EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Президентські вибори-2019 Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Політика України
  6561  242
Все про:ВР (4754) коаліція (215) Березюк (110)

 Кліка, яка сьогодні біля корита, створює обставини, за яких Кабмін працюватиме ще півроку, - Березюк про розвал коаліції

Вихід "Народного фронту" з коаліції продовжить роботу чинного уряду ще на півроку.

Про це заявив журналістам глава фракції "Самопоміч" Олег Березюк, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ

"Це не є несподіванкою. Про це говорили вже кілька днів. Це інструмент пролонгації діяльності уряду. Якби відбувся розпуск парламенту, то була б нова коаліція і новий уряд. Кліка, яка сьогодні біля корита, створює обставини, за яких Кабмін працюватиме ще півроку. Тобто вони не турбуються про парламент і державу", - заявив Березюк, коментуючи вихід НФ з коаліції.

Раніше "Народний фронт" вийшов з коаліції, закликавши до переговорів зі створення нової. Після цього спікер Андрій Парубій оголосив про припинення діяльності коаліції в Раді. Також він оголосив про початок періоду для консультацій щодо створення нової коаліції в Раді.

Читайте також: "Ці люди кращими не стали", - Сироїд заявила, що "Самопоміч" не братиме участі у формуванні нової коаліції

Згідно із законодавством, після оголошення про відсутність коаліції фракції можуть протягом 30 днів домовитися про створення нової. У разі, якщо вона не буде створена, президент має право оголосити про розпуск парламенту і призначити дострокові вибори. Разом з тим, варто зазначити, що за таких обставин, навіть якщо нова коаліція не буде створена, новообраний президент Володимир Зеленський не зможе розпустити парламент достроково, бо це не можна зробити менш ніж за півроку до виборів, які повинні відбутися в кінці жовтня 2019 року .

Коаліція депутатських фракцій "Європейська Україна" була заснована 27 листопада 2014 року. До її складу увійшли фракції "Блоку Петра Порошенка", "Народного фронту", "Об'єднання "Самопомочі", Радикальної партії Олега Ляшка," Батьківщини "(всього у складі було 302 депутати). Пізніше фракції" Самопомочі", Радикальної партії і "Батьківщини" заявили про вихід з коаліції.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127381
 
   
 Топ коментарі
 
Как весело за истерикой зедебилов наблюдать )))).
 показати весь коментар
 
Вы даже не представляете ,как вы пороходебилы будете бежать без оглядки.аж волосы назад. Клика, которая сегодня находится при корыте, создает обстоятельства, при которых Кабмин будет работать еще полгода, - Березюк о развале коалиции - Цензор.НЕТ 2464
 показати весь коментар
 
а ти вважаєш шо "слуга уродов" - не мафія?
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 3 з 3
<<<1 2 3
 
Да не надо так шифроваться! НАПИШИ ПРОЩЕ "ИДИ ОБРАТИСЬ В СУД!" А то зашифровался "ЕСТЬ АРБИТЕР МЛЯТЬ" Напиши про суд а мы все тут посмеемся с очередного ПОРОХОСИСИ который рассказывает про справедливые суды!!
 показати весь коментар
 
 
А вот про суды я с тобой полностью согласен, суды у нас совсем берега потеряли. Проблема в том, что эта проблема не имеет хорошего и быстрого решения.
 показати весь коментар
 
Проблема в том что ЛЮДИ БОЛЕЮТ СДЕСЬ И СЕЙЧАС!! И ИМ НЕКОГДА ЖДАТЬ ТВОЕГО ХОРОШЕГО РЕШЕНИЯ!! А я смотря на то как людей просто кидают и посылают понимаю что твой общественный договор (который так не работает... ХА ХА ХА ХА!!) четко понимаю что он не работает от слова НИКАК!!!
 показати весь коментар
 
 
Да работает всё, работает. Пусть неидеально, но как-то работает. Меня лично и моих близких никто и никогда не оставлял без медицинской помощи. Лично у тебя по другому - ну так это повод лично тебе и напрячься.
 показати весь коментар
 
Школота, ты хоть что-то полезное умеешь делать, что 3 тыс баксов себе требуешь?
Губу закатай и работай на три тысячи гривен, если ничего, кроме как ныть, не умеешь.
 показати весь коментар
 
 
я же не к тебе приду устраиваться на работу!! так что твое мнение о моих навыках мне до задницы!!
 показати весь коментар
 
 
Так я такого придурка, как ты, даже на собеседование не позову, я таких повидал много. Потом проблем с ними - мама не горюй. Ещё и в коллектив вносят свои дрязги. Чтобы ко мне на работу устроиться, надо мыслить позитивно, я других не беру. А ты ноешь, как баба с ПМС.
 показати весь коментар
 
 
когда тебе придет платежка а ты бушь решать купить лекарства деду или заплатить за газ вот тогда я послушаю твой позитив ЧУХЛО!!
 показати весь коментар
 
 
Мне каждый месяц приходят платежки, прикинь, а? И я их оплачиваю без проблем. У меня совсем немалая квартира, но заплатить 3500грн коммунальных - это фигня, на самом деле. Ты три штуки баксов там себе зарплаты требуюешь, а коммунальные для тебя непосильная ноша? У тебя замок на пару десятков тысяч метров жилплощади? Ну так будь просто скромнее, переедь в трехкомнатную квартиру в центре Киева
 показати весь коментар
 
 
ГРОСЯ то же наверняка оплачивает как и ПЕТЯ свои замки! Проблема не в том что ты тут хвастаешься что ты платишь!! проблема где ты деньги на это берешь! ЕСЛИ ТАМ ГДЕ ПЕТЯ И ГРОСЯ ТО ПОШЕЛ НАХЕР!!
 показати весь коментар
 
 
А в чем проблема у Пети оплачивать коммунальные, если он владелец бизнеса на десятки миллиардов гривен? Это его деньги, нечего ему в карман заглядывать.
Я тоже свои не ворую, так что не тебе спрашивать, как я их зарабатываю. Я работаю, по ночам, по выходным, по 14-16 часов в день, без выходных, праздников и отпусков. И даю работу другим людям.
И нет, я не хвастаюсь, что я плачу коммуналку. Я считаю, что это нормально, это правильно, рассчитываться за полученные услуги. Не нравится тарифы - ну так сделай свое предприятие, которое сделает тарифы ниже, в чем проблема? Будешь всё честно делать, никто ничего не ворует, никаких порошенко, ахметовых, всё честно, чисто и прозрачно. И люди тебе будут благодарны, и ты себе на кусок хлеба с маслом заработаешь. В чем проблема, кроме твоей лени?
 показати весь коментар
 
 
Какие вы ПОРОХОСИСИ интересные! как все просто объясняете ОН ВЛАДЕЛИЦ БИЗНЕСА!! АГА КАК ПРОСТО! А как он стал владельцем не расскажешь! ПОРОХОСИСЯ А!!! Думаешь все вчера родились и ничего не помнят!! ошибаешься все Украинцы хорошо помнят как и откуда ПЕТИ и ГРОСИ и АХМЕТОВЫ стали владельцами!!
 показати весь коментар
 
 
Да я вообще-то как раз хорошо помню. Тогда владельцами бизнеса мог стать любой, достаточно было не сидеть на попе ровно, и ждать, пока тебя кто-то накормит из ложки, а самому рискнуть и начать свое дело. Из тебя сейчас прёт люмпеном, злобным и завистливым, но ничего не умеющим. Мне такие неинтересны. Прощай, удачи тебе в жизни, и будь позитивным, тогда и удача не будет от тебя отворачиваться!
 показати весь коментар
 
 
Так мужик я родился в 80х так что лапшу иди вешай более молодым которые реально не помнят и не знают как и кем у нас шло разграбление госсобствености СССР!! Так что пошел НАХЕР!!
 показати весь коментар
 
 
а, так ты ещё совсем молодой, то-то я смотрю, какой ты категоричный. Ещё не работал, а уже устал.
 показати весь коментар
 
Так це ж рузьге Иван. Воно хоче на печі лежати, плювати в стелю, а як їсти захоче, то "скатерть самобранку" достане. Працювати? Ні, дякую!
 показати весь коментар
 
 
а почему ГРОСЕ и ПЕТИ можно а мне неззя, чем я хуже?!!
 показати весь коментар
 
 
ну вот пока тебе и таким как ты смешно вот до тех пор в стране Украина будет ЖОПА потому что некоторым дебилам (которых довольно дохера) смешно!!
 показати весь коментар
 
 
Любопытно вот только услышать не просто стенания, а хоть примерный план, как сделать, чтобы в стране лучше жилось. А то вполне может оказаться, что Гройсман делает то, что делать должен, и что на горизонте нет никого, кто это будет делать лучше. Нет, лично мне он не нравится, просто альтернативы я не вижу. Опять Юлю? Нет уж, свят, свят, хватило 2008-года, когда она всё просрала.
 показати весь коментар
 
 
в твоем 2008 году когда ЮЛЯ все просрала был мировой кризис (курс упал в 2раза)!! а в 2014 когда ПЕТЯ с ГОНТАРЕВОЙ пришли к власти курс упал в 3.5 раз и мирового кризиса не было более того был рост мировой экономики!! так ты точно уверен что ПЕТЯ и ГРОСЯ лучше?! может сначала возьми калькулятор!!
 показати весь коментар
 
 
Вот я о том и говорю, что когда был кризис и нужно было премьер-министру головой думать, как последствия этого кризиса минимизировать для страны, вместо этого Юля рассаживала своих людей по хлебным постам и ей экономикой страны заниматься было некогда. А то, что в момент прихода Яценюка на казначейских счетах всей страны было меньше денег, чем у меня одного в заначке на черный день, и что-то не было особо желающих всем этим заниматься, это как-то уже очень быстро забылось. Так я напомню, что Петя с Гонтаревой пришли тогда, когда курс уже летел вниз по полной программе, потому что в стране денег уже год как не хватало, и обвал был неизбежен. Но мещанам обывателям пофиг на сальдо торгового баланса и золотовалютные резервы, им подавай стабильный доллар, потому что надо срочно купить новую модель айфона. Ты лично валюту на свой смартфон заработал на своей работе? Для этого надо было товар или услуги на экспорт за валюту продать. Не, это сложно, ты в носу ковырял в это время? Ну так помни, что ты живешь в долг, и расплачиваться всё равно придется, даже если тебе не хочется.
 показати весь коментар
 
 
У ЮЛЬКИ при кризисе нривна в 2 раза упала а у ПЕТИ без кризиса в 3.5 раза! так что выводы делай сам! а как ты думаешь я уже понял!!
 показати весь коментар
 
 
У Юльки гривня вообще могла не упасть, если бы она правильно распорядилась возможностями. Ну или просела бы процентов на 20. Но она эти возможности благополучно просрала, она была занята войной с Ющенко и расставлением своих людей на хлебные должности, ей было не до экономики.
А Петя стал президентом, просто напоминаю, в июне 2014, когда курс был 12 и падал по 50 копеек в день. А Гройсман стал премьер-министром, когда курс был 25. За всё время его премьерства гривня упала всего на 3.5%, как для воюющей страны так вообще отличный показатель. Так что ты просто гонишь, а память у тебя, как у рыбки-гуппи.
 показати весь коментар
 
 
да да
во всем мире просели национальные валюты (по моему кроме китая) а ты тут втираешь что в У краине которая супер зависима от мировой экономике при рухнувших мировых рынках (в разы) все могло быть хорошо!! СКАЗОЧНИК!!
 показати весь коментар
 
 
национальные валюты просели по всему миру, только где-то это были разы, а где-то 10%. Если бы ещё в начале 2008 года НБУ начал бы подымать процентные ставки, то это сильно уменьшило бы отток валюты из Украины. Но это означало бы прекращение кредитования населения, а Юля всех уверяла, что "кризис нас не коснется", готовилась к выборам и ей было невыгодно дразнить население финансовыми проблемами. В результате всё делалось с большим запозданием, что только ухудшало ситуацию. А вот если бы НБУ сразу бы поднял ставки до 30-35%, можно было бы удержать спекулятивный капитал и на фоне как раз полученных 16миллиардов от МВФ можно было бы удержать курс даже с учетом падающих мировых цен на металл и химию.
Но это же Юле надо было думать о благополучии страны, а не о будущих выборах ...
 показати весь коментар
 
 
У Китая нет плавающего курса, там курс юаня определяет пленум КПК. Поэтому он вообще может быть любым, без оглядки на остальной мир.
 показати весь коментар
 
 
В Китае кризис по другому работал, там безработица вдвое выросла.
 показати весь коментар
 
 
Скажи, в нас в країні все так само «стабільно», як в 2008; чи все ж таки війна із «******** соседом?»
 показати весь коментар
 
 
Так, панове, мы в очередной раз убедились шо кловун - полное ничтожество
 показати весь коментар
 
 
Перед смертью не надышешься
Не наївся - не налижешся
 показати весь коментар
 
 
Мальчиш-плохиш пишет:
- Как весело за истерикой зедебилов наблюдать )))).
17.05.2019 10:51

Хочется шоколадом вымазанному напомнить цитату, ставшую почти классической:
- Мы их развели как котят!
И интересно, он мне напомнит , на каком этаже жил знаменитый разводила?
 показати весь коментар
 
 
смотря на то как 25% втаптывают в грязь эту зеленемрщь, горжусь принадлежностью к 25%
 показати весь коментар
 
В принципе, Серега, будь он президентом, подал бы на роспуск 21-го числа на внеочередные выборы Рады с несуществующей коалицией!
А разводилам напомнить, что нельзя распустить коалицию, которая давно перестала существовать! И послать Народный фронт нахй Печерского суда!
 показати весь коментар
 
 
важко, мабуть, знаходитись всередині кліки і про шось клікати?
 показати весь коментар
 
Ах, Березюк....
Какие эмоциональные слова про утраченное корыто, в которое он на новых выборах не попадёт.....
 показати весь коментар
 
 
С доверием в 4% - они нелегитимны априори. Какие ещё могут быть основания? Это просто повод остаться у корыта дольше.
 показати весь коментар
 
 
НФ сам себя спалил.
В угоду БПП.
Интересно, это так было задумано в 2014-м?
Ибо коалиция БПП и НФ была коалицией либералов и консерваторов.
Такой себе павлино-утко-еж.
Т.е., изначально мертворожденное дитя.
Решили пожертвовать собой в угоду Пороху и БПП.
Видимо скоро увидим массовое бегство из НФ в БПП.
Интересно, а боевые комбаты тоже побегут?
Легли ведь уже под Петра.
 показати весь коментар
 
 
Давай береза стоеросовая, загни еще что нибудь про хунту, прямо по кремлевской методичке!
Клика, млять! Где бы ты было при клике!
 показати весь коментар
 
 
"Выход "Народного фронта" из коалиции продлит работу действующего правительства еще на полгода. Источник: https://censor.net.ua/n3127381"
---
Из какой-такой "коалиции" ????????????????
У них там от жадности шарики за ролики заехали???

Коалиции нет уже несколько лет, вы там все ПРЕСТУПНИКИ! Потому что незаконно прожираете государственный бюджет!
 показати весь коментар
Сторінка 3 з 3
<<<1 2 3
Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниКліка, яка сьогодні біля корита, створює обставини, за яких Кабмін працюватиме ще півроку, - Березюк про розвал коаліції
 
 
 
 
 
 вгору