 Порошенко найближчим часом презентує оновлену партію БПП "Солідарність", - Ірина Луценко

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявила представниця президента України у Верховній Раді Ірина Луценко.

"Ми будемо обов'язково розглядати це питання (ребрендингу політичної сили. - Ред.). Уже робота триває з цього приводу. Найближчим часом, думаю, наш лідер Петро Порошенко презентує ці напрацювання", - сказала Луценко журналістам у кулуарах парламенту в п'ятницю.

Як повідомлялося, на початку травня перший заступник голови фракції "БПП" в Раді Ігор Кононенко заявив, що партія "Блок Петра Порошенка "Солідарність" має намір об'єднати проєвропейські сили в Україні та йти на парламентські вибори єдиною організацією, а лідерство в ній Порошенка дискутується.

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Раніше Порошенко заявляв, що перед парламентськими виборами у своїй партії він має намір провести праймеріз (внутрішньопартійні вибори), щоб у БПП пройшли тільки найбільш гідні політики.