 На інавгурації Зеленського ЄС представлятиме віце-президент Єврокомісії Шефчович

Про це повідомили в п'ятницю в Брюсселі в Єврокомісії, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Від ЄС буде віце-президент Марош Шефчович", - сказали в Єврокомісії.
Напередодні глава представництва Європейського союзу в Україні Х’юг Мінгареллі не зміг відповісти журналістам на запитання про те, хто буде представляти ЄС на інавгурації. "Хтось приїде", - сказав він.
Нагадаємо, інавгурація новообраного президента Володимира Зеленського призначена на 20 травня.
16 травня чинний президент Петро Порошенко створив оргкомітет з проведення інавгурації і підписав указ "Про забезпечення проведення заходів, пов'язаних з інавгурацією новообраного Президента України".
Прес-секретар Порошенка Святослав Цеголко назвав створення оргкомітету "ще однією ознакою цивілізованої передачі влади і нових традицій в українській політиці".
Дело в Украине
Неужели дошло?
ЗЕ може все зіпсувати.
напевно, достатньо
Значит должны знать сколько у него денег и сколько кому дал
росія нічого не пообіцяла ?
ви не знаєте методів русні ?
Или «всего лишь разрешили выбрать Генсека»
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Мінстецькі! Скажіть хтось свойому Мародеру, нехай не лізе у внутрішні справи Америки. Бо винуваті будуть усі українці
Но вообще- это сигнал Зеленскому, что политикум ЕС пекрасно понимает, кто такой Зеленский. С голограммой не станут говорить, тем более её поздравлять. Будут разговаривать только с хозяевами Зеленского. И не плохо бы что бы СМИ ЕС уделили этому вопросу "Кто хозяин Зеленского" немного места на вторых, третьих полосах газет.
Что они не делают не идут дела видно в понедельник их мама родила
зачем издеваться то?
Уляна Супрун
Важлива інформація для майбутніх батьків та батьків з немовлятами🤱
Можливо, ви чули про важливість контакту між батьками і новонародженою дитиною шкіра-до-шкіри або так званий метод Кенгуру. Він вважається стандартом виходжування передчасно народжених дітей, що має безліч переваг для здоров'я дитини та доведену ефективність.
после того пепа со своей шоблой пролетит на парламентских?
Коли оборонці зі стін фортеці вже бачили перемогу, з веселим реготом бидло відчинило головні ворота.
Падіння цитаделі відбулося в той момент, коли навіть ворог втратив сподівання і був готовий відступити.
🇺🇦 ysv0511 @ysv0511 2 ч.2 часа назад
В ответ @karakay67 @____tshp______
Причому бидло, яке в обороні фортеці не приймало жодної участі.
Це бидло просто "устало", що їх захисники якось невесело виглядають.
А в цей час на захищеній площі якраз виступав кумедний блазень...
2) передай кураторам, що воювати будемо, навіть якщо партизанити прийдеться.
І не треба роспалювати громадянську ворожнечу, придурок. Партизанити воно зібралось...
ну,ничо,а ведь могли и начальника транспортного цеха прислать..