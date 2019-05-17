 Суд заарештував Аллерова на 60 діб з можливістю застави 4,8 млн грн. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із залу суду.

Суд вирішив частково задовольнити клопотання прокуратури і постановив заарештувати екс-главу Нацгвардії Юрія Аллерова на 60 діб з можливістю внесення застави 4 млн 802,5 тис. грн.

Також Аллеров зобов'язаний здати паспорти для виїзду за кордон.

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Аллерова заарештували в залі суду.

В адвокатів Аллерова є 5 днів на оскарження рішення суду.

Сам Аллеров після затримання зазначив, що 4,8 млн грн для внесення застави у нього немає, але він звертатиметься до друзів по допомогу.

"У мене таких грошей немає. ... У мене багато друзів, буду спілкуватися з ними якимось чином, родичі будуть з ними спілкуватися", - заявив Аллеров.

Аллерова заарештували в залі суду.







Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, співробітники НАБУ затримали колишнього командувача Національної гвардії Юрія Аллерова.

Як наголошується в документі, підписаному детективом НАБУ, який узгоджений прокурором САП, Аллеров "обгрунтовано підозрюється в заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, скоєне в особливо великих розмірах групою осіб за попередньою змовою".

Слідство встановило, що в 2000-х роках Головне управління внутрішніх військ МВС України (далі реорганізовано в ГУ Нацгвардії України) і компанія-забудовник уклали угоду, за якою на території колишньої військової частини мали побудувати житловий комплекс із вбудованими паркінгами та нежитловими приміщеннями. В обмін на земельну ділянку площею близько 1 га в центрі Києва Нацгвардія мала отримати в житловому комплексі 50 квартир і 30 паркомісць.

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Однак згодом, у 2016-2017 рр., сторони уклали додаткові угоди, за якими Нацгвардія відмовилася від цих квартир і паркомісць на Печерську в обмін на 65 квартир у будинку, які та ж компанія-забудовник зводила на околиці Києва (біля станції метро "Червоний хутір").

Вартість цих квартир, як встановила проведена в рамках досудового розслідування експертиза, на 81 635 448 грн менше оцінки квартир, які мала отримати Нацгвардія на старті домовленостей.

Також у справі були затримані гендиректор "Укрбуд девелопмент" Олег Майборода та оцінювач майна Аліса Гринчук.