 Глава штабу Порошенка Ковальчук подав у відставку, - джерело

Про це "Українській правді" повідомило джерело в АП, передає Цензор.НЕТ.
"У четвер була призначена дата інавгурації нового президента на 20 травня. Тому Ковальчук вирішив піти у відставку" - сказало джерело.
За словами співрозмовника, зараз Ковальчук розглядає кілька пропозицій щодо участі в парламентських виборах.
какой неблагодарный народец попался - воровать не дает насдедственно
шукає бабло,
потужна Пєтрова команда,
здрискує,
і робитьЗєлєні якесь западло.
А о чем новость? Если бы зампред администрации Пороха НЕ подал бы в отставку, а остался ждать президента Зе, вот это была бы новость.