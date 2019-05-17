 Парубій закликав почати консультації щодо створення нової коаліції в Раді

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
"Відповідно до положень ч.7 ст.83 Конституції України протягом одного місяця від сьогодні, з дня припинення діяльності коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України має бути сформована нова коаліція. В зв'язку з цим закликаю представників усіх фракцій і груп почати консультації з питання формування нової коаліції", - сказав Парубій на ранковому пленарному засіданні парламенту в п'ятницю після того, як оголосив про припинення діяльності колишньої коаліції.
Згідно із законодавством, після оголошення про відсутність коаліції фракції можуть протягом 30 днів домовитися про створення нової. У разі, якщо вона не буде створена, президент має право оголосити про розпуск парламенту і призначити дострокові вибори.
Коаліція депутатських фракцій "Європейська Україна" була заснована 27 листопада 2014 року. До її складу увійшли фракції "Блок Петра Порошенка", "Народний фронт", "Об'єднання "Самопоміч", Радикальної партії Олега Ляшка, "Батьківщина"(всього у складі було 302 депутати).
Пізніше фракції "Самопоміч", Радикальної партії і "Батьківщини" заявили про вихід з коаліції.
так вот..... враг- моего врага= мой друг...
в пику наглому Зеле и его Политбюро имени Синагоги...
будет БПП+ БЮТ + Оппа + Самопомоч и мажоритарники вот мажоритарники точно пойдут в коалицию им есть что терять возможность прохода в Раду по мажоритарке...
Вова прочитает с суфлера...
Я розраховую на партію Славка.
Ты поклоняешься неудачникам？
Кого тебе подсунули - того ты и выбрал.
а так правда це росіся, правда..
В назидание будущим "избранникам".
над ним и его избирателями издеваться сам Бог велит.....
И вообще... - роспуск ВР на хлеб не намажешь....
Помните об этом...
А самое худшее, что они таким образом повышают рейтинг оппоблоку.
Статья 83 КУ, последний абзац.
"Депутатська фракція у Верховній Раді України, до складу якої входить більшість народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України, має права коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України, передбачені цією Конституцією."
Как мы знаем, большинство не входило в "коалицию", там было всего 215, поэтому никакой коалиции не было. Шах и мат порохоботам.
эфемизм ( подмена понятий) Прикрываясь роспуском легализует несуществующую каолицию.
Ну все равно интересно что дальше.
Ющенко распускал Раду на основании "духа закона". А сегодня дух такой, что от смрада дыхание перехватывает! ))
"Депутатська фракція у Верховній Раді України, до складу якої входить більшість народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України, має права коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України, передбачені цією Конституцією."
Как мы знаем, большинство не входило в "коалицию", там было всего 215, поэтому никакой коалиции не было. Шах и мат порохоботам.