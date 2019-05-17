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 Українцям з російськими паспортами можуть заборонити в'їзд в ЄС, - Йозвяк

У Євросоюзі розглядають можливість заборонити в'їзд на свою територію громадянам України, які отримали паспорт Російської Федерації за спрощеною процедурою.

Про це повідомив постійний кореспондент "Радіо Свобода" в Брюсселі Рікард Йозвяк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Вони доручили Комісії вивчити можливість заборони на в'їзд в ЄС громадянам із цими паспортами", - написав журналіст.

Також посли обговорили можливість впровадження європейських санкцій у зв'язку з російською паспортизацією. За інформацією Йозвяка, наразі лише 7 країн Євросоюзу підтримують такі санкції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Видача паспортів громадян РФ в ОРДЛО перетворилася на фарс, - Тимчук розповів про невдоволення місцевих жителів "спрощеним" процесом

Нагадаємо, 24 квітня президент Росії Володимир Путін підписав указ про спрощений режим видачі російського громадянства жителям так званих "ДНР" і "ЛНР".

Україна звернулася до Ради безпеки ООН у зв'язку з введенням президентом РФ Володимиром Путіним спрощеного порядку прийому в російське громадянство мешканців окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО).

25 квітня Радбез ООН збирався в зв'язку з незаконною "паспортизацією" Донбасу Росією. За її підсумками Єльченко заявив, що результатом має бути не тільки стурбованість і засудження, але і більш рішучі кроки.

У суботу, 27 квітня, Путін заявив, що спрощений порядок отримання російських паспортів може поширитися на всіх жителів України.

Читайте: Я б не радив російській владі даремно витрачати час, намагаючись спокусити громадян України паспортами РФ, - Зеленський

Цього ж дня новообраний президент України Володимир Зеленський відповів Путіну, що не радив би намагатися спокусити українців російськими паспортами. І припустив, що у відповідь Україна може спростити отримання свого громадянства для росіян.

29 квітня прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що рішення про видачу російських паспортів усім громадянам України ще не ухвалено.

Цього ж дня в Ростовській області Росії відкрився центр видачі російських паспортів жителям окупованої частини Луганської області.

1 травня Путін підписав указ, яким надається право на спрощений порядок отримання громадянства РФ окремим категоріям громадян України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127404
 
   
 Топ коментарі
 
Украинцам с российскими паспортами могут запретить..

Но это только если эти дебилы будут ехать по этим расейским паспортам. Но они не идиоты и будут ехать по своим украинским. Так точно как крымчане на первом посту показывают русский паспорт, а на втором - украинский. No problem.
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вопрос в другом - как сепарье даунбаское и антиукраинцы прокацапские пользуются нашим Украинским ЗП...
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а кто им выдал новый паспорт, ну ок, выдали законно, так реально есть. Но у вас не разрешенно двойное гражданство, вот и лишайте их своего гражданство и список таких в базу данных. Очень просто, только надо самим вам начинать действовать.
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вопрос в другом - как сепарье даунбаское и антиукраинцы прокацапские пользуются нашим Украинским ЗП...
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Украинцам с российскими паспортами могут запретить..

Но это только если эти дебилы будут ехать по этим расейским паспортам. Но они не идиоты и будут ехать по своим украинским. Так точно как крымчане на первом посту показывают русский паспорт, а на втором - украинский. No problem.
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Создадут базу данных . Тут любителей шпилей расшифровали , а тех кто имеет- заимеет паспорта других стран , так же "опознают"
Или думаете ни кто в мире не знает сколько прописанных в Крыму и Донбассе ?)
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Глупости не говори. Какая еще база данных? Откуда данные? Это не просто списки от дяди Феди, это должны быть официальные документы от МИД ********* с печатями и пр. Естественно никто их не даст. А любительские списки - так на них всем плевать.
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не нужно никаких официальных списков от обосРашки. их не будет, ну и не важно.
любой офицер, в любой стране на паспортном контроле при въезде, по внутреннему циркуляру и внутренней базе ставит штамп о запрете въезда в ваш загран. паспорт и разворачивает обратно. ничего он объяснять не должен - достаточно подозрений.
а то, что списки манкуртов будут переданы в ЕС- к бабке не ходи.
то, что они не будут заверены ********** никого не волнует.
отказать во въезде всем, получившим рассеянскую ксиву начиная с апреля этого года, всем смогут без всяких пояснений.
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Достаточно подозрений... Да неужели? А то что завтра этот погранец вылетит с работы это ничего? А то что миллионными исками завалят? Что бы отказать нужны веские причины, официальный запрет. Ни одно европейское государство не примет списки, которые получены где-то за сараем непонятно кем. Ты это как себе вообще представляешь? Позвонит клоун например в Англию и ихнему министру скажет: ты там Васю Педалькина не пропускай, мне кажется что он редиска..
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чего ты несешь? много миллионов получили забанненые рассеянцы, которых не пускают в Европу после начала рашистской агрессии противУкраины? не знаешь?
так я тебе отвечу- ноль, zero.
ни одно государство не обязано никого пускать из иностранцев. это только его добрая воля.
любому может отказать, не отчитываясь о причинах отказа, достаточно отказа пограничного офицера. ничего ему за это не будет и быть не может.
а списки манкуртов и в Украине и в ЕС обязательно появятся, за это не боись.
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забанненые рассеянцы - это кто? Те по которым целые правительства собирались и полгода решали наложить на них санкции.? Так их два-три десятка не больше. Запрет на въезд - это очень серьезное решение и их принимают на очень высоком уровне и на основе очень серьезных документов. Так что успокойся, все кто хотел катались и будут кататься куда захотят.
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Покажи хоть один документ где на русских хоть какой-то запрет наложен на поездки! Нет такого. Есть бумаги где на 12 человек санкции за крым и пр. И еще на 16 за вмешательство и все. Все остальные россияне спокойно катаются по всему миру без всяких ограничений.
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Все остальные россияне спокойно катаются по всему миру без всяких ограничений



ограничения есть - необходимость получения виз для въезда в страны ЕС, в отличие от украинцев, которые ездят в ЕС когда хотят, пользуются уже кучей лоукостеров и которым виза не нужна.
рассеянцы катаются без проблем? неужели? мало проблем? скоро будут.
по крайней мере будут для хАхлов из дЫр, кто внезапно становится гражданами ******** с апреля этого года.



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Та то такє....Вони й так далі Дамбаса і ростовськоі губерніі нікуда у житті не іздили , ім та Єуропа до дупи.
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бо в Еуропе опасные ,подстерегающие на каждом шагу геи и НАТОвский сапох готовый всегда дать по рылу. После таких ужасов любой уважающий себя лугандон никуда кроме ростова не поедет
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100% )))я на вулицю тут без щмайсера не вихожу і то в день !)
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что обязаны и на основание чего? с Крымом ясно - выдали в Крыму, значит противоправно, а в этом случие, что тут не законное? Существо само добровольно записывается в стадо крепостных - почему их ограничивать в этом вопросе!
Да ещё - в ЕС представителям необходим заграничный паспорт а не фуйня с ограничеными возможностями.
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А как они узнают? Им что, Раша списки выдаст?
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Так это у нас ни один чиновник в ЕС не выедет
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с чинуш надо и начинать а не с простых бедняков
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Зачем простым беднякам с российскими паспортами ЕС.
Безвиз - это происки преступной Порошенковской власти - и потому нефиг.
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А какой "РОТЕРДАМ" ? Тот что с одной "Т" или двумя?
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Как говаривали в прошлом моряки загранзаплыва---через в рот-не-дам на жопен-гаген!
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Ви мабуть хотіли написати з даунбаського прокацапського бидло-люмпену, а не бідняків?
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агалтелые русафобы с асобым кащунством. Українцям з російськими паспортами можуть заборонити в'їзд в ЄС, - Йозвяк - Цензор.НЕТ 1732
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Ну вообще то правильнее говорить "с особым цинизмом", но и так можно.
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тут трудно найти законное основание для не разрешение прибытия в ЕС, особенно если не просто трепать языком а понять, что предъявляет заграничный паспорт а не какую то уйню с отметкой об ограниченных возможностей.
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Законное обоснование такое, что безвиз для граждан Украины, а не России.
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это курам на смех. Человек предъявляет биометрический паспорт Украины - и все, его пустят.
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Та да, но там могут иметь доступ к базе данных тех кто получил российский паспорт. Они ведь там не лохи. К тому же ну очень пунктуальны.
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официальный доступ к базе данных Раши? Это фантастика.
А всякие "неофициальные" источники они применять не имеют права.
Йозвяк имел в виду другое - ежели кто из дамбасян получит расейский паспорт, потом загран расейский, сделает в него визу - то при пересечении границы, если указан орган выдачи в Домбабве или Луганде - их не будут пускать. Но вото только загвоздка - у дамбасян украинские биометрические паспорта, им даром не надо расейский загранник да еще и визы получать.
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СБУ уже заявила, что у них будут списки. Так что всё получится.
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СБУ причем к европейским пограничникам?
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Сначала милая украинская пограничница открыв паспорт ,проведет его через код
И вуалля сразу на мониторе будет ясно чтот это vogel
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и что дальше? Человек лишен гражданства Украины? Нет. А раз нет - то милая украинская пограничница макстмум что может сделать - это не улыбнуться когда будет отдавать паспорт и желать "приятного пути".
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Ты немного перепутал вьезд в ес и в украину
Граждасто украины есть необходимое и достаточное условие вьезда в украину,но недостаточное для вьезда в ес
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так а к чему тогда "милая украинская пограничница"? Какое отношение она имеет к выезду из Украины?
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Ну а как ты выедешь с украины без милой пограничницы и таможенного контроля?
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еще раз - а какое право она имеет право не выпустить гражданина Украины?
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и что? если он гражданин Украины и вы им выдали новый паспорт, то имеет по Украинскому заехать в ЕС, но это тоже временно, ведь работа о приостановление безвиза для Украины продолжается, ну так, чуть есть сделать что то по приколу - так что прикольные радости рродолжается.
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Цитирую:
украинцы с российскими паспортами - это уже НЕ украинцы...это кто угодно...но не украинцы
поэтому, если есть законные основания не впускать новопредставившихся сруцких - не впускайте
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глупости не пиши, персона с двойным гражданством имеет все права граждан обоих стран.
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в Украине пока... запрещено двойное гражданство.. (официально...)
и принимая на душу))) паспорт раши, украинский внутренний паспорт скорее всего отберут
другое дело - закордонный...его спрячут по-глубже, чтоб иметь возможность шастать еще где-то, кроме сраши... вот это и есть предмет спора - пускать ли таких - то ли украинцев то ли сруцких - в Европу (я лично понял так)))))
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Тут и спорить не о чем. Ясно, что не пускать.
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ну так если вы лишили кого то гражданства - вы должны предьявить список тех существ, мы не можем знать - кого лишили кого нет, так что с нас нет спроса в этом.
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опять соглашусь...но с рашей все сложнее и хитрож**пее
в л/днр начали выдать руцкие паспорта (насильно или добровольно - то второй вопрос)
и добыть списки тех осчастливленных))) не просто...но скорее всего возможно...и нужно!
и еще - теоретически Украина вроде бы... как бы и не лишала их своего гражданства (документы ж никто не будет подавать на официальное лишение ) и в то же время у них уже есть паспорт сраши...и как бы они уже отреклись и от нас...
вот и в весь казус - то ли рашкины , то ли украинцы ...(Европа в шоке))) типа -
Родила царица в ночь
Не то сына, не то дочь;
Не мышонка, не лягушку,
А неведому зверюшку)))))
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так лишайте гражданства и тогда мы их будем не то что не запускать а ещё и судить - за попытку пересечь границу по не действительным документам - там в зависимости от ситуации - штрафы по админнарушению до 5000 евриков + плюс запись во все чёрные списки, а если признаки криминала то до трёх или двух лет заключения.
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А как же Ульяна Супрун? Не просто два гражданства, а высокая должность в власти. Так что, по факту нет никакого официального запрета и никогда не было.
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спорить можно бесконечно и в помощь Вам добавлю - венгерские, румынские, польские, русские...и проч. паспорта, которые есть у многих...но они на уровне "полуофициально-незаконном"... официально - один паспорт Украины внутренний плюс закордонный Украины и одно гражданство... - так велит наша Конституция... а в жизни....))))
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Закон как беременность. Нельзя быть немножко беременной.

Если закон немножко есть, то значит его нет.
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Вы очень даже правы...
для смердов - законы и бесправие... для полубогов - беззаконие и вседозволенность
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В Украине нет двойного гражданства.
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боже мой, ты не то что немножко умный, ок, чтоб не нагрубить - прочти выше что сказано.
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Ну это слова пока. Так---подыграли чуть. Это реально наше дело---не ЕС. Кто принял там гражданство РФ---автоматически теряет украинское. И всё! И пусть едут в ЕС. Это не запрещено.За 5 лет все там уже решение приняли. Кто уехал давно в РФ, кто то сюда, остальные остались---тоже правильно. Но мы не определились. Пора! Нам в другую сторону. Сколько можно дуремарить, смешить себя ценой крови своих граждан?
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украинцы с российскими паспортами - это уже НЕ украинцы...это кто угодно...но не украинцы
поэтому, если есть законные основания не впускать новопредставившихся сруцких - не впускайте..
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какие основания, права представляется по паспорту законно выданному, так что - и ещё, срусня не может заехать официально по их местному паспорту, нужен заграничный - видишь, это автор текста хотел бури но пшик получился, он не в состояние понять, что по той уйне они и так не может заехать в ЕС.
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Украинцам с российскими паспортами могут запретить въезд в ЕС, - Йозвяк

..................
не "можуть", а це той мінімум, який необхідно зробити.
Але ж і Україна, в свою, мабуть чи не в першу чергу, повинна прийняти закон про автоматичну втрату громадянства тими особами, які взяли сьогодні паспорт країни-агресора. Тоді і у ЄС буде законна підстава не пускати до себе таких осіб.
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А они и не будут по рашенским ехать! У них укратнские никто не забирает.Нахрена чухню нести
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нужно создать единый реестр, что бы они этого не делали по украинским паспортам.
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а кто им выдал новый паспорт, ну ок, выдали законно, так реально есть. Но у вас не разрешенно двойное гражданство, вот и лишайте их своего гражданство и список таких в базу данных. Очень просто, только надо самим вам начинать действовать.
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еще лучше передать в базу Интрпола, как преступников.
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они не знает что двойное гражданство запрещено законом?
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За это есть статья в Уголовном кодексе? Я , честно, не знаю.
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если есть не политическая статья, да в перёд и опять - вы это должны сделать а не мы, с нас нет такой информации, мы можем ввести санкции против руководителей, так как их решения и действия публичны
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як на мене, це ваще якийсь нонсенс--українці з кацапськими паспортами. паспорт країни ворога №1 круче американського.
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Нужно чтобы СБУ предоставила в ЕС список тех кто получил паспорт ското-*********.
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ЕС действует в правовом русле. Список от СБУ - туалетная бумажка, ЕС нужны официальные основания.
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Зачем донецким шахтерам эта проклятая Европа?Всё что им надо есть и в Донецке-мивина и дешевая водка
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ошибаешься. Их в Польше как тараканов, по украинской биометрике. И рассказывают тут европейцам про "гражданскую войну", и про "зверства националистов". Поляки благодарно внимают, т.е. для них "украинские националисты" тоже "враги".
Ось така херня, малята.
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Запретить могут запросто!
А вот проконтролировать - проблема. Не будет ЕС переделывать схему допуска иностранцев под нужды отдельных стран.
Особенно, если учесть, что для большинства стран ЕС двойное гражданство законно.
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если расшифровать, то это та же идея что и по КРыму - Европа не ставит визы в российские загранпаспорта выданне на территории Крыма. Ну и ездят крымчане в Европу по украинским биопаспортам.
То же и с дамбасянами.
Так что не идея, а пшик.
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да их СБУ должно проводить до границы с конфискацией квартиры и имущества.
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Так там Гейропа.Православним і духовним це не потрібно.
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Аби Влада була нлрмальна в Україні то усе просто вирішується.... отримав свинокацапський паспорт - позбавлення громодянства України та у базу як зрадника, конфіскація майна, депортація на свінорашу. Усе проблему вирішено. Але влада то не спроможня нічого.... нажаль... хоча є надія що нові політики щось таки почнуть робити толкове.
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Будут иметь оба пачпорта и ездить куда захочется.
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Цензор.НЕТНовиниЗа кордономУкраїнцям з російськими паспортами можуть заборонити в'їзд в ЄС, - Йозвяк
 
 
 
 
 
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