 У Луценка немає претензій до Байденів і Бурисми, - Bloomberg

Про це Луценко заявив виданню Bloomberg, повідомляють "Українські Новини".
Питання стосується дипломатичних дій Байдена, коли його син, Хантер Байден, перебував у раді директорів Burisma Group - найбільшої приватної газодобувної компанії України. Коли був віце-президентом США, Байден-старший підтримував антикорупційну політику в Україні в 2016 році, яка, зокрема, містила заклик до відставки колишнього Генпрокурора країни Віктора Шокіна, пише видання.
У свою чергу Луценко заявив, що ні Хантер Байден, ні Burisma зараз не є об'єктом розслідування. "Я не хочу, щоб Україна знову стала суб'єктом президентських виборів у США. Хантер Байден не порушував ніяких українських законів - принаймні наразі ми не бачимо жодних порушень", - зазначив Генпрокурор України.
Раніше особистий адвокат президента США Руді Джуліані заявляв, що у Джо Байдена виник конфлікт інтересів, коли він спілкувався з українськими чиновниками щодо боротьби з корупцією.
У березні 2016 року Байден нібито поставив ультиматум: Україна не отримає мільярд доларів США у вигляді гарантій за кредитами, якщо не впорається з корупцією і не звільнить генерального прокурора Віктора Шокіна.
Луценко сказав Bloomberg, що зустрічався з Джуліані в січні цього року.
Генеральний прокурор підкреслив, що нинішнє розслідування "жодним чином" не стосується Burisma.
"Усі справи проти Burisma були закриті. Я не бачу правопорушень серед іноземців, які працювали на Burisma в Україні", - сказав Луценко.
И 8 лет за 10 смертей - не сильно мягкий приговор?
😁
А оно вона как
Закон порядок репутация
Вначале ездил по ушам Джулиани что Байден шантажировал миллиардом
Теперь пошёл на попятную
И не подаёт в отставку после такого скандала
Ничего
По нашим новостям можно подумать, что Украина чуть ли не управляет политикой США, и что в США только и говорят, что об Украине.
А гейпрокурор знатно в галошу сел. Видать, кто-то надоумил, что у Байдена шансы стать президентом примерно во столько раз больше, во сколько раз больше были шансы у Зеленского против Порошенко.
Вы понимаете, Алина, этот скандал начали не Штаты.
Этот скандал начал Луценко
Джозеф Кофер Блек.Ну и Юга естественно,теперь не может тронуть ни Злочевского ни Бурисму