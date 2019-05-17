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Все про:ПАРЄ (427) Росія (17083) санкції (2282) Рада Європи (196)

 Рада Європи дозволила Росії взяти участь у виборах нового генсека

Понад 30 міністрів закордонних справ країн-членів Ради Європи на засіданні в Гельсінкі ухвалили рішення, що відкриває шлях для повернення Росії в ПАРЄ за надзвичайною процедурою.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".

"Усі країни-члени повинні мати право брати участь на рівних засадах у Комітеті міністрів і Парламентській асамблеї – двох статутних органах Ради Європи", - йдеться у рішенні.

Водночас, як нагадали міністри, одним із фундаментальних зобов’язань країн-членів є сплата внесків до бюджету РЄ.

Глави МЗС також заявили, що вони б вітали той факт, якщо усі країни-члени зможуть взяти участь у сесії ПАРЄ у червні, відзначаючи важливість виборів генерального секретаря Ради Європи і суддів Європейського суду з прав людини.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна готова відмовитися від Мінських угод, якщо Рада Європи зніме з РФ санкції, - Клімкін

Міністр також підкреслили важливість посилення координації у діях КМРЄ і ПАРЄ задля "зміцнення спроможності Організації ефективніше реагувати на ситуації, коли країна-член порушує свої статутні зобов'язання або не дотримується стандартів, фундаментальних принципів та цінностей Ради Європи".

Як повідомлялося, на квітневій сесії в 2014 році ПАРЄ позбавила російську делегацію права голосу та усунула  її представників з усіх керівних органів за анексію Криму. Відтоді РФ фактично бойкотує засідання Асамблеї та вимагає відновлення її прав у повному обсязі. У червні 2017 року Росія відмовилася платити членські внески до Ради Європи до відновлення повноважень її делегації в ПАРЄ. З січня 2018 року триває кампанія за повернення делегації РФ до складу ПАРЄ.

Раніше міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що Україна може вийти з мінських угод, якщо Рада Європи зніме санкції з РФ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127393
 
 
 Топ коментарі
 
Это полный провал выбора украинцев. Захотели фигляра - получите цирк.
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1939-й год. Парламент Великобритании разрешил Гитлеру принять участите в выборах премьер-министра.
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От и пошли первые результаты выбора мудрого украинского народа.
Дальше снятие санкций с русни...
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Казочки нема, якщо врахувати обіцянки Зеленського про один термін. Ви не вірите обіцянкам зе? Я цій обіцянці вірю, бо він розуміє як його будуть обсирати за провальну політику.
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Расскажите зачем ЕС будет жопу из-за Украины рвать если мы сами себя обсераем?
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так то оно так, но выходит, что любая европейская страна вправе оккупировать чужую территорию без особых последствий.
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Ну не любая, а сильная. Эстонии вот нельзя, а Германии или Франции можно.
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.......одно "повстанцы и гражданская война" чего стоит...
...вот и итог.....
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Короче нихера история не учит евро геев...
В 38-39 Европа то же шла на все уступки Гитлеру...
Закончилось это миллионами трупов...
Можем повторить...звучит от евро геев
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победили европейские ценности. мокши могут ещё захватить чужую территорию, сбить боинг, провести очередной чемпионат и т.п.((
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Так мы сами хотим на Колыму. Почему Европейцы должны нас отговаривать?
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Ну ясное дело не 72. Европейцы все видят и что Зеленский обсерал украинцев и со сцены и в фильмах и стал президентом. Зачем ЕС за Украину впрягаться если для них русский старший брат?!
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Сейчас скоморох придет и всех сделает. Он уже сделал, но не всех, а на всех. Но не все пока это понимают.
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Та це було передбачено , нікому та Украіна не потрібна зі своіми траблами...Ще трохе і Козлостан повернуть до G 7 , а ***** як миротворця двинуть на премію Нобеле
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А что Узеленский говорит на этот счет или пока возвратом Сватов заняты?
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Ну ясное дело если украинцы тертят то что разрешили "Сватов" их обсерающих то может действительно в Киеве хунта а русские братский народ!
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мало интересно, это всё приколы а вот это реальность: страна которая вас поддерживала и врезала рашке сильнее ЕС, празднует национальный праздник

Совет Европы позволил России принять участие в выборах нового генсека - Цензор.НЕТ 769

и конечно обязательный поход детей в демонстрацию - король и вся королевская семья приветствует именно детей - будущие страны.

Совет Европы позволил России принять участие в выборах нового генсека - Цензор.НЕТ 9667

Национальный костюм - это красиво, ну да, это же не пилотка с гимнастёркой.
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Нужно выходить из этой организации. Она слишком требовательна к Украине по соблюдению всяких левацких законов, но абсолютно беззуба по этим же вопросам по отношению к россии. Нужно переводить сотрудничество с США и Канадой в более интенсивное русло, попутно решая вопросы по размещению либо военных баз на своей территории либо восстановлению ядерного статуса. Северный поток всё расставил по местам и показал кто союзник а кто овечья шкура.
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не надо подправлять Я написал как есть. Интересы у всех свои. Это всегда было и будет.
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Совершенно с Вами согласен! Но вот в реальность реализации этих совершенно здравых и уместных Ваших предложений не верится. Следующее будет составлять исключительно характеристику сложившейся абсурдной ситуации - никоим образом не принимайте это на свой счёт.
Это зеля под беней будет "европу опускать", "амеров" привлекать и "Бомбу вертать"? Мечта, достойная семидесятитрёхпроцентного воплощения истины в последней инстанции!
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При чём тут зеля-беня-филя-петя-вася? Это не зависит совершенно от какой-то личности, а зависит от сложившихся обстоятельств, когда другого пути нет. Даже если бы презом стал представитель оппоблока, он, бы вынужден был бы действовать согласно оборонной стратегии государства а не личным симпатиям. Смотрите на Белорусь и Казахстан. На словах там любовь взасос а в реальности дистанцирование. Смотрите на Додона в Молдове, Грузию с Зурабишвилли и Армению с Саркисяном. Лижут пятки кремлёвским гномам но страны стремятся избавиться от присутствия российских войск а две первые хотят в НАТО. Рада Європи дозволила Росії взяти участь у виборах нового генсека - Цензор.НЕТ 5691
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"Исполнение" стратегии может быть таким, как "украинскими" коммунистами-депутатами "Рады" при Кучме, когда они в главной штаб-квартире НАТО пьяными на голову натовцам блевали с окон второго этажа. В практической реализации любых предписаний главный фактор - субъективный.
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Идеалы демократии, млять:
"В то же время, как напомнили министры, одним из фундаментальных обязательств стран-членов является уплата взносов в бюджет СЕ"
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Был. Но со Скоморохом никто работать не хочет по причине его тупости и наркомании!
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тобто їм краще з міжнародним терористом ****** працювати?мож тоді ну нах такий "західний світ"?!
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Для Европы он пока не террорист. А что там Украина с Россией бодается так после выбора Зеленского это внутреннее дело Украины и России.
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МН-17 їм малувато?!
наглої анексії Криму їм мало?
а зброя на донбасі звичайно ж в шахтах народилась, правда росвиробництва...?!

якщо цього всього мало, то вибір Зеленського ніяким чином не вплинув на їх "сліпоту"...та що там багато говорити - ОБСЄ чітке відображення їх ставлення "до внутрішніш справ"...

тому не потрібно з хворої голови на здорову - їм реально завжди було пох...
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Ну из твоего истереческого списка только сбитый боинг. ***** по тихому выплатит компенсацию и извинится и всё закончится. А Украину ждет судьба Молдовы. Европейцы может бы и помогли как Прибалтике и Восточной Европе но они не слепые и видят тут около 50% ваты которой Европа не нужна!
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Ну из твоего истереческого списка (с)

видят тут около 50% ваты(с)

й Ви перший з цих 50%))) чого ж Ви зразу не сказали що Ви руцькій....
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Нет уже 50% ваты. На предстоящих выборах в Раду пропоребриковским партиям в совокупности прочат около 15%.
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Читаю комменты и поражаюсь... ***, где соевый урка-Петя набрал такое стадо умственно ограниченных писяев? Или соевая ботва ранее была разного образования и развития, но Петя всех откалибровал током высокого напряжения? )))
Чуваки, конечно лично Зеленский виноват, что соевая банда обосралась по всем без исключения направлениям! Разумеется, это Зеленский провалил 155 с четвертью реформ! Именно Зеленский организовал козью морду, которую скривила "мною созданная антироссийская международная коалиция". Только дайте ж, суки, Зеленскому хоть на пост заступить, чтобы он, подлец, ответил за последние пять лет измывательства над страной и людьми! )))))))
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За які якості Зеленського його обрали його виборці? Чим він був кращий за всіх інших крім Петі кандидатів?
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Да причём тут Зеленский? Он кто такой по профессии ? Артист эстрады. Его амплуа ? Пародист. Образование? Юрист, без работы по специальности, то есть "мёртвый" диплом. К вашему Зеленскому только один вопрос и задавать его должны правоохранительные органы, почему он артист эстрады, путём технологий обмана избирателей, ввязался во всё это. Кто за этим стоит? Может был применён шантаж Зеленского, через его бизнес, угрозу жизни родным? Вот и все вопросы к Зеленскому, если он заложник игры. Если он звено игры, тогда вопросов должно быть больше. И после ответа, господин Зеленский должен отправится, куда отправился его киношный Голобородько ... .
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Порошенко построил внешнюю политику "из песка".
Разваливается при малейшем сотрясении.
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Зато как Зелю резко все внешние политики "испугались" !
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Як казав хтось з відомих діячів 100 років тому назад - українське питання не може вирішитися у Відні чи в Петербурзі,воно може вирішитися лише в Україні.
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Проституция - древнейшая профессия...
Чё удивляться-то?
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В 1938 году жирные евродупы тоже хотели участия Алоизовича в европейских делах....
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жирні євровоші взагалі не усвідомлюють, яку загрозу несе Мордор їм самим...На передок!! На екскурсію!!! Може, прозріють, що парашорда ВБИВАЄ!!!! І що її місце- серед ізгоїв світу разом Північною кореєю, Сомалі, Сірією, Венесуелою...і т.д.
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Може, в поєднанні із приходом нової влади в України з'являється шанс не пертися сліпо туди зі всіма цими эвропэйськими ************ закидонами на кшталт дружби з росією, гендерними і ювенальними заскоками та мігрантськими фокусами, що перетворюють Старий Світ на звалище людських відходів і суцільну деградацію?
Може, слід розібратись кінець кінцем, перед ким спини гнем і кому до рота заглядаєм? Чию культуру, політику і економіку підтримуємо собі на збиток?
Геть меншовартість, маємо спиратись на великих партнерів, як США і Велика Британія, а з проститутками не мать діла взагалі! Перемога корупції, пошук резервів всередині країни і ділове партнерство зі справжніми симпатиками України дозволить розвиватися як самостійній самодостатній державі, що ні під кого не підлаштовується.
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