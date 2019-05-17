 Рада Європи дозволила Росії взяти участь у виборах нового генсека

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".
"Усі країни-члени повинні мати право брати участь на рівних засадах у Комітеті міністрів і Парламентській асамблеї – двох статутних органах Ради Європи", - йдеться у рішенні.
Водночас, як нагадали міністри, одним із фундаментальних зобов’язань країн-членів є сплата внесків до бюджету РЄ.
Глави МЗС також заявили, що вони б вітали той факт, якщо усі країни-члени зможуть взяти участь у сесії ПАРЄ у червні, відзначаючи важливість виборів генерального секретаря Ради Європи і суддів Європейського суду з прав людини.
Міністр також підкреслили важливість посилення координації у діях КМРЄ і ПАРЄ задля "зміцнення спроможності Організації ефективніше реагувати на ситуації, коли країна-член порушує свої статутні зобов'язання або не дотримується стандартів, фундаментальних принципів та цінностей Ради Європи".
Як повідомлялося, на квітневій сесії в 2014 році ПАРЄ позбавила російську делегацію права голосу та усунула її представників з усіх керівних органів за анексію Криму. Відтоді РФ фактично бойкотує засідання Асамблеї та вимагає відновлення її прав у повному обсязі. У червні 2017 року Росія відмовилася платити членські внески до Ради Європи до відновлення повноважень її делегації в ПАРЄ. З січня 2018 року триває кампанія за повернення делегації РФ до складу ПАРЄ.
Раніше міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що Україна може вийти з мінських угод, якщо Рада Європи зніме санкції з РФ.
...вот и итог.....
В 38-39 Европа то же шла на все уступки Гитлеру...
Закончилось это миллионами трупов...
Можем повторить...звучит от евро геев
и конечно обязательный поход детей в демонстрацию - король и вся королевская семья приветствует именно детей - будущие страны.
Национальный костюм - это красиво, ну да, это же не пилотка с гимнастёркой.
Это зеля под беней будет "европу опускать", "амеров" привлекать и "Бомбу вертать"? Мечта, достойная семидесятитрёхпроцентного воплощения истины в последней инстанции!
"В то же время, как напомнили министры, одним из фундаментальных обязательств стран-членов является уплата взносов в бюджет СЕ"
наглої анексії Криму їм мало?
а зброя на донбасі звичайно ж в шахтах народилась, правда росвиробництва...?!
якщо цього всього мало, то вибір Зеленського ніяким чином не вплинув на їх "сліпоту"...та що там багато говорити - ОБСЄ чітке відображення їх ставлення "до внутрішніш справ"...
тому не потрібно з хворої голови на здорову - їм реально завжди було пох...
видят тут около 50% ваты(с)
й Ви перший з цих 50%))) чого ж Ви зразу не сказали що Ви руцькій....
Чуваки, конечно лично Зеленский виноват, что соевая банда обосралась по всем без исключения направлениям! Разумеется, это Зеленский провалил 155 с четвертью реформ! Именно Зеленский организовал козью морду, которую скривила "мною созданная антироссийская международная коалиция". Только дайте ж, суки, Зеленскому хоть на пост заступить, чтобы он, подлец, ответил за последние пять лет измывательства над страной и людьми! )))))))
Разваливается при малейшем сотрясении.
Чё удивляться-то?
Може, слід розібратись кінець кінцем, перед ким спини гнем і кому до рота заглядаєм? Чию культуру, політику і економіку підтримуємо собі на збиток?
Геть меншовартість, маємо спиратись на великих партнерів, як США і Велика Британія, а з проститутками не мать діла взагалі! Перемога корупції, пошук резервів всередині країни і ділове партнерство зі справжніми симпатиками України дозволить розвиватися як самостійній самодостатній державі, що ні під кого не підлаштовується.