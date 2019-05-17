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Все про:Світовий банк (76) Приватбанк (253)

 Денаціоналізація "Приватбанку" призведе до припинення співпраці з міжнародними інституціями, - Світовий банк

Якщо суд ухвалить рішення про повернення "Приватбанку" колишнім власникам, це стане "вкрай болючим" сигналом для інвесторів і поставить хрест на співпраці України з міжнародними інституціями.

Про це заявив голова регіонального представництва Міжнародної фінансової корпорації (IFC), яка входить до переліку інститутів Світового банку, Джейсон Палмер, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Тоді можна буде забути про міжнародні фінансові інститути в Україні", - сказав Палмер.

Водночас він зазначив, що наслідки такого рішення будуть вкрай негативними, і висловив сумнів, що суди можуть ухвалити подібне рішення.

"Це буде настільки болючий сигнал для інвесторів, що навряд чи це станеться", - додав Палмер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НБУ програв апеляцію за позовом колишнього співвласника "Приватбанку"

Нагадаємо, Окружний адмінсуд Києва 18 квітня 2019 року за позовом Коломойського визнав націоналізацію банку незаконною.

Нацбанк і Мінфін заявили, що подадуть апеляцію після офіційного оприлюднення рішення суду і впевнені у своїй правоті.

23 квітня судді колегії Окружного адміністративного суду Києва, яка ухвалила рішення про визнання незаконною націоналізацію "Приватбанку", звернулися до голови Вищої ради правосуддя із заявами про втручання в їхню діяльність, а також до голів ГПУ та ДБР із заявами про вчинення кримінального правопорушення. Судді просили почати досудове розслідування щодо глави держави Петра Порошенка, міністра юстиції Павла Петренка та голови НБУ Якова Смолія.

Заступник голови НБУ Катерина Рожкова заявила, що регулятор наполягатиме на повторній націоналізації "Приватбанку", якщо скасують попереднє рішення Нацбанку про передачу банку в держвласність.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127396
 
   
 Топ коментарі
 
Ой, хотя Зесептиконам пох лишь бы Пороху насолить.
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Входим в зону комфорта для зебилов.
Пристегните ремни и держитесь за поручни.
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так Коломойский уже хочет НБУ до рук прибрати ? И у меня был вопрос по поводу судов, прочитайте ниже.
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То може ти знаєш якусь секретну інфу яким боком президент керує судами?
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Так ка ты слегка сліпенький ЧИТАЙ И ВСАСЫВАЙ …

Порошенко заявил, что считает судебную реформу, которая была проголосована Верховной Радой 2 июня, одним из самых важных решений за время его президентства.
"Считаю это решение одним из самых важных за время моего президентства. Если бы вчера реформа провалилась, если бы мы увидели на табло 299-298, это означало бы консервацию существующей судебной власти на годы", - подчеркнул Президент.

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Ага, ось так він керує судами? Ти синку, мабуть за голобородько голосував, і з наступного тижня в тебе в планах чесні суди? Логічно))).
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дурик, я объявляю коммунизм ….. да по хер что ты не веришь, все равно что его не построишь, главное объявить.... а там получится не получится, дело такое. И последнее. Почему НБУ проигрывает все суды ?
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Бо там немає таких розумних і чесних людей, як ти, так? Тобто, я вже писав, ти такий охрінітєльно класний, чому ти не в НАБУ, АПУ чи Антикорупційному суді? Конкурс не пройшов?)))
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знаю одного адвоката, довольно не плохой спец по "криминалу", который решил стать судьей. Прошел несколько там собеседований или экзаменов и на финальной стадии было некое "собеседование" где ему "пояснили" что нужно будет делать и как . И если он согласен, то последнее там оценивание считай он прошел. Он послал всех накуй, забрал документы и продолжает дальше себе спокойную адвокатскую практику.
Это я к чему? Верю что у тебя получится, главной верь в пэтра.
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Идиот. Законы надо было принимать нормальные.
Чтобы судьи не выпускали коррупционеров на свободу.
А то 5 лет гнали пургу для ЕС и США, а теперь выясняется что все не так как надо было сделано.
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Дитятко, зміни памперси. Зеля вже пояснив і від усього що вішав на папєрєдніка сам уже відкараськався. "Не тупи" не кажу, бо проти твоєї природи ти не попреш. Ти напевно всрешся, коли з понеділка не побачиш повальні посадки, а навпаки масове повернення ригів та дерибан набутого майна.
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Тобі хоч книжку яку почитати, чи що... Чи хоч попитай кого розумнішого, яка гілка влади у нас законотворча... )))))
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У меня не скромный вопрос к порохоботам. Не подскажете, как НБУ и власть в лице еще действующего президента, смогла просрать все суды по Привату ? Вы точно уверенны что вы все знаете о приватизации Привата ?
P.S. Если будете кивать в сторону потужной судебной реформы от Пэтра, тогда можете не отвечать.
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А зможеш розказати хід судової реформи, які суди торкнулась, і на якому етапі вона в даний час? Чи так папугою коломойським лайноплюсам і залишишся. Ти з тих доточок, які свято вірять, що реформа починається з початку підпису, і закінчується коли перо відривається від паперу.
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Порошенко заявил, что считает судебную реформу, которая была проголосована Верховной Радой 2 июня, одним из самых важных решений за время его президентства.
"Считаю это решение одним из самых важных за время моего президентства. Если бы вчера реформа провалилась, если бы мы увидели на табло 299-298, это означало бы консервацию существующей судебной власти на годы", - подчеркнул Президент.
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Синку, вчися поки не пізно, може якимось фантастичним способом в тебе і щось вийде. Ти повний невіглас в тому що відбувається.
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может скажешь сколько тебе лет "старичок" и как ты выучился и что с тебя вышло ?
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Злив не зараховано))) ти що, Порошенко? Питання було до тебе.
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Научитесь для начала правилам поведения. Для того, что бы задавать вопрос личного характера ( кто ты ?, что ты?, как ты?, где ты ? ) начинать нужно с себя . Так понятно ?
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И совершенно случайно так вышло, что это случилось именно тогда, когда стало известно, что выиграл вазелин. Ну совершенно случайно получилось.
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А судді хто? Тут кого не вибери, всі продажні, а інших у нас немає. Потрібно було на Майдані парочку повісити суддів просто так, вони всі знають, за що. А зараз вже пізно.
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"Це буде настільки болючий сигнал для інвесторів, що навряд чи це станеться", - додав Палмер. Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3127396
Про це давно відомо, якщо хочемо будувати в себе Північну Корею то варіант якраз відповідний щоб посваритися з міжнародними кредиторами.Ймовірність що це станеться вже за президентові ЗЕ 50/50.
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Даешь перевыполнение бюджета 2019. Курс - 40грн./1$ USA.
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в статье набор заумных фраз и прочего бреда.
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Ага, американці - вони ж такі тупіііі....)))))
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В Амэрике уже давно усё национализировано. 😂😅😂
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в данном случае даже слишком многословны.обычно они обеспокоены или озабочены.
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Прекрасно! Придется трусить местных олигархов. Но татарин активы активно выводит.
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Слушая прахоботов - свидетелей секты праха рошенки, то,- МЕЖДУНАРОДНЫЕ ИНСТИТУТЫ УЖЕ ПРОТИВ ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ТОЛЬКО ЗА НАЦИОНАЛИЗАЦИЮ, И ГОСУДАРСТВЕННУЮ ЭКОНОМИКУ. 😂😅😂
КОММУНИЗМ-БОЛЬШЕВИЗМ, НАКОНЕЦ ТО ПОБЕДИЛ ВО ВСЁМ МИРЕ. 😂😅😂
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Т.е. они и долги обратно требовать не будут? Ну, раз сотрудничество прекратят?
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Странно, что в комментах к данному псто не видно животное с кличкой ваня сулима) Как же так...)
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згідно бєніного серіалу "слуга нароту" можна жити без МВФ й івестицій і бидло-73 цьому вірить. а пєсєц нагряне по причині папєрєдніків, а не через маріонеточного імбецила в ролі президента
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниДенаціоналізація "Приватбанку" призведе до припинення співпраці з міжнародними інституціями, - Світовий банк
 
 
 
 
 
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