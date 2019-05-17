 "Ці люди кращими не стали", - Сироїд заявила, що "Самопоміч" не братиме участі у формуванні нової коаліції

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявляє віце-спікер парламенту Оксана Сироїд, делегована на цю посаду фракцією "Самопомочі".
""Самопоміч" заявила про своє ставлення до коаліції ще у 2016 році. Ці люди кращими не стали. Навпаки - показали свою нездатність. "Самопоміч" не бачить можливості вступати з цими людьми в коаліцію", - заявили Сироїд журналістам у кулуарах парламенту в п'ятницю.
Нагадаємо, згідно із законодавством, після оголошення про відсутність коаліції фракції можуть протягом 30 днів домовитися про створення нової. У разі, якщо вона не буде створена, президент має право оголосити про розпуск парламенту і призначити дострокові вибори.
Коаліція депутатських фракцій "Європейська Україна" була заснована 27 листопада 2014 року. До її складу увійшли фракції "Блоку Петра Порошенка", "Народного фронту", "Об'єднання "Самопоміч", Радикальної партії Олега Ляшка, "Батьківщини" (загалом у складі було 302 депутати).
Пізніше фракції "Самопомочі", Радикальної партії та "Батьківщини" заявили про вихід з коаліції.
На формирование коалиции дается один месяц...а распустить Раду невозможно будет уже через две недели.....
Може вона до осені святою стане, і усі поганці падуть ниц...😁