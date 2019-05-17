EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Президентські вибори-2019 Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Політика України
  2347  75
Все про:ВР (4741) Порошенко (8870) посада (30) Луценко Ірина (220)

 Сьогодні подала заяву Порошенку про звільнення з посади представника президента в Раді, - Ірина Луценко

Представник президента України у Верховній Раді Ірина Луценко подала главі держави Петру Порошенку заяву про звільнення її від обов'язків представника в парламенті.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це вона заявила на брифінгу у Верховній Раді в п'ятницю.

"Я сьогодні подала заяву президенту України Петру Порошенку про те, щоб він звільнив мене з цієї посади", - сказала вона.

Водночас Луценко підвела підсумки своєї роботи, а також дала поради новообраному главі держави Володимиру Зеленському щодо того, як побудувати співпрацю з парламентом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У переддень інавгурації Зеленського відзвітуюся, дам йому поради і складу свої повноваження, - Ірина Луценко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127407
 
 
 Топ коментарі
 
я за то, шоб это мерзкое отродье пореже мелькало в новостях...
не у всех крепкая психика, шоб видеть такое
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Хочу быть Бриджит Бардо
И пить по утрам Бордо
Обедать в "Максиме"
А ужинать в "Лидо"....
 показати весь коментар
 
 
я за то, шоб это мерзкое отродье пореже мелькало в новостях...
не у всех крепкая психика, шоб видеть такое
 показати весь коментар
 
 
Так она и не уходит, она бежит, быстрее собственного визга. Ей надо больше всех, там муженек-алканафт в очередную историю влип. Теперь эту семейку будут иметь все кому не лень.
 показати весь коментар
 
 
Да нет. Это называется "поднасрать напоследок". Уходить по хорошему - это передать дела новому человеку. Вряд ли сейчас будут брать и вводить в курс дел новых людей.
 показати весь коментар
 
самочка третьего тысячелетия,куда ты?...на качановку?
 показати весь коментар
 
 
Крысы разбегаются!!!!Странное поведение дей,котлрые позиционировали себя честными людьми😂😂😂
 показати весь коментар
 
 
Мадам...а что по вашему они должны делать..?? Она представитель Президента Порошенко в ВР.... уходит Порошенко..уходит и она....
А презЕдент зеленский назначит своего...нового представителя в ВР....
 показати весь коментар
 
 
Ну пора уже привыкнуть, что тут полно тех, кто о процедурах не слышал даже. Сегодня подала заявление Порошенко об увольнении с должности представителя президента в Раде, - Ирина Луценко - Цензор.НЕТ 8777
 показати весь коментар
 
 
К этому трудно привыкнуть....но судя по всему придется...
 показати весь коментар
 
придется идти работать.. а не клаву царапать..
 показати весь коментар
 
 
М-да...
А процедуры лакеям мародёров абсолютно бы не помешали...
 показати весь коментар
 
 
Лакеям Бени советую-таки попробовать вникнуть в элементарные. Чтобы не выглядеть на форуме абсолютными профанами. А то иногда такое ляпаете тут, что начинаешь сомневаться не то, что в адекватности, но и в наличие того, что присуще Homo sapiens по определению.
 показати весь коментар
 
Лакеи мародёров одновременно являются и лакеями Бени.
Ведь мародёры Беню не арестовали. Почему-то.
Но до Homos Insipiensis, они же Servi Vastabuntur, это никак и никогда не дойдёт. Они будут отрабатывать косточку и визжать из будки, что олигарх Пэця лучше олигарха Бени, потому что олигарх Беня хуже олигарха Пэци.
 показати весь коментар
 
 
было бы странным, если б представитель президента оставался один и тот же при разных президентах Сьогодні подала заяву Порошенку про звільнення з посади представника президента в Раді, - Ірина Луценко - Цензор.НЕТ 2423
 показати весь коментар
 
та никуда они не разбегаются.Переобуваются и меняют масть.
 показати весь коментар
 
у кого то есть желание работать с клоуном??))))) можешь предложить свою кандидатуру стучать куем по роялю)))))) Сьогодні подала заяву Порошенку про звільнення з посади представника президента в Раді, - Ірина Луценко - Цензор.НЕТ 8828
 показати весь коментар
 
Они все надеются таким образом избежать ответственности за то что сейчас происходит в стране? Сегодня подала заявление Порошенко об увольнении с должности представителя президента в Раде, - Ирина Луценко - Цензор.НЕТ 8665
 показати весь коментар
 
 
Бред....
Если им есть за что отвечать..они ответят в любом случае....
А сечас люди уходят со своих постов потому что на эти должности презЕдент зеленский будет назначать других людей....
 показати весь коментар
 
 
Уверен, до 20 числа будет указ о её награждении. Как вы думаете, что дадут?
 показати весь коментар
 
 
"Ярослава Мудрого" За заслуги перед родиной.Он же спичрайтеру,секретарю дал.Щас это у пэдры в тренде.
 показати весь коментар
 
 
Не, ей пришлось
Она ж представитель Пети в Раде
Завтра и послезавтра выходные
В понедельник инаугурация

Так что никто там бежать не собирается пока
Отдирать их от корыта придётся ещё долго: правительство Рада министерства суды ГПУ и это только гос значения
А есть же ещё областные и городские деятели
 показати весь коментар
 
 
Не, ей пришлосьОна ж представитель Пети в РадеРастолковывают украинцам кто есть кто в Украине тумбалалайки. Засовывающие язык неизвестно куда когда: Остановить строительство "Северного потока-2" уже не удастся, - еврокомиссар Эттингер
 показати весь коментар
 
ЛУЦЕНКО И СЮМАР ДВЕ КАРИКАТУРЫ ПОСЛЕ ПЛАСТИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ !
 показати весь коментар
 
 
Сюмар видно пластику, но Луценко как-то и незаметно
 показати весь коментар
 
 
я не отрицаю, что она ее делала с ее то баблом, но операция, видно, прошла не успешно...
 показати весь коментар
 
 
Не желаете свое фото выставить?)) Обычно других обсуждают те, кому самим стыдно в зеркало смотреть)))
 показати весь коментар
 
 
Пиши заявление Зе на штатную балалайку!)
 показати весь коментар
 
 
баба яга уходит, а как же не охота, как оно себя, быдло, небожителем чувствовала
 показати весь коментар
 
 
Давайте активные любители Петра - навалитесь в защиту кумы, женщины-3000+
 показати весь коментар
 
 
и бляхе-мухе наступил кирдык, теперь пора ответ держать, за содеянное, вместе с патроном поросякой
 показати весь коментар
 
 
Много. Действия некомпетентных жадных коррумпированных говен дорого обходятся налогоплательщикам.
 показати весь коментар
 
 
А чего вы уходите от КОНКРЕТНОГО ответа? Сколько и КОМУ должна она? Факты будут? Или вы просто обычный балабол???
 показати весь коментар
 
Вельмишановна Іра, щоб ви зараз не робили асвого хаха уу Луцика не вілмолили.
 показати весь коментар
 
 
а теперь вас, всех докупы и на скамью подсудимых
 показати весь коментар
 
 
Вангую, до сентября в семье гениев-политиков Луценок будет своя партия...возможно с названием "Генеральный", "За женщин-3000"
 показати весь коментар
 
 
"За женщин-3000" и слоган : "дешевле только дома"
 показати весь коментар
 
а шо там букмекеры говорят?
закроют Юрика или нет? Сьогодні подала заяву Порошенку про звільнення з посади представника президента в Раді, - Ірина Луценко - Цензор.НЕТ 3022
 показати весь коментар
 
 
может имеет смысл вернуть всё взад
в плане тюнинга морды лица, шоб Юрцу спокойнее там было?
 показати весь коментар
 
 
Не совсем понятен смысл этой должности...
 показати весь коментар
 
Ну Ирусик ты конкретно поспешила, Петя еще до понедельника презик, а за это время таких дел еще можно наворотить, столько слонов раздать.
 показати весь коментар
 
 
Какая утрата Сьогодні подала заяву Порошенку про звільнення з посади представника президента в Раді, - Ірина Луценко - Цензор.НЕТ 232 Жаль, что ещё твоя рожа будет мелькать тут да сям.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниСьогодні подала заяву Порошенку про звільнення з посади представника президента в Раді, - Ірина Луценко
 
 
 
 
 
 вгору