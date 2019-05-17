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 Політика України
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 Вихід "Народного фронту" з коаліції - це їхнє право, - Герасимов

Усе має відбуватися в чіткій відповідності до законодавства та Конституції.

Про це заявив журналістам глава фракції БПП Артур Герасимов, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

"Це рішення "Народного фронту", це право "Народного фронту". Головне - все має відбуватися в чіткій відповідності до законодавства та Конституції. Що стосується фракції БПП, то своїм головним завданням ми бачимо забезпечення незворотного курсу в НАТО, європейський вектор розвитку, курс України на реформи і захист України від агресора", - заявив Герасимов, після чого відмовився відповідати на уточнювальні запитання журналістів.

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Раніше "Народний фронт" вийшов з коаліції, закликавши до переговорів зі створення нової. Після цього спікер Андрій Парубій оголосив про припинення діяльності коаліції в Раді. Також він оголосив про початок періоду для консультацій щодо створення нової коаліції в Раді.

Згідно із законодавством, після оголошення про відсутність коаліції фракції можуть протягом 30 днів домовитися про створення нової. У разі, якщо вона не буде створена, президент має право оголосити про розпуск парламенту і призначити дострокові вибори. Водночас, варто зазначити, що за нинішніх обставин, навіть якщо нова коаліція не буде створена, новообраний президент Володимир Зеленський не зможе розпустити парламент достроково, оскільки це не можна зробити менш ніж за півроку до виборів, які мають відбутися наприкінці жовтня 2019 року.

Коаліція депутатських фракцій "Європейська Україна" була заснована 27 листопада 2014 року. До її складу увійшли фракції "Блоку Петра Порошенка", "Народного фронту", "Об'єднання "Самопоміч", Радикальної партії Олега Ляшка, "Батьківщини" (загалом у складі було 302 депутати). Пізніше фракції "Самопомочі", Радикальної партії та "Батьківщини" заявили про вихід з коаліції.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127387
 
   
 Топ коментарі
 
Здорово у действующей власти и соевой ботофермы припекает от Зеленского.
Значит хорошие сапоги, надо брать Выход "Народного фронта" из коалиции – это их право, - Герасимов - Цензор.НЕТ 5707
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Вышли из коалиции, которой небыло! Выход "Народного фронта" из коалиции – это их право, - Герасимов - Цензор.НЕТ 9688
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Ещё один ублюдок проклюнулся. Суши сухари и Бесу Безлеру позвони пусть тебя спрячет у сепарастов.
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Поступили благородно и освободили место для младой команды. Пусть создаёт свою коалицию и двигает реформы дальше. В добрый путь.

Выход "Народного фронта" из коалиции – это их право, - Герасимов - Цензор.НЕТ 9670
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спросил сегодня одного зЭбила, что там с "епохой" - он говорит что все начнется со 21 МАЯ - после приезда МВФ , и Булавы ...- зЭбилы *** Выход "Народного фронта" из коалиции – это их право, - Герасимов - Цензор.НЕТ 374
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Игра на опережение. Попробуй теперь распусти. А коалиции уже давно не было. Оппблок всю дорогу с БПП голосовал.
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они хотят уйти от ответственности и не допустить роспуска ,но не прокатит через Суд затребуют кол-во коалиции на 1.01.2019 года , да это займет время на Суды ,но Палубий сядет рано или поздно , и сидеть один не захочет, все расскажет про соевую банду
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Ви мабудь кіна надивилися. Хто парубія посадить.Це натиск на законодавчу гілку влади. Коаліції по факту не вистачало голосів. Коаліція це усвідомила і визнала це. Защо їх судити, вони ж самі визнали неіснування коаліції і розійшлися. Тепер у Верховної Ради є 30 днів для її створення. Не створять- будь ласка розпускай. Це вам не кіно- це політика. Запитайте Зеленського хто такий Макіавелі, я думаю, що він про нього не чув, бо поводився би по іншому.
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шановный есть запрос до Парубия от Окружного Суда ,с требованием предоставить пофамильный список коалиции , который со справкой проигнорировал,а Суд надо уважать и не выполнение требование Суда несет за собой наказание , как и наказание по доказанному (потом ) злоупотреблением служебной властью ,а это докажут 100%
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Ніхто Палубія не посадить бо у нього є справка.
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Я очень рад , кроме вора в нашей истории будет еще официально и дебил Вихід "Народного фронту" з коаліції - це їхнє право, - Герасимов - Цензор.НЕТ 8526
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агов зЭбилы - "вождь" ищет таланты....., чего вы здесь толчетесь..., идите во-власть..., искорените корупцию- наполните Бюджет...- вас же много , и вы такие креативные... Выход "Народного фронта" из коалиции – это их право, - Герасимов - Цензор.НЕТ 7181
Зеленский намерен привлечь HR-агентства к поиску кадров на госдолжности
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Вышли из коалиции, которой небыло! Выход "Народного фронта" из коалиции – это их право, - Герасимов - Цензор.НЕТ 9688
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Совершенно внрно - коалиции нет с февраля 2016 года.
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Здорово у действующей власти и соевой ботофермы припекает от Зеленского.
Значит хорошие сапоги, надо брать Выход "Народного фронта" из коалиции – это их право, - Герасимов - Цензор.НЕТ 5707
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Ещё один ублюдок проклюнулся. Суши сухари и Бесу Безлеру позвони пусть тебя спрячет у сепарастов.
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Крысы побежали красится в зеленый цвет
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Навпаки .Цілеспрямований розвал коаліції не дає Узеленському права дострокового розпуску парламенту.НФ зробив добру справу.(проста тєкст нємнога па-дебільнаму напісан).
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"...тєкст нємнога па-дебільнаму напісан" - дьік, зєбіли інакше й не зрозуміють ))
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больше чем уверен....через 5 лет(может раньше) Зеленкин будет заниматься такой же хе@ней.....
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больше чем уверен, это как? господь что ли....
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Оракулов прибавилось, рассаживать некуда ))
Зеленский до выборов заявил, что избирается на один срок. Многократно повторил и после избрания... Ему не нужно цепляться зубами за кресло. "Больше, чем уверен", что оракулам тоже нужно учить матчасть.
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Петро сказав "Через рік!" - значить, чере рік ))
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Это не "их право", это конвульсии соевой организованной преступной группировки. )))
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Записки пасквілянта 16 травня 2019 року парламентська фракція політичної партії «Народний Фронт» вирішила вийти з коаліції, щоби в такий спосіб унеможливити дострокові вибори Верховної Ради й дати можливість Парубію радувати українських логопедів до середини листопада. За задумкою «народнофронтівських» інтелектуалів з дня, коли Парубій оголосить про розпад коаліції, починається 30-денний термін, встановлений Регламентом Верховної Ради України для формування нової коаліції. Відтак у «Народному Фронті» вирішили, що вони дуже хитрі, президент Зеленський не зможе розпустити парламент до 16 червня, а після 16 червня він не зможе розпустити парламент внаслідок припису ч.3 ст. 90 Конституції України.

Панове, передайте, будь ласка, Парубію, що неможливо вийти з того, чого немає. У Конституції України йдеться не просто про коаліцію, а про коаліцію «депутатських фракцій, до складу якої входить більшість народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України». Ось якби така коаліція існувала, тоді у випадку виходу з неї фракції «Народний Фронт» можна було б вести мову про якісь юридичні наслідки (і то ці наслідки були б для Парубія невтішними, оскільки з Регламенту Верховної Ради України будь-які згадки про коаліцію прибрані ще в 2010 році у зв'язку з поверненням Конституції взірця 1996 року й досі не відновлені завдяки кричущій безпорадності все того ж Парубія). Але в парламенті немає ніякої коаліції «депутатських фракцій, до складу якої входить більшість народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України» - вона припинила своє існування понад три роки тому, а об'єднання фракцій «Народного Фронту» й «Блоку Петра Порошенка» такої коаліції не утворює, бо сумарна кількість депутатів, що входять до складу цих фракцій, складає 215 голів. Тому на можливість проголошення дострокових парламентських виборів ці потуги Парубія ніяк не вплинуть
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да, свинью вам подсунули знатную. рассчитывали до осени еще покерувать, подготовить почву к "выборам"...а тут на тебе, облом на президентских "выборах" и на парламентских очередной облом.
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Меня удивляет что 73% избирателей верят в то что Зе Пороха расстреляет, декоммунизирует, люстрирует, посадит и т.д. выбирите то что кому больше нравится.
Вы что в это действительно верите?! Тогда вы не просто глупые, а идиоты !!!
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А меня удивляет, что ты это пишешь в каждом посте. Это сколько уже заработал за сегодня?
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А ты не за всех, ты за СЕБЯ ответь - что Зеля сделает с Порохом?
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Очень просто документально установить, что коалиции не было с 2017 года. А сокрытие этого - государственная измена. Все что совершают государственные изменники - не действительно. А им - суд и тюрьма.
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По уму-отменить ВСЕ,там понапринимали "коалицианты".
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Представитель Украины в «Венецианской комиссии» (2013-2017 годы), народный депутат Украины VI-VII созывов Владимир Пилипенко заявляет, что коалиции в Верховной Раде не существует еще с февраля 2016 года.
https://www.economics-prorok.com/2019/05/%d0%ba%d0%be%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%b2-%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%b5-%d0%bd%d0%b5%d1%82-%d0%b5%d1%89%d0%b5-%d1%81-2016-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b0-%d1%8d%d0%ba%d1%81%d0%bf%d0%b5.html#more-72541
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Вот и получается, что идея Надюхи была правильной.
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Все за планом: місяць на створення нової коаліції (ВР недоторканна) - а через місяць спливає можливий термін розпуску ВР. Небіжчик Чєчєтов там шось казав про котиків... )))
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Сколько непонятных, ненужных и часто недалеких людей собралось в раде. Ну вот зачем там столько числится? Так... иногда заедут на огонек. Как на работу они сто лет уже не приходят, кроме вчерашнего дня вышиванки, чтобы блесТнуть своими сорочками да платьями) Из этого всего количества "слуг народа", сидящих в роскошном зале, не мешало бы оставить раз в 5, а то 10 меньше людей. Лучше меньше, да лучше. Их и собрать в кучку можно быстрее, и коалиций, возможно, не нужно бы было создавать... А сколько денег было бы сэкономлено!) Главное - работать во блвго страны, а не во благо своего кармана и рта.
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Политические лузеры что-то подозревают)
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Це все понти для заїжджих. Ніхто розпускати Раду не буде, депутати продовжать, як і раніше колони в залі куями колотити.
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...а была ли коалиция? ...где поименные списки?
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