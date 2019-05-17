 Глава штабу Порошенка Ковальчук подав у відставку, - джерело

Про це "Українській правді" повідомило джерело в АП, передає Цензор.НЕТ.

"У четвер була призначена дата інавгурації нового президента на 20 травня. Тому Ковальчук вирішив піти у відставку" - сказало джерело.

За словами співрозмовника, зараз Ковальчук розглядає кілька пропозицій щодо участі в парламентських виборах.

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