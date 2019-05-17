 Сьогодні подала заяву Порошенку про звільнення з посади представника президента в Раді, - Ірина Луценко

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це вона заявила на брифінгу у Верховній Раді в п'ятницю.
"Я сьогодні подала заяву президенту України Петру Порошенку про те, щоб він звільнив мене з цієї посади", - сказала вона.
Водночас Луценко підвела підсумки своєї роботи, а також дала поради новообраному главі держави Володимиру Зеленському щодо того, як побудувати співпрацю з парламентом.
И пить по утрам Бордо
Обедать в "Максиме"
А ужинать в "Лидо"....
не у всех крепкая психика, шоб видеть такое
А презЕдент зеленский назначит своего...нового представителя в ВР....
А процедуры лакеям мародёров абсолютно бы не помешали...
Ведь мародёры Беню не арестовали. Почему-то.
Но до Homos Insipiensis, они же Servi Vastabuntur, это никак и никогда не дойдёт. Они будут отрабатывать косточку и визжать из будки, что олигарх Пэця лучше олигарха Бени, потому что олигарх Беня хуже олигарха Пэци.
Если им есть за что отвечать..они ответят в любом случае....
А сечас люди уходят со своих постов потому что на эти должности презЕдент зеленский будет назначать других людей....
Она ж представитель Пети в Раде
Завтра и послезавтра выходные
В понедельник инаугурация
Так что никто там бежать не собирается пока
Отдирать их от корыта придётся ещё долго: правительство Рада министерства суды ГПУ и это только гос значения
А есть же ещё областные и городские деятели
закроют Юрика или нет?
в плане тюнинга морды лица, шоб Юрцу спокойнее там было?
або черепаху))