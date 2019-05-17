 Терміни будівництва "Північного потоку-2" перенесли

Про це йдеться в заявці оператора проекту Nord Stream 2 AG щодо цього маршруту, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
У документі зазначено, що планується будівництво двох паралельних підводних трубопроводів діаметром 48 дюймів для транспортування близько 55 млрд кубометрів на континентальному шельфі та у виключній економічній зоні країни.
"Планується, що трубопровідна система буде завершена і готова до транспортування газу в другій половині 2020 року", - йдеться в заявці Nord Stream 2 AG.
У документі також повідомляється, що дозволи на будівництво газопроводу "Північний потік-2" були видані у Швеції, Німеччини, Фінляндії та на території Росії. Підготовчі роботи на суші й на морі почалися у 2018 році в усіх чотирьох країнах, і наразі триває прокладення трубопроводу у водах Німеччини, Швеції та Фінляндії.
Раніше представники Росії неодноразово заявляли про намір завершити будівництво газопроводу "Північний потік-2" до кінця 2019 року.
Им вечно что-то мешает.
Регулятор атомной энергетики Турции два раза обнаруживал трещины в бетоне фундамента АЭС «Аккую», которую строит российская государственная корпорация «Росатом».
Об этом сообщает Haberturk.
россказни о суперкапиталистической переєскплуатации за ССср примените к нінешним трудягам в уркаине
через год США задавить его своим СПГ, в следующем году они уже будут добывать ТРИЛЛИОН КУБОВ В ГОД
" По оценке BloombergNEF, всего в 2019 году в США будут запущены мощности по сжижению на 33 млн тонн (50 млр.кубов)"
«Международные эксперты предсказывают сегменту СПГ масштабный взлет в ближайшие годы. И я полностью согласна с этим утверждением. СПГ обладает рядом неоспоримых преимуществ. Это "гибкая труба", благодаря которой газовый рынок становится по-настоящему глобальным»
менше людей буде емігрувати чи шо
і решті громадян нах якщо ціна на газ вище пенсії
Половина работающего населения России кормится за счет гос бюджета. Так что не все так радужно как кажется.
і зможе пояснити чим газ від хйлапукіна прокачаний чз Україну відмінний від газу прокачаного чз Північний потік
і чому тих хто качає пукіну газ на мільярди не судять по статті ККУ державна зрада
До присоединения Западной Украины к СССР в 1939 году доля исключительно газовых месторождений в СССР была ничтожно мала - газ добывали на площадках Дагестанские Огни, Дузлак, Береке. А в 1940 году разведанные залежи газа в Советском Союзе составили 15,2 млрд кубометров, из них на Украину приходилось 9 млрд - 60% общесоюзных запасов. По итогам добычи за тот год Россия заняла «почетное» третье место с 6,5% общесоюзной добычи после Азербайджана и Украины.
После присоединения Западной Украины к Советскому Союзу строительство газопроводов продолжилось. В 1946-1947 годах был построен газопровод «Дашава-Калуш-Галич-Дубивцы». С 1948 года заработал газопровод «Дашава-Киев» длиной 534,4 км. Производительность газопровода составляла 5,4 млн кубометров в сутки - в то время это был самый длинный газопровод в Европе. За год в Киев могло поступить 2 млрд «кубов» газа. Но такое огромное количество столице УССР было не нужно, а причины прокладки столь широкой трубы стали известны уже через год: 15 августа 1949 года вышло постановление Совмина СССР №3466 «О мероприятиях по обеспечению строительства первой очереди газопровода "Дашава-Киев-Брянск-Москва"».
Виктор Гальчинский, бывший глава пресс-службы «НАК Нафтогаз Украины», говорит, что о крупнейших месторождениях газа во Львовской области было известно давно, и снабжение столицы СССР было лишь вопросом времени.
«О крупных запасах газа в районе Дашавы-Стрыя знали и в СССР, и в Германии. Был даже тайный приказ - не бомбить эти территории вообще, чтобы сохранить месторождения для военной промышленности, - рассказывает эксперт. - Немецкая разведка нанесла на карты все газовые месторождения Львовской области задолго до начала войны. Когда фашистские самолеты вылетали на задания, им строго запрещалось бомбить те районы. Благодаря этому Львов и Западная Украина избежала серьезных бомбардировок».
Во времена немецкой оккупации 40-х годов газ из Дашавы шел для нужд немецкого ВПК. В 1942-1943 годах военнопленные и евреи построили газопровод в Освенцим, есть даже гипотеза о том, что газ из Львовщины должен был идти и в Германию.
Газопровод «Дашава-Киев-Москва» за год мог пропускать более 2 млрд кубометров газа
11 апр. 2018 г. - Доходы Украины от транзита российского природного газа в Европу в 2018 и 2019 годах составят по $3 млрд ежегодно Ниппель (или вентиль) - это некое устройство, основанное на золотниковом клапане
вапрос чому тех кто качает хйлу газ не судят и не в тюрягу
А если кому-то захочется в Европе поработать, кроме визы у россиянина такие же препятствия как и у украинца - надо чтобы работодатель был серьезно заинтересован в кандидате чтобы заморачиваться оформлением рабочей визы для него.
Если, конечно, мы не говорим о нелегальных гастарбайтерах. Я знаю, что в Бельгии, например, нелегально устроиться на работу почти нереально, и условия их труда и жизни не будут лучше чем на родине, про другие страны - не знаю. Если украинцев среди нелегалов больше чем россиян, это вовсе не делает им чести, обычно местные их ненавидят, за то что они демпингуют.
а тут рас и сотни миллиардов по карманам
И вот вам итог!!!
https://interfax.com.ua/news/economic/549758.html
Улыбнись!!!
А потом вспоминают, что денег нет и надо держаться.