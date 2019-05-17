 Суд заарештував Аллерова на 60 діб з можливістю застави 4,8 млн грн. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із залу суду.
Суд вирішив частково задовольнити клопотання прокуратури і постановив заарештувати екс-главу Нацгвардії Юрія Аллерова на 60 діб з можливістю внесення застави 4 млн 802,5 тис. грн.
Також Аллеров зобов'язаний здати паспорти для виїзду за кордон.
Аллерова заарештували в залі суду.
В адвокатів Аллерова є 5 днів на оскарження рішення суду.
Сам Аллеров після затримання зазначив, що 4,8 млн грн для внесення застави у нього немає, але він звертатиметься до друзів по допомогу.
"У мене таких грошей немає. ... У мене багато друзів, буду спілкуватися з ними якимось чином, родичі будуть з ними спілкуватися", - заявив Аллеров.
Аллерова заарештували в залі суду.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, співробітники НАБУ затримали колишнього командувача Національної гвардії Юрія Аллерова.
Як наголошується в документі, підписаному детективом НАБУ, який узгоджений прокурором САП, Аллеров "обгрунтовано підозрюється в заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, скоєне в особливо великих розмірах групою осіб за попередньою змовою".
Слідство встановило, що в 2000-х роках Головне управління внутрішніх військ МВС України (далі реорганізовано в ГУ Нацгвардії України) і компанія-забудовник уклали угоду, за якою на території колишньої військової частини мали побудувати житловий комплекс із вбудованими паркінгами та нежитловими приміщеннями. В обмін на земельну ділянку площею близько 1 га в центрі Києва Нацгвардія мала отримати в житловому комплексі 50 квартир і 30 паркомісць.
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Однак згодом, у 2016-2017 рр., сторони уклали додаткові угоди, за якими Нацгвардія відмовилася від цих квартир і паркомісць на Печерську в обмін на 65 квартир у будинку, які та ж компанія-забудовник зводила на околиці Києва (біля станції метро "Червоний хутір").
Вартість цих квартир, як встановила проведена в рамках досудового розслідування експертиза, на 81 635 448 грн менше оцінки квартир, які мала отримати Нацгвардія на старті домовленостей.
Також у справі були затримані гендиректор "Укрбуд девелопмент" Олег Майборода та оцінювач майна Аліса Гринчук.
Якщо саджати за несплату податків або розкрадання бюджету як, наприклад, в США - суспільство цього не прийме. Ми ще люди совеццькі, красти для суспільства -- це поки що норма, як для слюсаря, так і для чиновника.
В Україні наразі повернути вкрадене - це найбільш оптимістичний результат.
А от з державою все складніше, люди себе і державу розділяють і не розуміють, що державні гроші - це їх гроші.
А если теперь получится шо он типа сдался и раскаялся - то значит он не убивал мирных даунбаситов?
Та ещё и такой величины фигура - получится шо у нас не хунта, а шайка мелких жуликов , хто ж тогда из Череповца поедет защищать лугандонцев?
Та він вечерять дома буде
https://www.pravda.com.ua/news/2019/05/17/7215291/
Чуть больше чем стоит обычный Ленд Крузер, и чуть меньше, чем бронированный.
Т
Такой залог не ударит по карману даже начальника какого-нибудь РОВД в средненьком городе.
Если что - Насиров проконсультирует...
Про це заявив прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури під час судового засідання у справі про квартири Нацгвардії.
Геть від Москви! Так переможемо!
Пора брать за хитрую жопу и самое Барыгу...
В ходе следствия выяснилось, что в Москве у дочери экс-главы Нацгвардии Украины есть семья. В российскую столицу также неоднократно выезжала жена Аллерова."
Интересно, жена Шойгу когда была последний раз в Украине?
Дебилы в АП Порошенко.
В России запрещен выезд за границу силовикам и членам их семей.
А в Украине с 2014 года не могут ввести такой запрет для выезда в Россию и Л/ДНР.
Петя решил подоить друзей ,пока у власти...