поляків.
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Удевительно что 25 % порохоботов засрали весь интернет,идите в жопу дауны!Зеленский красавчик,и люди выбрали его одноголосно!
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Україна поки що виглядає як нещасна та практично приречена країна.
Сьогодні їду по Києву біля метро Лук'янівка будівництво йде і пилюга стоїть стовбом, курява летить - на метро, на зупинку, де стоять люди, діти йдуть в школу. На цю пилюгу навіть ніхто не звертає увагу! А потім захворювання шлунків, легенів, серця і тд. І всім пофіг - влади немає і вона сліпа.
Люди, тікайте від цього жахіття.
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Українці завжди вибирають найкращих серед себе.
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попробуйте висунутися - прибіжать бігуси та рухи чесно - обплюють з ніг до голови...мав досвід. Отака вся сволота і добиває країну.
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Трудовая миграция - следствие низкой оплаты труда.
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не только! Общей гнилой атмосферы и безперспективности.
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Что-то олигархи и их подпевалы раскудахтались про трудовую миграцию. Во всех странах Восточной Европы есть трудовая миграция в некоторых даже больше чем у нас, но это не мешает им успешно развиваться. Я так понимаю готовят меры по ограничению трудовой миграции, чтобы например украинец -мигрант, зарабатывающий в Польше 1000д. не мог это делать, а работал бы на Бахматюка за 200-300д. Тогда олигархам не надо суетиться насчет повышения зарплаты.
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Благодаря молодой московской команде.
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І коли вже ми підемо протопканим скандинавським шляхом, на якому народ живе найкраще в світі???
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Так українські хитрейки-працедавці та спритники-бізнесмени - не ******* платити роботягам чесно зароблені 800-1000$/місяць . А європейські - платять чесно і не крадуть . Тому люди й не хочуть працювати на жуліків-скупердяїв . Все просто .
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоТрудова міграція – найбільший виклик для майбутньої влади, - Бахматюк
 
 
 
 
 
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