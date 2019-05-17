 Кліка, яка сьогодні біля корита, створює обставини, за яких Кабмін працюватиме ще півроку, - Березюк про розвал коаліції

Про це заявив журналістам глава фракції "Самопоміч" Олег Березюк, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ
"Це не є несподіванкою. Про це говорили вже кілька днів. Це інструмент пролонгації діяльності уряду. Якби відбувся розпуск парламенту, то була б нова коаліція і новий уряд. Кліка, яка сьогодні біля корита, створює обставини, за яких Кабмін працюватиме ще півроку. Тобто вони не турбуються про парламент і державу", - заявив Березюк, коментуючи вихід НФ з коаліції.
Раніше "Народний фронт" вийшов з коаліції, закликавши до переговорів зі створення нової. Після цього спікер Андрій Парубій оголосив про припинення діяльності коаліції в Раді. Також він оголосив про початок періоду для консультацій щодо створення нової коаліції в Раді.
Згідно із законодавством, після оголошення про відсутність коаліції фракції можуть протягом 30 днів домовитися про створення нової. У разі, якщо вона не буде створена, президент має право оголосити про розпуск парламенту і призначити дострокові вибори. Разом з тим, варто зазначити, що за таких обставин, навіть якщо нова коаліція не буде створена, новообраний президент Володимир Зеленський не зможе розпустити парламент достроково, бо це не можна зробити менш ніж за півроку до виборів, які повинні відбутися в кінці жовтня 2019 року .
Коаліція депутатських фракцій "Європейська Україна" була заснована 27 листопада 2014 року. До її складу увійшли фракції "Блоку Петра Порошенка", "Народного фронту", "Об'єднання "Самопомочі", Радикальної партії Олега Ляшка," Батьківщини "(всього у складі було 302 депутати). Пізніше фракції" Самопомочі", Радикальної партії і "Батьківщини" заявили про вихід з коаліції.
Губу закатай и работай на три тысячи гривен, если ничего, кроме как ныть, не умеешь.
Я тоже свои не ворую, так что не тебе спрашивать, как я их зарабатываю. Я работаю, по ночам, по выходным, по 14-16 часов в день, без выходных, праздников и отпусков. И даю работу другим людям.
И нет, я не хвастаюсь, что я плачу коммуналку. Я считаю, что это нормально, это правильно, рассчитываться за полученные услуги. Не нравится тарифы - ну так сделай свое предприятие, которое сделает тарифы ниже, в чем проблема? Будешь всё честно делать, никто ничего не ворует, никаких порошенко, ахметовых, всё честно, чисто и прозрачно. И люди тебе будут благодарны, и ты себе на кусок хлеба с маслом заработаешь. В чем проблема, кроме твоей лени?
А Петя стал президентом, просто напоминаю, в июне 2014, когда курс был 12 и падал по 50 копеек в день. А Гройсман стал премьер-министром, когда курс был 25. За всё время его премьерства гривня упала всего на 3.5%, как для воюющей страны так вообще отличный показатель. Так что ты просто гонишь, а память у тебя, как у рыбки-гуппи.
во всем мире просели национальные валюты (по моему кроме китая) а ты тут втираешь что в У краине которая супер зависима от мировой экономике при рухнувших мировых рынках (в разы) все могло быть хорошо!! СКАЗОЧНИК!!
Но это же Юле надо было думать о благополучии страны, а не о будущих выборах ...
Не наївся - не налижешся
- Как весело за истерикой зедебилов наблюдать )))).
17.05.2019 10:51
Хочется шоколадом вымазанному напомнить цитату, ставшую почти классической:
- Мы их развели как котят!
И интересно, он мне напомнит , на каком этаже жил знаменитый разводила?
А разводилам напомнить, что нельзя распустить коалицию, которая давно перестала существовать! И послать Народный фронт нахй Печерского суда!
Какие эмоциональные слова про утраченное корыто, в которое он на новых выборах не попадёт.....
В угоду БПП.
Интересно, это так было задумано в 2014-м?
Ибо коалиция БПП и НФ была коалицией либералов и консерваторов.
Такой себе павлино-утко-еж.
Т.е., изначально мертворожденное дитя.
Решили пожертвовать собой в угоду Пороху и БПП.
Видимо скоро увидим массовое бегство из НФ в БПП.
Интересно, а боевые комбаты тоже побегут?
Легли ведь уже под Петра.
Клика, млять! Где бы ты было при клике!
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Из какой-такой "коалиции" ????????????????
У них там от жадности шарики за ролики заехали???
Коалиции нет уже несколько лет, вы там все ПРЕСТУПНИКИ! Потому что незаконно прожираете государственный бюджет!