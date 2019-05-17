 Якщо дії Зеленського будуть проти нашого курсу, то БПП перейде в конструктивну опозицію, - Ірина Луценко

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявила представник президента в парламенті Ірина Луценко.

"Ми, якщо будуть вживатися дії проти нашого курсу, заходимо в конструктивну опозицію", - сказала вона журналістам у кулуарах парламенту в п'ятницю.

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