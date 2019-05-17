 Кліка, яка сьогодні біля корита, створює обставини, за яких Кабмін працюватиме ще півроку, - Березюк про розвал коаліції

Про це заявив журналістам глава фракції "Самопоміч" Олег Березюк, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ

"Це не є несподіванкою. Про це говорили вже кілька днів. Це інструмент пролонгації діяльності уряду. Якби відбувся розпуск парламенту, то була б нова коаліція і новий уряд. Кліка, яка сьогодні біля корита, створює обставини, за яких Кабмін працюватиме ще півроку. Тобто вони не турбуються про парламент і державу", - заявив Березюк, коментуючи вихід НФ з коаліції.

Раніше "Народний фронт" вийшов з коаліції, закликавши до переговорів зі створення нової. Після цього спікер Андрій Парубій оголосив про припинення діяльності коаліції в Раді. Також він оголосив про початок періоду для консультацій щодо створення нової коаліції в Раді.

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Згідно із законодавством, після оголошення про відсутність коаліції фракції можуть протягом 30 днів домовитися про створення нової. У разі, якщо вона не буде створена, президент має право оголосити про розпуск парламенту і призначити дострокові вибори. Разом з тим, варто зазначити, що за таких обставин, навіть якщо нова коаліція не буде створена, новообраний президент Володимир Зеленський не зможе розпустити парламент достроково, бо це не можна зробити менш ніж за півроку до виборів, які повинні відбутися в кінці жовтня 2019 року .

Коаліція депутатських фракцій "Європейська Україна" була заснована 27 листопада 2014 року. До її складу увійшли фракції "Блоку Петра Порошенка", "Народного фронту", "Об'єднання "Самопомочі", Радикальної партії Олега Ляшка," Батьківщини "(всього у складі було 302 депутати). Пізніше фракції" Самопомочі", Радикальної партії і "Батьківщини" заявили про вихід з коаліції.