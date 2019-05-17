 Видача паспортів громадян РФ в ОРДЛО перетворилася на фарс, - Тимчук розповів про невдоволення місцевих жителів "спрощеним" процесом

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в Facebook написав нардеп, керівник групи ІС Дмитро Тимчук.
"Видача паспортів громадян РФ в ОРДЛО перетворилася на фарс. Місцеві жителі, які бажають отримати друге громадянство, масово висловлюють невдоволення крайньою забюрократизованістю "спрощеного" процесу, необхідністю попередньо отримати "паспорти ЛНР/ДНР", а також витрачати велику кількість часу для отримання різних довідок і нотаріально засвідчених копій українських документів, необхідних для отримання паспортів РФ, до того ж, всі ці послуги - платні", - написав він.
За словами Тимчука, особливе невдоволення висловлюють т.зв. "ветерани ополчення", які брали активну участь у бойових діях проти України, а тепер змушені також вистоювати величезні черги для отримання російського паспорта.
"Одночасно з'явилася чимала кількість "посередників", які роблять на отриманні паспортів РФ свій "бізнес" - за додаткову плату вони беруться не тільки прискорити процес отримання паспорта РФ, але і прописати родичів "клієнтів" з неокупованої території в ОРДЛО і "допомогти "оформити" паспорт ЛНР/ДНР", що необхідно для отримання паспорта громадянина Росії", - додав керівник групи ІС.
Нагадаємо, 24 квітня президент Росії Володимир Путін підписав указ про спрощений режим видачі російського громадянства жителям так званих "ДНР" і "ЛНР".
Україна звернулася до Ради безпеки ООН у зв'язку з введенням президентом РФ Володимиром Путіним спрощеного порядку прийому в російське громадянство мешканців окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО).
25 квітня Радбез ООН збирався в зв'язку з незаконною "паспортизацією" Донбасу Росією. За її підсумками Єльченко заявив, що результатом має бути не тільки стурбованість і засудження, але і більш рішучі кроки.
У суботу, 27 квітня, Путін заявив, що спрощений порядок отримання російських паспортів може поширитися на всіх жителів України.
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Цього ж дня новообраний президент України Володимир Зеленський відповів Путіну, що не радив би намагатися спокусити українців російськими паспортами. І припустив, що у відповідь Україна може спростити отримання свого громадянства для росіян.
29 квітня прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що рішення про видачу російських паспортів усім громадянам України ще не ухвалено.
Цього ж дня в Ростовській області Росії відкрився центр видачі російських паспортів жителям окупованої частини Луганської області.
1 травня Путін підписав указ, яким надається право на спрощений порядок отримання громадянства РФ окремим категоріям громадян України.
Да и ограничить паспорт одной областью нереально
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и всеравно "огромные очереди". Астанавитесь-ростов не резиновый.
Или внимательно прочитать статью и увидеть "выстаивать ОГРОМНЫЕ очереди".
А это значит что они реально ломанулись за рашапаспортами, и уже через полгода возможность освободить дамбас военным путем будет закрыта НАВСЕГДА, т.к. там поголовно будут проживать "рроссийские" граждане.
Ну что, все еще хочется поржать, и порадоваться что им надо какие-то платные справки оформлять??
Ты сейчас противопоставляешь жителей "бамбаса" неким "нормальным людям" и тут же называешь их "дерьмом", т.е. сознательно разделяешь хороших, годных "нормальных людей" и этих самых "жителей бамбаса".
Статья 161 УК Украины.
В более широком смысле ты заявляешь, что "нах он кому-то нужен", т.е. указываешь на отсутствие необходимости нахождения "бамбаса" в составе Украины, а вкупе с предыдущим пунктом - утверждаешь, что "бамбас" Украине не нужен совсем и от него стоит отказаться.
Статья 110 УК Украины.
И это замечательно.
Стратегия "жаб'ячих стрибків" работает в серой зоне, но ни одна жаба не запрыгнет в мало-мальски важный город или транспортный узел.
Гражданство здесь - скорее последний гвоздь в крышку гроба идеи возвращения обратно в Украину и никаких кардинальных изменений с военной точки зрения оно не даст.
Сейчас, эта возможность закрывается. При малейшем обострении, кто бы не пришел вместо Пукина, ему придется "защищать российских граждан".
Попробуй представить себя на месте нового президента РФ и представь, что на тебя не давят олигархи, а твоя задача - вести страну к лидерству на геополитической арене мира. Скажи честно, в нынешних условиях новой холодной войны по всему миру ты бы реально сдал Донецк, Луганск, Сухум, Цхинвал(и), Дамаск, ЮАР, вот это вот всё?
Там тоже есть госдума, в которой олигархи и сидят, соббсна. Есть кабмин, есть куча всяких структур... Да и "царя зверей" купят, не в первый раз.
Сталин тоже относительно внезапно отчалил в мир иной и в ЦК тоже были тёрки, но что-то никто не решился отбить ту же ГДР.
И ты таки не ответил на вопрос
С $ ты цифры похоже напутал.
А по пенсиям - если не было желающих лезть в шахту вместо тех, кто теперь пенсии получает - значит так и должно быть. А то как уголь - так дайте, а как пенсии тем, кого не завалило насмерть - так слишком много, вы там зажрались.
Ну и это. По доверенности пенсии ВПЛ получать нельзя. Требуется личная идентификация в отделении банка + проверки по месту жительства.