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Все про:Зеленський (1205) Луценко Ірина (220)

 Якщо дії Зеленського будуть проти нашого курсу, то БПП перейде в конструктивну опозицію, - Ірина Луценко

Фракція "Блоку Петра Порошенка" у Верховній Раді перейде в конструктивну опозицію, якщо дії новообраного президента України Володимира Зеленського будуть суперечити курсу БПП.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявила представник президента в парламенті Ірина Луценко.

"Ми, якщо будуть вживатися дії проти нашого курсу, заходимо в конструктивну опозицію", - сказала вона журналістам у кулуарах парламенту в п'ятницю.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сьогодні подала заяву Порошенку про звільнення з посади представника президента в Раді, - Ірина Луценко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127417
 
 
 Топ коментарі
 
Гыыы, бпп однозначно перейдет на свалку
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Рейтинг на уровне 10%, патрон пролетел на выборах как фанера, а у них «против нашего курса»
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Провідники курс бпп - це насірови, сємочки, розєнблядди, свинарчуки, гонтарєва, гелетей, льоша мінометник, іруська геращенчиха і льоша гончаренко.. Бридкий курс у бпп.
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В оппозиции место занято, придется становится в конструктивную позицию.
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А что у БПП за курс? Курс на личное обогащение?
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Ирочка ты уйдешь на качановку,инфа 100%.
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іншими словами зараз вони "частина команди Зе"))))
прошу порохоботів прояснити ситуацію,чому БПП "зебілами" себе вважають?!)))
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Деструктивная оппозиция государственности Украины - это по факту, а на словах - читайте дацзыбао своего педро.
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Ірка іди пакуйте чемодани. Твої висери нікому не цікаві.
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Там багато речей не треба. Мильнорильне, зміна білизни, тапки, чай, цигарки, КПК, ККУ і ку-ку Якщо дії Зеленського будуть проти нашого курсу, то БПП перейде в конструктивну опозицію, - Ірина Луценко - Цензор.НЕТ 1519
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Эта поверенная пети так давала наставления Зеленскому, как перед свадьбой, хоть бы ничего не забыть...
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Деструктивная оппозиция государственности Украины - это по факту, а на словах - читайте дацзыбао своего педро.
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та уж лучше хером по роялю чем у армии красть.
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Соната хером по губам порохоботов приятнее звучит
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ирка луценко когда на себя последний раз в зеркало смотрела... какая конструктивная оппозиция... к выборам половина оффшорных приспешников будет либо под следствием, либо под арестом...
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а если нет, тогда не половина, а все во главе с офшорной свиньёй, беспощадно грабившей страну и народ всю свою паскудную жизнь
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а если никто не будет под арестом, что тогда? Ты работать наконец начнешь?
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за меня не переживай. Сегодня самое главное то, что Украина пережила свинью пархатую. Подсвинки сами разбегутся, а соевые проститутки минстецька, вроде тебя, пойдут таки работать. И молись, чтобы списки проституток минстецька не оказались в правильных руках, а то работать вам, соевым ботомразям, придётся по принуждению и на закрытой территории.
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вы только на своем диване слюной брызгать можете. Наши списки можно хоть в открытом доступе выложить - вы даже пукнуть будете бояться против нас
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Та це й зрозуміло. Скільки можна чекати коли цап здохне. Де поділись "великі заслуги" Порошенка? П'ять років наші патріоти сиділи під обстрілами ворога. Весь світ допомагав нам зміцнити нашу армію, а в цей час у нас горіли склади з запасами зброї і в цьому нікого не звинуватили. "еліта" багатшала, розважалась нічим не відрізняючись від "попередников". А народ довели до жебрацтва. Збудували нам Європу з цінами європейськими, а зарплатою у більшості українською. Міліонерами за 5 років війни стали артисти та коміки. І що далі?
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Наприклад на газ. Коли ви будете отримувати 3400грн. на місяць,самі відчуєте ці ціни.
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Цена газа в Украине - самая низкая в Европе. Даже у ближайших соседей и то в 1,5 - 2 раза выше.
Что еще?
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Не знаю, моєї пенсії не вистачає на екскурсію по Європі.
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зимою вона найбільша в європі бо купуємо на спотових ринках. а можна конкретніше про ціну у найближчих сусідів.
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не надо про спотовые рынки. Мы говорим про цену для конечного потребителя а не цену "в трубе".
Польша - газ для потребителя по 585 Евро, Германия - 840 Евро.
Как тебе такое?
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А ступы с вертикалным взлётом не подходят?
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Жіночка третього тисячоліття хотіла сказати - "Не мешайте нам воровать, а не то....."
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Це ж треба бути такою дурепою тисячоліття, щоб заявляти про "неопозиційність" політичного угруповання П. Рошенка до його більш успішного політичного суперника... Якщо дії Зеленського будуть проти нашого курсу, то БПП перейде в конструктивну опозицію, - Ірина Луценко - Цензор.НЕТ 5296
З таким підходом слід було не закутки на стадіоні обсцикати, а перед другим туром чесно-прозоро-демократично заявити про "готовність Порошенка зняти свюю кандидатуру, якщо опонент буде послідовно реалізовувати його політику". Якщо дії Зеленського будуть проти нашого курсу, то БПП перейде в конструктивну опозицію, - Ірина Луценко - Цензор.НЕТ 9444
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якщо не будуть красти то, БПП буде в опозиції, а якщо будуть то соя хотілаб увійти в коаліцію.
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Ваш "курс"- это воровство, коррупция, мародерство и ложь. И если Зеленский не будет против вашего "курса", то пойдет следом за вами- на свалку истории.
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С поддержкой на уровне стат. погрешности, вам место только в тюрьме.
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Она, что ДУРА? Она, что не поняла? Люди избрали Зеленского именно потому, что он ПРОТИВ вашего КОРРУПЦИОННОГО курса!
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Може і дура. Може і не зрозуміла. Але має купу рухомого і нерухомого майна на багато мільонів доларів Якщо дії Зеленського будуть проти нашого курсу, то БПП перейде в конструктивну опозицію, - Ірина Луценко - Цензор.НЕТ 4839
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тель-авивский мародер подтверждает, хехе
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Лошадь пошла поперек борозды
Ей допи@зды и мне допи@зды
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Ира не ссы
Еще Юга покомандует
еще и Пискуна увидим
Ющ дубль два
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Это чучело меня уже бесит, жертва ботекса, твое место на кухне.
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БПП вже перейшла нах і навіть вступила...
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В предыдущей статье расписано как нардеп Лубинец уже начал переходить в аппазыцию...конструктифную...
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Всех кто хочет "жити по новому" за счет народа, нужно поскорее гнать поганой метлой!
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Какого курса? карга конченая .Красть и мародерить дальше ? Вас не ненавидит вся Украина Это какими надо быть лохами чтобы такое гамно во власти держать
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"Если действия Зеленского будут против нашего курса, то БПП перейдет в конструктивную оппозицию, - Ирина Луценко" - я уверен, что действия Зеленского будут против вашего курса на офшоры.
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Вам треба пройти курс лечения для початку Якщо дії Зеленського будуть проти нашого курсу, то БПП перейде в конструктивну опозицію, - Ірина Луценко - Цензор.НЕТ 2774
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Вони все сподіваються,що Зєля піде їх курсом - хабарі,відкати,шаровари-вишиванки,базікання про щасливе європейське будущєє,а за тим мародерство,брехня і підлість...Українець чи москаль би пішов,білорус чи поляк ще б подумав,прибалт,німець чи чех плюнув і дав би в пику...за такий курс...А як поступить єврей?..Єврей може поступити як всі означені народності...настільки нація багатогранна...Так що ...лотерея...
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЯкщо дії Зеленського будуть проти нашого курсу, то БПП перейде в конструктивну опозицію, - Ірина Луценко
 
 
 
 
 
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