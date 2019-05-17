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 Політика України
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Все про:Байден (115) Луценко (2349) США (5009) Джуліані (12)

 У Луценка немає претензій до Байденів і Бурисми, - Bloomberg

Генеральний прокурор України Юрій Луценко поставив крапку в питаннях правопорушень Джо Байдена і його сина в Україні, незважаючи на претензії з боку адвоката президента Дональда Трампа.

Про це Луценко заявив виданню Bloomberg, повідомляють "Українські Новини".

Питання стосується дипломатичних дій Байдена, коли його син, Хантер Байден, перебував у раді директорів Burisma Group - найбільшої приватної газодобувної компанії України. Коли був віце-президентом США, Байден-старший підтримував антикорупційну політику в Україні в 2016 році, яка, зокрема, містила заклик до відставки колишнього Генпрокурора країни Віктора Шокіна, пише видання.

У свою чергу Луценко заявив, що ні Хантер Байден, ні Burisma зараз не є об'єктом розслідування. "Я не хочу, щоб Україна знову стала суб'єктом президентських виборів у США. Хантер Байден не порушував ніяких українських законів - принаймні наразі ми не бачимо жодних порушень", - зазначив Генпрокурор України.

Раніше особистий адвокат президента США Руді Джуліані заявляв, що у Джо Байдена виник конфлікт інтересів, коли він спілкувався з українськими чиновниками щодо боротьби з корупцією.

У березні 2016 року Байден нібито поставив ультиматум: Україна не отримає мільярд доларів США у вигляді гарантій за кредитами, якщо не впорається з корупцією і не звільнить генерального прокурора Віктора Шокіна.

Луценко сказав Bloomberg, що зустрічався з Джуліані в січні цього року.

Генеральний прокурор підкреслив, що нинішнє розслідування "жодним чином" не стосується Burisma.

"Усі справи проти Burisma були закриті. Я не бачу правопорушень серед іноземців, які працювали на Burisma в Україні", - сказав Луценко.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127397
 
   
 Топ коментарі
 
Что творится в балде этого алкоголика "комсомольца" ??? И это недоразумение генПрокурор недоделанный. Пипец, жесть.
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Ну он думал что можно устроить этот скандал и самому остаться чистеньким
А оно вона как
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Я не хочу, чтобы Украина снова стала субъектом президентских выборов в США. Хантер Байден не нарушал никаких украинских законов - по крайней мере, на данный момент мы не видим никаких нарушений", - отметил Генпрокурор Украины Источник: https://censor.net.ua/n3127397

Вначале ездил по ушам Джулиани что Байден шантажировал миллиардом
Теперь пошёл на попятную

И не подаёт в отставку после такого скандала
Ничего
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И Козлевич, против своей воли, снова погрузился в пучину Уголовного кодекса, в мир главы третьей, назидательно говорящей о должностных преступлениях.(с)
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Суд частично оправдал фермера, сдавшего боевикам "ДНР" 10 украинских военных в 2014 году, в результате чего их расстреляли. Николая Бутрименко приговорили к 8 годам заключения, 6 из которых ему зачтут "по закону Савченко".
Луценко отрицает правонарушения в делах бывшего вице-президента США и его сына, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 5642
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Савченко виновата, что недоделаннык следователи, прокуроры и судьи 3(!!!) года не могли (сабботировали?) закончить не сильно сложное дело.
И 8 лет за 10 смертей - не сильно мягкий приговор?
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Что творится в балде этого алкоголика "комсомольца" ??? И это недоразумение генПрокурор недоделанный. Пипец, жесть.
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Ну он думал что можно устроить этот скандал и самому остаться чистеньким
А оно вона как
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Луценко заперечує правопорушення в справах колишнього віце-президента США і його сина, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 6385 До генплокуЛОЛа без образования дошло, что его в очередной раз поимели. Вот теперь Юга беги, тебя будут иметь с двух сторон, и "слоники", и "ослики"...... Да, бедолага, тебе теперь не позавидуешь..... И прессекритутке свой посоветуй поискать где можно половой тряпкой прикинуться.
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Меня больше всего в этой истории поражает что это делает генпрокурор
Закон порядок репутация
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Я не хочу, чтобы Украина снова стала субъектом президентских выборов в США. Хантер Байден не нарушал никаких украинских законов - по крайней мере, на данный момент мы не видим никаких нарушений", - отметил Генпрокурор Украины Источник: https://censor.net.ua/n3127397

Вначале ездил по ушам Джулиани что Байден шантажировал миллиардом
Теперь пошёл на попятную

И не подаёт в отставку после такого скандала
Ничего
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вот это поворот!
По нашим новостям можно подумать, что Украина чуть ли не управляет политикой США, и что в США только и говорят, что об Украине.
А гейпрокурор знатно в галошу сел. Видать, кто-то надоумил, что у Байдена шансы стать президентом примерно во столько раз больше, во сколько раз больше были шансы у Зеленского против Порошенко.
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Ахххх.... Ну что ж вы, Юрий, так... А ведь Трамп ждал от ва именно компромата на Байдена через сына, на Йованович и на весь лагерь демократов в целом. Ведь именно за этим и приезжал Джулиани, именно ради этого и разгорелся весь сыр-бор. Ну зачем вы так? Сначала делаете громогласные заявления, даете интервью, а затем... кукиш с маслом. Нехорошо получается. Луценко заперечує правопорушення в справах колишнього віце-президента США і його сина, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 2117
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Вначале он Джулиани долго заливал о том как Байден вмешивался

Вы понимаете, Алина, этот скандал начали не Штаты.
Этот скандал начал Луценко
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Я в курсе. Вы, наверно, не поняли моего стеба. У Луценка немає претензій до Байденів і Бурисми, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 7393
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Злочевский, когда дело запахло керосином,в 2014 вводит в состав директоров екс-президента Польши Александра Квасневського,сына Байдена и банкира Алана Аптера.Вишенкой на тортик стал ввод в состав директоров,бывшего руководителя Антитерростического центра США Джозеф Кофер Блэк.Последний вообще чел ще той
Джозеф Кофер Блек.Ну и Юга естественно,теперь не может тронуть ни Злочевского ни Бурисму У Луценка немає претензій до Байденів і Бурисми, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 8050
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А у народу України є багато питань к Юрику Лу. За 5 років не один резонансний злочин не розкрито, нікого не засуджено та не покарано. Але статки родини Ю. Лу зросли дуже сильно. Мало віриться, що це ні як не пов'язано.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниУ Луценка немає претензій до Байденів і Бурисми, - Bloomberg
 
 
 
 
 
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