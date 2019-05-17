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Все про:арешт (970) Аллеров (62)

 Суд заарештував Аллерова на 60 діб з можливістю застави 4,8 млн грн. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Солом'янський райсуд Києва частково задовольнив клопотання прокуратури про обрання запобіжного заходу екс-главі Нацгвардії Юрію Аллерову.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із залу суду.

Суд вирішив частково задовольнити клопотання прокуратури і постановив заарештувати екс-главу Нацгвардії Юрія Аллерова на 60 діб з можливістю внесення застави 4 млн 802,5 тис. грн.

Також Аллеров зобов'язаний здати паспорти для виїзду за кордон.

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Аллерова заарештували в залі суду.

В адвокатів Аллерова є 5 днів на оскарження рішення суду.

Сам Аллеров після затримання зазначив, що 4,8 млн грн для внесення застави у нього немає, але він звертатиметься до друзів по допомогу.

"У мене таких грошей немає. ... У мене багато друзів, буду спілкуватися з ними якимось чином, родичі будуть з ними спілкуватися", - заявив Аллеров.

Суд заарештував Аллерова на 60 діб з можливістю застави 4,8 млн грн 01

Аллерова заарештували в залі суду.

Суд заарештував Аллерова на 60 діб з можливістю застави 4,8 млн грн 02
Суд заарештував Аллерова на 60 діб з можливістю застави 4,8 млн грн 03
Суд заарештував Аллерова на 60 діб з можливістю застави 4,8 млн грн 04

Суд заарештував Аллерова на 60 діб з можливістю застави 4,8 млн грн 05

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, співробітники НАБУ затримали колишнього командувача Національної гвардії Юрія Аллерова.

Як наголошується в документі, підписаному детективом НАБУ, який узгоджений прокурором САП, Аллеров "обгрунтовано підозрюється в заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, скоєне в особливо великих розмірах групою осіб за попередньою змовою".

Слідство встановило, що в 2000-х роках Головне управління внутрішніх військ МВС України (далі реорганізовано в ГУ Нацгвардії України) і компанія-забудовник уклали угоду, за якою на території колишньої військової частини мали побудувати житловий комплекс із вбудованими паркінгами та нежитловими приміщеннями. В обмін на земельну ділянку площею близько 1 га в центрі Києва Нацгвардія мала отримати в житловому комплексі 50 квартир і 30 паркомісць.

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Однак згодом, у 2016-2017 рр., сторони уклали додаткові угоди, за якими Нацгвардія відмовилася від цих квартир і паркомісць на Печерську в обмін на 65 квартир у будинку, які та ж компанія-забудовник зводила на околиці Києва (біля станції метро "Червоний хутір").

Вартість цих квартир, як встановила проведена в рамках досудового розслідування експертиза, на 81 635 448 грн менше оцінки квартир, які мала отримати Нацгвардія на старті домовленостей.

Також у справі були затримані гендиректор "Укрбуд девелопмент" Олег Майборода та оцінювач майна Аліса Гринчук.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127409
 
 
 Топ коментарі
 
Астанавитесь! Клетчатое одеяло девальвировало с 50 млн до 4, реформы все дела.
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4.8 млн. 😄😄😄😄😄
Та він вечерять дома буде
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160 тыщ евро.

Чуть больше чем стоит обычный Ленд Крузер, и чуть меньше, чем бронированный.
Т
Такой залог не ударит по карману даже начальника какого-нибудь РОВД в средненьком городе.
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Я очень сомневаюсь, что он конечный бенефициар! Да уж, рюкзачки...
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Астанавитесь! Клетчатое одеяло девальвировало с 50 млн до 4, реформы все дела.
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В чем преступление?В том что на 15 семей больше получила бы жилье?
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Получили на 15 квартир больше, сэкономили 81 миллион грн ... Так его награждать надо, а не наказывать ))
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160 000 нормальних грошей це копійки. я не знаю в чому вина цього хлопця, але завстава повинна бути в 20 разів мінімум більша від суми попередньо розглядаємого збитку.
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Ну, в 20 разів не повинна, але як мінімум повинна покривати можливий збиток, судові збори, і витрати держави на пошук та юридичну тяганину в разі якшо гівнюк втече в Австрію.
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але ж повинно бути і покарання, крім повернення збитків з усіма витратами. А так виходе, що можна тікати з чистою совістю. Тому я за суму значно перевищуючу витрати і збитки
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Це, як казав один видатний реформатор, трохи "не на часі".

Якщо саджати за несплату податків або розкрадання бюджету як, наприклад, в США - суспільство цього не прийме. Ми ще люди совеццькі, красти для суспільства -- це поки що норма, як для слюсаря, так і для чиновника.
В Україні наразі повернути вкрадене - це найбільш оптимістичний результат.
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Для вкраденого важливий розмір! гайка і вагон в різних вагових категоріях. І несплата податків і розпил бюджету, як на мене, теж не одне і теж. За розпил бюджетних коштів і смертна кара буде замалою. Інакше так і будемо в вєчних совєтах. Не можу з Вами повністю погодитись. А тим паче, що суспільство не сприйме покарання ворюг.
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Воно з часом прийде. Ми зараз на етапі початку розуміння того, що власність, наприклад підприємства - це теж приватна власність, і за крадіжку на роботі теж можна саджати. Так майже ніхто не робить, але в принципі люди вже звикли, що підприємство не колгосп, а власність, така сама, як квартира чи сарай.
А от з державою все складніше, люди себе і державу розділяють і не розуміють, що державні гроші - це їх гроші.
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Он может свалить в рашу, там у него дочь.
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Та вряд ли, они ж там его в хунту записывали
А если теперь получится шо он типа сдался и раскаялся - то значит он не убивал мирных даунбаситов?
Та ещё и такой величины фигура - получится шо у нас не хунта, а шайка мелких жуликов , хто ж тогда из Череповца поедет защищать лугандонцев?
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4.8 млн. 😄😄😄😄😄
Та він вечерять дома буде
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Вечером он будет уже в Вене коньячок пить.
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Залог для коррупционеров должен быть не меньше суммы убытков.
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я смотрю, у нас тут съезд любителей ненаучной фантастики
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На УП висить новина про російське громадянство дочки пана Аллєрова, про її постійне перебування в москві, про часті поїздки за поребрик дружини пана Аллєрова..
https://www.pravda.com.ua/news/2019/05/17/7215291/
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как ты смеешь, а вдруг Путин нападэ! Это была секретная разведка! И кого уже чем удивишь, после свинарчуков и семочко.
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160 тыщ евро.

Чуть больше чем стоит обычный Ленд Крузер, и чуть меньше, чем бронированный.
Т
Такой залог не ударит по карману даже начальника какого-нибудь РОВД в средненьком городе.
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Снова факт мародерства...Думаете его начальнику ничего не отпало?
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Обычная песня, таких денег нет но сейчас друзья дружно скинутся и жена принесет.))
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Ага...Из матраса достанет и вроде как друзья скинулись.
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Ага...Из матраса достанет и вроде как друзья скинулись.

Если что - Насиров проконсультирует...
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Донька екс-керівника Національної гвардії України Юрія Аллерова Катерина Пустиннікова має російське громадянство і більшу частину часу проживає у Москві.

Про це заявив прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури під час судового засідання у справі про квартири Нацгвардії.

Геть від Москви! Так переможемо!
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Через дней десять выпустят за гораздо меньшую сумму)))
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Вопрос не в его воровитости.Скажите как бывший ФСБшник у нас керует нац.гвардией, и катается ежегодно в отпуск в расею? ГОСПОДА УКРАИНЦЫ! МЫ ИДИОТЫ?
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Та де там он ФСБшник, обычный мусор-краснопогонник.
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Первый Пецин урод пошел.
Пора брать за хитрую жопу и самое Барыгу...
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"Дочь бывшего командующего Национальной гвардии Украины Юрия Аллерова, которого подозревают в завладении имуществом Нацгвардии, имеет двойное гражданство - украинское и российское. Большую часть времени она проживает в Москве. Об этом в ходе судебного заседания сообщил прокурор Специальной антикоррупционной прокуратуры, сообщает "Громадське".
В ходе следствия выяснилось, что в Москве у дочери экс-главы Нацгвардии Украины есть семья. В российскую столицу также неоднократно выезжала жена Аллерова."

Интересно, жена Шойгу когда была последний раз в Украине?
Дебилы в АП Порошенко.
В России запрещен выезд за границу силовикам и членам их семей.
А в Украине с 2014 года не могут ввести такой запрет для выезда в Россию и Л/ДНР.
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Кожна воша вважає себе політиком. Кому нахер нужен, алеров, ти просто шістка на побігеньках у твої хазяїв! Гидота!
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дочка Алєрова - громадянка РФ і проживає в Москві ...
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Суд арестовал Аллерова на 60 суток с возможностью залога 4,8 млн грн.

Петя решил подоить друзей ,пока у власти...
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниСуд заарештував Аллерова на 60 діб з можливістю застави 4,8 млн грн. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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