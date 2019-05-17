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 Суд постановив оприлюднити фрагменти доповіді Мюллера про втручання Росії у вибори в США

Суд округу Колумбія у США велів американському міністерству юстиції оприлюднити раніше засекречені фрагменти з доповіді спеціального прокурора Роберта Мюллера про втручання РФ в американські вибори. Ці фрагменти стосуються колишнього радника з національної безпеки Білого дому Майкла Флінна та екс-посла РФ у США Сергія Кисляка.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на DW.

Мін'юст США вперше в історії отримав судове розпорядження розсекретити окремі частини підготовленого ним звіту.

На цьому тлі сам Флінн повідомив команду спецпрокурора Мюллера, що особи, пов'язані з адміністрацією Трампа і Конгресом США, намагалися, за його словами, вплинути на характер його співпраці зі слідчими, які займалися вивченням можливого втручання РФ у вибори американського президента.

На доказ своїх слів генерал-лейтенант у відставці надав аудіозапис однієї з таких розмов, йдеться в документах, направлених до суду прокуратурою.

Інформація про фігурантів, з якими Майкл Флінн перебував у контакті, а також зміст діалогу не розголошуються. Зазначається лише, що ці контакти "могли вплинути на його готовність до співпраці" зі слідством, а також на "всебічність цієї співпраці".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп відреагував на свідчення Флінна про контакти з послом РФ: "Не було абсолютно жодних змов"

За даними прокурорів, вони не були обізнані про деякі з цих інцидентів, що мали місце до і після визнання Флінном своєї провини.

Суддя Еммет Салліван розпорядився надати йому копію аудіозаписів і оприлюднити їх. Крім того, він вимагає довести до відома громадськості стенограми телефонних переговорів Майкла Флінна з російськими офіційними особами, включно із Сергієм Кисляком, який обіймав на той момент пост посла РФ у США.

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У ході процесу спецпрокурор Мюллер звертався до суду з проханням не засуджувати Флінна до тюремного ув'язнення, оскільки той надав "істотну підтримку" розслідуванню у справі про можливі зв'язки між штабом Трампа і російською владою.

У грудні 2017 року Майкл Флінн офіційно визнав свою провину, заявивши, що збрехав агентам Федерального бюро розслідувань США про свої контакти з російським дипломатом Сергієм Кисляком.

Наприкінці березня 2019 року Мюллер представив доповідь про виконану роботу щодо розслідування можливого втручання Росії в президентські вибори в США 2016 року, яку, однак, було оприлюднено з купюрами. Члени Демократичної партії США вимагають опублікувати матеріали в повному обсязі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127376
 
 
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В Антиколорадоса так визжали что скоро Трампа чуть ли не линчуют, а теперь обосрались Суд постановил обнародовать фрагменты доклада Мюллера о вмешательстве России в выборы в США - Цензор.НЕТ 2798
Меня поражают "умники", которые как кацапы кричат что европейцы, или канадцы чего-то не понимают, или вводят мало санкций против Путирашки..... Это как бомж бы профессору объяснял квантовую биологию Суд постановил обнародовать фрагменты доклада Мюллера о вмешательстве России в выборы в США - Цензор.НЕТ 1612
Мюллер - злой ибо не посадил злого Трампа.... Или как там "правильно" то?))
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Дело не в Трампе, а в системе управления государством.
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Цензор.НЕТНовиниЗа кордономСуд постановив оприлюднити фрагменти доповіді Мюллера про втручання Росії у вибори в США
 
 
 
 
 
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