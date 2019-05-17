EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Президентські вибори-2019 Створення Помісної Церкви Мовне питання
 За кордоном
  7176  98
Все про:Данія (77) Росія (17083) Північний потік (335) транзит газу (54)

 Терміни будівництва "Північного потоку-2" перенесли

Газопровід "Північний потік-2" буде готовий не раніше другої половини 2020 року, та й то якщо Данія дасть дозвіл на будівництво на південний схід від Борнхольма.

Про це йдеться в заявці оператора проекту Nord Stream 2 AG щодо цього маршруту, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

У документі зазначено, що планується будівництво двох паралельних підводних трубопроводів діаметром 48 дюймів для транспортування близько 55 млрд кубометрів на континентальному шельфі та у виключній економічній зоні країни.

"Планується, що трубопровідна система буде завершена і готова до транспортування газу в другій половині 2020 року", - йдеться в заявці Nord Stream 2 AG.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": П'ятеро німецьких активістів залізли в споруджуваний газопровід Eugal на знак протесту проти "Північного потоку-2". ФОТО

У документі також повідомляється, що дозволи на будівництво газопроводу "Північний потік-2" були видані у Швеції, Німеччини, Фінляндії та на території Росії. Підготовчі роботи на суші й на морі почалися у 2018 році в усіх чотирьох країнах, і наразі триває прокладення трубопроводу у водах Німеччини, Швеції та Фінляндії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": РФ може перервати український транзит наступного року і без запуску "Північного потоку-2", - Коболєв

Раніше представники Росії неодноразово заявляли про намір завершити будівництво газопроводу "Північний потік-2" до кінця 2019 року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127414
 
   
 Топ коментарі
 
Крохотная Дания на флейте крутит все вяличие Лапте Империи
 показати весь коментар
 
у Датчан нету никаких обязанностей по СП-2
 показати весь коментар
 
кацапы они такие)
Им вечно что-то мешает.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Вот вам обязательность и хваленное качество иностранных строителей.
 показати весь коментар
 
 
у Датчан нету никаких обязанностей по СП-2
 показати весь коментар
 
 
Крохотная Дания на флейте крутит все вяличие Лапте Империи
 показати весь коментар
 
 
К чему ты это сюда приплел?? обязательность и качество с винтрогим скотом из паРаши и самой паРашей не имеет ничего общего...
 показати весь коментар
 
 
Я смотрел репортаж со строительства, там все западное оборудование и рабочие. Работают с ленцой, попивая кофе.
 показати весь коментар
 
они с ленцой и потрахивают вас, расслабились там в своих гейропах
 показати весь коментар
 
 
Вы там за у себя за реакторами приглядывайте, а то "специалисты" вам настроят.

Регулятор атомной энергетики Турции два раза обнаруживал трещины в бетоне фундамента АЭС «Аккую», которую строит российская государственная корпорация «Росатом».
Об этом сообщает Haberturk.
 показати весь коментар
 
 
У нас в Островце в основном бетонщики из Украины, так что качество гарантированно.
 показати весь коментар
 
 
При чем здесь бетонщики, если вы реактор уже два раза уронили.
 показати весь коментар
 
 
Еще сделают сборку болтами и наладку при помощи кувалды и какой-то матери и будет самое оно.
 показати весь коментар
 
Уважаемая Алла спросила про фундамент, а это бетонщики отвечают. Мастерство и трудолюбие украинских рабочих широко известно в соседних странах и неизменно получает высокую оценку.
 показати весь коментар
 
на западе єто нормальная работа
россказни о суперкапиталистической переєскплуатации за ССср примените к нінешним трудягам в уркаине
 показати весь коментар
 
 
Разрешения на строительство на территории Дании нет, не в качестве и обязательности дело. Дания между двух огней, и с США не хочет портить отношения, и с Германией.
 показати весь коментар
 
И что это меняет? Всё равно Путин будет получать много миллиардов долларов. На эти деньги он будет отстраивать Донбасс? Платить репарации? А что он будет делать не трудно догадаться.
 показати весь коментар
 
 
Це міняє те, що кацапам доведеться терміново підписувати з нами новий договір по транзиту газу. Чинний (Юлькін) логовір закінчується в кінці 2019...
 показати весь коментар
 
 
Ну тут може Європа включитися - їм-то кацапський газ взимку треба...
 показати весь коментар
 
Не забудьте перевірити в поштовій скрині чи прийшло запрошення на підписання
 показати весь коментар
 
это значит что ПукинГаз утопил десятки лярдов в Балтике,
через год США задавить его своим СПГ, в следующем году они уже будут добывать ТРИЛЛИОН КУБОВ В ГОД
 показати весь коментар
 
 
Не задавят. Мощности по сжижению и транспортировке не готовы для таких объемов. Рассчитыают где-то к 2025. Но в любом случае СПГ дороже выходит, чем по трубе из раши. Будут санкциями "принуждать"
 показати весь коментар
 
" министр энергетики США Рик Перри (Rick Perry) объявил, что в понедельник (13 мая 2019) в Брюсселе он подписал два экспортных заказа на поставку сжиженного природного газа в рамках соглашения, которое к 2020 году обеспечит потенциальный объем экспорта США в Европу до 112 миллиардов кубометров в год."

" По оценке BloombergNEF, всего в 2019 году в США будут запущены мощности по сжижению на 33 млн тонн (50 млр.кубов)"

«Международные эксперты предсказывают сегменту СПГ масштабный взлет в ближайшие годы. И я полностью согласна с этим утверждением. СПГ обладает рядом неоспоримых преимуществ. Это "гибкая труба", благодаря которой газовый рынок становится по-настоящему глобальным»
 показати весь коментар
 
 
і шо з цьго корисного для України
менше людей буде емігрувати чи шо
 показати весь коментар
 
а нах мені та труба
і решті громадян нах якщо ціна на газ вище пенсії
 показати весь коментар
 
Кто крупнейший работодатель в России? Государство.
Половина работающего населения России кормится за счет гос бюджета. Так что не все так радужно как кажется.
 показати весь коментар
 
 
шо кацапы пошли мачик рукм до прямых?* - им это не поможет
 показати весь коментар
 
Приветик нашим иврапейским партнёрам, спонсорам расейского терроризма!
 показати весь коментар
 
сожалею, неужели гавна мало в ЄС, чтобьі качать по трубопроводу
 показати весь коментар
 
 
антіресно тута срєді пісятєлєй є хоч 1 чітатєль каторій знає закони Хокінга ну хоч Максвелла
і зможе пояснити чим газ від хйлапукіна прокачаний чз Україну відмінний від газу прокачаного чз Північний потік
і чому тих хто качає пукіну газ на мільярди не судять по статті ККУ державна зрада
 показати весь коментар
 
До и после СССР

До присоединения Западной Украины к СССР в 1939 году доля исключительно газовых месторождений в СССР была ничтожно мала - газ добывали на площадках Дагестанские Огни, Дузлак, Береке. А в 1940 году разведанные залежи газа в Советском Союзе составили 15,2 млрд кубометров, из них на Украину приходилось 9 млрд - 60% общесоюзных запасов. По итогам добычи за тот год Россия заняла «почетное» третье место с 6,5% общесоюзной добычи после Азербайджана и Украины.

После присоединения Западной Украины к Советскому Союзу строительство газопроводов продолжилось. В 1946-1947 годах был построен газопровод «Дашава-Калуш-Галич-Дубивцы». С 1948 года заработал газопровод «Дашава-Киев» длиной 534,4 км. Производительность газопровода составляла 5,4 млн кубометров в сутки - в то время это был самый длинный газопровод в Европе. За год в Киев могло поступить 2 млрд «кубов» газа. Но такое огромное количество столице УССР было не нужно, а причины прокладки столь широкой трубы стали известны уже через год: 15 августа 1949 года вышло постановление Совмина СССР №3466 «О мероприятиях по обеспечению строительства первой очереди газопровода "Дашава-Киев-Брянск-Москва"».

Виктор Гальчинский, бывший глава пресс-службы «НАК Нафтогаз Украины», говорит, что о крупнейших месторождениях газа во Львовской области было известно давно, и снабжение столицы СССР было лишь вопросом времени.

«О крупных запасах газа в районе Дашавы-Стрыя знали и в СССР, и в Германии. Был даже тайный приказ - не бомбить эти территории вообще, чтобы сохранить месторождения для военной промышленности, - рассказывает эксперт. - Немецкая разведка нанесла на карты все газовые месторождения Львовской области задолго до начала войны. Когда фашистские самолеты вылетали на задания, им строго запрещалось бомбить те районы. Благодаря этому Львов и Западная Украина избежала серьезных бомбардировок».

Во времена немецкой оккупации 40-х годов газ из Дашавы шел для нужд немецкого ВПК. В 1942-1943 годах военнопленные и евреи построили газопровод в Освенцим, есть даже гипотеза о том, что газ из Львовщины должен был идти и в Германию.

Газопровод «Дашава-Киев-Москва» за год мог пропускать более 2 млрд кубометров газа

11 апр. 2018 г. - Доходы Украины от транзита российского природного газа в Европу в 2018 и 2019 годах составят по $3 млрд ежегодно Ниппель (или вентиль) - это некое устройство, основанное на золотниковом клапане
 показати весь коментар
 
тута не кабинет истории
вапрос чому тех кто качает хйлу газ не судят и не в тюрягу
 показати весь коментар
 
Сроки строительства "Северного потока-2" перенесли / А тумбалалайки растолкуют украинцам что шрёдер путинская проститутка , кормящаяся из рук путина.А не как всегда языки засунут неизвестно куда.
 показати весь коментар
 
У нього взагалі багато пророчого. От Король Літр - це про блазня, який став королем...
 показати весь коментар
 
 
Дима, да никто уже на те зароботки на кацапстан не ездит. Нахрена им кацапстан если они могут в Европе в два раза больше заработать и в цивилизации, а не в Мухосранске. Ну разве, что еще обдроченцы с ордло ездят...
 показати весь коментар
 
 
Тоесть украинские СМИ врут а ты говоришь правду? https://zn.ua/UKRAINE/klimkin-naschital-na-territorii-rossii-3-mln-ukraincev-282013_.html или https://korrespondent.net/world/russia/4065535-hrazhdanstvo-rossyy-za-hod-poluchyly-83-tysiachy-ukrayntsev Ладно строители или проститутки но ведь звезды украинской эстрады сорвали Евровидение в пользу того чтобы гостролировать в стране которую ты называешь агрессором.
 показати весь коментар
 
 
Конечно агрессор! Кто Крім оттяпал, Америка? Кто бойню на Донбассе утроил, Америка? Американские солдаты в 2014-м со своей территории украинских пограничников градами выжигали? Американские танки в Илловайск зашли, все выжгли и как трусы убрались восвояси? Американские десантники заблудились в степях Украины? Дуй на свой маилСру и там ищи себе собеседника, кацапсина вонючая!!!
 показати весь коментар
 
 
Это как "остаточне прощавай" и снова здравствуйте!)) вы агрессор- дайте денег! Терміни будівництва "Північного потоку-2" перенесли - Цензор.НЕТ 8554
 показати весь коментар
 
 
Кацап, кто у тебя денег просит? Ты сам с голой жопой сидишь, девятый х... без соли доедаешь Терміни будівництва "Північного потоку-2" перенесли - Цензор.НЕТ 7801
 показати весь коментар
 
 
Зайди на свое маилСру почитай что простые кацапы пока еще пишут о своих доходах. Терміни будівництва "Північного потоку-2" перенесли - Цензор.НЕТ 9198 Но скоро ***** их и этой радости лишит... Терміни будівництва "Північного потоку-2" перенесли - Цензор.НЕТ 9198
 показати весь коментар
 
 
У вас минималка точно такая как и в Украине, только разница в том, что украинец которого не устраивает зарплата в 300-400$ в Украине свободно может поехать в ЕС и заработать 1000Є в месяц, а у тебя в Мухосранске придется доедать девятый х... и платить за коммуналку дороже чем в Украине Терміни будівництва "Північного потоку-2" перенесли - Цензор.НЕТ 5180 И это все в стране которая торгует нефтью и газом...
 показати весь коментар
 
 
Разница только в том, что если россиянину понравилась вакансия в Европе, и у него нет визы, ему придется заплатить и подождать, а украинец может сразу ехать на собеседование, и в случае заинтересованности работодатель оформит рабочую визу, как и россиянину, в котором заинтересован, если у него есть туристическая виза. Безвиз права на трудоустройство в ЕС не дает.
 показати весь коментар
 
Разница в том, что простой украинец не ждет подачек-пособия от вождей, которых в Украине нет, а едет и зарабатывает, а кацап сидит бухает и клянет сцаря который ему мало денег на воТку дает и менять ничего не хочет. Пока нефть была дорогая то более-менее на воТку сцарь давал, а когда цена на нефть упала и срубель рухнул, к стати без войны в отличие от Украины, то на воТку стало нехватать и кацап пошел убивать украинцев на дАнбасс.
 показати весь коментар
 
Что Вы называете подачками? Субсидии? Их не так много людей в РФ получают. И пособия тоже получают только безработные, которых намного меньше чем работающих. В основном люди на работе свои деньги зарабатывают. Если хотят побольше денег - едут в Москву, и вместе с высокой зарплатой и прочими возможностями мирятся и с неудобствами жизни в мегаполисе, как, например, 3 часа до работы добираться.
А если кому-то захочется в Европе поработать, кроме визы у россиянина такие же препятствия как и у украинца - надо чтобы работодатель был серьезно заинтересован в кандидате чтобы заморачиваться оформлением рабочей визы для него.
Если, конечно, мы не говорим о нелегальных гастарбайтерах. Я знаю, что в Бельгии, например, нелегально устроиться на работу почти нереально, и условия их труда и жизни не будут лучше чем на родине, про другие страны - не знаю. Если украинцев среди нелегалов больше чем россиян, это вовсе не делает им чести, обычно местные их ненавидят, за то что они демпингуют.
 показати весь коментар
 
И у Вас какие-то завышенные представления о российском пособии, это не Европа, на него не проживешь.
 показати весь коментар
 
В РФ граждан Украины больше, чем в ОРДЛО.
 показати весь коментар
 
Не знаю... Среди моих знакомых и знакомых знакомых нет заробитчан на мордоре. Правда был у одной сотрудницы сестры зять ездил водителем и тот пол года назад начал ездить в прибалтику, говорит на мордоре больше нечего ловить. Правда живут они в Винницкой области.
 показати весь коментар
 
А моя бывшая одноклассница работает в одном так скажем предприятии, которое финансируется напрямую Газпромом. Правда она уехала туда еще до событий в Крыму и на Донбассе.
 показати весь коментар
 
А Дания с мордором кацапсячим не была вообще экономически повязана и ей пох... К сожалению Украина как и все остальные республики бывшего совка были полностью повязана специально, что бы друг без друга не могли существовать. Или у вас на мордоре этого не знают?
 показати весь коментар
 
Тут дело не в )(уйле а в Газпроме, а территориальные воды Дании в худшем случае обойдут, это задержит СП-2 но не остановит.
 показати весь коментар
 
впечатление, что ты в работник газпрома. в 2021 США будут добывать 1 трлн кубов в год. это в 2,5 раза больше чем парашка, и в 2 раза больше собственного потребления. ты сомневаешься, что американцы заставят китайцев и немцев покупать их газ? ))) в 2020-2021 введут в эксплуатацию 6 нефтепроводов с полей к западному побережью, к наливным терминалам, в результате США смогут экспортировать столько, как парашка и арабы вместе взятые. открыть секрет, у кого будут покупать нефть в первую очередь??? думаю ты догадываешься. лично мое мнение-- адекватные лидеры стран мира, как и само ху@ло, прекрасно понимает, что рф на подходе в мавзолей, и прагматичные немцы строят себе газопровод, который им останется на руинах, и будет работать на них, как их же собственность.
 показати весь коментар
 
Немцы будут покупать в первую очередь российский газ по причине того, что он гораздо дешевле. Закупки американского газа будут чисто символическими, чтобы показать "независимость" от Газпрома.
 показати весь коментар
 
 
Німці збільшиакупки росгазу через припинення поставок з Голандії. З середини наступного десятиліття споживання газу буде значно скорочуватись в Європі.
 показати весь коментар
 
Потребление российского газа будет из года в год расти до сороковых годов как минимум. Это связано в первую очередь с тем, что у одного из главных поставщиков газа в ЕС - Норвегии - запасы почти исчерпаны.
 показати весь коментар
 
Менше хавайте москвинську пропаганду, в норвегів є значні запаси, але вони розташовані в північних морях значно далі від адресатів експорту.
 показати весь коментар
 
В северных морях зачастую добыча нерентабельна. Посмотрите на РФ - там на шельфе добыча практически не ведется. Единственное исключение - приразломное месторождение. Все эти запасы станут настоящими запасами только когда закончиться дешевый газ и дешевая нефть, которых еще очень много.

 показати весь коментар
 
В ерефи й на суші багато запасів, навіть дорожчий видобуток в норвегів буде рентабельний в поточних цінах в ЄС.
 показати весь коментар
 
Борхольм около Дании!,да ну нафиг!,это так вату тролят!)))
 показати весь коментар
 
Бо́рнгольм - острів у Балтійському морі, належить Данії. Площа острова становить 588 км². За переписом 2006 р. було 43245 чол. населення.
 показати весь коментар
 
1.Украина не "якобы", а воюет. жопу в руки и посмотри. 2.дай пример-когда Украина торгует. 3.транзит важен не столько для денег, как для снабжения газом восточных, частей центральных-северных- южных областей. система была так построена, что из транзитной трубы питают регионы, а потом объем замещают собственной добычей и ПХГ. 4.на паРАШКУ работать может поехать только дегенерат, которые даже не учился в школе. за 20 тыс рулей??? ))) только даунбасовское быдло, им деваться некуда.
 показати весь коментар
 
 
если ты сильно интересуешься, то суй нос глубже. до российской агрессии на территории донецкой и луганской обл проживало 9 млн. сегодня с оккупированной части на расию и в АРК выехало более 2 млн, Климкин об этом и сказал. на цивильную территорию 1,3 млн (зарегистрированных) реально больше. звони знакомым на бамбас, и спроси, есть ли молодежь на улицах? вся выехала!!! 1. какой смысл врать самому себе, что нормальный человек поедет работать за 300$ в клоаку, чем за 1000$ в цивилизованную страну. 2. найди мне кацапа. который хочет работать за 20 тыс рупи, и уступит место за 40-5-60 украинцу. 3. поэтому-- ненужно приравнивать даунбасовское бы@ло к украинцам.
 показати весь коментар
 
 
А ты посмотри с другой стороны, если Львов сплошь бандеровцы то почему москали не закрывают поезд, или раша тв брешет?
 показати весь коментар
 
это бизнес на гнившем никому не нужном оружии от ссср
а тут рас и сотни миллиардов по карманам
 показати весь коментар
 
У меня в квартире в северо-западных болотах Украины, прямо сейчас кладет плитку в ванной отличный мастер из донбасса . Стоит отметить, что он не рванул в мАЦкву. Заработок в месяц до 1,2 к $.
 показати весь коментар
 
Дания страна извините с "яйцами" и абы на что не дает разрешения!!! Очень хороший для Украины пример!!! В Дании голосовать имеют право только плательщики налогов!!! Пенсионеры, студенты, нищие, люди сидящие на социалке в выборах не принимают участие!!! И еще Дания лидер в экономическом развитии и развитии государственной машины!!!
И вот вам итог!!!
 показати весь коментар
 
А Дании зачем РФ? Кроме США в проекте как минимум не заинтересована Норвегия!!! С которой у давние отношения!!! Кроме того, что Норвегия уже 2022г,!!!! Пустит газ через Данию!!!
https://interfax.com.ua/news/economic/549758.html
Улыбнись!!!
 показати весь коментар
 
Вот! Поэтому у России нуль шансов!!!Сначала построят газопровод из Норвегии!!! А 2022 у Украины будет нулевой газобалланс, а после начнутся поставки в Европу Украинского газа!!! Самого экологичного в Европе! Сместо токсичного российского!!!
 показати весь коментар
 
СП від початку планувався 4-ма гілками, після приходу катарського ЗПГ в Європу німці продинамили ***** з добудовою і відновилось розширення лише після несподіваної заборони видобутку на Гронінгені, співпадіння?
 показати весь коментар
 
Ну не даст... Так её обойдут. И Дании денег с транзита не будет, и газопровод достроят. Кому полегчает? Терміни будівництва "Північного потоку-2" перенесли - Цензор.НЕТ 7730
 показати весь коментар
 
Фины забыли как у них во вторую мировую 10% территории отжали.
 показати весь коментар
 
Московиты по-гебистски умеют только брать на понт.
А потом вспоминают, что денег нет и надо держаться.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниЗа кордономТерміни будівництва "Північного потоку-2" перенесли
 
 
 
 
 
 вгору