 "Народний фронт" вийшов з коаліції. ВIДЕО

Про це заявив із трибуни парламенту голова фракції "Народний фронт" Максим Бурбак, передає Цензор.НЕТ.
"Нові обставини потребують максимальної консолідації державницьких сил у парламенті. Новий президент, новий порядок денний, нова коаліція. Фракція "Народного фронту" заявляє - коаліція, яка була сформована у 2014 році і діяла до сьогодні, виконала свої завдання. За 5 років цей парламент, два склади уряду та українська влада загалом здійснили реформ більше, ніж за попередні два десятиліття. Але це вже історія. Ми заявляємо про вихід із чинної коаліції", - заявив Бурбак.
Теперь у страны есть время.
Может, 73% идийотов поймут,
что не стоило вместо кагального Барыги выбирать еще более кагального Клоуна.
Пора украинцам самим править свой страной (кагальные подстилки типа Юща - не в счет).
Лучший выбор - воин, вернувшийся с фронта.
Есть из кого выбирать!
П.С.
Пока задача - не отдать Раду под контроль Зебила и Бени!
И то, все их НЕ ВЫПОЛНИЛ!
На сколько я помню в коалиционном соглашении был пункт о законе про импичмент президенту и снятии депутнаской неприкосновенности. Ну и где?
Выходит нихуя не "выполнила свои задачи", а просто слилась, хотя скорее всего никто и не собирался ничего выполнять, а под своими задачами бурбаки понимают свои бизнесс-интересы.
ШОБЫ НИ ОДНА ХИТРОЖОПАЯ МРАЗЬ ИЗ ИХ ПАРТИИ ВМЕСТЕ с ЕЕ РУКОВОДИТЕЛЕМ НЕ ПОПАЛИ В ПАРЛАМЕНТ.
члены БПП и НФ ВМЕСТЕ С главным членом ПОРОШЕНКО - КРЫШЕВАЛИ ВСЕ 5 лет ТОП КОРРУПЦИЮ в УКРАИНЕ.
І, так, я знаю, що майбутній парламент буде гірший для України, ніж цей. І що?
Реально на коаліцію давно не було голосів .
Закривали чи через нічийних мажоритарників , чи через проститутку Ляшка і т.п.
На патріотичні закони добавляли патріотів , а на інші - могли і з Жопоблоком разом голосувати.
Отак і крутилися ...
А реально ніхто і не ставив питання оголосити всіх депутатів поіменно які входять в коаліцію !
Бо ніхто не хотів перевиборів ...
НФ просто поставив цьому кінець . Заради чого - їх запитайте
создали Коалицию фракций «Европейская Украина»..НЕ ПЕРЕДАВАЛИСЬ мне Советом
Коалиции", то есть ВКЛЮЧИЛ ДУРАКА, игнорируя решение суда )))
"А в БПП уже нашли статьи Конституции и регламента Рады, которые все равно оставляют «открытыми двери роспуска» парламента для Зеленского.
Логика предельно ясна: только в Конституции, а не в регламенте прописана статья о коалиции депутатских фракций, в состав которой входит большинство депутатов от конституционного состава Верховной Рады. Как известно, большинство «За европейскую Украину» было образовано в 2014 году 5 фракциями. Но уже в 2016 из нее вышли «Батькивщина», «Самопомощь» и Радикальная партия Олега Ляшко.
«Коалиции нет с 2016 года, а было депутатское объединение из фракции БПП и НФ в составе 215 депутатов, которому до минимально необходимых для принятия решений симптоматично или по выгоде помогали группы «Воля народа», «Возрождение», тот же Ляшко и внефракционные».
А вот остальные нормы о функционировании коалиции, как она формируется и «умирает», - были прописаны только в регламенте ВР, который в редакции со всеми нормами о коалиции отменили ещё в 2010 году.
Важно, что именно это же обоснование как индульгенцию для роспуска Рады Зеленским подробно описала на своей странице в соцсети странице экс-министр юстиции времён Януковича.
В БПП, как и в самом «Народном фронте» не исключили вариант, когда Киевский Окружной суд вынесет решение о том, что коалиции на самом деле нет уже более трех лет. А значит, все 30-дневные сроки для форсирования нового большинства давно истекли. Однако есть серьёзное «но»."
Умылись?
Ради справедливости, как сказал Борислав Береза, «Народному фронту» надо быть до конца честными и «всем министрам по квоте «НФ» прямо сейчас и здесь сложить полномочия и заявить об отставке, раз уж вышли из коалиции».
Но эти же проститутки отказались выйти из состава правительства.
Но они забыли, что смеётся тот, кто смеётся последним.
Сравните фан-зону Порошенко и зеленского. Разница очевидна. И так во всём.