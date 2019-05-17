 Українцям з російськими паспортами можуть заборонити в'їзд в ЄС, - Йозвяк

Про це повідомив постійний кореспондент "Радіо Свобода" в Брюсселі Рікард Йозвяк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
"Вони доручили Комісії вивчити можливість заборони на в'їзд в ЄС громадянам із цими паспортами", - написав журналіст.
Також посли обговорили можливість впровадження європейських санкцій у зв'язку з російською паспортизацією. За інформацією Йозвяка, наразі лише 7 країн Євросоюзу підтримують такі санкції.
Нагадаємо, 24 квітня президент Росії Володимир Путін підписав указ про спрощений режим видачі російського громадянства жителям так званих "ДНР" і "ЛНР".
Україна звернулася до Ради безпеки ООН у зв'язку з введенням президентом РФ Володимиром Путіним спрощеного порядку прийому в російське громадянство мешканців окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО).
25 квітня Радбез ООН збирався в зв'язку з незаконною "паспортизацією" Донбасу Росією. За її підсумками Єльченко заявив, що результатом має бути не тільки стурбованість і засудження, але і більш рішучі кроки.
У суботу, 27 квітня, Путін заявив, що спрощений порядок отримання російських паспортів може поширитися на всіх жителів України.
Читайте: Я б не радив російській владі даремно витрачати час, намагаючись спокусити громадян України паспортами РФ, - Зеленський
Цього ж дня новообраний президент України Володимир Зеленський відповів Путіну, що не радив би намагатися спокусити українців російськими паспортами. І припустив, що у відповідь Україна може спростити отримання свого громадянства для росіян.
29 квітня прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що рішення про видачу російських паспортів усім громадянам України ще не ухвалено.
Цього ж дня в Ростовській області Росії відкрився центр видачі російських паспортів жителям окупованої частини Луганської області.
1 травня Путін підписав указ, яким надається право на спрощений порядок отримання громадянства РФ окремим категоріям громадян України.
Но это только если эти дебилы будут ехать по этим расейским паспортам. Но они не идиоты и будут ехать по своим украинским. Так точно как крымчане на первом посту показывают русский паспорт, а на втором - украинский. No problem.
Или думаете ни кто в мире не знает сколько прописанных в Крыму и Донбассе ?)
любой офицер, в любой стране на паспортном контроле при въезде, по внутреннему циркуляру и внутренней базе ставит штамп о запрете въезда в ваш загран. паспорт и разворачивает обратно. ничего он объяснять не должен - достаточно подозрений.
а то, что списки манкуртов будут переданы в ЕС- к бабке не ходи.
то, что они не будут заверены ********** никого не волнует.
отказать во въезде всем, получившим рассеянскую ксиву начиная с апреля этого года, всем смогут без всяких пояснений.
так я тебе отвечу- ноль, zero.
ни одно государство не обязано никого пускать из иностранцев. это только его добрая воля.
любому может отказать, не отчитываясь о причинах отказа, достаточно отказа пограничного офицера. ничего ему за это не будет и быть не может.
а списки манкуртов и в Украине и в ЕС обязательно появятся, за это не боись.
ограничения есть - необходимость получения виз для въезда в страны ЕС, в отличие от украинцев, которые ездят в ЕС когда хотят, пользуются уже кучей лоукостеров и которым виза не нужна.
рассеянцы катаются без проблем? неужели? мало проблем? скоро будут.
по крайней мере будут для хАхлов из дЫр, кто внезапно становится гражданами ******** с апреля этого года.
Да ещё - в ЕС представителям необходим заграничный паспорт а не фуйня с ограничеными возможностями.
Безвиз - это происки преступной Порошенковской власти - и потому нефиг.
А всякие "неофициальные" источники они применять не имеют права.
Йозвяк имел в виду другое - ежели кто из дамбасян получит расейский паспорт, потом загран расейский, сделает в него визу - то при пересечении границы, если указан орган выдачи в Домбабве или Луганде - их не будут пускать. Но вото только загвоздка - у дамбасян украинские биометрические паспорта, им даром не надо расейский загранник да еще и визы получать.
И вуалля сразу на мониторе будет ясно чтот это vogel
Граждасто украины есть необходимое и достаточное условие вьезда в украину,но недостаточное для вьезда в ес
украинцы с российскими паспортами - это уже НЕ украинцы...это кто угодно...но не украинцы
поэтому, если есть законные основания не впускать новопредставившихся сруцких - не впускайте
и принимая на душу))) паспорт раши, украинский внутренний паспорт скорее всего отберут
другое дело - закордонный...его спрячут по-глубже, чтоб иметь возможность шастать еще где-то, кроме сраши... вот это и есть предмет спора - пускать ли таких - то ли украинцев то ли сруцких - в Европу (я лично понял так)))))
в л/днр начали выдать руцкие паспорта (насильно или добровольно - то второй вопрос)
и добыть списки тех осчастливленных))) не просто...но скорее всего возможно...и нужно!
и еще - теоретически Украина вроде бы... как бы и не лишала их своего гражданства (документы ж никто не будет подавать на официальное лишение ) и в то же время у них уже есть паспорт сраши...и как бы они уже отреклись и от нас...
вот и в весь казус - то ли рашкины , то ли украинцы ...(Европа в шоке))) типа -
Родила царица в ночь
Не то сына, не то дочь;
Не мышонка, не лягушку,
А неведому зверюшку)))))
Если закон немножко есть, то значит его нет.
для смердов - законы и бесправие... для полубогов - беззаконие и вседозволенность
поэтому, если есть законные основания не впускать новопредставившихся сруцких - не впускайте..
..................
не "можуть", а це той мінімум, який необхідно зробити.
Але ж і Україна, в свою, мабуть чи не в першу чергу, повинна прийняти закон про автоматичну втрату громадянства тими особами, які взяли сьогодні паспорт країни-агресора. Тоді і у ЄС буде законна підстава не пускати до себе таких осіб.
Ось така херня, малята.
А вот проконтролировать - проблема. Не будет ЕС переделывать схему допуска иностранцев под нужды отдельных стран.
Особенно, если учесть, что для большинства стран ЕС двойное гражданство законно.
То же и с дамбасянами.
Так что не идея, а пшик.