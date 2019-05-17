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Все про:Захарченко Олександр (281) Пушилін (34)

 Терорист Пушилін стверджує, що "слідство" знайшло організаторів ліквідації Захарченка

Ватажок терористичної організації "ДНР" Денис Пушилін заявив, що його прибічникам вдалося встановити замовників і виконавців ліквідації екс-ватажка бойовиків Олександра Захарченка.

Про це він заявив російському інформагентству "РИА Новости", інформує Цензор.НЕТ.

Пушилін стверджує, що вдалося відновити всю схему операції - від підготовки до реалізації - і з'ясувати, що серед замовників є "високопоставлені громадяни України".

"Дуже високопоставлені. Також громадяни інших країн, які надають київському режиму підтримку", - заявив Пушилін.

Конкретних прізвищ Пушилін при цьому не назвав, пояснивши це тим, що "затримано ще не всіх причетних.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Були гроші і гарні будинки. Жив на широку ногу, - терорист Бородай про ліквідованого ватажка "ДНР" Захарченка

Нагадаємо, 31 серпня у Донецьку стався вибух у кафе "Сепар". Унаслідок вибуху ватажок терористів Захарченко зазнав смертельного поранення. Також важко поранено "главу мінфіну" самопроголошеної республіки Олександра Тимофєєва (Ташкент).

У СБУ заявили, що Захарченко був убитий у Донецьку або через кримінальні розбірки в середовищі бойовиків, або ліквідований російськими спецслужбами.

МЗС РФ зі свого боку звинуватило в ліквідації Захарченка "київську партію війни".

27 вересня, СБУ опублікувала аудіозапис переговорів між помічником Пушиліна Олександром Лаврентьєвим і двома невідомими. Терористи обговорювали ліквідацію ватажка "ДНР" Олександра Захарченка.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127419
 
 
 Топ коментарі
 
мы убрали Захарченко!.. уберем и Пушилина!
Террорист Пушилин утверждает, что "следствие" нашло организаторов ликвидации Захарченко - Цензор.НЕТ 2231
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Неужели ниточки тянутся в Кремль? Ой....
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зеленський танцював на пілоні - увагу відволікав)
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та всі давно знають про цих відважних: пеця потрошенко та сьома кролик.
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та кому эта напалечная кукла сдалась ?

Захерченко в Лугандоне на руке ***** был

кстати, такой же говорун из него, как и из остальных напалечных кукол
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Зеленський. Він був головним виконавцем.
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зеленський танцював на пілоні - увагу відволікав)
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А путлер замаскировался под полковником.
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ЛЕНИН И СРАЛИН.. два в одном а позади Путин Терорист Пушилін стверджує, що "слідство" знайшло організаторів ліквідації Захарченка - Цензор.НЕТ 1197
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Дык, оно же заявляло, шо заказчик - киевская хунта, а исполнитель - укр.ДРГ. Или шо-то уже не так?
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мы убрали Захарченко!.. уберем и Пушилина!
Террорист Пушилин утверждает, что "следствие" нашло организаторов ликвидации Захарченко - Цензор.НЕТ 2231
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Даааа... Сильнаю "дурь" Пушилин достал.
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Неужели ниточки тянутся в Кремль? Ой....
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Если бы следствие действительно проводилось, то абизяны вышли бы сами на себя)))🐷🐕
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рептилоіди і масони, як мінімум...я це знав і без слідства недоумковатих новоотсосов
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Ви трохи помиляєтесь.
Ось власне вбивця. Арсенал, термооптичний камуфляж... - нема сумніву, це його стиль!

Терорист Пушилін стверджує, що "слідство" знайшло організаторів ліквідації Захарченка - Цензор.НЕТ 8033
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может обменять Петю и мертвечука на пленных ?
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Лучше Зе и Колому. За них больше дадут.
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Чего штырит?
Высокопоставленные это не обязательно импотенты на Банковой
Это еще и олигархи, у которых отжали где-то что-то
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наглядный пример что бывает когда к власти приходят закомплексованые клоуны...
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Что бывает? Они получают втрое меньше голосов и мечтают о захвате власти.
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Просыпается такой Путин от звонка в дверь. На пороге Пушилин: "У нас ордер на ваш арест, гражданин оказывающий поддержку киевскому режиму... "
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На фото пушилин? Ты смотри как на захерченко похож....как живой...
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для чого мені ця новина? нема так нема! Ну і добре! Йдемо далі....
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невже пеніс душилін вийшов на самого *****?!!
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За чем писать что там какая то крыса заявляет....
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плевать..
главное, чтобы не останавливались...те высооокопоставленные заказчики...
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Так, Петро заговорював охоронцям зуби, Трамп під виглядом відвідувача забронював столик, Меркель під виглядом офіціанти заклала вибухівку, а втекли вони на автомобілі яким керував Ердоган.
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Починається полювання на відьом серед "маладих государственников".
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"Очень высокопоставленные. Также граждане других стран, которые оказывают киевскому режиму поддержку" - ага, враги Захараста - Наполеон и адмирал Нельсон...
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Заказчики - американцы, империалисты, на деньги МВФ, а исполнители - правосеки с НАТО-вским оружием. А организовала всё киевская хунта.

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А прикинь симбиоз захарченка, плотницкого, губарева и пушилина - ЗаПлотноГубаревское чеПушило...)))
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"Также граждане других стран, которые оказывают киевскому режиму поддержку". Россияне что ли? Терорист Пушилін стверджує, що "слідство" знайшло організаторів ліквідації Захарченка - Цензор.НЕТ 7517
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теперь осталось найти ликвидаторов пушилина))
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среди заказчиков есть "высокопоставленные граждане Украины". "Очень высокопоставленные. Также граждане других стран, которые оказывают киевскому режиму поддержку", - заявил Пушилин.
...Він так каже, наче в цьому є щось погане
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Вы ж его в закрытом гробу "хоронили". Может там вообще никого не было.
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Пля... Он что? Сводки Гиркина не читает? Терорист Пушилін стверджує, що "слідство" знайшло організаторів ліквідації Захарченка - Цензор.НЕТ 6550

А вообще добро пожаловать в кафе "сепар"! Терорист Пушилін стверджує, що "слідство" знайшло організаторів ліквідації Захарченка - Цензор.НЕТ 2007
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Так они уже об этом завывали. Заказчик - Поршенко, исполнители - "украинская хунта", а США на стреме стояли.
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Мочат друг друга,потому что друг другу мешают,отжимают чьей-то добро,отжатое быстро заканчивается,а хочется ещё. СДД - сожрите друг друга!
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не открою тайну, если скажу, что захарченко и все руководители лднр - граждане Украины.
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Уверен, что молодой паросток свободы и благочестия дамбаса паражняка не гонящего, светоча дамбасистской нации был цинично уничтожен подлыми наймитами Киевской фожистской хунты и их приспешниками из Рейкъявика. Многое из задуманого не сделано, но дело подхвачено пламенным борцом за идеи захера -ленина , Чепушилиным будет продолжено, а в память об ушеднем на взлете бройлере будет увековечена в новом сорте национально напитка дамбаситов боярышника - "Захеровка" ! Земля тебе куринным говном .
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