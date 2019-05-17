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Все про:ВР (4754) коаліція (215) Бурбак (245) Народний фронт (538)

 "Народний фронт" вийшов з коаліції. ВIДЕО

"Народний фронт" вийшов з парламентської коаліції.

Про це заявив із трибуни парламенту голова фракції "Народний фронт" Максим Бурбак, передає Цензор.НЕТ.

"Нові обставини потребують максимальної консолідації державницьких сил у парламенті. Новий президент, новий порядок денний, нова коаліція. Фракція "Народного фронту" заявляє - коаліція, яка була сформована у 2014 році і діяла до сьогодні, виконала свої завдання. За 5 років цей парламент, два склади уряду та українська влада загалом здійснили реформ більше, ніж за попередні два десятиліття. Але це вже історія. Ми заявляємо про вихід із чинної коаліції", - заявив Бурбак.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тимошенко наполягає на формуванні нової коаліції: "Якщо все залишається по-старому, на бажання розпустити Раду не варто ображатися"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127367
 
   
 Топ коментарі
 
Зебилам шах и мат "Народний фронт" вийшов з коаліції - Цензор.НЕТ 2021, Славко Вакарчук раскрутится до осение и от зерейтинга останется пшик
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Тепер в ради є місяць на створення нової коаліції "Народный фронт" вышел из коалиции - Цензор.НЕТ 31
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ну хорошо, Кинули клоуна
а для страны сделали что то хорошее?
мож новый, прогрессивный избирательный кодекс приняли?
мож недоторканисть сняли?
мож взбунтовались против деятельности пороха "на посошок"?
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Пора сыграть не по правилам, с теми для кого их не существует.
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Цену себе набивают.Сколько за возврат грошей вам треба?
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похоже, что в раде только один Д'Артаньян ... и тот ляшко)))
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Молодцы, НФ.
Теперь у страны есть время.
Может, 73% идийотов поймут,
что не стоило вместо кагального Барыги выбирать еще более кагального Клоуна.
Пора украинцам самим править свой страной (кагальные подстилки типа Юща - не в счет).
Лучший выбор - воин, вернувшийся с фронта.
Есть из кого выбирать!
П.С.
Пока задача - не отдать Раду под контроль Зебила и Бени!
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Все сие действо в Раде не более чем мішиная возня. Здесь на Цензоре недавно публиковали соцопрос когда от Зеленского ждут результатов. Так из того соцопроса видно что в основном люди надеются на результат после года работы. Т.е. после избрания нового состава Рады. Таким образом люди понимают что президент не сможет эффективно работать с этой Радой и готовы поддержать его партию на новых выборах. Когда они состоятся не столь уж и важно или через два месяца (внеочередные) или через четыре (очередные). Как проголосует народ предсказать легко. Как бы не перекрашивались БПП с НФ - шансы у них мизерные войти в новый состав Рады. У Вакарчука с его партией тоже шансов мало. Он показал себя наподобие Гриценко. Проще говоря НИКАКОЙ. Т.е. сам не знает чего хочет. В депутатах был - досрочно сложил полномочия. В президенты - ломался как кисейная барышня - буду, не буду балотироваться. Короче бзвольный как политик. Так что шансы партии "Слуга народа" взять большинство на выборах в Раду достаточно высоки. По крайней мере более 30% избирателей уже готовый им свои голоса отдать. Таковы реалии.
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Зеля так старался не давать никаких обещаний, так старался, ....
И то, все их НЕ ВЫПОЛНИЛ!

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Ну никак не хотят, такие как Бурбак, стать цивилизованными людьми и жить в цивильной стране, где будет закон и порядок. А таких миллионы, большинство в Украине. Им больше по душе страна похожая на русню, где беззаконие и можно красть безнаказанно, думая о сиюминутной выгоде. Пока не измените свое колхозное отношение к собственной стране, так и будете барахтаться в дерьме, на радость соловьеву, кисилеву и конечно же пуйлу.
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Суд в Киеве открыл уголовное производство о запрете выезда из Украины в отношении действующего президента Петра Порошенко.
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"Фракция "Народного фронта" заявляет - коалиция, которая была сформирована в 2014 году и действовала по сегодняшний день выполнила свои задачи."

На сколько я помню в коалиционном соглашении был пункт о законе про импичмент президенту и снятии депутнаской неприкосновенности. Ну и где?

Выходит нихуя не "выполнила свои задачи", а просто слилась, хотя скорее всего никто и не собирался ничего выполнять, а под своими задачами бурбаки понимают свои бизнесс-интересы.
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На військовому полігоні в смт Любяни Чернігівського району за участю Президента України Петра Порошенка відбулася передача 186 одиниць техніки та озброєння у підрозділи Збройних сил України.
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ще одна справа про відкати в оборонпромі
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А що, хоч одну справу про Оборонпром до ума довели? Так, передвиборні висери.
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Так хіба барига сама себе посадить? Чи карманний юГік?
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и????нам кончить от щастя???или ты думаешь,что силой можно вернуть донбасс?186 единиц+откаты для the pork &company конечно решат вопрос пиара пред віборами в парламент)
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Бляха-муха,что делат та? В сценарии "слуга народа" такого не написано. Может бабушка что нибудь подскажет?
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бабушке Юле выгодно чтобы Зе поскорее обделался и сбежал в Ростов, на внеочередных выборах президента ей может что-то и обломится.
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ЭТИ МАНСЫ членов "НАРОДНОГО ФРОНТА" "Народний фронт" вийшов з коаліції - Цензор.НЕТ 9982 ИЗБИРАТЕЛЯМ НУЖНО ХОРОШО ЗАПОМНИТЬ

ШОБЫ НИ ОДНА ХИТРОЖОПАЯ МРАЗЬ ИЗ ИХ ПАРТИИ ВМЕСТЕ с ЕЕ РУКОВОДИТЕЛЕМ НЕ ПОПАЛИ В ПАРЛАМЕНТ.

члены БПП и НФ ВМЕСТЕ С главным членом ПОРОШЕНКО - КРЫШЕВАЛИ ВСЕ 5 лет ТОП КОРРУПЦИЮ в УКРАИНЕ.




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За любую партию только не за кловуна Бабломойского.
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И за ******** расею? "Народний фронт" вийшов з коаліції - Цензор.НЕТ 2011За бойку,шуферка трупанчука тоже?
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От бурбак і підтвердив своєю заявою правильність назви "Наркофронт". Логіки і здорового глузду в тій заяві... якось не дуже видно. А от під наркотою і не таке зморозити можна.
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Судя из высеров порохоботов их наша ВР вполне устраивает и является образцово-показательной... А то, что это все делается что бы был сорван досрочный роспуск ВР, то для порохоботов это не правда.
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НФ просто сделал сегодня праздник для души))майский день))именины сердца))учитесь,Зе!билы!это вам не елдой по роялю колотить!!
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А у мене нічого не горить, мені подобається і робота парламенту, і те, як вони ухайдохали клоуна. Наступний парламент буде гіршим, за цим ще заплачемо.
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Ну, то піди в юристи і посади їх, правдолюб диванний. Конкурс був на посаду суддів, не чув? І в НАБУ був конкурс, і в АКП, і в Нацбюро. Чи ти тільки диванний експерд?)))
І, так, я знаю, що майбутній парламент буде гірший для України, ніж цей. І що?
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Слова, слова... я не хочу нікого садити. А ти хочеш - прапор в руки, і ДОВЕДІТЬ вину людей. Навіть, якщо це ригівські виродки.
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5050--странно да?)чеши репу))может придет светлая мысль)
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Репу пусть 99% депутатов нф чешет,трудоустройство дорого будет стоить,ребрединг ***.
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Та там більшість самодостатні люди, не коміки, які заробляють гроші, потішаючи олігархів)))
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Да все они самодостаточные,когда во власти и неприкосновенность есть,а потом "у Шпака магнитофон,у посла медальон" и будет "над тамбуром горит прощальная звезда" "Народний фронт" вийшов з коаліції - Цензор.НЕТ 2544
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Это похоже на то как поймали мошенника и он изворачиваеться. Нельзя выйти из того чего давно нет как бы им не хотелось.
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Таки так .
Реально на коаліцію давно не було голосів .
Закривали чи через нічийних мажоритарників , чи через проститутку Ляшка і т.п.
На патріотичні закони добавляли патріотів , а на інші - могли і з Жопоблоком разом голосувати.
Отак і крутилися ...
А реально ніхто і не ставив питання оголосити всіх депутатів поіменно які входять в коаліцію !
Бо ніхто не хотів перевиборів ...
НФ просто поставив цьому кінець . Заради чого - їх запитайте
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Плохо знаете матчасть, pOrest. Киевский Окружной админсуд дважды обязывал Парубия, Луценко и Бурбака предоставить списочный состав коалиции. Парубий ответил "Списки народных депутатов Украины, которые
создали Коалицию фракций «Европейская Украина»..НЕ ПЕРЕДАВАЛИСЬ мне Советом
Коалиции", то есть ВКЛЮЧИЛ ДУРАКА, игнорируя решение суда )))
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На вопрос "А можно всех посмотреть?" сутенёр Верховной Рады Порублий с 2016 года традиционно отвечал: "Не сомневайтесь, товар отменный! Все 226 чисты, как горный хрусталь, и со справками, включая меня. Однако, списочный состав является коммерческой тайной. Поверьте на слово, основной заказчик услуг не жаловался на наш темперамент с 2014 года." ))))))
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Ага, коаліції не було, а закони приймалися))))
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Вчасно вони це зробили, а якщо ще й на коаліцію назбирають, то ваван, взагалі, в сраці.
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кролеферма з блоком панамських підо@асів винайшли "геніальний" план продовження пограбунку країни! напевно потрібно нагадати їм про право закону прямої дії! а жодна з цих гнид не повинна в подальшому потрапити до влади!!!
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Хапай шини в руки і біжи на майдан))) ви, Зебіли, лише в соцмережах можете щось нявкати. На більше вас не вистачить))) можна подумати, що п'ять років назад ти голосував за НФ, а тепер віддаш свій голос Коломі... тьху ти, преЗеденту))))
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Красиво умыли кловуна. Нечего было быковать и корчить из себя Голобородька. Кловун забыл, или изначально не в курсе что у нас парламентско президентская форма власти. А кловун возомнил себя царьом))
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Ну, если типа коалиция 5 лет успешно выполняла свои задачи, зачем ее распускать?
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понты для бедных,официально коалиции нет с 2016 года,с того времени уже не 30 дней прошло,а три года-господин Президент,разгоняйте эту Раду
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Ну если без понтов и по правде, то и Бабломоского вора тоже надо садить за решотку, не???
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От, подивимось, чи легко розігнати Раду. Тоді вернемося до Коломи, Ок?)))
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цю Раду розiгнати-як два пальця обiсцяти.Указы Президента выполняются безотлагательно,а "опущенные" могут подавать протест,который будет разглядываться полгода,а потом уже и не важно правильно или нет
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Не смеши, шо ты мелешь бред. Нет таких указов которыми бы можно было тупо распустить Раду. У нас не царская власть. Есть строго предусмотренная законом процедура роспуска по совершено чётко определённым причинам. Сейчас нет никаких законных оснований для роспуска Рады кроме хотелок ЗЕкобанды.
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...фракция во главе с кулей в лоби отошла в последний политический путь "Народний фронт" вийшов з коаліції - Цензор.НЕТ 9684 ...аменус..
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следующая,во главе с аленой валерьевной "Народний фронт" вийшов з коаліції - Цензор.НЕТ 5352 ...туда же...
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Для умников:
"А в БПП уже нашли статьи Конституции и регламента Рады, которые все равно оставляют «открытыми двери роспуска» парламента для Зеленского.

Логика предельно ясна: только в Конституции, а не в регламенте прописана статья о коалиции депутатских фракций, в состав которой входит большинство депутатов от конституционного состава Верховной Рады. Как известно, большинство «За европейскую Украину» было образовано в 2014 году 5 фракциями. Но уже в 2016 из нее вышли «Батькивщина», «Самопомощь» и Радикальная партия Олега Ляшко.
«Коалиции нет с 2016 года, а было депутатское объединение из фракции БПП и НФ в составе 215 депутатов, которому до минимально необходимых для принятия решений симптоматично или по выгоде помогали группы «Воля народа», «Возрождение», тот же Ляшко и внефракционные».
А вот остальные нормы о функционировании коалиции, как она формируется и «умирает», - были прописаны только в регламенте ВР, который в редакции со всеми нормами о коалиции отменили ещё в 2010 году.
Важно, что именно это же обоснование как индульгенцию для роспуска Рады Зеленским подробно описала на своей странице в соцсети странице экс-министр юстиции времён Януковича.
В БПП, как и в самом «Народном фронте» не исключили вариант, когда Киевский Окружной суд вынесет решение о том, что коалиции на самом деле нет уже более трех лет. А значит, все 30-дневные сроки для форсирования нового большинства давно истекли. Однако есть серьёзное «но»."

Умылись?
Ради справедливости, как сказал Борислав Береза, «Народному фронту» надо быть до конца честными и «всем министрам по квоте «НФ» прямо сейчас и здесь сложить полномочия и заявить об отставке, раз уж вышли из коалиции».
Но эти же проститутки отказались выйти из состава правительства.
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Численность НФ 80, после "выхода" осталась только БПП - 135. Значит раньше их было 215, а для коалиции надо 226. То есть её и не было, уже давно. Это попытка взять на понт.
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а де *********, що коаліції не було давно?
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Народний Фронт найбільш проукраїнська фракція у ВР! Немаю що їм закинути
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Я не голосував за Зе. Я не голосував за По в 14-му і тим більше в 19-му. Маю право на "нейтралітет". Маю думку, що такого зухвалого нехтування волі народу, як при Мародері Україна ще не бачила. Відкидаймо всі емоції і вподобання. Включаємо головний принцип дії демократії. Він наголошує підкорення меншості волі більшості, через вільне волевиявлення - народні вибори. А що трапилося з нами - ДЕБІЛАМИ? Вибори пройшли, результати отримали, а меншість диктує більшості свою контрпозицію. Це робиться засобами адміністративного ресурсу президента і його команди в ВРУ (це є ресурс Держави без нас), прокуратурів і суддів, які програли, бо їх призначали і підгодовували з рук порохоботів. Останній тиждень став просто салютом звільнень, призначень, нагород і відсторонень, присвоєнь звань та державних посад. Очевидь показує, що вщент програвший порох (порося, так його ще називають) просто мститься всім хто йому поставив на виборах ганебну "двійку" з трьома мінусами. Інший би затух, вибачився і пішов. Ні, тільки не ця ненажерлива потвора, яка буде вкидати свої награбовані мільйони задля почути від свинів своєї кормушки - "Дякуємо, Петре!". Цей буде мститися народові кожного дня, кожного разу, коли ця колюча помста буде гріти його пагане серце. А підбадьорувати його пагане серце буде все таж "прокладка тіпа олвєйз", яка спить і бачить повернути себе до звичної кормушки, з якої вони зповзати не бажають. Це не 25%. Їх не більше 15%. Але у цієї "прокладки" найбільше баблище в цій країні і найбільша, покищо, влада цієї країни. От, ще і Беня приїхав...
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"Пэдрилы" временно радуются "типа победе", и ржут над "Зебилами".
Но они забыли, что смеётся тот, кто смеётся последним.
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не,они просто аутисты и никак не могут понять,как это так 73% против?!странно правда,полунищие и голодные проголосовали против педро,а не за зеленского)))мабуть бабло избирательные технологи накосили)с педро!
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То яйценюк вышел,что бы стену достроить и пожалеть,что купил доллар по 10)
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Вас вынесут . Молите Бога , шо не вперед ногами .
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Шутите? Кто выносить будет? Электорат зеленского - это в основном диванные революционеры. Для них поход на выборы - это уже верх политической активности. На большее они не способны. Это хорошо было заметно во время дебатов на Олимпийском.
Сравните фан-зону Порошенко и зеленского. Разница очевидна. И так во всём. "Народний фронт" вийшов з коаліції - Цензор.НЕТ 148
"Народний фронт" вийшов з коаліції - Цензор.НЕТ 3076
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