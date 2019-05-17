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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Президентські вибори-2019 Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Політика України
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 Депутати, які залишили коаліцію через неприязнь до Порошенка, можуть тепер повернутися в неї, - Тетерук

Раніше причиною виходу депутатів і політсил з коаліції була особиста неприязнь до Петра Порошенка. Тепер же за нового президента немає підстав для того, щоб вони не повернулися до коаліції.

Про це журналістам сказав перший заступник голови фракції "Народного фронту" Андрій Тетерук, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

"Раніше єдиною причиною виходу з коаліції була особиста позиція проти президента Петра Порошенка. Тепер Порошенко передає свої повноваження Зеленському і я не бачу підстав для того, щоб депутати, які залишили коаліцію, не повернулися в неї", - сказав нардеп.

Також Тетерук упевнений, що "Народний фронт" підтримуватиме ініціативи нового президента, спрямовані на розвиток країни. Зокрема, це стосується питань національної безпеки і зовнішньої політики.

Стосовно долі уряду, Тетерук сказав, що "Народний фронт" пишається міністрами, яких він делегував.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вихід "Народного фронту" з коаліції - це їхнє право, - Герасимов

"Кожен міністр від "Народного фронту" гідно обіймає свою посаду і показує якісну роботу, попри величезну інфохвилю, спрямовану проти репутації "Народного фронту". Саме позиція "Народного фронту" рятувала Україну з 2014 року і до сьогодні. Ми виправдали довіру 2014 року і конвертували її в захист України. Ми готові відзвітувати за кожен свій крок. Цього не може собі дозволити жодна інша політсила", - резюмував нардеп.

Раніше "Народний фронт" вийшов з коаліції, закликавши до переговорів зі створення нової. Після цього спікер Андрій Парубій оголосив про припинення діяльності коаліції в Раді. Також він оголосив про початок періоду для консультацій щодо створення нової коаліції в Раді.

Згідно із законодавством, після оголошення про відсутність коаліції фракції можуть протягом 30 днів домовитися про створення нової. У разі, якщо вона не буде створена, президент має право оголосити про розпуск парламенту і призначити дострокові вибори. Водночас, варто зазначити, що за нинішніх обставин, навіть якщо нова коаліція не буде створена, новообраний президент Володимир Зеленський не зможе розпустити парламент достроково, оскільки це не можна зробити менш ніж за півроку до виборів, які мають відбутися наприкінці жовтня 2019 року.

Коаліція депутатських фракцій "Європейська Україна" була заснована 27 листопада 2014 року. До її складу увійшли фракції "Блоку Петра Порошенка", "Народного фронту", "Об'єднання "Самопоміч", Радикальної партії Олега Ляшка, "Батьківщини" (загалом у складі було 302 депутати). Пізніше фракції "Самопомочі", Радикальної партії та "Батьківщини" заявили про вихід з коаліції.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127403
 
   
 Топ коментарі
 
- Возьмите меня! - вопил Паниковский из последних сил, - Я хороший.(c)
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Ну это разве что амнезией заболеть и забыть как НФ в едином порыве с БПП
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это ЗЕкоманда такие картинки придумывет?
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не, они не рисуют, они голос новоизбранного транслируют... роликовая команда
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молния!!! Вакарчук убил своего брата много лет тому назад. 1+1 зуб дают!
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а ты - чей проект ?
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Да уж получше будет партии "слуга урода"...получше...
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А я очень рада, что Вакарчук идет на парламентские выборы. Это значит, что Галичина проголосует за него, а Порошенко в Раду не попадет.
Вакарчук - гораздо более значимая и авторитетная фигура, чем Порошенко-бывший президент. Не сможет Петя влиять на Славу.
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Вакарчук вообще дебил после этого, порох всем уже ясно, что полное днище, зачем Славик с ним сотрудничает, после этого рейтинг никогда у него не поднимется.
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Славик пролетает, т.к. лемит на подобные новые лица исчерпан. Всё остальное, только усилит этот пролёт.
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- Возьмите меня! - вопил Паниковский из последних сил, - Я хороший.(c)
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депутаты хватит создавать в Украине дефицит обуви Депутаты, покинувшие коалицию из-за неприязни к Порошенко, могут теперь вернуться в нее, - Тетерук - Цензор.НЕТ 254
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зенлёной, ну или хотя бы салатовой и носки с трусами.
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... а також любителів гри х.м на роялі.. Коаліця прийме всіх..
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Ну это разве что амнезией заболеть и забыть как НФ в едином порыве с БПП
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Так проблема существования коалиции была только в Петре
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Иди дай еще раз бабе Саше по башке бутылкой ,пригласи в курволицию..... Депутати, які залишили коаліцію через неприязнь до Порошенка, можуть тепер повернутися в неї, - Тетерук - Цензор.НЕТ 8114
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Как же не хочется отрываться от кормушки! ВАЙ-ВАЙ-ВАЙ!!!! А тем более занять место у параши . А ведь многим прийдется.Ну жысть она такая.
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Кролики поздно пить боржом,когда почки сгнили
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Коалиция создается фракциями, а не отдельными депутатами. Раз Порошенко больше не президент, логично распустить фракцию БПП. Тетурук думает, что ее депутаты сейчас побегут во фракцию Зеленского? Слабо верится.
Хотя они почти все бывшие регионалы, им не впервой менять фракцию чтобы остаться у власти.
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вот как это у тебя всё одновременно помещается в одной голове ?

КАК ? !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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тетерук думає...... , не смішіть, цей придурок навіть не знає як це - думати.
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я всегда думал что презик у нас петро - а ты говоришь он
интересно Депутати, які залишили коаліцію через неприязнь до Порошенка, можуть тепер повернутися в неї, - Тетерук - Цензор.НЕТ 6809 Депутати, які залишили коаліцію через неприязнь до Порошенка, можуть тепер повернутися в неї, - Тетерук - Цензор.НЕТ 6809
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на лекции по политологии:
- зайдите в любой свинарник... те свиньи, которые у корыта, спокойно лежат, дружелюбно глядят и неторопливо чавкают... а вот те, которых оттерли-оттеснили от корыта.. и которые пытаются пробиться обратно, ужасно и отчаянно верещат... вот, собственно, и все, что вам нужно знать о любой оппозиции...

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Продажные безпринципные барыги все ,без исключения ,и старые и тем более новые калозеленнные
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походу у ваЗЕлина полномочий будет не больше, чем у английской королевы, или чем у додона в Молдове....
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Гражданин Истерук, как много оказывается во власти клоунов! Сотни!
Так вы Зеленского оскорбляли, поскольку конкуренции боитесь? ))))))))
"В очередь, суки, в очередь!"(с) В смысле - все на выборы! Бегом марш!
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а то шо ?

с дивана встанешь ?
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Почему оскорбляли? А разве Зеля не клоун?
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не розумыю, чому росыяни так стидаються свого прапора, так покажыть звыдки ви такы умные?
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пора вчити гуцульські і бойківські Коломийки
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обі то важко буде, бо не знаєш української.... почитай/послухай карпатські Коломийки....ти хоч знаєш , що то таке? Ну, як ваші частушки... приблизно
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Ще один артист з'явився. Дай трохи відійти від соєвих коломийок. Пять років Рада підспівувала головному солісту Петрушкі.
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твій допис мені сподобався, поставив лайк
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а далі що писати будеш? вже знаєш?
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які розумні наші народні депутати і взагалі влада коли їм треба. були б вони такі розумні задля держави і народу. "обклали" нового президента щоб не розпустив парламент. а може воно все і до кращого і не треба її розпускати. тихіше їдеш далі будеш.
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Три хода сделать депутатам. Создать коалицию "импичмента". Принять закон. Подписать закон через Парубия. Опубликовать закон. Далее всё сделать по закону. И идите на каникулы до выборов в ВРУ и президентских. И не плохо бы закон "Ответственность лиц избранных на выборах через технологии и манипуляции"
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О, украинский брут нарисовался. Кто б сомневался...
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Сейчас начнётся морализаторство из всех щелей ВР. Хор воров и проституток будут нас учить, как Родину любить. Сгиньте уже, бездари, и идите в службу занятости, ибо работать, как люди вы не научились.
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Тетерук и гаврилюк -два дебіла велика сила. Депутати, які залишили коаліцію через неприязнь до Порошенка, можуть тепер повернутися в неї, - Тетерук - Цензор.НЕТ 8898
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а у тебе в ніку дві сімки... це теж велика сила Депутати, які залишили коаліцію через неприязнь до Порошенка, можуть тепер повернутися в неї, - Тетерук - Цензор.НЕТ 5509
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Там людей вменяемых едва три десятка наберётся. Остальные - заробитчане политические, или шлюхи, короче.
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такое впечатление, что этот парень обладает мозгом устрицы.
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прочитал твой пост ниже и понял, почему ты так обиделся. Не обижайся, на правду нельзя обижаться.
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Народний Фронт - найбільш патриотична та проукраїнська політична сила (крім Пашинського) буду голосувати виключно за його представників
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підтримую! тому то на них перших обрушився гавкіт з москви) Я теж симпатизую всім, у кого є гасло * Геть від Москви! Депутати, які залишили коаліцію через неприязнь до Порошенка, можуть тепер повернутися в неї, - Тетерук - Цензор.НЕТ 3673
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Особливо найбільший патріот Рюкзакян, який за п'ять років мову вивчити нездатний, зате і з рюкзаками, і з кар'єрами гранітними порєшав - шкода, не з бурштином
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через днів 20 оголосять про створення нової кооліці народний фронт і БПП і премєром буде Пєтруша ...як Вам такій варіант....це ті брехуни що кожного дня "підставляють плече" новому презеденту....коли вже та присяга...
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так, нова коаліція буде мати право запропонувати нового премєра... але не думаю, що Зеленського... хоча
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НФ оголосив про вихід з
"Коаліції", сподіваючись на те, що матиме 30 днів на формування
Нової. А тим часом за 30 днів мине термін, до настання якого Президент міг би
розпустити ВРУ. Маю з цього приводу де що іншу думку....

Вихід з Коаліції і припинення її діяльності мав би місце лише тоді, коли
Коаліція реально б існувала на моменет оголошення фракції про свій вихід.

Якщо ж ЇЇ реально не існувало (і про це свідчать ряд документів ВРУ), то
заява Народного Фронту про вихід з Коаліції є "нікчемною".

Бо ви не можете вийти з поїзда якщо його не було а значить і вас в ньому.

Однак звернення до суду не повинно зупиняти виборчий процес . І не
зупинить.

Думаю, Зеленський вчинить саме так. І Розпустить ві її 27 травня.

Гарного вам дня....
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неіснування коаліції нігде не було зафіксовано nice day!....
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Окружний адміністративний суд міста Києва під час розгляду позову щодо зобов'язання координаторів коаліції внести Прем'єр-міністру пропозиції щодо кандидатури Міністра охорони здоров'я, задовольнив частково клопотання позивача - Андрія Деркача про витребування доказів щодо складу коаліції.

Зокрема, суд ухвалив витребувати у Верховної Ради України, Апарату Верховної Ради України, коаліції депутатських фракцій у парламенті відомості, станом на 28 лютого 2019 року, із зазначенням прізвищ, імен, по батькові народних депутатів, що входять до складу коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України, яка діє на підставі угоди про коаліцію депутатських фракцій "Європейська Україна" від 27 листопада 2014 року. Відповідну інформацію суд ухвалив витребувати і у координаторів коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України "Європейська Україна" Артура Герасимова та Максима Бурбака. http://oask.gov.ua/node/3734

Витребувані матеріали або письмові пояснення із зазначенням неможливості надання суду витребуваних доказів повинні бути подані у строк до 12 березня. -------------------------------------------------------------------------------------
Парубій "відморозився".Але Суду похір..)
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Вихід з Коаліції і припинення її діяльності мав би місце лише тоді, коли
Коаліція реально б існувала на моменет оголошення фракції про свій вихід.

Якщо ж ЇЇ реально не існувало (і про це свідчать ряд документів ВРУ), то
заява Народного Фронту про вихід з Коаліції є (*** юридично) "нікчемною".



100% вірно.
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это не красиво! я с тетеруком не согласен, но это не повод его унижать
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БПП в коалицию не пойдет! Так как хочет конвертировать 25% в новую Раду! А участие в коалиции это потеря рейтинга! На это БПП не пойдет! И еще часть НФ участвующая в обороне пойдет за Порошенко! Это что новость? Туда же пойдет часть министров в тч Омелян!!!
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чому БПП хоче вибори вже, а Нф ні.

тому .Що у Нф "нуль цілих фуй десятих" рейтинг давно..
а у якогось Проекту Пєті є зараз шанс(восени скоріше не буде) подолати бар"єр 5 відсотків
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так логіка кацапів, коли нема чим крити... ага, сам такий)
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Такие предсказуемые мародёрчики…


Михаил Подоляк:



Депутати, які залишили коаліцію через неприязнь до Порошенка, можуть тепер повернутися в неї, - Тетерук - Цензор.НЕТ 4694Очевидно ведь, что той же правящей коалиции не существует уже три года. Следовательно, в государстве не существовало и законного правительства. Если говорить совсем уж примитивно, то и принятые за эти годы решения, обязательные для рядовых граждан, не действительны.

Всё-таки мне нравится Народный фронт, Яценюк/Парубий и вообще весь наш парламент. Прежде всего, своей отборной наглостью и абсолютной отмороженностью. Идеальные дети идеальных родителей: мамы-анархии и пары-коррупции. С обязательной гопотовой моралью, определяющей все их поступки…

НФ с минусовой электоральной ценностью, с неформальным апдайковским лидером во главе (тот, который «Беги, к…, беги»), годами сидящий на жирнейших теневых потоках в оборонке, энергетике, Минюсте и прочих госбизнесах помельче, решает сыграть в «крутую игру». «А харкнем мы вязкой слюной в непослушную рожу обществу и new-president».

И с банальнейшим пафосом так заявляет: «ради невыносимого блага страны, ради продолжения эпохальных воровских реформ мы выходим из коалиции, чтобы вот никто не смог нас послать в пеший эротический… ещё сладких пять месяцев». Вот такие мы «умные ребята» и так крепко за страну болеем, что не позволим какому-то электоральному лошью, ошибочно проголосовавших не за того кандидата, выгнать под шумок и нас, самых крутых патриотов…-----------------------------------------------------

Очевидно ведь, что той же правящей коалиции (формально 226+) не существует уже три года. Следовательно, в государстве не существовало и законного правительства. Если говорить совсем уж примитивно, то и принятые за эти годы решения, обязательные для рядовых граждан, не действительны. По сути, уличный пацанчик Гройсман самоназвался премьер-министром и определял правила экономического поведения. И так по всей вертикали. Оставлю уже за скобкой тот факт, что при президенте Порошенко сотни чиновников высшего ранга вообще годами находились в статусе исполняющих обязанности. И вот теперь - де-юре коалиция распалась и значит… «мы ещё много месяцев» продолжим мародёрить. Идеальный бизнес
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Це якими він міністрами пишається, Рюкзакяном?
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Петренко.
Міністр Юстиції.

теж Бізнес. Депутати, які залишили коаліцію через неприязнь до Порошенка, можуть тепер повернутися в неї, - Тетерук - Цензор.НЕТ 8702
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Точно, про Петренка забув. Теж кондом рідкісний.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниДепутати, які залишили коаліцію через неприязнь до Порошенка, можуть тепер повернутися в неї, - Тетерук
 
 
 
 
 
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