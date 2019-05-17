 Сьогодні подала заяву Порошенку про звільнення з посади представника президента в Раді, - Ірина Луценко

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це вона заявила на брифінгу у Верховній Раді в п'ятницю.

"Я сьогодні подала заяву президенту України Петру Порошенку про те, щоб він звільнив мене з цієї посади", - сказала вона.

Водночас Луценко підвела підсумки своєї роботи, а також дала поради новообраному главі держави Володимиру Зеленському щодо того, як побудувати співпрацю з парламентом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У переддень інавгурації Зеленського відзвітуюся, дам йому поради і складу свої повноваження, - Ірина Луценко