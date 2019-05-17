 Терміни будівництва "Північного потоку-2" перенесли

Про це йдеться в заявці оператора проекту Nord Stream 2 AG щодо цього маршруту, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

У документі зазначено, що планується будівництво двох паралельних підводних трубопроводів діаметром 48 дюймів для транспортування близько 55 млрд кубометрів на континентальному шельфі та у виключній економічній зоні країни.

"Планується, що трубопровідна система буде завершена і готова до транспортування газу в другій половині 2020 року", - йдеться в заявці Nord Stream 2 AG.

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У документі також повідомляється, що дозволи на будівництво газопроводу "Північний потік-2" були видані у Швеції, Німеччини, Фінляндії та на території Росії. Підготовчі роботи на суші й на морі почалися у 2018 році в усіх чотирьох країнах, і наразі триває прокладення трубопроводу у водах Німеччини, Швеції та Фінляндії.

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Раніше представники Росії неодноразово заявляли про намір завершити будівництво газопроводу "Північний потік-2" до кінця 2019 року.