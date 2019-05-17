 Якщо дії Зеленського будуть проти нашого курсу, то БПП перейде в конструктивну опозицію, - Ірина Луценко

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявила представник президента в парламенті Ірина Луценко.
"Ми, якщо будуть вживатися дії проти нашого курсу, заходимо в конструктивну опозицію", - сказала вона журналістам у кулуарах парламенту в п'ятницю.
прошу порохоботів прояснити ситуацію,чому БПП "зебілами" себе вважають?!)))
Что еще?
Польша - газ для потребителя по 585 Евро, Германия - 840 Евро.
Как тебе такое?
оппозиция не резиновая...
З таким підходом слід було не закутки на стадіоні обсцикати, а перед другим туром чесно-прозоро-демократично заявити про "готовність Порошенка зняти свюю кандидатуру, якщо опонент буде послідовно реалізовувати його політику".
Ей допи@зды и мне допи@зды
Еще Юга покомандует
еще и Пискуна увидим
Ющ дубль два