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 Політика України
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Все про:Адміністрація_Президента (391) відставка (461) Порошенко (8870) Ковальчук (23)

 Глава штабу Порошенка Ковальчук подав у відставку, - джерело

Перший заступник глави Адміністрації Президента Віталій Ковальчук подав у відставку.

Про це "Українській правді" повідомило джерело в АП, передає Цензор.НЕТ.

"У четвер була призначена дата інавгурації нового президента на 20 травня. Тому Ковальчук вирішив піти у відставку" - сказало джерело.

За словами співрозмовника, зараз Ковальчук розглядає кілька пропозицій щодо участі в парламентських виборах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У переддень інавгурації Зеленського відзвітуюся, дам йому поради і складу свої повноваження, - Ірина Луценко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127388
 
   
 Топ коментарі
 
йопть ш такое кудрявый педруша недаволен.. великарашения не популярна Глава штаба Порошенко Ковальчук подал в отставку, - УП - Цензор.НЕТ 8698
какой неблагодарный народец попался - воровать не дает насдедственно Глава штаба Порошенко Ковальчук подал в отставку, - УП - Цензор.НЕТ 6278 Глава штаба Порошенко Ковальчук подал в отставку, - УП - Цензор.НЕТ 6278
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Розбігається банда,
шукає бабло,
потужна Пєтрова команда,
здрискує,
і робитьЗєлєні якесь западло.
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***** ш такое кудрявый ******* недаволен.. великарашения не популярна Глава штаба Порошенко Ковальчук подал в отставку, - УП - Цензор.НЕТ 8698
какой неблагодарный народец попался - воровать не дает насдедственно Глава штаба Порошенко Ковальчук подал в отставку, - УП - Цензор.НЕТ 6278 Глава штаба Порошенко Ковальчук подал в отставку, - УП - Цензор.НЕТ 6278
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Розбігається банда,
шукає бабло,
потужна Пєтрова команда,
здрискує,
і робитьЗєлєні якесь западло.
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И орден "ярославамудрага", его теперь кому попало чипляють.
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Это плохо. Такой глава штаба ой как нужен на парламентские, шоб пэтя пролетел как на президентских😀
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думаю за петю на парламентских тока неизлечиміе дебилки будут голосовать, впрочем как и жулю с косой, чувак єто давно понял и думает к кому бі по новой прилипнуть
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Первый заместитель главы Администрации президента Порошенко подал в отставку. Источник: https://censor.net.ua/n3127388
А о чем новость? Если бы зампред администрации Пороха НЕ подал бы в отставку, а остался ждать президента Зе, вот это была бы новость.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниГлава штабу Порошенка Ковальчук подав у відставку, - джерело
 
 
 
 
 
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