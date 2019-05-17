EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Президентські вибори-2019 Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Політика України
  2989  116
Все про:Порошенко (8870) Луценко Ірина (220)

 Порошенко найближчим часом презентує оновлену партію БПП "Солідарність", - Ірина Луценко

Партія "Блок Петра Порошенка "Солідарність" працює над ребрендингом, її лідер Петро Порошенко найближчим часом презентує оновлену політичну силу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявила представниця президента України у Верховній Раді Ірина Луценко.

"Ми будемо обов'язково розглядати це питання (ребрендингу політичної сили. - Ред.). Уже робота триває з цього приводу. Найближчим часом, думаю, наш лідер Петро Порошенко презентує ці напрацювання", - сказала Луценко журналістам у кулуарах парламенту в п'ятницю.

Як повідомлялося, на початку травня перший заступник голови фракції "БПП" в Раді Ігор Кононенко заявив, що партія "Блок Петра Порошенка "Солідарність" має намір об'єднати проєвропейські сили в Україні та йти на парламентські вибори єдиною організацією, а лідерство в ній Порошенка дискутується.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Порошенко застерігає від реваншу олігархічних сил

Раніше Порошенко заявляв, що перед парламентськими виборами у своїй партії він має намір провести праймеріз (внутрішньопартійні вибори), щоб у БПП пройшли тільки найбільш гідні політики.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127421
 
   
 Топ коментарі
 
Нужно просто надуть новый шарик.)))
Порошенко в ближайшее время презентует обновленную партию БПП "Солидарность", - Ирина Луценко - Цензор.НЕТ 4740
 показати весь коментар
 
А вы, друзья, как не садитесь...
 показати весь коментар
 
Як не намагайся оновити лайно, але воно залишиться лайном за будь-яких оновлень..
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
шото ты "красавица" адна да адна,без казла,так сказать.А гдеж суженный,югий виталявич плапал?
 показати весь коментар
 
 
В отличие от старой БПП у новой будут партийные ячейки в каждой тюрьме.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
я і мої близькі проголосують за партію Порошенка. Все решта або вата або корисні ідіоти.
 показати весь коментар
 
Первую пятёрку достойных можете назвать. Порошенко найближчим часом презентує оновлену партію БПП "Солідарність", - Ірина Луценко - Цензор.НЕТ 2488
 показати весь коментар
 
 
геращенко, чубаров, вітовська, роговцева, ричкова, ар,єв, гончаренко і т д.
 показати весь коментар
 
Роговцева,это кто.
Может к Чубарову ещё относился с долей уважения,но после заявлений татарского блока,что им кто-то что-то должен, звыняйте.
Геращенко,Ар,Гончаренко-партийные клакеры,цена- рупь в базарный день.Продаются лего и без нравственных мучений,но исключительно в вышиванках.
 показати весь коментар
 
Шлакоблок так і залишиться шлакоблоком!
 показати весь коментар
 
А при чем тут ББП ( Блок Петра Порошенко) и партия "Солидарность" ( одна из составляющих этого блока). Правда до предыдущих выборов о такой партии и слыхом не слыхивали и видом не видывали. Петя как бизнесмен ее в минюсте оформил и держал на всякий случай.. вот название и регистрация пригодилось. А партии то не было, это в нее потом набежало к новоизбранному президенту. Партии у нас по своей природе пустышки, коммерческие проекты и создаются под какого то одного узнаваемого человека ( Кличко, Порошенко, Тимошенко, Ляшко и дальше по списку) Ну какие это партии.
 показати весь коментар
 
 
блоку панамських підор асів пи 3дець! а партію вони хіба що в шахи розіграють! питання в іншому, чому особа 3-го тисячоліття добровільно здриснула з посади, а генпридурок зубами за крісло вчепився?!!!
 показати весь коментар
 
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниПорошенко найближчим часом презентує оновлену партію БПП "Солідарність", - Ірина Луценко
 
 
 
 
 
 вгору