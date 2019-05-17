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 Політика України
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Все про:ВР (4754) коаліція (215) Самопоміч (278) Сироїд (153)

 "Ці люди кращими не стали", - Сироїд заявила, що "Самопоміч" не братиме участі у формуванні нової коаліції

Парламентська фракція "Самопомочі" не вважає за можливе брати участь у формуванні нової коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді VIII скликання.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявляє віце-спікер парламенту Оксана Сироїд, делегована на цю посаду фракцією "Самопомочі".

""Самопоміч" заявила про своє ставлення до коаліції ще у 2016 році. Ці люди кращими не стали. Навпаки - показали свою нездатність. "Самопоміч" не бачить можливості вступати з цими людьми в коаліцію", - заявили Сироїд журналістам у кулуарах парламенту в п'ятницю.

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Нагадаємо, згідно із законодавством, після оголошення про відсутність коаліції фракції можуть протягом 30 днів домовитися про створення нової. У разі, якщо вона не буде створена, президент має право оголосити про розпуск парламенту і призначити дострокові вибори.

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Коаліція депутатських фракцій "Європейська Україна" була заснована 27 листопада 2014 року. До її складу увійшли фракції "Блоку Петра Порошенка", "Народного фронту", "Об'єднання "Самопоміч", Радикальної партії Олега Ляшка, "Батьківщини" (загалом у складі було 302 депутати).

Пізніше фракції "Самопомочі", Радикальної партії та "Батьківщини" заявили про вихід з коаліції.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127379
 
   
 Топ коментарі
 
Ви і в новий парламент не потрапляєте..
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Бггг. "Не будут" потому, что их и звать никто не собирался ))). Неуловимые Джо, хреновы ))).
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Это уже не имеет ни какого значения....
На формирование коалиции дается один месяц...а распустить Раду невозможно будет уже через две недели.....
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Бггг. "Не будут" потому, что их и звать никто не собирался ))). Неуловимые Джо, хреновы ))).
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Єдина правда полягає в тому - що потрібно ізолювати від суспільства років на 30 НА ЗОНІ більшість ВР , і Лише потім можна говорити про такі сякі на ВИГОДУ ВСЬОГО НАРОДУ УКРАЇНИ РЕЕХВОРМИ.
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та хай не переживає. В новому парламенті Самонемічі вже не буде.
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Это уже не имеет ни какого значения....
На формирование коалиции дается один месяц...а распустить Раду невозможно будет уже через две недели.....
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Ну и как думаеш это хорошо ? Распустить не может , депутатам все пофиг , на работу ни кто не ходит , а платить им надо с твоего кармана тоже , законы не принимаются , кабмин с приставкой ИО , бюджет не готовит , а готовится к выборам . Выборы в октябре , тягомотина с созданием коалиции , внешние выплаты похерены , доллар 50 или больше . Кто выиграл , Украина? Главное зебилам подосрать , да ? А то что вы будете в том же говне , это ничего , самое главное привести снова солнцеликого Петю к власти , но винить во всем Зелю . А подумать что привело к к таким последствиям ума не хватит у « ылиты « с IQ 24 . Вы будете кричать что выборы зели к этому привели , НЕТ это такие действия ваших любимых депутатов к этому может привести
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Ви і в новий парламент не потрапляєте..
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а вот и хаос в стране, который устроил мегапатриот пэтя
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Доки Люцифера не запроторять за грати,бедлам буде продовжуватися.
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В чем заключается хаос?? В том что Рада будет работать и принимать Законы??
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Как она будет работать ? Номинально числится , но ничего не принимать
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Та вы самонемощные и зебилам не надо... Зебилы с бабюлей и рыгами новыую коалицию создадут через пол-года.
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Пані Сироїд ! Вчора всі, хто відчуває себе українцем , одягнув вишиванку . А Ви ?
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А пані сироїд вважає, що іі німб не засмальцьовано?
Може вона до осені святою стане, і усі поганці падуть ниц...😁
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а Самопомич нигде не участвует, только критикует
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А Самонемочь и раньше лучшей не была. Амбиций - вечно вагон и маленькая тележка, а умения работать - мыльный пузырь !
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Цензор.НЕТНовиниПолітика України"Ці люди кращими не стали", - Сироїд заявила, що "Самопоміч" не братиме участі у формуванні нової коаліції
 
 
 
 
 
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