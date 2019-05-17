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 Суспільство
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Все про:податки (715) екологія (402) Заружко (10)

 Лише 25% коштів від екоподатку йдуть за призначенням, - Заружко

Гроші від екоподатку використовуються не за призначенням, у Верховній Раді пропонують ухвалити європейські норми та поліпшити екологію України.

Як розповіла OBOZREVATEL народний депутат від фракції Радикальної партії Валерія Заружко, для цієї мети в парламенті є проекти законів 10146 та 10147.

Екологічний податок - механізм відшкодування шкоди природі, заподіяної у результаті діяльності людини. Справа в тому, що зараз отримані гроші використовуються неефективно. Їх можуть направити на погашення боргів із виплати заробітних плат або на утримання держструктур, але не на екологію.

"З огляду на статистичні дані, лише 25% від екокоштів йдуть за призначенням. Крім цільового використання, ми хочемо ввести податкові стимули для підприємств, щоб вони інвестували в модернізацію та оновлення своїх потужностей.

Як це зробимо? З коштів, інвестованих в екологічну безпеку обладнання, підприємства мали можливість до 70% екоподатку списувати. І ще важливий момент, щоб уникнути корупційної складової - усе має бути прописано в законі й опрацьовано за аналогією з поверненням ПДВ, тобто в автоматичному режимі", - пояснила Заружко.

Підхід уже давно використовується в Європі. У багатьох країнах він стягується з підприємств, які забруднюють середовище. Отримані кошти йдуть на вирішення екологічних проблем: будівництво очисних споруд, безпечну утилізацію відходів, збереження природних заповідників, ландшафтні роботи тощо.

Крім того, це одна з умов, яку Україна має прийняти в рамках "Національного плану" - зобов'язання, прописаного в угодах із Європейським Союзом.

"Перед нами стоять чіткі зобов'язання щодо поліпшення екологічної складової. Ми як країна зобов'язані зробити. Це прописано в нашому євроінтеграційному пакеті і ми маємо це зробити якомога швидше, інакше будемо вважатися неблагонадійним партнером", - підкреслила народний депутат.

У четвер, 16 травня, в Міністерстві екології відбувався круглий стіл на цю тематику за участю як профільних фахівців, так і народних депутатів. Було ухвалено рішення - ідею підтримати. Тому найближчими тижнями, за словами Заружко, два законопроекти винесуть на голосування парламентаріїв у першому читанні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127411
 
 
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І так у всьому бо керують Україною Мародер і Ко
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Так это ж опять наверное зеленский виноват
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шота нема петеботов - шотакое - а как же победы великого панамского? Лишь 25% средств от эконалога идут по назначению, - Заружко - Цензор.НЕТ 6419 Лишь 25% средств от эконалога идут по назначению, - Заружко - Цензор.НЕТ 6419
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А что, НДС возвращается автоматически? Знакомый платит 25% отката
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Складова на дороги у вартості автомобільного топлива теж не йде в повному обємі на їх утримання. Навіть кошти зібрані на підтримку армії, які зібрали через мобільний телефон, не стали ДОДАТКОВИМИ до запланованих бюджетом для збройних сил.
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