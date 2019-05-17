 Трудова міграція – найбільший виклик для майбутньої влади, - Бахматюк

Про це пише Обозреватель.

Через трудову міграцію за різними даними за межами країни працює від 2 до 5 млн осіб. Тема трудової міграції стала окремим предметом обговорення представників великого бізнесу, фінансового сектору, політикуму та міжнародних інституцій на Міжнародній інвестиційній конференції Game of Thrones: Final Season?, яку проводила інвестиційна компанія Concorde Capital. Групу компаній "Укрлендфармінг", що за результатами різних рейтингів вважається одним з найпривабливіших для працевлаштування в Україні роботодавців, турбує масовий відтік українських кадрів за кордон, який зупинити українському бізнесу самотужки, без впровадження розумної державної політики в цій сфері, неможливо.

Олег Бахматюк, власник агрохолдингу, на підприємствах якого працює близько 30 тис. осіб і який генерує 1% ВВП України, вважає, що геополітична ситуація відкриває нові можливості для розвитку економіки України, але без державної політики протекціонізму для українського бізнесу зупинити трудову міграцію буде вкрай важко. "Є величезна ракова хвороба, що називається трудовою міграцією. Конфлікт чи спір між Китаєм і Сполученими Штатами Америки відкриває величезні можливості для України. В першу чергу в напрямку, який ми представляємо – в агросекторі. Україна - одна з небагатьох територій, яка може це зробити. Я згідний, що відсувати політику від макропланування не можливою. Це зовнішні ринки, це внутрішній протекціонізм, це економічне бачення, яке зупинить міграцію. Це найбільший виклик для майбутньої влади, для бізнесу, ці речі повинні стати не просто політичними інструментами, вони повинні мати економічну основу. Має помінятись самориторика. І коли голова Національного банку Польщі виступає і каже, що "Перше моє завдання, умовно, купити ще мільйон українців - ми піднімаємо мінімальну зарплату, яка буде українцям платитись на території Польщі", виступає наш голова Національного банку і каже "Ми підіймаємо облікову ставку до безмежності". Ми зробили якесь унікальне царство, яке живе по своїх правилах", - заявив Олег Бахматюк.



На думку українського бізнесмена, в Україні є всі передумови для розвитку економіки. Але для цього потрібен приток інвестицій і чіткі меседжі він влади: "Україні не так багато треба - 5-10 млрд додаткового потоку "гнучких" грошей, які підуть на капітальні інвестиції. Тим більше, що для цього є унікальні речі: є технічна база, є рівень освічених людей і є унікальність географічного положення. Ну і присутність у аграрному секторі, який зараз перетворюється з економічного сектору в політичний. В світовому товаристві, що теж можна перетворити в ресурсні речі, які формуються на інфраструктуру, на розвиткові речі і на можливості цієї території. Досить цього постійного вмирання. Всі хочуть повірити - і бізнес, і влада, і прості люди, в нові речі, які дають надію".



"Укрлендфармінг" є найбільшим за розмірами земельного банку аграрним підприємством України і одним з найбільших платників податків. Загалом на підприємствах Групи компаній в 600 населених пунктах України працюють близько 30 тис. осіб. За два роки середня зарплата працівників агрохолдингу зросла на 90%, в цілому сума виплат заробітної плати в "Укрлендфармінг" становить близько 3 млрд грн на рік.