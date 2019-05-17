EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Президентські вибори-2019 Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Політика України
  5946  119
Все про:ВР (4754) Кабмін (2841) коаліція (215) Гройсман (3330)

 Рада і Кабмін працюватимуть до наступних парламентських виборів, - Гройсман

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявляє, що Верховна Рада та уряд працюватимуть до наступних, чергових парламентських виборів.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

"Очевидно, що український парламент і український уряд працюватимуть до наступних парламентських виборів", - сказав він, виступаючи з трибуни Верховної Ради в п'ятницю. Гройсман закликав: "Давайте з вами, спільно з новообраним президентом, весь український парламент визначимо той порядок денний, який нас об'єднує".

Також Гройсман подякував парламентській коаліції та окремо лідеру "Народного фронту" Арсенію Яценюку: "В тих умовах, в яких опинилася країна у 2014 році, треба мати сильну волю і дух для того, щоби взяти на себе відповідальність у найскладніші часи. Більше того, врятувати країну від багатьох викликів, які ставили на межу взагалі існування України. Можливо, він за це заплатив високу ціну. Але він зробив усе як державний діяч, щоби сьогодні в Україні була стабільність і закладена основа для подальшого розвитку. Тому дякую, Арсенію, за все".

Нагадаємо, згідно із законодавством, після оголошення про відсутність коаліції фракції можуть протягом 30 днів домовитися про створення нової. У разі, якщо вона не буде створена, президент має право оголосити про розпуск парламенту і призначити дострокові вибори.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Парубій закликав почати консультації щодо створення нової коаліції в Раді

Коаліція депутатських фракцій "Європейська Україна" була заснована 27 листопада 2014 року. До її складу увійшли фракції "Блоку Петра Порошенка", "Народного фронту", "Об'єднання "Самопоміч", Радикальної партії Олега Ляшка, "Батьківщини" (загалом у складі було 302 депутати).

Пізніше фракції "Самопомочі", Радикальної партії та "Батьківщини" заявили про вихід з коаліції.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127375
 
   
 Топ коментарі
 
конечно будут работать, от зебила же толку ноль Рада и Кабмин будут работать до следующих парламентских выборов, - Гройсман - Цензор.НЕТ 2202
 показати весь коментар
 
Вам же и хуже, так можно было начать спрашивать с Зеленского - а тут получается, что до осени за все отвечает БПП и Кабмин, а проще говоря - Порошенко.
 показати весь коментар
 
здебіли не вийдуть, а український народ за клоуна - тим більше. Сиди собі перед тілівізіром та дивись свій "95-й гектар" та "слуга урода", ущербне.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
Все эти игры потешных закончатся тем, что пролетят на выборах ещё похлеще, чем их похерант. Надувают щёки и показывают всему народу, что они ещё способны гадить. Берут пример с шефа. Каков поп, таков и приход. Дерзайте, до нулевой оценки своей грязной возни лузеров.
 показати весь коментар
 
 
Мародерам українське суспільство показало червону картку, але мародери все одно не уходять з політичного поля. Мародери думають, що вони будуть спокійно мародерити до Листопада?
 показати весь коментар
 
 
Доречі, мародерський Бурбак з фсбшним Парубійом пробивають по два дніща за раз. Є ще куди падати, мародери?
 показати весь коментар
 
 
тобі платять за слово "мародер" в постах? Я помітила, що ти це слово вживаєш буквально в кожному дописі, при чому не один раз. Підозріло. Рада і Кабмін працюватимуть до наступних парламентських виборів, - Гройсман - Цензор.НЕТ 5370
 показати весь коментар
 
 
все правильно. В умовах війни розпустити Раду і залишити Зєлю, симпатика кацапського міру, один на один з ****** - це подарунок тому ж *****. Йому залишиться просто і швидко прибрати самого Зєлю і все: Україна залишиться не тільки без головнокомандувача, а й в загалі без легітимної влади, - самий час для широкомасштабної інтервенції, коли в країні безвладдя. Тому нехай вже добудуть свою каденцію, а восени їх змінить вже новий парламент.
А Зєлєнському до осені ще й так є чим зайнятися - переїзд з Банкової, пошук команди, інші організаційні питання. Руйнувати - не будувати, завжди встигне.
 показати весь коментар
 
 
От скажи, мародерський хрунь що втік з України в Німетчину: корупційна мажоритарка має залишитись?
 показати весь коментар
 
 
твоя принцеса також вийшла з коаліції. Чи ти вже не за неї?))
 показати весь коментар
 
Нє, нє, нє! Не треба під хитрого дурня! Питання цілком конкретне: так, чи ні?
 показати весь коментар
 
 
мажоритарка не завжди корупційна. Так само як і суто пропорційна система - не завжди кристально чесна. У Німеччині, наприклад, існує як мажоритарка, так і пропорційна (партійна квота) на виборах до Бундестагу. І ніхто не називає у Німеччині мажоритарку корупційною. Мабуть залежить це від країни голосування та ментальності голосуючих. Таким як ти виборцям, яку систему, навіть саму чесну та прозору не надай, - всерівно обереш якусь куклу олігархів.
 показати весь коментар
 
 
Щоб цього не було треба пропорційна система з відкритими списками. А, щоб уникнути залежності від олігархів, треба понизити прохідних бар"єр, як це пропонує Розумков. Вже тоді скупити всіх нардепів не вийде, як це робив Порошенко. На сьогодні це - єдиний вихід, щоб очистити наш політикум від мародерів
 показати весь коментар
 
 
добре. Яким чином "пропорційна система з відкритими списками" одразу, читай автоматично виникне, якщо у Зєлєнського виникло би право розігнати сьогоднішній парламент і він це зробив би? Хто цей закон тоді прийме, сам Зєлєнській?
А так у нього немає зараз права розігнати Раду і ось їй якраз термін і можливість прийняти цей новий виборчий закон, по якому пройшлили би вибори восени. Сам президент України змінити виборчу систему не може, немає такого права.
 показати весь коментар
 
 
Яку систему не впроваджуй, як прохідний бар'єр не опускай все одно при владі будуть олігархи. Без знищення олігархів ніяких позитивних змін не буде.
 показати весь коментар
 
 
А чому це мажоритарка корупційна? А пропорційна система не корупційна? Політичні партії - це організовані злочинні угруповання, які грабують країну та дурять людей. Система з відкритими списками нічим по суті не відрізняється від нинішньої. Відкриті списки - це суміш мажоритарки та пропорційної системи. Так що за цією системою виберуть тих же депутатів, що і за попередньою. Треба знищити олігархічний суспільний лад, а тоді вже проводити вибори. Без зміни суспільного ладу, яку виборчу систему не запроваджуй, при владі будуть все одно ставленики олігархів.
 показати весь коментар
 
 
Если суд сможет доказать что коалиции давно нет то заявление Бурбака это пустой звук.
 показати весь коментар
 
 
Будут ли они работать, зависит от будущего прокурора. В любом случае, любой плокугол лучше посадит гросю, чем сам сядет.
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниРада і Кабмін працюватимуть до наступних парламентських виборів, - Гройсман
 
 
 
 
 
 вгору