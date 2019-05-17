 Терорист Пушилін стверджує, що "слідство" знайшло організаторів ліквідації Захарченка

Про це він заявив російському інформагентству "РИА Новости", інформує Цензор.НЕТ.
Пушилін стверджує, що вдалося відновити всю схему операції - від підготовки до реалізації - і з'ясувати, що серед замовників є "високопоставлені громадяни України".
"Дуже високопоставлені. Також громадяни інших країн, які надають київському режиму підтримку", - заявив Пушилін.
Конкретних прізвищ Пушилін при цьому не назвав, пояснивши це тим, що "затримано ще не всіх причетних.
Нагадаємо, 31 серпня у Донецьку стався вибух у кафе "Сепар". Унаслідок вибуху ватажок терористів Захарченко зазнав смертельного поранення. Також важко поранено "главу мінфіну" самопроголошеної республіки Олександра Тимофєєва (Ташкент).
У СБУ заявили, що Захарченко був убитий у Донецьку або через кримінальні розбірки в середовищі бойовиків, або ліквідований російськими спецслужбами.
МЗС РФ зі свого боку звинуватило в ліквідації Захарченка "київську партію війни".
27 вересня, СБУ опублікувала аудіозапис переговорів між помічником Пушиліна Олександром Лаврентьєвим і двома невідомими. Терористи обговорювали ліквідацію ватажка "ДНР" Олександра Захарченка.
Захерченко в Лугандоне на руке ***** был
кстати, такой же говорун из него, как и из остальных напалечных кукол
Ось власне вбивця. Арсенал, термооптичний камуфляж... - нема сумніву, це його стиль!
Высокопоставленные это не обязательно импотенты на Банковой
Это еще и олигархи, у которых отжали где-то что-то
главное, чтобы не останавливались...те высооокопоставленные заказчики...
ЧеПушило...
...Він так каже, наче в цьому є щось погане
А вообще добро пожаловать в кафе "сепар"!