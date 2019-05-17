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 Видача паспортів громадян РФ в ОРДЛО перетворилася на фарс, - Тимчук розповів про невдоволення місцевих жителів "спрощеним" процесом

Жителі окупованих районів Донбасу, які бажають мати паспорт РФ, масово висловлюють невдоволення бюрократичністю отримання другого громадянства.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в Facebook написав нардеп, керівник групи ІС Дмитро Тимчук.

"Видача паспортів громадян РФ в ОРДЛО перетворилася на фарс. Місцеві жителі, які бажають отримати друге громадянство, масово висловлюють невдоволення крайньою забюрократизованістю "спрощеного" процесу, необхідністю попередньо отримати "паспорти ЛНР/ДНР", а також витрачати велику кількість часу для отримання різних довідок і нотаріально засвідчених копій українських документів, необхідних для отримання паспортів РФ, до того ж, всі ці послуги - платні", - написав він.

За словами Тимчука, особливе невдоволення висловлюють т.зв. "ветерани ополчення", які брали активну участь у бойових діях проти України, а тепер змушені також вистоювати величезні черги для отримання російського паспорта.

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"Одночасно з'явилася чимала кількість "посередників", які роблять на отриманні паспортів РФ свій "бізнес" - за додаткову плату вони беруться не тільки прискорити процес отримання паспорта РФ, але і прописати родичів "клієнтів" з неокупованої території в ОРДЛО і "допомогти "оформити" паспорт ЛНР/ДНР", що необхідно для отримання паспорта громадянина Росії", - додав керівник групи ІС.

Нагадаємо, 24 квітня президент Росії Володимир Путін підписав указ про спрощений режим видачі російського громадянства жителям так званих "ДНР" і "ЛНР".

Україна звернулася до Ради безпеки ООН у зв'язку з введенням президентом РФ Володимиром Путіним спрощеного порядку прийому в російське громадянство мешканців окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО).

25 квітня Радбез ООН збирався в зв'язку з незаконною "паспортизацією" Донбасу Росією. За її підсумками Єльченко заявив, що результатом має бути не тільки стурбованість і засудження, але і більш рішучі кроки.

У суботу, 27 квітня, Путін заявив, що спрощений порядок отримання російських паспортів може поширитися на всіх жителів України.

Читайте: Я б не радив російській владі даремно витрачати час, намагаючись спокусити громадян України паспортами РФ, - Зеленський

Цього ж дня новообраний президент України Володимир Зеленський відповів Путіну, що не радив би намагатися спокусити українців російськими паспортами. І припустив, що у відповідь Україна може спростити отримання свого громадянства для росіян.

29 квітня прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що рішення про видачу російських паспортів усім громадянам України ще не ухвалено.

Цього ж дня в Ростовській області Росії відкрився центр видачі російських паспортів жителям окупованої частини Луганської області.

1 травня Путін підписав указ, яким надається право на спрощений порядок отримання громадянства РФ окремим категоріям громадян України.

Видача паспортів громадян РФ в ОРДЛО перетворилася на фарс, - Тимчук розповів про невдоволення місцевих жителів спрощеним процесом 01
Видача паспортів громадян РФ в ОРДЛО перетворилася на фарс, - Тимчук розповів про невдоволення місцевих жителів спрощеним процесом 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127374
 
 
 Топ коментарі
 
Ksenia VB - "Поставили би їм тавро на лобі..." - Выдача паспортов граждан РФ в ОРДЛО превратилась в фарс, - Тымчук рассказал о недовольстве местных жителей "упрощенным" процессом - Цензор.НЕТ 1584

Выдача паспортов граждан РФ в ОРДЛО превратилась в фарс, - Тымчук рассказал о недовольстве местных жителей "упрощенным" процессом - Цензор.НЕТ 8992
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Поставили би їм тавро на лобі - і швидше і дешевше і одразу помітно..
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Хрен на лбу смотрелся-бы гораздо гармоничнее .
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А ще ці російські недопаспорти є дійсними лише у Ростовській області. Тобто від них у зрадників будуть лише проблеми.
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Вроде ж еще не выдали ни одного?
Да и ограничить паспорт одной областью нереально
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хочешь справку быстро - заплати взятку. недовольные они, совок хотели получайте Выдача паспортов граждан РФ в ОРДЛО превратилась в фарс, - Тымчук рассказал о недовольстве местных жителей "упрощенным" процессом - Цензор.НЕТ 4769
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Поставили би їм тавро на лобі - і швидше і дешевше і одразу помітно..
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Хрен на лбу смотрелся-бы гораздо гармоничнее .
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Це довго. Треба тавро залізне. Розкалив на вогні і до лоба.
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Ага, и тогда будут как те джафа из Звездных Врат, прихвостнями гоаулдов, своих почитаемых божков из кремля... Видача паспортів громадян РФ в ОРДЛО перетворилася на фарс, - Тимчук розповів про невдоволення місцевих жителів "спрощеним" процесом - Цензор.НЕТ 8340
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судячи по "мішках" під очима - довго "тату" не проіснує... Поховають разом з власником... У нього нирки "барахлять"...
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Выдайте им по рулону туалетной бумаги, больше толку.
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Все недовольны но толпы стоят, занимают очередь с ночи.))
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Ты там очередь уже продаешь,ускоритель процесса?
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вынужденные также выстаивать огромные очереди для получения российского паспорта.

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и всеравно "огромные очереди". Выдача паспортов граждан РФ в ОРДЛО превратилась в фарс, - Тымчук рассказал о недовольстве местных жителей "упрощенным" процессом - Цензор.НЕТ 120 Астанавитесь-ростов не резиновый.
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Ну можно ржать с ватников, конечно.
Или внимательно прочитать статью и увидеть "выстаивать ОГРОМНЫЕ очереди".
А это значит что они реально ломанулись за рашапаспортами, и уже через полгода возможность освободить дамбас военным путем будет закрыта НАВСЕГДА, т.к. там поголовно будут проживать "рроссийские" граждане.

Ну что, все еще хочется поржать, и порадоваться что им надо какие-то платные справки оформлять??
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а ты сколько раз в жизни был на БАМБАСЕ? ну вот, думаю 99% нормальных людей столько же. нах он кому то нужен! главное что бы дерьмо не растекалось по стране.
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Погоди-ка.
Ты сейчас противопоставляешь жителей "бамбаса" неким "нормальным людям" и тут же называешь их "дерьмом", т.е. сознательно разделяешь хороших, годных "нормальных людей" и этих самых "жителей бамбаса".

Статья 161 УК Украины.

В более широком смысле ты заявляешь, что "нах он кому-то нужен", т.е. указываешь на отсутствие необходимости нахождения "бамбаса" в составе Украины, а вкупе с предыдущим пунктом - утверждаешь, что "бамбас" Украине не нужен совсем и от него стоит отказаться.

Статья 110 УК Украины.

И это замечательно.
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Кого это ипппеть ,кто там проживает,это абсолютно ничего не меняет,эти лохи,как были заложниками трутина так ими и останутся , только уже обратной дороги не будет
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Применимо только к тем, кто решил выйти замуж / жениться на гражданке Польши. Во всех остальных случаях (польские корни через карту поляка, ВМЖ через побыт часовы -> сталы) все доки будут сделаны на месте за приемлемую цену (сроки непредсказуемы).
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Возможность "освободить военным путём" закрыта уже давно. Именно поэтому там не используется авиация, а вся война сводится к пострелушкам за 10 километров и редким вылазкам в тыл противника.
Стратегия "жаб'ячих стрибків" работает в серой зоне, но ни одна жаба не запрыгнет в мало-мальски важный город или транспортный узел.

Гражданство здесь - скорее последний гвоздь в крышку гроба идеи возвращения обратно в Украину и никаких кардинальных изменений с военной точки зрения оно не даст.
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Ну, раньше была идея что если Пукин "даст дубу" и в Раше начинается грызня за власть, можно быстренько забрать дамбац назад и навести там порядок.
Сейчас, эта возможность закрывается. При малейшем обострении, кто бы не пришел вместо Пукина, ему придется "защищать российских граждан".
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Это ж насколько Пу должен "дать дубу", чтоб новый президент забил на такой кусок территории и такой стратегический интерес. Ну и снова таки, в ЮО и Абхазии тоже российские граждане, а Грузия гораздо ближе к НАТО, чем Украина.

Попробуй представить себя на месте нового президента РФ и представь, что на тебя не давят олигархи, а твоя задача - вести страну к лидерству на геополитической арене мира. Скажи честно, в нынешних условиях новой холодной войны по всему миру ты бы реально сдал Донецк, Луганск, Сухум, Цхинвал(и), Дамаск, ЮАР, вот это вот всё?
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Смотри, Пу сдох, началась грызня за власть - одни олигархи пихают Медведева, другие -Иванова, Кадыров со своими боевиками рвется в Кремль, начинается стрельба и захват военных городков на Кавказе и в Краснодарском крае, плюс бородатые начинают отжимать нефтескважины со стрельбой - в этот момент всем будет наклать на Донбасс. Российские войска которые там будут деморализованы, как украинские войска в Крыму, и можно будет голыми руками забрать свое.
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Это вангование конечно, но слабо верю, что всё будет настолько бесконтрольно.
Там тоже есть госдума, в которой олигархи и сидят, соббсна. Есть кабмин, есть куча всяких структур... Да и "царя зверей" купят, не в первый раз.
Сталин тоже относительно внезапно отчалил в мир иной и в ЦК тоже были тёрки, но что-то никто не решился отбить ту же ГДР.

И ты таки не ответил на вопрос
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Надеюсь списки на лишение Украинского гражданства для желающих получить росийский паспорт составляются без ошибок,и лишение украинского гражданства произойдет без проволочек
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Ваша надежда приведет только к тому, что на Донбассе действительно будут жить люди с гражданством только соседнего государства.
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это ГЛАВНОЕ!!!! там у многих, пенсии вообще зашкаливают. в 2015 взял на работу беженца из лугандона. нормальный парень, до 2014 занимался контрабасом, было 4 копанки. хорошая квартира, 2 авто, 10$ в месяц, уважаемый человек. дальше как обычно-- подвал, минус 100$, минус авто. вообщем все с нуля. теперь родители в Ростове, за квартирами присматривает родственник. оформил доверенность на получение шахтерских пенсий. с вредностью, регрессами (не знаю что это) и еще какими то добавками, получает 17000 на двоих. думаю что на весь Бамбас мы тратим 50-60 млрд в год.
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Регресс - вред здоровью от работы. В шахте, на цементном заводе, в литейном цеху - везде, где из-за работы срок твоей жизни сокращается.
С $ ты цифры похоже напутал.

А по пенсиям - если не было желающих лезть в шахту вместо тех, кто теперь пенсии получает - значит так и должно быть. А то как уголь - так дайте, а как пенсии тем, кого не завалило насмерть - так слишком много, вы там зажрались.

Ну и это. По доверенности пенсии ВПЛ получать нельзя. Требуется личная идентификация в отделении банка + проверки по месту жительства.
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Вихід з укр .громадянства коштує 1000 баксів чи захоче держава втратити таки гроші - безкоштовно позбавляючи громадянства ?
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Ясное дело, недовольны. Они же хотят пабагатаму сразу. Украинские цены и порядки, а российские зарплаты и пенсии.
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Не думаем о послезавтра---как всегда. А ведь наступит в который раз. Рационально надо. Как там у Жванецкого:*Тщетильней ребятки надо---тщетильней!*. Ну пусть получают, пусть, нам же легче потом определятся кто есть кто. Пусть хоть куда едут, вступают, получают, меняют гражданство, страну, дом. Это уже биомусор. Это уже не нужно и в РФ. Местным, настоящим гражданам РФ. Не со зла и стёба. Единожды предавший---предаст всегда! Шваль с хаты!
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Дебілоїд тимчук краще не вишукував би чужі проблеми та недоліки і менше б з того радів. Замість того запропонував би - чим Україна може стати корисною своїм громадянам, що не прийняли ані "руський мір", ані так звані длнр. Це і навчання в Україні дітей з ордло, і видача українських паспортів молоді, радіо-і телемовлення та багато ще чого. Натомість придурки висмоктують якісь дурниці і бавляться ними, мов хворі на голову.
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Что это за дебилы такие-Украиной недовольны до людоедской ненависти, Россией тоже недовольны по разным причинам, и самостоятельно жить не хотят, потому что не могут. После 5 лет войны, крови, страданий эти "люди" так ничему и не научились, может всем хватит с ними нянчиться.
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Цензор.НЕТНовиниПодіїВидача паспортів громадян РФ в ОРДЛО перетворилася на фарс, - Тимчук розповів про невдоволення місцевих жителів "спрощеним" процесом
 
 
 
 
 
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