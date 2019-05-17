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 Політика України
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Все про:ВР (4754) коаліція (215) Народний фронт (538)

 Парубій закликав почати консультації щодо створення нової коаліції в Раді

Голова Верховної Ради Андрій Парубій закликав народних депутатів почати консультації щодо створення нової коаліції в парламенті у зв'язку з припиненням діяльності коаліції "Європейська Україна".

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

"Відповідно до положень ч.7 ст.83 Конституції України протягом одного місяця від сьогодні, з дня припинення діяльності коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України має бути сформована нова коаліція. В зв'язку з цим закликаю представників усіх фракцій і груп почати консультації з питання формування нової коаліції", - сказав Парубій на ранковому пленарному засіданні парламенту в п'ятницю після того, як оголосив про припинення діяльності колишньої коаліції.

Згідно із законодавством, після оголошення про відсутність коаліції фракції можуть протягом 30 днів домовитися про створення нової. У разі, якщо вона не буде створена, президент має право оголосити про розпуск парламенту і призначити дострокові вибори.

Коаліція депутатських фракцій "Європейська Україна" була заснована 27 листопада 2014 року. До її складу увійшли фракції "Блок Петра Порошенка", "Народний фронт", "Об'єднання "Самопоміч", Радикальної партії Олега Ляшка, "Батьківщина"(всього у складі було 302 депутати).

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Народний фронт" вийшов з коаліції. ВIДЕО

Пізніше фракції "Самопоміч", Радикальної партії і "Батьківщини" заявили про вихід з коаліції.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127373
 
   
 Топ коментарі
 
счаз Вова в гневе запишет новый ролик
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Лучше твари начинайте сухари сушить.
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Вовку - смешную головку все время мокают, сейчас его ватное нутро не выдержит и консерва вскроется... (Хотя есть надежда что он все же не ватник)
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слово ШИРКА НЕ ЗАБЫЛИ
так вот..... враг- моего врага= мой друг...
в пику наглому Зеле и его Политбюро имени Синагоги...
будет БПП+ БЮТ + Оппа + Самопомоч и мажоритарники вот мажоритарники точно пойдут в коалицию им есть что терять возможность прохода в Раду по мажоритарке...
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счаз Вова в гневе запишет новый ролик
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кацапка, чому не на держмовi?
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та бачу, є тут недорозвинені, які тільки язиком плескають, а сенсу не розуміють..
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А чё кацап не нравится правда матка? Вы ольгинские такие тупые....
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Ksenia VB - напишут уЗеленского......

Вова прочитает с суфлера...
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А тут и писать нечего, ВР сама себе рейтинги опускает, до осени вобще никто за них не будет голосовать ни за одну из правящих партий
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Це ми ще побачимо...
Я розраховую на партію Славка.
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Так оно уже один раз трусливо и позорно сбежало с рады.
Ты поклоняешься неудачникам？
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Невдаха то твій ЗЕ вовік - несамостійний та некомпетентний телепень.
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Так как тогда назвать пэтьку, если он так разгромно проиграл Зеленскому？
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як показує практика, сильний та чесний не завжди перемагає.
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Кто сильный？ кто честный？ пэтька шоле？ расскажи о его честности попунктно из программы "Жыты по новому"
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Соображай.
Кого тебе подсунули - того ты и выбрал.
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якби ж то...
а так правда це росіся, правда..
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Славик - трус. Зассал идти на президента, решил повторить провал захода в ВР. Нет у него никакого стержня. Петляет, как заяц.
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Славик как раз очень умный в отличии от тупого клоуна. Кретин без всякого опыта лезет в кресло пилота самолета... Вот только в пассажирах самолета целая страна. И что теперь? А какие-то советники, неизвестно откуда взявшиеся и неизвестно что шепчут на ухо. А этот полудурок сидит молча, уши развесил и раз в месяц в фейсбуке очередную хрень выдает.
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Эльза ничего не может, кроме блеяния под балалайку сопливых песенок. У него нет не стержня, не воли. Слабохарактерный *****.
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Славко вирішив відтянути голоси у слуги урода. Добра справа. Також відійдуть голоси від БЮТ та інших.
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Если порохоботы зеленского трусом считают, то вакарчук вообще не обсуждается
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считают головы - хватит ли бпп, оппы, видра, за життя и пр. рыговского мусора для коалиции.
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А зеле надо показать народу с кем он, это политика, тут он не сможет на двух стульях или двоем на пианино...
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ИБД продолжается.....лучше бы они просто НИЧЕГО до осенних Выборов не делали и в Раде не появлялись. Больше пользы было бы.
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Не выкинуть, а прямо под стенами прикопать.
В назидание будущим "избранникам".
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Парубій закликав почати консультації щодо створення нової коаліції в Раді - Цензор.НЕТ 9947

над ним и его избирателями издеваться сам Бог велит.....
И вообще... - роспуск ВР на хлеб не намажешь....
Помните об этом...
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Державний переворот? Може ще РФ запросити для наведення порядку? Вірним шляхом ідете - в сраку.
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Глупые не понимают что этим маневром только уничтожают свой оставшийся рейтинг. Один уже разводил как котят - где он сейчас. Эти тоже осенью будут с грусными мордами называть себя и свой 5% электорат "элитой".
А самое худшее, что они таким образом повышают рейтинг оппоблоку.
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Это невероятно. Эти люди, полностью утратившие доверие народа, сейчас публично составили заговор..
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Зеленский в пролете))) Ох не знал Зе куда вляпался Думал будет весело и прикольно ,не будет...тут такие зубры от политики, что ягненку зеленому, шейку быстро перекусят)
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Це зубри від смердючого 30-річного лайна - українських договорняків між мразями. До політики українська малина немає ні найменшого відношення.
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Вы, порохоботы, совсем конченые. Вы назло Зеленскому готовы уничтожить страну, лишь бы ему было некомфортно править.
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Пердсмертная фраза Пети - и ты кролик....
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Зелемойскому депутаты вставили первый анусный пистон. Его многоходовочка по роспуску Рады провалилась. Теперь у них даже призрачных шансов нет по закону распустить ВР, только по беспределу.. Вова, привыкай...те Парубій закликав почати консультації щодо створення нової коаліції в Раді - Цензор.НЕТ 2295
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Почитай Конституцию.
Статья 83 КУ, последний абзац.

"Депутатська фракція у Верховній Раді України, до складу якої входить більшість народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України, має права коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України, передбачені цією Конституцією."

Как мы знаем, большинство не входило в "коалицию", там было всего 215, поэтому никакой коалиции не было. Шах и мат порохоботам.
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этот абзац касается ситуации когда по результатам выборов одна фракция получила больше 226 голосов и тогда эта фракция может единолично быть коалицией.
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Коалицию "Европейская Украина" реформируют в "НАТО-вская Украина"
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пагдлубий 5 лет водил украинский народ за нос... не было коалиции... и это очкастое ******* решило еще раз кого-то одурачить... в тюрьме его место...
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Сначала списки пусть покажет что он распустил.Хочет всучить то чего нет. Элементарный
эфемизм ( подмена понятий) Прикрываясь роспуском легализует несуществующую каолицию.
Ну все равно интересно что дальше.
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То, что они распустили коалицию, ничего не значит. В суде есть запрос на наличие коалиции, задолго до роспуска. Посмотрим, чем эта вся возня закончится
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И что меняет этот запрос..?? Даже если суд признает что коалиции не было...то что случится..?? Решение суда будет после решения о роспуске коалиции.....
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это и есть ЮРИДИЧЕСКИ грамотный ответ на запрос суда... дата, подпись..))))
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Это то чего следовало ожидать и здесь Зеленскому и его команде нужно проявить все то ради чего он принял решение болотироватся в президенты а осенью народ Украины исходя из его действий сделает вывод как сделали с Порохом этот период до парламенских выборов и будет той лакмусовой бумагой как и для Зеленского так и для действующих депутатов А примьером на этот период можно назначить хорошего экономиста которые есть в Украине и не принадлежащего ни к одной из партий представленных в парламенте и министров тоже предварительно по всем СМИ рассказать о них что они представляют аж до седьмого колена и их экономическую программу развития страны и пусть депутаты попробуют не проголосовать за них
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Не нужно никакого решения суда. С 2016 года отсутствует коалиция, по факту. Зеленский имеет право на роспуск ВР по факту отсутствия коалиции. Пусть бегают и доказывают, почему три года не было коалиции старой и не было новой.
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точную дату можешь указать и документально обосновать. иначе иди лесом )))
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А ВР не согласится и подаст в суд и обжалует указ как незаконный, а Кабмин, подотвественный по Конституции не Президенту, а именно Верховной Раде не профинансирует досрочные выборы до получения какого-нибудь кассационного суда последней инстанции, что тогда?? .Это путь в никуда Парубій закликав почати консультації щодо створення нової коаліції в Раді - Цензор.НЕТ 4194
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Долго думали, как еще на полгода остаться при корыте и потихоньку гадить Зеленскому, пора народу сказать свое "фе" нулерейтинговым.
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Андрій П. йди в дупу зі своєю коаліцією. Вона буде нова восени, але вже без ненажерливих свиней.
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Спектакль для умственно слабеньких.
Ющенко распускал Раду на основании "духа закона". А сегодня дух такой, что от смрада дыхание перехватывает! ))
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Статья 83 КУ, последний абзац.

"Депутатська фракція у Верховній Раді України, до складу якої входить більшість народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України, має права коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України, передбачені цією Конституцією."

Как мы знаем, большинство не входило в "коалицию", там было всего 215, поэтому никакой коалиции не было. Шах и мат порохоботам.
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Гениально. Они ЮРИДИЧЕСКИ оформили дату роспуска и коалиции, причем так что не подкопаешься. а учитывая зелину клятву уйти если оно нарушит закон, то любой шаг в сторону беспредела приведет Украину на сирийско-венесуэльскую дорожку. Аплодисменты ВР. Парубій закликав почати консультації щодо створення нової коаліції в Раді - Цензор.НЕТ 2058
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и хочу добавить. Эти дураки Узеленского видать не знакомы с "мастер и маргарита". А там четко прописано - "хамить не надо" ))))
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Вот поменяли главу конституционного суда совсем недавно. Совпадение? Не думаю. Если Зеленский распустит раду, суд признает его решение не конституционным. Занавес. Вопрос только в том, что выборы в парламент всеравно будут через пол года в любом случае, как не крути. И к тому времени рейтинг не факт что упадет у Зеленского. Поэтому это глобально не факт что поменяет что-то.
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Поздно пить "боржоми" когда почки уже отвалились.... (с)
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