 Лише 25% коштів від екоподатку йдуть за призначенням, - Заружко

Як розповіла OBOZREVATEL народний депутат від фракції Радикальної партії Валерія Заружко, для цієї мети в парламенті є проекти законів 10146 та 10147.

Екологічний податок - механізм відшкодування шкоди природі, заподіяної у результаті діяльності людини. Справа в тому, що зараз отримані гроші використовуються неефективно. Їх можуть направити на погашення боргів із виплати заробітних плат або на утримання держструктур, але не на екологію.

"З огляду на статистичні дані, лише 25% від екокоштів йдуть за призначенням. Крім цільового використання, ми хочемо ввести податкові стимули для підприємств, щоб вони інвестували в модернізацію та оновлення своїх потужностей.

Як це зробимо? З коштів, інвестованих в екологічну безпеку обладнання, підприємства мали можливість до 70% екоподатку списувати. І ще важливий момент, щоб уникнути корупційної складової - усе має бути прописано в законі й опрацьовано за аналогією з поверненням ПДВ, тобто в автоматичному режимі", - пояснила Заружко.

Підхід уже давно використовується в Європі. У багатьох країнах він стягується з підприємств, які забруднюють середовище. Отримані кошти йдуть на вирішення екологічних проблем: будівництво очисних споруд, безпечну утилізацію відходів, збереження природних заповідників, ландшафтні роботи тощо.

Крім того, це одна з умов, яку Україна має прийняти в рамках "Національного плану" - зобов'язання, прописаного в угодах із Європейським Союзом.

"Перед нами стоять чіткі зобов'язання щодо поліпшення екологічної складової. Ми як країна зобов'язані зробити. Це прописано в нашому євроінтеграційному пакеті і ми маємо це зробити якомога швидше, інакше будемо вважатися неблагонадійним партнером", - підкреслила народний депутат.

У четвер, 16 травня, в Міністерстві екології відбувався круглий стіл на цю тематику за участю як профільних фахівців, так і народних депутатів. Було ухвалено рішення - ідею підтримати. Тому найближчими тижнями, за словами Заружко, два законопроекти винесуть на голосування парламентаріїв у першому читанні.