 Депутати, які залишили коаліцію через неприязнь до Порошенка, можуть тепер повернутися в неї, - Тетерук

Про це журналістам сказав перший заступник голови фракції "Народного фронту" Андрій Тетерук, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.
"Раніше єдиною причиною виходу з коаліції була особиста позиція проти президента Петра Порошенка. Тепер Порошенко передає свої повноваження Зеленському і я не бачу підстав для того, щоб депутати, які залишили коаліцію, не повернулися в неї", - сказав нардеп.
Також Тетерук упевнений, що "Народний фронт" підтримуватиме ініціативи нового президента, спрямовані на розвиток країни. Зокрема, це стосується питань національної безпеки і зовнішньої політики.
Стосовно долі уряду, Тетерук сказав, що "Народний фронт" пишається міністрами, яких він делегував.
"Кожен міністр від "Народного фронту" гідно обіймає свою посаду і показує якісну роботу, попри величезну інфохвилю, спрямовану проти репутації "Народного фронту". Саме позиція "Народного фронту" рятувала Україну з 2014 року і до сьогодні. Ми виправдали довіру 2014 року і конвертували її в захист України. Ми готові відзвітувати за кожен свій крок. Цього не може собі дозволити жодна інша політсила", - резюмував нардеп.
Раніше "Народний фронт" вийшов з коаліції, закликавши до переговорів зі створення нової. Після цього спікер Андрій Парубій оголосив про припинення діяльності коаліції в Раді. Також він оголосив про початок періоду для консультацій щодо створення нової коаліції в Раді.
Згідно із законодавством, після оголошення про відсутність коаліції фракції можуть протягом 30 днів домовитися про створення нової. У разі, якщо вона не буде створена, президент має право оголосити про розпуск парламенту і призначити дострокові вибори. Водночас, варто зазначити, що за нинішніх обставин, навіть якщо нова коаліція не буде створена, новообраний президент Володимир Зеленський не зможе розпустити парламент достроково, оскільки це не можна зробити менш ніж за півроку до виборів, які мають відбутися наприкінці жовтня 2019 року.
Коаліція депутатських фракцій "Європейська Україна" була заснована 27 листопада 2014 року. До її складу увійшли фракції "Блоку Петра Порошенка", "Народного фронту", "Об'єднання "Самопоміч", Радикальної партії Олега Ляшка, "Батьківщини" (загалом у складі було 302 депутати). Пізніше фракції "Самопомочі", Радикальної партії та "Батьківщини" заявили про вихід з коаліції.
Вакарчук - гораздо более значимая и авторитетная фигура, чем Порошенко-бывший президент. Не сможет Петя влиять на Славу.
Хотя они почти все бывшие регионалы, им не впервой менять фракцию чтобы остаться у власти.
КАК ? !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
интересно
на лекции по политологии:
- зайдите в любой свинарник... те свиньи, которые у корыта, спокойно лежат, дружелюбно глядят и неторопливо чавкают... а вот те, которых оттерли-оттеснили от корыта.. и которые пытаются пробиться обратно, ужасно и отчаянно верещат... вот, собственно, и все, что вам нужно знать о любой оппозиции...
Так вы Зеленского оскорбляли, поскольку конкуренции боитесь? ))))))))
"В очередь, суки, в очередь!"(с) В смысле - все на выборы! Бегом марш!
с дивана встанешь ?
Коломия місто....
"Коаліції", сподіваючись на те, що матиме 30 днів на формування
Нової. А тим часом за 30 днів мине термін, до настання якого Президент міг би
розпустити ВРУ. Маю з цього приводу де що іншу думку....
Вихід з Коаліції і припинення її діяльності мав би місце лише тоді, коли
Коаліція реально б існувала на моменет оголошення фракції про свій вихід.
Якщо ж ЇЇ реально не існувало (і про це свідчать ряд документів ВРУ), то
заява Народного Фронту про вихід з Коаліції є "нікчемною".
Бо ви не можете вийти з поїзда якщо його не було а значить і вас в ньому.
Однак звернення до суду не повинно зупиняти виборчий процес . І не
зупинить.
Думаю, Зеленський вчинить саме так. І Розпустить ві її 27 травня.
Гарного вам дня....
Зокрема, суд ухвалив витребувати у Верховної Ради України, Апарату Верховної Ради України, коаліції депутатських фракцій у парламенті відомості, станом на 28 лютого 2019 року, із зазначенням прізвищ, імен, по батькові народних депутатів, що входять до складу коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України, яка діє на підставі угоди про коаліцію депутатських фракцій "Європейська Україна" від 27 листопада 2014 року. Відповідну інформацію суд ухвалив витребувати і у координаторів коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України "Європейська Україна" Артура Герасимова та Максима Бурбака. http://oask.gov.ua/node/3734
Витребувані матеріали або письмові пояснення із зазначенням неможливості надання суду витребуваних доказів повинні бути подані у строк до 12 березня. -------------------------------------------------------------------------------------
Парубій "відморозився".Але Суду похір..)
Коаліція реально б існувала на моменет оголошення фракції про свій вихід.
Якщо ж ЇЇ реально не існувало (і про це свідчать ряд документів ВРУ), то
заява Народного Фронту про вихід з Коаліції є (*** юридично) "нікчемною".
100% вірно.
тому .Що у Нф "нуль цілих фуй десятих" рейтинг давно..
а у якогось Проекту Пєті є зараз шанс(восени скоріше не буде) подолати бар"єр 5 відсотків
Михаил Подоляк:
Очевидно ведь, что той же правящей коалиции не существует уже три года. Следовательно, в государстве не существовало и законного правительства. Если говорить совсем уж примитивно, то и принятые за эти годы решения, обязательные для рядовых граждан, не действительны.
Всё-таки мне нравится Народный фронт, Яценюк/Парубий и вообще весь наш парламент. Прежде всего, своей отборной наглостью и абсолютной отмороженностью. Идеальные дети идеальных родителей: мамы-анархии и пары-коррупции. С обязательной гопотовой моралью, определяющей все их поступки…
НФ с минусовой электоральной ценностью, с неформальным апдайковским лидером во главе (тот, который «Беги, к…, беги»), годами сидящий на жирнейших теневых потоках в оборонке, энергетике, Минюсте и прочих госбизнесах помельче, решает сыграть в «крутую игру». «А харкнем мы вязкой слюной в непослушную рожу обществу и new-president».
И с банальнейшим пафосом так заявляет: «ради невыносимого блага страны, ради продолжения эпохальных воровских реформ мы выходим из коалиции, чтобы вот никто не смог нас послать в пеший эротический… ещё сладких пять месяцев». Вот такие мы «умные ребята» и так крепко за страну болеем, что не позволим какому-то электоральному лошью, ошибочно проголосовавших не за того кандидата, выгнать под шумок и нас, самых крутых патриотов…-----------------------------------------------------
Очевидно ведь, что той же правящей коалиции (формально 226+) не существует уже три года. Следовательно, в государстве не существовало и законного правительства. Если говорить совсем уж примитивно, то и принятые за эти годы решения, обязательные для рядовых граждан, не действительны. По сути, уличный пацанчик Гройсман самоназвался премьер-министром и определял правила экономического поведения. И так по всей вертикали. Оставлю уже за скобкой тот факт, что при президенте Порошенко сотни чиновников высшего ранга вообще годами находились в статусе исполняющих обязанности. И вот теперь - де-юре коалиция распалась и значит… «мы ещё много месяцев» продолжим мародёрить. Идеальный бизнес…
Міністр Юстиції.
теж Бізнес.