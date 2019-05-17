EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Президентські вибори-2019 Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Події
  1296  0
Все про:боєприпаси (896) Друга світова війна (104) Київ (6067) ДСНС (1865)

 У ботсаду Києва та на Лисій горі знайшли боєприпаси часів Другої світової

У різних районах столиці виявили три снаряди часів Другої світової війни. Рятувальники витягли їх, вивезли на полігон і знищили.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС у м.Києві.

"16 травня на вул. Тимирязівській, 1, у Печерському районі столиці на території Національного ботанічного саду ім. Гришка виявлено артилерійський снаряд Д-75. На вул. Златоустівській, 27, у Шевченківському районі столиці на території будівельного майданчика виявлено артилерійський снаряд Д-122 мм. Крім того, в урочищі "Лиса гора", що в Голосіївському районі столиці, на відкритій території виявлено гранату Ф-1. Усі виявлені вибухонебезпечні предмети часів Другої світової війни", - йдеться в повідомленні.

Групою піротехнічних робіт Мобільного рятувального центру ДСНС України виявлені боєприпаси було вилучено та знищено на полігоні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Запорізькій області місцеві жителі крали відпрацьовані боєприпаси під керівництвом начальника охорони військового об'єкта, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Зазначається, що загалом від початку року на території м.Києва було вилучено і знищено 492 вибухонебезпечні предмети часів Другої світової війни.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127382
 
   
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Цензор.НЕТНовиниПодіїУ ботсаду Києва та на Лисій горі знайшли боєприпаси часів Другої світової
 
 
 
 
 
 вгору